Magda Ursache: Creșterea și descreșterea nivelului de grai
ActiveNews.ro, 10 decembrie 2025 01:40
Scrie Eminescu limpede, „cu fruntea boltă de revoltă” (am folosit sintagma lui Al.Philippide), ca și cum ar fi scris acum o oră. Cine are interesul ca Eminescu să intre în umbră? Cum cine? Culturalizatorii fără cultură.
• • •
Acum o oră
01:40
01:30
Publicația Glasul informează: „A fost devastată și modesta cruce amplasată la Tâncăbești pe 29.11.2025, în locul troiței monumentale distruse de persoane încă neidentificate în noaptea de 27/28.11.2025.
01:20
Constantin Barbu: Un cuvânt trist despre smintelile Arhiepiscopului Casian al Dunării de Jos. Cu speranța luminării și îndreptării # ActiveNews.ro
Casian Crăciun este astăzi ortodoxul care deține funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și colaborator al Securității pentru CNSAS. Pentru a fi obiectivi cităm in extenso articolul apărut în ziarul Curentul (scris de D.A., 22 iulie 2008).
Acum 4 ore
00:10
"Partidul roșiilor (liberalilor) reunește în sânul său mai multă incapacitate, perversitate morală, lăcomie de avere publică și invidie pentru tot ce răsare cu un cap peste masă" - Eminescu pe 9 decembrie 1878 # ActiveNews.ro
Astfel profesorii de universitate, în loc să-și caute de treabă, fac politică; profesorii de licee și de școale primare asemenea; ingineri, medici, scriitori, muzicanți, actori chiar, toți fac politică, pentru a parveni. Și acesta e răul cu desăvîrșire mai mare.
Acum 6 ore
21:00
Acum 8 ore
19:10
ADEVĂRUL despre ATENTATUL TERORIST MAGHIAR de la SFÂNTU GHEORGHE. Video în premieră: MARTORUL-SURPRIZĂ. O delegație a Uniunii Scriitorilor condusă de Radu Theodoru și D.R. Popescu, ȚINTA teroriștilor unguri. EXCLUSIV # ActiveNews.ro
ActiveNews a stat de vorbă cu ultimul martor în viață al acelui moment, care trebuia să fie chiar ținta actului terorist al rețelei extremiștilor maghiari cu conexiuni de la Budapesta până în CC al PCR.
18:30
9 decembrie: Zămislirea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel # ActiveNews.ro
Sfânta Ana provenea din seminția preoțească, iudaică, a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron,
Acum 12 ore
17:50
Fiica Generalului Radu Theodoru: Știu că vei urca și pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere # ActiveNews.ro
Generalul Radu Theodoru a plecat la Domnul. Redăm mai jos mesajul fiicei sale, Voica Theodoru, publicat pe pagina asociației conduse de patriotul legendar:
17:20
Generalul Radu Theodoru și-a luat zborul spre Domnul la 101 ani! Biografia unui erou legendar al României # ActiveNews.ro
După 1990 s-a implicat în viața politică și civică aducând un suflu de naționalism profund în întrega societate. La ActiveNews, care l-a iubit, găsiți o serie întreagă de informații exclusive și articole despre blândul și aprigul General Radu Theodoru. Veșnica lui pomenire!
15:10
Legea Vexler merge mai departe: Senatul a respins cererea de reexaminare a lui Nicușor Dan. Președintele a avut doar sprijinul partidelor de opoziție. Votul a fost dat de ziua lui Vexler # ActiveNews.ro
Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan asupra legii pentru combaterea extremismului. Legea Vexler merge mai departe.
15:10
Ion Cristoiu: Cheia Anulării alegerilor e la Klaus Iohannis. "Înapoi la turul doi" - de Robert Turcescu # ActiveNews.ro
Robert Turcescu a avut excelenta inițiativă de a intervieva mai multe personalități, în frunte cu Călin Georgescu, despre Anularea alegerilor. Cele opt interviuri au fost reunite într-o carte de succes, Înapoi la turul doi.
15:10
Regele Iordaniei donează Bisericii Ortodoxe Sârbe terenul cu locul unde a fost botezat Hristos # ActiveNews.ro
Locul Botezului luiIisus Hristos în râul Iordan a fost vizitat de Patriarhul Serbiei, Porfirie,însoțit de Prințul Ghazi Bin Muhammad, consilier al Regelui Abdullah al II-lea.
14:30
Andrei Gușă: SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate ”cenzură”. Retorica UE referitoare la libertatea de exprimare se implementează în mod anti-american # ActiveNews.ro
”Statele Unite ale Americii blochează accesul la vize pentru accederea în Statele Unite pentru persoanele care sunt implicate în fact-checking, respectiv moderare de conținut.”, anunță deputatul AUR Andrei Gușă.
14:10
Bloggeriță din Cernăuți condamnată definitiv la 5 ani de închisoare pentru că a filmat recrutările forțate # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a Ucrainei a respins recursul Angelei Gurina, care a publicat online coordonatele unei unități militare ucrainene în timpul unei transmisiuni live, transmite Suspilne Cernăuți.
