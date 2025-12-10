Viktor Orban, despre fondul de solidaritate privind migrația: Nu acceptăm niciun migrant și nu plătim pentru alți migranți / Ungaria nu va implementa măsurile Pactului privind Migrația / Va izbucni o rebeliune!
G4Media, 10 decembrie 2025 09:50
„Bruxelles a lansat ieri un nou atac absurd și nedrept asupra Ungariei prin decizia sa privind migrația", a declarat Viktor Orbán pe pagina sa de socializare, reacționând la decizia de luni a Consiliului Miniștrilor de Interne al UE de a înființa un fond de solidaritate privind migrația, pregătind astfel implementarea Pactului privind migrația care va […]
• • •
Acum 5 minute
10:30
Australia interzice de miercuri, 10 decembrie, accesul copiilor şi adolescenţilor până la 16 ani pe reţelele de socializare # G4Media
Australia a devenit prima ţară din lume care a introdus, începând de miercuri, interzicerea accesului pe reţelele de socializare pentru copii şi adolescenţi până la vârsta de 16 ani, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Astfel, copiii şi adolescenţii mai mici de 16 ani nu mai pot avea conturi personale pe platformele de […]
10:30
INTERVIU | Ce poți face de sărbători pentru a nu mânca prea mult / Medic: „Este foarte ușor să mâncăm din emoție, nu din necesitate” # G4Media
Pe e cât de frumoasă atmosfera sărbătorilor de iarnă, pe atât de provocatoare poate deveni când vine vorba de ritualul meselor de familie care încep de Crăciun și se termină după Anul Nou. Sunt mai bine de zece zile în care suntem cu toții expuși riscurilor de a mânca prea mult. Fie că vrem și […]
10:30
Gazzetta dello Sport a analizat Interul lui Cristian Chivu, iar concluzia este aceea că trupa de pe Giuseppe Meazza devine „mică contra adversarilor mari". Inter a cedat „acasă" meciul important cu Liverpool din Champions League, scor 0-1, golul victoriei „cormoranilor" venind dintr-un penalti transformat de Szoboszlai în minutul 88. Nu înfrângerea în sine cu Liverpool […]
Acum 15 minute
10:20
Spitalul de recuperare medicală intensivă "Sfântul Sava cel Sfințit" înregistrează cele mai bune rezultate dovedite, cu cei peste 12.000 de pacienți care i-au trecut pragul în doar cinci ani de funcționare. Aici vin pacienți în stare gravă și foarte gravă, cu afecțiuni diverse, mulți dintre ei sunt considerați fără șanse de a mai merge vreodată […]
10:20
Compania care operează Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria / Ministru de externe: Aprovizionarea cu energie a Ungariei în condiţii de siguranţă nu poate fi asigurată astăzi fără Rusia # G4Media
Compania care operează conducta de gaze Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria, astfel funcţionarea conductei de gaze naturale va fie asigurată, în pofida tuturor atacurilor juridice și financiare, a anunțat marți, la Moscova, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului ungar, citat de Hirado. Ministrul de externe a […]
10:20
Curtea Constituţională din Kârgâzstan examinează un proiect de lege pentru reintroducerea pedepsei cu moartea după violarea și uciderea unei tinere de 17 ani # G4Media
Curtea Constituţională din Kârgâzstan a început miercuri să examineze un proiect de lege susţinut de preşedintele Sadâr Japarov pentru reintroducerea pedepsei cu moartea în ţara din Asia Centrală, o propunere căreia i s-a opus Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Acest proiect de lege prevede „posibilitatea […]
10:20
Locuitorii unei comune din Argeș, disperați de pagubele produse de zimbri / Primar: ”Oamenii trăiesc cu frica în sân. Zimbrii nu mai sunt o raritate, sunt un pericol” # G4Media
O întreagă comunitate din nordul județului Argeș trage un semnal de alarmă disperat: zimbrii care au coborât în localitate provoacă pagube serioase și îi țin pe locuitori într-o stare permanentă de teamă, anunță Argeș Expres. Curți distruse, grădini devastate, animale speriate și oameni care trăiesc cu frica de a mai ieși seara din case. Primarul […]
