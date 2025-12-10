Provocări în implementarea directivei NIS 2 în sectorul energetic
Financial Intelligence, 10 decembrie 2025 11:50
Articol de opinie de Dragoș Ionica, Cyber Attack Senior Manager, și Octavian Popa, Cyber Strategy Manager, Deloitte România […]
• • •
Acum 10 minute
12:00
Mai mult decât simple colete – DHL rememorează cele mai neobișnuite cinci livrări realizate la nivel mondial în […]
12:00
Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa # Financial Intelligence
România şi Franţa împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi legături culturale şi umane profunde, susţinute de numeroasa […]
Acum 30 minute
11:50
11:40
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri […]
Acum o oră
11:10
Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) # Financial Intelligence
Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat miercuri, la […]
Acum 2 ore
11:00
Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor # Financial Intelligence
Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor […]
10:40
Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) # Financial Intelligence
Rusia nu arată nicio intenţie de a ajunge la pace în Ucraina, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor […]
Acum 4 ore
10:00
Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) # Financial Intelligence
Asist. Univ. Dr. Sorin Cristian Niță – Academia de Studii Economice – Facultatea de Administrare a Afacerilor Dezvăluirile […]
08:40
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a anunţat miercuri că îşi va dubla investiţiile în India pentru a […]
08:20
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător # Financial Intelligence
România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan. […]
08:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de […]
08:20
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții (CCF) # Financial Intelligence
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții, potrivit unei postări a […]
Acum 6 ore
07:50
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: “Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți sportivi” # Financial Intelligence
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici a declarat, marți seara, că nu a încasat premierile de […]
06:40
Guvernul a aprobat Actul adiţional 7 la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun # Financial Intelligence
Guvernul a extins cu doi ani, marţi, prin hotărâre, durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune […]
Acum 24 ore
19:50
One United Properties a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp, situat în Constanta, în zona Faleză Nord–Pescarie; Valoarea brută de dezvoltare este estimată în jurul sumei de 500 milioane euro # Financial Intelligence
One United Properties S.A. informează piata cu privire la semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare pentru un teren de […]
19:40
FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture, pentru prelucrarea metalelor rare # Financial Intelligence
SN Nuclearelectrica SA informează actionarii și investitorii că în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filiala a SN Nuclearelectrica […]
19:30
În ultimele luni s-au purtat negocieri dure între statul român şi compania austriacă OMV, existând informări oficiale cu […]
18:20
DN AGRAR avansează cu implementarea Strategiei de Dezvoltare 2025 – 2030 și anunță planul de finanțare pentru fabrica de procesare a laptelui degresat și a smântânii # Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
16:10
Ungaria va susține inițiativa MOL de a cumpăra activele străine ale Lukoil, dar negocierile depind exclusiv de companie – Szijjarto # Financial Intelligence
Ungaria va saluta eforturile MOL de a-și extinde portofoliul de active prin achiziționarea de noi active, cum ar […]
16:10
Putin permite Rosneft-Shell Caspian Ventures să efectueze tranzacții cu acțiuni ale CPC-R # Financial Intelligence
Președintele Vladimir Putin a permis efectuarea de tranzacții cu acțiuni ale Caspian Pipeline Consortium-R, care aparține Rosneft-Shell Caspian […]
16:00
Răzvan Popescu: Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice # Financial Intelligence
Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, şi nu are […]
15:40
Generația Incertitudinii: Tinerii și piața muncii, între visuri și realitate # Financial Intelligence
Autor: Florentina Anițoaie, psiholog Văd în media și aud tot mai des sintagma „tinerii nu mai vor să […]
14:20
Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt […]
13:20
Dana Daraban, ACUE: Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat; credem că o soluție pe o perioadă limitată de timp ar fi să revenim la un gas release program # Financial Intelligence
Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat de la 1 martie și credem că o soluție pe o perioadă […]
13:20
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Thriller financiar în lumea streaming, care ar răsturna echilibrul de putere. Giganții Netflix și Paramount, în cursa pentru Warner # Financial Intelligence
Warner Bros Discovery se află acum în centrul uneia dintre cele mai intense confruntări din industria internațională de […]
12:40
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate/ Presa germană relatează că ministrul federal al Apărării are o ”infecţie gripală” # Financial Intelligence
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată […]
12:40