13:50
Schimbări la eliberarea cazierului judiciar. De la amprentare la certificatul electronic # ActiveNews.ro
Obținerea cazierului judiciar se schimbă odată cu modificările aduse Legii nr. 290/2004, care introduc noi reguli privind preluarea amprentelor, verificarea datelor și emiterea certificatului.
13:40
Dan Tomozei: A apărut volumul: “ANATOMIA LOVITURII DE STAT – ROMÂNIA, DECEMBRIE 2024” # ActiveNews.ro
Volumul "Anatomia loviturii de stat – România, Decembrie 2024”, dedicat domnului Călin Georgescu și doamnei Elena Lasconi a ieșit de sub tipar. De astăzi, volumul este disponibil în România.
13:30
Acum 24 ore
13:00
La o zi după ce Senatul a respins reexaminarea legii Vexler, judecătorii au decis: procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe # ActiveNews.ro
A sosit decizia din partea magistraților care resping cererile formulate de Călin Georgescu. Începe judecata în dosar.
12:30
„Războiul este o escrocherie. Întotdeauna a fost așa. Este probabil cea mai veche escrocherie din lume, de departe cea mai profitabilă și absolut sigur cea mai malefică… Este singura în care profiturile se numără în dolari, iar pierderile, în vieți omenești.” - General Smedley D. Butler, „War Is a Racket”
12:30
Legea Vexler merge mai departe: Senatul a respins cererea de reexaminare a lui Nicușor Dan. Președintele a avut doar sprijinul partidelor de opoziție # ActiveNews.ro
12:00
Sigur că europenii se simt umiliți; Statele Unite și Rusia le modelează viitorul fără să-i consulte. Dar dacă te porți ca un copil, ești tratat ca atare.
12:00
Noua strategie de securitate a SUA lovește direct în nucleul proiectului bruxellez. Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron și Friedrich Merz sunt prezentați ca...
11:30
Călin GEORGESCU, declarații la Poliția Buftea: ”Ați compromis ideea de Democrație, Justiție și Competență. Asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor. AJUNGE!” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
10:50
Cezar Avramuță se afla în fața sediului Poliției Buftea, alături de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. El nu are voie în aceste momente să participe la proteste, conform ultimei decizii a instanței.
10:10
Donald Trump intervine în scandalul momentului dintre Elon Musk și UE: ”Se îndreaptă într-o direcție greșită. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a luat apărarea platformei X, care a fost amendată de UE pentru încălcarea normelor privind conținutul online. Liderul de la Casa Albă a calificat amenda drept „una urâtă” și a avertizat că...
09:50
Președintele Nicușor Dan se află marți la Paris, marcând prima vizită oficială de la preluarea mandatului, potrivit Administrației Prezidențiale.
09:30
Nicușor Dan, în Le Monde: Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse # ActiveNews.ro
Nicușor Dan, într-un interviu pentru Le Monde, a declarat că persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse.
09:20
LIVE: Călin Georgescu, la Judecătoria Sectorului 1: "LEGEA este singura mea apărare" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
09:10
LIVE: Călin Georgescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1 – liderul suveranist, citat de urgență; ce se întâmplă cu controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
08:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care cetățenii aflați în rezerva militară vor fi convocați la instruiri în anul 2026. Documentul a fost publicat pe 8 decembrie pe portalul oficial de acte normative al Federației Ruse.
Ieri
00:20
8 decembrie: Sfântul Cuvios Patapie. Sfinții Apostoli Cezar, Tihic și Onisifor, din cei 70 # ActiveNews.ro
În ziua de 8 decembrie, Biserica face prăznuirea: Cuviosului Patapie din Teba; Sfinților Apostoli Sostene, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor, din cei 70.
00:20
8 decembrie 1920: Primul atentat terorist din România, care l-a țintit pe Octavian Goga. Max Goldstein, Saul Osias și Leon Lichtblau, trei bolșevici evrei, au aruncat în aer prezidiul Senatului, ucigând trei demnitari și rănind mai mulți episcopi # ActiveNews.ro
Pe 11 decembrie 2021 se împlinesc 102 de ani de la înmormântarea victimelor primului atentat terorist din România, produs pe 8 decembrie 1920 la Senat. În acea epocă Regatul României avea graniță directă cu Uniunea Sovietică și numeroși agenți bolșevici erau infiltrați în țară pentru diferite scopuri
8 decembrie 2025
21:50
Călin Georgescu, interviu de excepție în presa slovacă, la un an de la anularea alegerilor: ”Ei au dat lovitura de stat, nu eu. În Ucraina se decide viitorul Europei” # ActiveNews.ro
A trecut un an de când întreaga lume a scris despre România, unde izbucnise un scandal electoral. Pe 24 noiembrie, Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale. La scurt timp, a fost etichetat drept politician pro-rus, iar pe 6 decembrie, al doilea tur al alegerilor a fost anulat de Curtea Constituțională.
