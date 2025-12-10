Paul Éluard, poetul ochilor deschiși înăuntru
Jurnalul.ro, 10 decembrie 2025 06:50
Poetul Paul Éluard (pseudonimul lui Eugène Émile Paul Grindel) a fost născut la Saint-Denis, în 14 decembrie 1895 și a „crăpat” la Paris, într-o zi ploioasă de toamnă: 18 noiembrie 1952. Să-i desfacem, dar, nodurile vieții, nodurile morții!
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
07:30
Ordinea e valoroasă doar atât timp cât nu se transformă într-un ritual funerar.
Acum 30 minute
07:10
Rețeta foametei: O taxă ecologico-protecționistă impusă din 2026 de Bruxelles „sapă” agricultura # Jurnalul.ro
Introducerea taxei pe carbon la frontieră bagă în faliment sectorul agricol din UE
Acum o oră
06:50
Poetul Paul Éluard (pseudonimul lui Eugène Émile Paul Grindel) a fost născut la Saint-Denis, în 14 decembrie 1895 și a „crăpat” la Paris, într-o zi ploioasă de toamnă: 18 noiembrie 1952. Să-i desfacem, dar, nodurile vieții, nodurile morții!
Acum 2 ore
06:30
Nume Prislop provine din slava veche. Cel mai probabil, la noi, este datorat cancelariei medio-bulgare, ori unor împrumuturi din bulgară, sârbă, ruteană. Este mai apropiat, ca înțeles, de slava sudică (preslap, preslop, prislop). Se tălmăcește prin șa (de munte), trecătoare, o vale îngustă cu verdeață.
06:10
Încrederea joacă un rol important nu doar în evoluția copilului, ci și mai târziu în viață. Ce poate să însemne încrederea putem înțelege din așa-numitele relații de încredere. Iar dintre acestea, relația de prietenie este frecvent cea în care se manifestă în viața de zi cu zi efectul încrederii trăite.
Acum 8 ore
01:30
Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate miercuri sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu privire la legea pensiilor speciale.
01:10
SpaceX a lansat misiunea secretă NROL-77 pentru armata SUA, transportând un echipament secret de securitate națională pentru Oficiul Național de Recunoaștere.
00:50
BCE vrea să simplifice regulile impuse băncilor după criza financiară, dar nu și să reducă protecția împotriva riscurilor, o veste mai puțin bună pentru bancherii care sperau la relaxări.
00:30
Pe 10 decembrie 2025, trei zodii se află exact unde trebuie, în momentul în care trebuie, datorită opoziției dintre Mercur și Uranus.
00:10
Sfârșitul „Lumii libere”. Europa se transformă în Trumpistan sau rămâne fără protecție americană # Jurnalul.ro
Noua Strategie de Securitate Națională a administrației Trump marchează, pentru Europa, un moment de cotitură cum nu a mai existat până acum.
9 decembrie 2025
23:50
Locuitorii din București și Brașov sunt cei mai împovărați de costul chiriei din toată țara: aproximativ 40% din salariul mediu net se duce lunar doar pe plata unei garsoniere.
23:40
Statul român comite un abuz împotriva a un milion de pensionari, condamnați să supraviețuiască cu doar 43 de lei pe zi # Jurnalul.ro
De aproape doi ani, peste 924.000 de seniori sunt condamnați să trăiască dintr-o pensie minimă de 1.281 de lei pe lună, o sumă care nu mai înseamnă trai, ci simplă supraviețuire. I
Acum 12 ore
23:30
Guvernul de la Sofia anunță majorări salariale și creșterea indemnizației pentru copii # Jurnalul.ro
Guvernul de la Sofia a aprobat aproiectul de buget pentru 2026 și anunță reforme înainte de adoptarea monedei euro, scrie agenția bulgară de știri Nivinite.
23:10
Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu a premiat cea mai inovatoare idee la Congresul Internațional al Studenților de Medicină
23:10
Nicușor Dan: Vrem ca tot mai multe tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie să fie produse în România # Jurnalul.ro
România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.
23:00
Război pe miliarde la Hollywood! Netflix și Paramount își dispută cu furie imperiul Warner Bros # Jurnalul.ro
Netflix și Paramount intră într-o confruntare istorică pentru preluarea Warner Bros Discovery, într-un context dominat de datorii uriașe, presiuni antitrust și riscul de transformare radicală a industriei de film și streaming.
22:50
Pericol de explozie: Valea Oltului, închisă în această noapte din cauza cisternei din care se scurge GPL # Jurnalul.ro
Traficul rutier pe DN 7 - Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineață, accesul mașinilor fiind interzis pe tronsonul Boița – județul Vâlcea, din cauza cisternei din care se scurge GPL, oprită în zona localității Călimănești.
22:40
Pământuri rare, procesate la Feldioara: Nuclearelectrica face front comun cu americanii # Jurnalul.ro
Joint venture România–SUA pentru pământuri rare: fabrica Nuclearelectrica Feldioara intră în noua ligă strategică
22:40
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire sterline, pierdute prin scheme de sprijin anti-Covid, bani destinați familiilor britanice și serviciilor publice.
