Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026
Gândul, 10 decembrie 2025 07:50
Iată categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu data de 1 ianuarie 2026. În tabelul de mai jos se găsesc tipurile de pensie, precum și observațiile cheie ale fiecăreia în parte, iar datele sunt actuale. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
08:20
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală # Gândul
Te-ai gândit care ar putea fi cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp? Ar fi ideal să eviți să le conectezi simultan la o sursă electrică, pentru a nu te expune la riscul unei suprasolicitări a rețelei și nici la un posibil incendiu. Mulți români fac această greșeală. Iată mai jos. Specialiștii […]
08:20
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro # Gândul
Un bărbat din Irlanda, a devenit milionar după ce a câștigat marele premiu la loto, în valoare de 6.241.505 euro, la începutul lunii decembrie. Norocosul a cumpărat biletul câștigător dintr-o pură întâmplare chiar în ziua extragerii. Norocosul. căriua „Dumnezeu i-a pus mâna în cap” locuiește în Westmeath, Irlanda, iar povestea lui a devenit rapid una dintre […]
Acum 30 minute
08:10
Guvernul Bolojan joacă Alba-Neagra cu cea mai importantă lege dintr-un an. Bugetul României, de care depind creșterile de taxe și înghețările de salarii și pensii, este la coada agendei guvernului. Ce știm până acum # Gândul
Cea mai importantă lege dintr-un an este bugetul, dar în cazul României, rămâne doar la nivel de discuții. Premierul „austerității” spune că va închide bugetul pe 2026 abia în luna ianuarie, în timp ce ministrul Finanțelor vorbește despre un plan de redresare care trebuie gândit în așa fel încât să nu compromită câștigurile obținute de […]
Acum o oră
07:50
Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026 # Gândul
Iată categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu data de 1 ianuarie 2026. În tabelul de mai jos se găsesc tipurile de pensie, precum și observațiile cheie ale fiecăreia în parte, iar datele sunt actuale. Gândul a întocmit un top 10 al categoriilor de pensionari de pe teritoriul țării care […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat gestul președintelui Nicușor Dan care, în timpul paradei cu ocazia Zilei Naționale a României, a ales să decoreze un veteran de război. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan vorbește despre o încercare a autorităților statului, dar și a […]
07:40
Lovitură de proporții: transferul anunțat de Gigi Becali, în aer. Jucătorul nu vrea să semneze cu FCSB # Gândul
FCSB s-a grăbit și, deja, a realizat primul transfer al iernii – a semnat cu Andre Duarte, fundaș portughez în vârstă de 28 de ani care a mai evoluat și la FCU Craiova. Mai mult, Gigi Becali s-a grăbit să anunțe și cea de-a doua achiziție, numai că, din câte se pare, jucătorul nu vrea […]
Acum 2 ore
07:20
Bancul de miercuri are în atenție un scurt dialog despre o furtună groaznică. Spor la râs! – Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică? Tuna și fulgera fără oprire! – Daaa. Țin minte, dar eu, ca un netot, nu am înțeles avertizarea naturii! Paul și stomatologia Discuție pe WhatsApp: – Bună, […]
07:20
Mihai Stoica nu a mai rezistat și i-a dat replica rapidistului Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!” # Gândul
După ce rapidistul Marius Șumudică a criticat forma jucătorilor de la FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, i-a dat replica fostului antrenor din Grant, rămas fără agajament după ce Dan Șucu l-a pus pe liber. „Îi răspund acum, bolduit!”, a răbufnit MM, scos din sărite de remarcele făcute de Șumudică. „N-a antrenat în viaţa […]
07:20
10 Decembrie, calendarul zilei: Ceremonia anuală de înmânare a Premiilor Nobel. Este montat primul semafor din lume, un felinar în vârful unui stâlp # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 10 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ceremonia de înmânare a Premiilor Nobel are loc, fără întrerupere din 1901, în fiecare an pe 10 decembrie, data la care este comemorată moartea inventatorului și filantropului Alfred Nobel (10.12.1896). Evenimentul este […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa este prinsă în cleștele înțelegerii dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Nicăieri e cel mai greu de descris. Nu suntem […]
06:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare a votului a schimbat alegerile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Și în timp ce merg la vot, votanții partidelor, […]
Acum 4 ore
06:10
Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școli”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari # Gândul
Programa de limba și literatura română pentru clasa a IX-a tulbură, din nou apele, în zona educațională din România. Marian Staș, specialist în politici educaționale, a vorbit într-o analiză pentru Gândul despre manifestul cu privire la nemulțumirile în legătură cu structura programei școlare de limba și literatura română de clasa a IX-a, susținând că revolta […]
06:10
Trump a plecat în Malaezia cu gândul că a încheiat un război care a început de șapte decenii în urmă. Însă, Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei după ciocnirile la frontieră în care a ucis un soldat thailandez, marcând prăbușirea unui acord de pace mediat de Donald Trump între vecinii din sud-estul Asiei. Fiecare […]
06:10
Champions League, seară de COȘMAR pentru Cristi Chivu! Ce român a mai fost titular în runda cu numărul 6 # Gândul
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, rămâne cu patru victorii și două eșecuri în șase runde disputate din faza principale a UEFA Champions League. „Nerrazzurii” un parte de un examen la fel de greu, cu Arsenal Londra, pe teren propriu. Cele două formații se vor întâlni într-o partidă programată pe data de 20 ianuarie […]
05:50
Industria petrolului este dată peste cap de războaie. După Ucraina, și în Sudan sunt probleme: miliția preia un centru petrolier al țării # Gândul
Nu mai este un secret că trăim în epoca războaielor petroliere . Aproape toate conflictele de pe planetă din ultimele trei decenii au avut lupta pentru petrol la bază. Miliția sudaneză a preluat un centru petrolier, perturbând exporturile de țiței din Sudanul de Sud. Aceasta nu își mai poate exporta petrolul prin Marea Roșie, în urma victoriei […]
05:10
Premierul Bolojan dă din nou testul la CCR. Judecătorii sunt așteptați să se pronunțe pe legea privind pensionarea magistraților contestată de ÎCCJ # Gândul
Curtea Constituțională a României analizează miercuri sesizarea transmisă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, act normativ pentru care premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament. La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți au hotărât trimiterea acestei legi spre control constituțional. Motivele invocate de ÎCCJ ÎCCJ precizează, în […]
05:10
FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie # Gândul
Rusia „ar fi plănuit să instaleze bombe pe mai multe aeronave de zbor către SUA” în iulie 2024. De asemenea, Kremlinul încearcă să instaleze agenți de la distanță în Europa în timp ce numărul atacurilor „hibride” crește vertiginos. Pe măsură ce războiul hibrid al lui Putin s-a intensificat, oficialii NATO au avertizat că Occidentul ar putea […]
05:10
Procurorul general din Honduras a ordonat arestarea fostului președinte Juan Orlando Hernandez, deși acesta a fost grațiat de Trump. Președintele SUA a susținut partidul de la care a candidat. După ce a părăsit funcția în urma pierderii alegerilor din 2022, Hernandez a fost extrădat în SUA și condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic […]
05:10
Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase # Gândul
Fiul deputatului PNL Mihai Culeafă și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene Hildegard Puwak au fost surprinși, de camerele de supraveghere, în timp ce participau la bătăi de stradă alături de interlopi periculoși înarmați cu arme albe. Cei doi par să acționeze la comanda lui Raul Băloi, un fost deținut cunoscut în special […]
Acum 12 ore
00:00
Frații Tate, stabiliți în România, l-au încăierat pe Tucker Carlson cu The New York Times. Ce replici au schimbat # Gândul
Realizatorul de emisiuni Tucker Carlson, fost prezentator de la Fox News, a publicat un schimb de replici cu o reporteră al New York Times despre frații Tate pe pagina sa de Instagram. Reporterița de la New York Times, autointitulată Megan, îl întreabă pe Tucker Carlson despre interviul realizat cu Andrew Tate din 2023 pentru a-i […]