Acum 30 minute
10:10
O bancă americană propune utilizarea activelor globale ale Lukoil pentru acoperirea pierderilor investitorilor americani # G4Media
Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite […]
10:10
Agenția Americană pentru Medicamente (FDA) conduce o anchetă amplă privind posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, atât la copii, cât și la adulți, a confirmat marți pentru AFP un purtător de cuvânt al ministrului sănătății, un sceptic declarat în privința vaccinurilor, potrivit boursorama.com. Această anchetă survine într-un moment în care tot mai multe voci […]
Acum o oră
10:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a postat pe X o înregistrare video în care îi spune lui Nicușor Dan, în limba română, „Bine ai venit" și „Trăiască prietenia dintre România și Franța". În acest videoclip, Macron spune că este „foarte fericit" să îl primească pe președintele României, la prima sa vizită în calitate de președinte, în Franța, „chiar […]
09:50
Viktor Orban, despre fondul de solidaritate privind migrația: Nu acceptăm niciun migrant și nu plătim pentru alți migranți / Ungaria nu va implementa măsurile Pactului privind Migrația / Va izbucni o rebeliune! # G4Media
„Bruxelles a lansat ieri un nou atac absurd și nedrept asupra Ungariei prin decizia sa privind migrația", a declarat Viktor Orbán pe pagina sa de socializare, reacționând la decizia de luni a Consiliului Miniștrilor de Interne al UE de a înființa un fond de solidaritate privind migrația, pregătind astfel implementarea Pactului privind migrația care va […]
09:50
Ajutorul militar pentru Ucraina ar putea atinge cel mai scăzut nivel în 2025, a avertizat miercuri institutul de cercetare german Kiel Institute, în condițiile în care europenii, care furnizează acum cea mai mare parte a acestuia, nu pot compensa încetarea ajutorului american, transmite Le Figaro. „Conform datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit […]
09:50
Deficitul comercial al României a crescut la peste 27 de miliarde euro, în primele zece luni din 2025 # G4Media
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a României, în primele zece luni ale anului în curs, a fost de 27,493 miliarde de euro, în creştere cu 275,7 milioane de euro (+1%) faţă de cel înregistrat în acelaşi interval din 2024, relevă datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Exporturile FOB au însumat 81,054 miliarde de […]
09:40
A ratat titlul mondial pentru doar două puncte, dar rămâne cel mai bine plătit pilot din Formula 1. Vorbim despre Max Verstappen, cel despre care legendarul Alain Prost spune că este cu o clasă peste rivalii din Marele Circ. Începe o nouă eră în F1: RedBull confirmă despărțirea de Helmut Marko De la un deficit […]
09:40
Opozanta venezueleană Maria Machado nu va primi personal Nobelul pentru pace la ceremonia de decernare de la Oslo / Cine va ridica distincția în locul ei # G4Media
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri directorul Institutului Nobel din Norvegia. Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut, transmit Reuters şi AFP. Machado, […]
09:40
VIDEO EXCLUSIV | Care sunt semnele de răceală la câine: Simptomele care indică o posibilă problemă gravă / Se poate transmite răceala de la câine la om? Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Sezonul rece a adus temperaturi scăzute, multă umiditate și oscilații majore de la o zi la alta. Așa că organismul animalelor are și el de suferit, nefiind obișnuit să fie supus unor schimbări radicale de temperatură. La fel ca și oamenii, și câinii se pot îmbolnăvi în această perioadă, mai ales în zona tractului respirator. […]
Acum 2 ore
09:30
Ce lideri vor influența deciziile în lume, în 2026, și care sunt poreclele lor / Cine sunt „durerea de cap”, „jokerul”, „mâna de fier” sau „șocul transatlantic”, conform clasamentului POLITICO # G4Media