20:50
Presa germană: Ucraina riscă să piardă sprijinul Occidentului. Guvernul Zelenski a sabotat controalele și a permis corupție de ordinul miliardelor de dolari # ActiveNews.ro
Guvernul lui Zelenski a sabotat inspecțiile occidentale. Sute de milioane de dolari au dispărut fără supraveghere. Acum Ucraina riscă să piardă sprijinul occidental.
19:00
Show în Parlament! George Simion o demolează pe habarnista de la Mediu: ”Nu aveți ce căuta în scaunul de ministru. Nu rușii și extremiștii sunt de vină, ci propria dumneavoastră incompetență” # ActiveNews.ro
Ministrul rezist al Mediului, Diana Buzoianu, a făcut circ în Parlament după ce a lăsat peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița zile întregi fără apă.
17:50
Trump insistă să îi bage pe gât lui Putino „înțelegere”, în vreme ce rusul vrea un tratat legal și executoriu pentrupacea din Ucraina.
16:30
Confruntarea deschisă dintre Elon Musk și Uniunea Europeană, declanșată după amenda de 120 de milioane de euro pentru presupuse încălcări ale Digital Services Act, nu mai poate fi privită ca o simplă dispută de reglementare.
13:40
UE pregătește garanții de până la 210 miliarde de euro pentru împrumuturi urgente către Ucraina. România, contributor semnificativ.
13:30
Donald Trump Jr afirmă că tatăl său ar putea renunța la implicarea în războiul din Ucraina - VIDEO # ActiveNews.ro
Donald Trump ar putea renunța la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al președintelui american într-o conferință din Orientul Mijlociu.
13:10
Ministrul Investițiilor Europene îl dă pe Bolojan pe mâna Parchetului European în scandalul microbuzelor # ActiveNews.ro
Scandalul achiziției microbuzelor electrice pentru elevii din Bihor cu care s-a lăudat Bolojan ajunge pe masa Parchetului European. Ministrul Pîslaru este cel care l-a dat pe premier pe mâna lui Kovesi, după ce a sesizat difere...
13:00
Gata! Ați votat. Acum, așezați-vă liniștițila locurile voastre cu botul pe labe și executați programul de ascultare. Umilși docil.
12:30
Ion Cristoiu: Pe 70% dintre bucureșteni nu i-au interesat alegerile! Nu s-au dus la vot # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Pe 70% dintre bucureșteni nu i-au interesat alegerile! Nu s-au dus la vot
12:00
Decizie istorică în SUA: CDC nu mai recomandă vaccinarea nou-născuților pentru Hepatita B. Trump ordonă revizuirea întregului sistem de vaccinare # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a ordonat o revizuire completă a tuturor recomandărilor pentru vaccinurile copiilor din Statele Unite, la doar câteva ore după ce un comitet al CDC a decis că nu mai este necesar ca toți nou-născuții să...
11:10
Fostul șef al CDC detonează bomba: Vaccinurile anti-COVID Pfizer și Moderna trebuie retrase imediat # ActiveNews.ro
Într-un interviu acordat Epoch Times, difuzat pe 9 decembrie, fostul director al CDC, Dr. Robert Redfield, solicită ca vaccinurile COVID-19 produse de Pfizer și Moderna pe bază de ARN mesager să fie „eliminate” deoarece „există prea multe necunoscute”.
10:50
Sfârșitul unei ere: Ivanpah, cea mai mare centrală solară termică, se închide după 10 ani de funcționare # ActiveNews.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte solare din lume, centrala Ivanpah, se va închide la sfârșitul anului viitor, după doar un deceniu de funcționare.
10:10
Președintele american Donald Trump i-a reproșat duminică seara omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că „nu a citit propunerea” de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington.
09:40
Regina frumuseții din Guatemala s-a stins la numai 28 de ani după un an de luptă cu un cancer agresiv # ActiveNews.ro
Raquel Escalante, regină a frumuseții din Guatemala și prezentatoare TV, apreciată pe rețelele sociale de peste 400.000 de urmăritori, a murit la vârsta de 28 de ani, după ce și-a făcut public drumul prin boala care i-a marcat...
09:34
Michael Annett, cunoscut pilot în NASCAR Xfinity Series și câștigător al unei etape în această competiție, a încetat din viață la 39 de ani. Anunțul a fost făcut vineri seară de echipa JR Motorsports, care nu a precizat cauza decesului.
09:00
De ce merge Nicușor Dan în prima vizită oficială la Macron? Vizita la Paris reaprinde suspiciunile din zona conservatoare # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan merge astăzi în prima vizită oficială la Paris, o alegere care ridică întrebări legitime în zona conservatoare. În timp ce Franța lui Emmanuel Macron se poziționează tot mai ferm pe agenda progresistă europeană.
08:50
Ion Cristoiu: Anca Alexandrescu - surpriza acestor alegeri. Eșec de proporții al PSD # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 7 decembrie 2025: Anca Alexandrescu - surpriza acestor alegeri. Eșec de proporții al PSD