22:40
Turiștii se reorientează spre destinații mai neobișnuite. Sunt astfel preferate locațiile aflate sub pământ!
22:30
Copiii din Rusia se plâng de interzicerea jocului Roblox. Motivele pentru care a fost blocată platforma # Jurnalul.ro
Copiii ruși sunt nemulțumiți de blocarea platformei Roblox, după ce autoritatea de reglementare a interzis-o pentru „propagandă LGBT”, relatează The Moscow Times.
22:10
6 zodii chinezești se eliberează de lucruri care le-au împiedicat evoluția, pe 10 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 10 decembrie 2025. Miercuri sosește sub energia Boului de Apă într-o Zi a Reducerii, conform astrologiei chinezești.
22:00
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că în realizarea reformei administrative „nu putem tăia așa ca la croitor, de la un capăt la altul”, subliniind că există multe instituții care se confruntă cu deficit de personal.
21:40
Meciul dintre Real Madrid și Manchester City se anunță complicat pentru echipa spaniolă, în contextul unei liste lungi de absențe. Cu fundași importanți indisponibili, Xabi Alonso se confruntă cu presiune sporită privind alcătuirea formulei de start.
21:40
Descoperire uriașă la Pompeii: Oamenii de știință au găsit atelierul unde romanii produceau betonul „miraculos” auto-reparator # Jurnalul.ro
Secretul betonului roman care se repară singur, descoperit într-un șantier îngropat de Vezuviu acum 2.000 de ani
21:30
Numărul sateliților artificiali crește rapid, iar proiecțiile arată că până în 2030 ar putea fi peste 60.000 – aproximativ jumătate aparținând companiei SpaceX. Potrivit unei analize publicate de revista Nature, această "expolzie" de sateliți riscă să îngreuneze serios observațiile astronomice.
21:10
Obicei îngrijorător: 25% dintre adolescenți apelează la inteligența artificială pentru sprijin în probleme de sănătate mintală # Jurnalul.ro
Un studiu, realizat recent în rândul adolescenților din Anglia și Țara Galilor, arată o tendință îngrijorătoare: 25% dintre aceștia au declarat că folosesc chatbot-urile pentru sprijin în materie de sănătate mentală.
21:00
Un fost ofițer al armatei SUA susține că Trump știe despre existența pe Pământ a unor extratereștri # Jurnalul.ro
Un fost ofițer al armatei SUA susține că președintele american, Donald Trump, a fost informat despre existența pe Pământ a unor specii de extratereștri. Trump ar putea deveni cel mai important lider al lumii dacă va declasifica informațiile despre extratereștri și navele lor, mai spune fostul ofițer.
20:40
Proiectul offshore Neptun Deep: Acordul de concesiune pentru explorare se prelungește cu 2 ani # Jurnalul.ro
Guvernul va aproba miercuri un proiect de hotărâre privind extinderea cu doi ani a acordului de concesiune pentru explorarea gazelor din Marea Neagră.
20:40
Friedrich Merz critică Strategia Națională de Securitate a SUA. Casa Albă susține că democrația europeană este în pericol # Jurnalul.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, susține noua Strategia Națională de Securitate a SUA demonstrează necesitatea ca Uniunea Europeană să își consolideze independența în domeniul securității și critică ideea că democrația europeană ar trebui salvată.
20:30
Autoritatea Vamală Română (AVR) împreună cu Ministerul Finanțelor au transmis oficial propunerea ca România să găzduiască sediul viitoarei EU Customs Authority (EUCA) - instituția responsabilă cu coordonarea sistemului vamal al Uniunii Europene.
20:00
Președintele american, Donald Trump, a luat apărarea platformei X, care a fost amendată de UE pentru încălcarea normelor privind conținutul online. Liderul de la Casa Albă a calificat amenda drept „una urâtă” și a avertizat că „Europa se îndreaptă într-o direcție greșită”.
19:40
Editura Cuantic continuă călătoria prin universul fermecat al copilăriei cu seria Povești nemuritoare, volumul 2, care reunește 17 povești clasice scrise de unii dintre cei mai îndrăgiți autori ai literaturii universale.
19:40
Un pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu, scos la licitație. Care este prețul de pornire? # Jurnalul.ro
Un pavilion de vânătoare al fostului dictator comunist Nicolae Ceauşescu a fost scos la licitație. Organizatorul evenimentului a stabilit aproape un milion de euro, prerț de pornire.Cabana din județul Buzău are utilități, heliport și zone de agrement.
19:30
Emmanuel Macron l-a întâmpinat pe președintele României, Nicușor Dan, în limba română, în timpul primei vizite oficiale la Paris. Ce și-au spus cei doi lideri și cum a reacționat Macron.