9 decembrie 2025
23:20
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce explicațiile despre drone pentru Le Monde: Președintele nostru mă face să mă doară mintea # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru interviul pe care l-a acordat publicației franceze Le Monde, luni 8 decembrie. Gazetarul a fost revoltat de explicațiile oferite de șeful statului, atunci când a fost întrebat despre drona rusească care a survolat spațiul aerian al României, la data de 25 noiembrie. Decizia autorităților române […]
23:20
Prima REACȚIE a președintului FRF, Răzvan Burleanu, în scandalul pariurilor din Superliga de fotbal: „Anchete în desfășurare” # Gândul
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit primele declarații vizavi de cazurile de fotbaliști-pariori din Superliga de fotbal. Prosport a publicat mai multe informații potrivit cărora mai mulți jucători ai formației Metaloglobus ar fi pariat împotriva propriei echipe, iar un fost membru al staff-ului tehnic a recunoscut că a pariat sume de peste 30.000 pe eșecuri […]
23:00
Kaufland va face un pas important pe piața de bricolaj din România și își va extinde zonele dedicate gamei Parkside, aducând un nou concept de magazine care concurează direct cu Dedeman. Clienții care sunt pasionați de DIY vor avea acces permanent la unelte și accesorii moderne, într-un spațiu special amenajat chiar în magazinele Kaufland. Noutățile […]
23:00
În emisiunea Marius Tucă Show din 9 decembrie 2025, Adrian Severin face această „radiografie” dură, comparând România cu un cuib de cuci – un sistem parazitar unde elitele mici controlează totul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Adrian Severin a subliniat încă de la început că termenul „stat eșuat” nu reprezintă o figură de […]
22:50
S-a aflat UNDE se va juca Turcia – România în martie 2026! Nu e „Ali Sami Yen” din Istanbul # Gândul
Federația turcă de fotbal a decis unde va avea loc Turcia – România, confruntare programată pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va fi găzduită de Besiktas Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri. S-a vehiculat anterior arena Ali Sami Yen din […]
22:40
Adrian Severin: „Am scăpat de USR la Capitală, dar punem un USR-ist sub acoperire și lăsăm un candidat suveranist pe locul 2” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum rezultatul alegerilor la Capitală a fost bine pregătit de dinainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Fiecare mai ia o gură de aer, un pic de abur din […]
22:40
Clipul cu președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, postat pe pagina oficială a Palatului Elysee, conține o melodie, menită să evoce cultura română. Sau mai bine spus, ceea ce francezii înțeleg că ar fi reprezentativ pentru țara noastră, căci piesa nu aparține vreunui artist român și nu are legătură cu folclorul tradițional. […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitata: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Trump îi dă ultimatum de „zile” lui Zelenski ca să accepte pacea. Liderul de la Kiev răspunde: „Trimit în SUA un plan de pace făcut cu europenii” # Gândul
Trump îi mai acordă lui Zelenski câteva „zile” pentru a-i da un „răspuns favorabil” la planul de pace propus de administrația sa prezidențială. Președintele Ucrainei este presat de emisarii americani pentru a da un răspuns rapid, cu scopul de a conveni asupra unui armistițiu dintre Ucraina și Rusia „până la Crăciun”. Emisarii lui Donald Trump […]
21:40
Bolojan a prelungit faza de explorare a Neptune Deep în ședință de urgență. OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris # Gândul
UPDATE: Guvernul Bolojan a aprobat prelungirea cu doi ani a explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră, până în 2027. Totodată, în comunicatul de presă al Guvernului se menționează și faptul că OMV Petrom renunță la procesul de la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris. În iunie 2023, OMV Petrom a acționat în judecată […]
21:20
Nicușor Dan nu se dezice de tradiția gafelor diplomatice. Scopul lui Nicu e ca România să intre într-o organizație în care e membră de peste 40 de ani # Gândul
