Europa nu reușește să compenseze reducerea ajutorului militar acordat de SUA Ucrainei

Pe e cât de frumoasă atmosfera sărbătorilor de iarnă, pe atât de provocatoare poate deveni când vine vorba de ritualul meselor de familie care încep de Crăciun și se termină după Anul Nou. Sunt mai bine de zece zile în care suntem cu toții expuși riscurilor de a mânca prea mult. Fie că vrem și […]