19:10
Ghidul complet pentru a alege cadourile de Crăciun fără stres și a te bucura de sărbători # Jurnalul.ro
Luna decembrie este, fără îndoială, cea mai frumoasă perioadă a anului, dar pentru mulți, este și cea mai stresantă. Pe lângă pregătirile culinare și decorațiuni, presiunea de a găsi cadoul perfect pentru fiecare membru al familiei și pentru prieteni poate diminua bucuria Sărbătorilor.
19:10
Tensiuni SUA-UE. Comisia Europeană anchetează Google privind serviciile de inteligență artificială # Jurnalul.ro
Comisia Europeană a anunțat marți că a deschis o anchetă antitrust pentru a evalua dacă Google încalcă normele UE în materie de concurență prin utilizarea conținutului online provenit de la editorii web și YouTube în scopuri de inteligență artificială.
19:00
Pedeapsă capitală în China pentru corupție: Fostul director al unei instituții financiare a fost executat pentru luare de mită # Jurnalul.ro
Fostul director al unei instituții financiare din China a fost executat. El a fost găsit vinovat pentru acceptarea a peste 156 de milioane de dolari în schimbul favorizării unor firme. Decizia surprinde deoarece multe condamnări la moarte pentru corupție sunt transformate în închisoare pe viață.
18:40
Din 2026, vechimea în muncă se calculează în zile calendaristice, nu lucrătoare. CNPP introduce formule noi care afectează stagiul de cotizare și pensiile.
Acum 24 ore
18:30
Tensiuni între Cambodgia și Thailanda Un templu vechi de circa 1000 de ani a fost distrus # Jurnalul.ro
Guvernul dn Cambodgia a acuzat oficial Thailanda că a distrus templul din secolul al XI-lea, Prasat Ta Krabey, situat în provincia Oddar Meanchey, într-o zonă de frontieră disputată de cele două state.
18:10
Avertismentul dur al unui medic nutriționist din România. Ce alimente ieftine trebuie să fie evitate # Jurnalul.ro
Un medic nutriționist din România trage un semnal de alarmă privitor la o serie de alimente ieftine și foarte populare care afectează tot organismul. Unele rezultate ale cercetărilor sunt șocante, avertizează specialistul.
18:00
Cum va vota PSD la moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” # Jurnalul.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă partidul va vota săptămâna viitoare moțiunea de cenzură depusă de opoziție. "Nu vom vota moțiunea de cenzură. Suntem în continuare parteneri în această coaliție", a spus marți președintele PSD Sorin Grindeanu.
17:40
Uniunea Europeană vrea să unifice regulile pentru burse și investiții din 2027, astfel încât cetățenii și firmele să aibă acces mai ușor la finanțare și la oportunități de investiții în toate statele membre.
17:30
Cum explică Sorin Grindeanu eșecul lui Daniel Băluță lîn alegerile pentru Primăria Capitalei # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat clasarea lui Daniel Băluță pe locul al treilea în cadrul alegerilor parțiale pentru Primăria Generală. Acesta a spus că mesajul social-democrat a fost unul „apolitic” și „mai slab decât celelalte”.
17:20
Piața auto din România a trecut printr-o transformare profundă în ultimii ani. Dacă în trecut, achiziția unei mașini premium era privită fie ca un lux extravagant, fie ca o "loterie" riscantă în cazul modelelor rulate, anul 2025 aduce o perspectivă complet nouă: predictibilitatea.
17:10
Soft CRM ca avantaj competitiv: Strategia lui Ciobanu Dan-Ionuț, CEO Zarina CRM, pentru companiile viitorului # Jurnalul.ro
Într-o economie în care viteza, claritatea și eficiența devin criterii de supraviețuire, companiile se confruntă cu o provocare comună: cum pot să-și organizeze activitatea astfel încât să rămână competitive, profitabile și capabile să crească într-un ritm stabil?
17:10
Pe 9 decembrie, Luna intră în Fecioară, readucând ordinea, disciplina și dorința de a rezolva sarcini pe care le-am tot amânat.
17:00
Florin Manole vrea creșterea salariului minim: "Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent" # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că legea trebuie respectată, astfel că salariul minim trebuie să crească în 2026. Peste două milioane de oameni trăiesc de la o zi la alta cu un salariu brut între 4.050 lei și 4.500 lei. „Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent”, afirmă Manole.
16:50
A murit generalul anchetat de DIICOT în dosarul Geția. Radu Theodoru s-a stins din viață la 101 ani # Jurnalul.ro
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a murit. Fiica sa a publicat pe Facebook un mesaj emoționant prin care îl descrie ca pe un om dedicat idealurilor sale și patriotismului. În mesaj, aceasta amintește de devotamentul tatălui său față de România și credința lui într-o Românie mare și liberă.
16:40
Mai mulți pacienți palestinieni din Fâșia Gaza au fost aduși în România cu un avion militar # Jurnalul.ro
Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament, au fost aduși în România. Doar doi vor fi tratați în țara noastră, restul fiind duși în Belgia și Norvegia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.