Politico.eu a întocmit un Top 28 al celor mai influente personalități care vor modela politica și politicile europene în anul care urmează, personalități care au primit de la jurnaliștii publicației și „porecle", în funcție de personalitățile și acțiunile lor. „Dacă adevărații lideri se remarcă în vremuri dificile, anul acesta a oferit numeroase ocazii politicienilor, gânditorilor […]
09:20
Elev de liceu din Alba, condamnat la închisoare cu executare pentru trafic de droguri / Era dealer încă din clasa a IX-a / 115 tranzacții probate # G4Media
Un elev de liceu care vindea droguri de sinteză consumatorilor din Ocna Mureș a fost condamnat recent de magistrații Tribunalului Alba, anunță Alba24. Chiar dacă este tânăr, a recunoscut faptele, a colaborat cu anchetatorii, magistrații l-au condamnat la o pedeapsă de închisoare cu executare: 2 ani și 20 de zile. În data de 5 decembrie […]
09:10
Peste 217.000 de permise de protecție temporară emise ucrainenilor în România, de la începutul conflictului / Peste 4.500 de ucraineni au solicitat azil în țara noastră # G4Media
Autoritățile române de imigrări au procesat un număr considerabil de documente pentru cetățenii ucraineni care au căutat refugiu în România, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, anunță Ministerul de Interne. Până la data de 9 decembrie a.c., polițiștii de imigrări au emis sau reemis un total de 217.243 de permise de protecție temporară pentru […]
09:10
Germania și Norvegia au făcut pasul în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin, după ce au trecut de Brazilia, respectiv Muntenegru. În primul meci din sferturile CM, Germania a trecut fără emoții de Brazilia. După o primă repriză în care a fost construit avantajul liniștitor (17-11), nemțoaicele nu au mai forțat (13-12 în a doua […]
09:10
Italianca Laura Pausini renunță la rețelele sociale / ”Am ales lumina naturală în locul celei artificiale a telefonului” / ”Am intrat doar 10 minute și am observat un val de ură îndreptat împotriva tuturor” # G4Media
Cunoscuta cântăreață italiană Laura Pausini, apreciată în întreaga lume pentru vocea sa inconfundabilă, a făcut publică o decizie surprinzătoare: a eliminat toate aplicațiile de socializare de pe telefonul mobil, anunță Agenția de presă Mediafax. „În ultimele săptămâni, odată cu lansarea piesei Ritorno ad amare, am simțit nevoia să fac ceva concret pentru mine. Cântecul este […]
08:50
Ferrari „parcat” pe balconul unui apartament din Viena / Proprietarul a vrut să-și protejeze, pe timpul iernii, bolidul de 300.000 de euro # G4Media
Un episod neobișnuit petrecut la Viena a atras rapid atenția presei internaționale. Amar Dezic, un antreprenor austriac de 28 de ani, a găsit o modalitate total neconvențională de a-și proteja Ferrari-ul pe timpul iernii: l-a urcat direct pe balconul apartamentului său situat la primul etaj, scrie Mediafax. Proprietar al unui magazin de piese auto și […]
08:50
Miliardarul Andrej Babis, susținător al lui Trump, a revenit marți, în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO, și la patru ani după ce a pierdut puterea, relatează La Libre Belgique, citat de Rador Radio România. Dl. Babis, în vârstă de 71 de ani, care […]
08:40
Dosarul pentru conducere fără permis al președintelui Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, tergiversat timp de patru ani în instanța din România – investigație debrăila.ro # G4Media
Președintele Federației de Polo pe Apă din Republica Moldova, Veaceslav Baicev, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 6.000 de lei, în România, pentru conducerea unui vehicul fără permis. Judecătoria Brăila a pronunțat sentința pe 8 decembrie, scrie debraila.ro. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de publicația brăileană, Baicev a fost prins de polițiștii […]
Acum 4 ore
08:30
26 de persoane, trimise în judecată în dosarul ”Fabrica de moșteniri”, la Constanţa / S-a cerut anularea a peste 100 de contracte de vânzare, dosare de executare, testamente și procuri # G4Media