Cabinetul Bolojan – “opac şi agresiv în relaţia cu presa”, denunţă organizaţii neguvernamentale şi jurnalişti/ Apel la garanţii ale drepturilor jurnaliştilor de a informa publicul # Financial Intelligence
Organizaţii neguvernamentale preocupate de libertatea presei, accesul la informaţiile de interes public şi buna guvernare, jurnalişti acreditaţi la […]
12:40
Comisia Europeană a lansat marţi o investigaţie antitrust privind utilizarea de către Google a conţinutului online pentru rezultatele […]
12:30
Grindeanu: Intrăm într-o perioadă de analiză legată de participarea PSD la guvernare # Financial Intelligence
PSD a decis să intre într-o perioadă de analiză a guvernării, urmând ca la final să ia o […]
12:30
Trump spune că o blocare a tarifelor vamale de către Curtea Supremă ar fi o “ameninţare” la adresa securităţii naţionale # Financial Intelligence
O "decizie negativă" a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar constitui o […]
Ieri
11:10
COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar conform Normei A.S.F. nr. 13/2019, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. a hotărât inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar, în […]
10:30
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Analiza comparativă a diferențialului 'r-g' pentru economiile din Europa Centrală și de Est […]
10:10
Autor: Dan Manolescu, consultant fiscal, Președintele Camerei Consultanților Fiscali Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost introdus […]
09:30
Interviu Cristian Jura: Este nevoie de acțiune la nivelul întregii societăți pentru a conștientiza rolul util pe care îl au avertizorii de integritate; Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public # Financial Intelligence
Interviu cu Cristian Jura, Membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Iulian Mareş: Domnule Jura, […]
09:20
Autor: Cristian I. Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR În 2024 si prima jumătate a anului […]
09:20
Ray Dalio spune că Orientul Mijlociu devine „Silicon Valley al capitaliștilor” # Financial Intelligence
Fondatorul Bridgewater, Ray Dalio, a comparat ascensiunea unor țări din Orientul Mijlociu cu Silicon Valley. „Există o agitație […]
08:50
Zelenski spune că nu are nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei # Financial Intelligence
Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii […]
08:50
Cristian Seidler își încetează mandatul de secretar de stat la MApN; Geani-Cătălin Nica pleacă de la MAI # Financial Intelligence
Cristian-Gabriel Seidler, secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului Apărării Naţionale, şi-a încetat mandatul la […]
08:40
Creșterea costului forţei de muncă, readusă în marja de stabilitate macroeconomică # Financial Intelligence
Autor: Dan Pălăngean Costul orar al forţei de muncă a fost mai mare în trimestrul III 2025 cu […]
08:40
Aproape opt din zece companii românești investesc, multe dintre ele având planuri de a-și extinde capacitatea, însă sentimentul general rămâne mai pesimist decât în UE (sondaj BEI) # Financial Intelligence
Banca Europeană de Investiții (BEI) a publicat Sondajul BEI privind investițiile pentru 2025 – prezentarea generală privind România, […]
08:10
Lion Capital a premiat olimpicii naționali la matematică, la Gala Financial Intelligence; Bogdan Drăgoi: “Vă invit să investiți, alături de noi, în acești tineri!” # Financial Intelligence
Lion Capital a premiat, la Gala Financial Intelligence 2025, Centrul educațional Mate Performanță, pe domnul profesor Flavian Georgescu, […]
06:40
Trump aprobă vânzarea cipurilor AI Nvidia H200 către China dacă SUA obțin o reducere de 25% şi spune Xi că a răspuns pozitiv # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat că SUA vor permite gigantului tehnologic Nvidia să livreze cipurile sale de inteligență […]
06:30
UE încheie un acord pentru a slăbi și mai mult legile privind sustenabilitatea corporativă # Financial Intelligence
Companiile cu peste 1000 de angajați și o cifră de afaceri anuală mai mare de 450 de milioane […]
06:30
Japonia refuză planul european de confiscare a activelor rusești — mass-media # Financial Intelligence
Ministrul finanțelor Satsuki Katayama a declarat că Japonia nu are autoritatea legală de a dispune de activele rusești […]
8 decembrie 2025
22:00
Nu este nevoie să „rupem” relațiile cu SUA în ceea ce privește politica de securitate, afirmă șeful serviciilor secrete germane # Financial Intelligence
Nu este nevoie de o ruptură între Europa și SUA în legătură cu noua Strategie de securitate a […]
21:50
Ruxandra Băndilă revine în funcţia de director executiv al Consiliului Investitorilor Străini # Financial Intelligence
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a anunţat, luni, numirea Ruxandrei Băndilă ca director executiv al organizaţiei, care revine astfel […]
21:50
Grup EM SA a adoptat un plan etapizat pentru îndeplinirea cerinţei de free-float pe piaţa SMT-AeRO # Financial Intelligence
Grup EM SA, specializat în servicii de construcţii-montaj pentru sectorul energetic, a adoptat un plan concret şi etapizat […]
21:50
Ucraina va prezenta marți SUA un plan de pace revizuit, menit să pună capăt războiului cu Rusia, după […]
19:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întrevedere cu Donald Trump pe 29 decembrie (guvernul israelian) # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întrevedere cu preşedintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a […]
19:30
Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, a discutat luni evoluţiile din sectorul energetic din Irak cu o delegaţie […]