Președintele Nicușor Dan a comis o nouă gafă de proporții, în cadrul conferinței de presă de la Paris, desfășurată marți 9 decembrie. Șeful statului a confundat OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) cu OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa). Eroarea flagrantă a avut loc atunci când președintele a fost întrebat despre alegerile […]
21:00
România se pregătește pentru primele zile cu adevărat reci ale lunii decembrie, după ce Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o schimbare bruscă a vremii. Intrarea unei mase de aer polar va transforma radical condițiile meteo, iar temperaturile vor înregistra scăderi accentuate într-un interval scurt, afectând în special regiunile din nord și centru, dar și […]
20:40
Angajații Generației Z, epuizați la locul de muncă mai mult decât orice altă categorie de vârstă. Care este cauza # Gândul
Angajații din Generația Z resimt unele dintre cele mai ridicate niveluri de epuizare înregistrate vreodată. O nouă cercetare sugerează că ei sunt predispuși unor niveluri de stres fără precedent. În timp ce persoanele de toate vârstele spun că resimt epuizare, generația Z și millenialii anunță „vârful epuizării” la vârste tot mai fragede. În Statele Unite, […]
20:30
Un român întors din străinătate a transformat grajdurile CAP-ului din satul natal într-o atracție turistică unică. Ioan Sorin Sofonea, cunoscut de localnici drept Bădicu, a reușit să transforme locul care altădată găzduia animalele Cooperativei într-o mini-grădină zoologică și într-un punct gastronomic local, devenite puncte de atracție pentru turiști și pentru comunitate. Publicația Salut Făgăraș relatează […]
20:30
Premierul Ilie Bolojan urmează să aprobe prelungirea explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră. Actul vizează extinderea cu doi ani a fazei actuale de explorare, fără modificarea duratei totale a concesiunii, valabilă până la 28 noiembrie 2045. Decizia vine în contextul noilor descoperiri de gaze naturale în perimetrul Neptun Deep, unde titularii concesiunii – OMV […]
20:20
O secțiune e străzii Domneasca din Galați a devenit motiv de glume și ironii pe internet după ce oameni au observat că pe trotuar au fost instalate aproape 20 de bănci. Pe o rază de doar 25 de metri, au fost amplasate 19 bănci, mult mai multe față de majoritatea parcurilor. „Există un punct în […]
20:10
Ce pensie vei avea dacă ai vechime de 12, 14 sau 18 ani în condiții speciale. Tabel cu reducerea vârstei # Gândul
Noul sistem de pensii, reglementat de Legea 360/2023, care devine pe deplin operațional în 2025, aduce modificări substanțiale modului în care este recunoscută și recompensată vechimea realizată în condiții speciale de muncă. Milioane de români care au desfășurat activități periculoase, solicitante sau insalubre, beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare, dar și de […]
20:10
Friedrich Merz vrea cea mai puternică armată din Europa. Parlamentarii germani vor să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istorie # Gândul
Parlamentarii germani sunt pe cale să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istoria țării, în valoare de 52 de miliarde de euro, anunță Bloomberg. Această mișcare face parte din eforturile guvernului de a transforma forțele armate germane în cea mai puternică armată convențională din Europa. Pachetul uriaș acoperă 29 de contracte de […]
20:00
Diana Buzoianu avertizează că va lua măsuri mâine după prezentarea raportului Corpului de Control: „S-au petrecut lucruri prin încălcarea legii” # Gândul
Diana Buzoianu anunțat că miercuri 10 decembrie va prezenta concluziile preliminare din raportul Corpului de Control și va lua măsuri cu privire la cei responsabili în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Aceasta a continuat să dea vina pe autoritățile locale pe care le acuză de faptul că nu au făcut rezerve de apă și […]
19:50
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general. Absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al masteratului la aceeaşi facultate, Moldovan şi-a început cariera ca expert în fonduri europene […]
19:40
Inflația, controversa economiei românești, rămâne un pericol major pentru nivelul de trai al fiecăruia dintre noi. Aceasta duce la scumpirea bunurilor, reduce puterea de cumpărare și chiar afectează planurile de investiții. România are în prezent cea mai mare inflație din Europa, aproximativ 10%, dar optimismul Guvernului Bolojan depășește așteptările tuturor economiștilor. Conform datelor Comisiei Naționale […]