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța au finalizat ancheta în amplul dosar cunoscut sub numele de "Fabrica de moșteniri", anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. S-a dispus pe data de 8 decembrie trimiterea în judecată a 26 de persoane. Acuzațiile formulate sunt […]
08:20
Administrația Trump a pornit asaltul asupra UE. "Pacea" din Ucraina și noua strategie de securitate a SUA nu mai lasă loc de interpretare. Președintele Trump însuși a anunțat că se va implica activ în alegerile europene și va sprijini candidați ca Viktor Orban. E un nou val istoric, iar România e prinsă în menghina marilor […]
08:20
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, a devenit tată pentru aproape 200 de copii în Europa / Copiii pot dezvolta timpuriu cancer osos sau cerebral și leucemie # G4Media
O investigație internațională a dezvăluit că un donator de spermă purtător al unei mutații genetice grave, asociată cu un risc de până la 90% de a dezvolta cancer, a devenit tată pentru cel puțin 197 de copii în 14 țări europene. Unii dintre copii au dezvoltat deja cancer, iar câțiva au murit. Un donator de […]
08:10
Doisprezece oameni au murit, într-un incendiu izbucnit într-un bloc dintr-o provincie din sudul Chinei # G4Media
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu la un bloc de apartamente din oraşul Shantou, în provincia Guangdong din sudul Chinei, a relatat miercuri presa de stat, citând autorităţile locale, conform AFP. Incendiul a izbucnit marţi seara în clădirea cu patru etaje, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a determina cauza focului, potrivit agenţiei de […]
08:10
Sarkozy și cartea despre cele douăzeci de zile petrecute în închisoare: „Cenușiul te devorează, am redescoperit credința” / Jurnalul deținutului 320535 # G4Media

08:00
ANALIZĂ Europa pierde bătălia împotriva corupției / Cazul Bulgariei, comparat cu Spania, România, Grecia sau Austria # G4Media
Corupția există peste tot. Niciun guvern, poliție sau procuratură nu a reușit să obțină eradicarea ei și probabil că nu va reuși niciodată. Dar problema nu este să nu existe deloc corupție, ci să fie redusă la niveluri tolerabile. Bulgaria a eșuat sistematic în această sarcină timp de decenii. Astăzi, există două probleme majore în […] © G4Media.ro.
07:50
Premierul Ilie Bolojan discută, miercuri, cu Consiliul Tripartit, despre valoarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026 # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan participă, miercuri, la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde se discută despre nivelul salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social are lor la ora 14.30, potrivit Mediafax. Guvernul și partenerii sociali trebuie să ajuungă la un acord în privința majorării sau […] © G4Media.ro.
07:50
Extinderea unor străzi din Brașov, blocată de o decizie a președintelui Nicușor Dan / Terenurile urmau să fie transferate de la mai multe institute de cercetare # G4Media
Legea care viza transferul a aproape 30.000 de metri pătrați din domeniul public al statului către Municipiul Brașov pentru lărgirea străzilor Institutului și Cucului a fost trimisă înapoi în Parlament de președintele Nicușor Dan, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Motivul este o greșeală juridică. Practic, legea transfera către municipiu nu doar […] © G4Media.ro.
07:40
Chivu, după ce Liverpool a bătut Inter cu un penalty în minutul 88: Trebuie să luptăm și împotriva nedreptăților # G4Media
Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a comentat miercuri înfrângerea formației sale cu Liverpool, scor 0-1, în etapa a șasea a Ligii Campionilor, la finalul unui meci decis de un penalty controversat în minutul 88, notează Mediafax. „Era un rezultat corect, un egal, ținând cont de abordarea jocului și de desfășurarea partidei”, a spus Chivu, […] © G4Media.ro.
