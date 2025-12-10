Paul Éluard, poetul ochilor deschiși înăuntru

17:00

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că legea trebuie respectată, astfel că salariul minim trebuie să crească în 2026. Peste două milioane de oameni trăiesc de la o zi la alta cu un salariu brut între 4.050 lei și 4.500 lei. „Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent”, afirmă Manole.