19:40
Un membru al forțelor armate britanice a murit într-un accident petrecut marți dimineață în Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării, potrivit BBC. „El a fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa cum forțele ucrainene testau o nouă capacitate defensivă, departe de linia frontului”, se arată în comunicat. Secretarul Apărării, John Healey, a declarat că […]
19:30
Diana Buzoianu confirmă că toate localitățile din Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. DSP decide când apa va deveni potabilă # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în cadrul unei intervenții la Antena 3, că toți locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. Aceasta a adăugat că DSP face probe pentru a determina momentul când apa devine potabilă. „Focusul nostru trebuie să fie să aducem apă cel mai rapid acolo. Apă menajeră e în […]
19:30
Buzoianu se ține cu dinții de funcție. Acuză PSD că scandalul de la Paltinu este un pretext pentru a opri refoma de la Romsilva: „Nu cedez la șantaj” # Gândul
Diana Buzoianu a declarat că nu are de gând să părăsească funcția, după ce PSD a solicitat a doua oară premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministrul Mediului. Aceasta acuză că social-democrații s-ar opune reformei Romsilva și ar utiliza criza de la Paltinu ca pretext. „Am discutat cu premierul în fiecare zi despre situația […]
19:30
Industria care anunță concedieri masive înainte de Crăciun. Sute de români își vor pierde locurile de muncă # Gândul
Cu doar două săptămâni înainte de Crăciun, sute de români au aflat că vor rămâne fără loc de muncă. O cunoscută companie din industria de componente auto şi unul dintre cei mai mari angajatori din Timişoara a anunțat concedieri în masă. Vorbim despre peste 600 de posturi care vor fi desființate în mai multe unităţi […]
Acum 24 ore
19:20
Diana Buzoianu confirmă că în toate localitățile din Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. DSP decide când apa va deveni potabilă # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în cadrul unei intervenții la Antena 3, că toți locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. Aceasta a adăugat că DSP face probe pentru a determina momentul când apa devine potabilă. „Focusul nostru trebuie să fie să aducem apă cel mai rapid acolo. Apă menajeră e în […]
19:20
Cutia poștală a lui Vladimir Putin dă pe dinafară de plângerile copiilor. Ce a stârnit revolta prichindeilor ruși împotriva Țarului # Gândul
Platforma de jocuri Roblox a fost interzisă în Rusia, provocând o reacție virulentă din partea copiilor. Potrivit The Moscow Times, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a precizat că administrația prezidențială a fost asaltată de plângeri trimise de copii nemulțumiți de această decizie. Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia, a blocat accesul […]
19:20
Foarte, de fapt prea des îi auzim pe politicienii români vorbind despre politică, guvernare și administrație ca despre „un joc”. Relaxați, indiferent de ce se întâmplă în jurul lor, fără să le pese cât de înalte sunt flăcările, cât de adâncă prăpastia, cât de plină de e-coli apa de la robinet, politicienii chiar așa se […]
19:00
Programele sociale din vremea pandemiei i-au costat pe britanici 11 mld.£: Reduceri cu 50% la alimente pentru a-i încuraja să ia masa în oraș # Gândul
Programele sociale impuse în Marea Britanie pe durata pandemiei de coronavirus dintre anii 2020 și 2021 s-au dovedit a fi mult mai costisitoare decât s-ar fi crezut. 11 miliarde de lire din taxele plătite de contribuabili s-ar fi irosit pe programe sociale gestionate fără expertiză interguvernamentală, precum cele de șomaj tehnic și reduceri la prețurile […]
19:00
Victor Angelescu a izbucnit după ce a văzut ce a făcut Petrila. „Sută la sută e ratarea campionatului, asta e, ce să facem?” # Gândul
Victor Angelescu a anunțat după meciul cu FC Botoșani că Rapid va face două transferuri la iarnă. Giuleștenii au remizat cu echipa moldavă, 0-0, dar sunt pe primul loc în campionat, 39 de puncte, cu două peste echipa lui Leo Grozavu. Acționarul minoritar și președintele Rapidului a spus că ratarea lui Petrila, din jocul de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.