07:30
07:20
Se circulă din nou pe Valea Oltului / Traficul a fost blocat câteva ore, după ce s-a descoperit că o cisternă pierdea din încărcătură: gaz petrolier lichefiat # G4Media
Traficul rutier pe DN 7 – Valea Oltului a fost reluat miercuri dimineață, după ora 1:30, în condiții normale, după ce autoritățile au gestionat incidentul unei cisternă care scurgea GPL în zona localității Călimănești, județul Vâlcea, anunță Mediafax. DRDP Craiova a anunțat că, miercuri, la ora 01:30, circulația a fost reluată în condiții normale. Ca […] © G4Media.ro.
07:10
Elon Musk: UE ar trebui să fie condusă de un președinte ales direct / ”Comisia UE ar trebui desființată” # G4Media
Omul de afaceri american Elon Musk a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la actualul său executiv – Comisia Europeană – în favoarea unui organism ales, iar președintele UE să fie ales direct, scrie Mediafax. „Comisia UE ar trebui desființată în favoarea unui organism ales, iar președintele […] © G4Media.ro.
07:00
Sesizarea Înaltei Curți privind noua lege a pensionării magistraților, analizată miercuri la CCR / Judecătorii consideră că legea discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu # G4Media
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) analizează, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Reamintim că secțiile unite ale ÎCCJ s-au reunit în urmă cu câteva zile decizând să sesizeze CCR cu privire la prevederile care schimbă condiţiile de pensionare pentru […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:10
Xabi Alonso, sub presiune mare: Real Madrid – Manchester City devine meci decisiv în Champions League # G4Media
Real Madrid și Manchester City se vor întâlni în cel mai așteptat meci al serii de miercuri din Champions League. Duelul este unul foarte important pentru Xabi Alonso, tehnician despre care se spune că ar putea fi vizat de o demitere în cazul în care Realul nu bifează victorii în următoarea perioadă. Real Madrid nu […] © G4Media.ro.
06:10
Cele mai frumoase deserturi europene de Crăciun și poveștile lor/ Zece prăjituri emblematice pentru masa de Crăciun din Europa # G4Media
Crăciunul e cel mai bine definit, din punct de vedere alimentar, de dulciuri. În filme și povești de Crăciun nimeni nu împachetează sarmale, toată lumea pregătește cookies aromate, cu scorțișoară și lapte, și le așează grijuliu pe farfurioară pentru Moș Crăciun. Și chiar dacă am mâncat deja 10 feluri de aperitive, fripturi și sarmale, masa […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
02:50
Documentar devastator despre starea Justiției din România, în ziua în care CCR decide dacă magistrații își merită pensiile speciale (Recorder.ro) # G4Media
Portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seara un extrem de elocvent documentar despre situația Justiției din România, cu o zi înainte ca Curtea Constituțională să ia o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Documentarul arată cum, în ultimii șapte-opt ani, pare să se fi încheiat […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
Rezultatele serii de Liga Campionilor: Liverpool se impune la Milano în fața lui Inter, scor 1-0 / Barcelona, victorie cu Frankfurt acasă # G4Media
Liverpool a câștigat in extremis marți seară la Milano în fața Interului lui Chivu, scor 1-0, grație unui penalty fructificat în minutul 90. Barcelona a învins pe Camp Nou formația germană Eintracht Frankfurt Meciul n-a început tocmai bine pentru Chivu, întrucât în minutul 10 Hakan Calhanoglu a părăsit terenul accidentat, iar locul său a fost […] © G4Media.ro.
9 decembrie 2025
23:20
Ministrul ungar Szijjarto: S-a convenit începerea de discuţii cu SUA privind un nou tip de cooperare financiară # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi preşedintele american Donald Trump nu au convenit asupra unei linii de credit propuse de 20 miliarde de dolari, dar s-au angajat să înceapă discuţii cu privire la o nouă formă de cooperare financiară, a indicat marţi şeful diplomaţiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, conform Reuters. Szijjarto a reacţionat în urma […] © G4Media.ro.
23:10
Premierul francez obține o victorie importantă: bugetul pentru securitatea socială a fost aprobat la limită de parlament # G4Media
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a obținut marți o victorie politică importantă, după ce parlamentarii au aprobat bugetul pentru securitatea socială pentru anul viitor cu doar 13 voturi, informează Politico. Proiectul de lege mai trebuie să fie votat în Senatul francez, dar adoptarea sa în Adunarea Națională, care are mai multă putere, este un semn pozitiv […] © G4Media.ro.
22:40
Un Picasso în valoare de 1 milion de euro în schimbul a…doar 100 de euro. O tombolă internaţională în beneficiul cercetării împotriva bolii Alzheimer a fost lansată marţi la Paris, cu sprijinul administraţiei Picasso, care îi reprezintă pe moştenitorii pictorului, transmite AFP, conform Agerpres. Un număr de 120.000 de bilete la preţul de 100 de […] © G4Media.ro.
22:40
Preşedinta Xiomara Castro denunţă falsificarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din Honduras şi „ingerinţa lui Trump” # G4Media
Preşedinta de stânga din Honduras, Xiomara Castro, a denunţat marţi „falsificarea” rezultatelor alegerilor prezidenţiale şi „ingerinţa” omologului său american, Donald Trump, în scrutinul din 30 noiembrie, relatează AFP, conform Agerpres. Numărarea voturilor de la alegerile prezidenţiale se apropie de final, iar conservatorul Nasry Asfura, susţinut de Trump, deţine un uşor avans faţă de un alt […] © G4Media.ro.
22:30
După Muzeul Luvru, Palatul Versailles îşi majorează tarifele pentru cetăţenii non-europeni # G4Media
Palatul Versailles va creşte cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii non-europeni, un sistem de tarife diferenţiate implementat de Ministerul Culturii francez şi deja adoptat de Muzeul Luvru, transmite marţi AFP, transmite Agerpres. Începând de la 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) […] © G4Media.ro.
22:00
Adunarea Națională a Franței adoptă la limită proiectul bugetului asigurărilor sociale. Guvernul Lecornu supraviețuiește, deocamdată. # G4Media
Deputații au votat cu 247 la 234 în favoarea textului, cu abținerea a 93 din cei 574 de deputați prezenți din totalul de 575, cu două mandate vacante. Guvernul condus de prim ministrul Sebastien Lecornu își datorează victoria Partidului Socialist (PS) care a votat masiv pentru – 63 de deputați și numai șase abțineri, dar […] © G4Media.ro.
22:00
Liberalul Tișe de la Cluj susține că e mai legitim decât Ciprian Ciucu, după ce i-a calculat scorul obținut la Primăria Capitalei / Ciucu este prim-vicepreșeinte PNL, Tișe a vrut și el să fie dar a pierdut prin vot, la ultimului congres PNL # G4Media
Președinte al Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe a ținut să comenteze scorul electoral pe care colegul său de partid prim-vicepreședinte PNL Ciprian Ciucu l-a obținut în competiția pentru Primăria Capitalei. Tișe consideră că el e „mai legitim și mai reprezentativ” decât Ciucu, prezentând un calcul umflat de la momentul alegerilor locale din 9 iunie, […] © G4Media.ro.
22:00
Zelenski spune că este pregătit pentru alegeri, după ce Trump a declarat că ar trebui să fie organizate / Dacă securitatea este garantată, ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani şi europeni să contribuie la asigurarea securităţii scrutinului în contextul războiului, relatează Reuters şi AFP, citată de Agerpres. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un nou interviu acordat marți pentru Politico, că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, […] © G4Media.ro.
21:40
Zelenski spune că a avut o discuţie excelentă cu Giorgia Meloni, şefa guvernului de la Roma: „Contăm foarte mult pe sprijinul continuu al Italiei” # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat marţi discuţii la Roma cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, discuţii în cadrul cărora a continuat să îşi consolideze sprijinul pentru ţara sa, pe fondul presiunilor sporite din partea Washingtonului de a pune capăt războiului cu Rusia, transmite dpa, citată de Agerpres. „Am avut o discuţie excelentă şi foarte substanţială […] © G4Media.ro.
