România, printre statele europene cu cel mai mare decalaj de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați

Federația ACUE solicită autorităților măsuri pentru pregătirea momentului eliminării prețurilor plafonate la gaze, pentru a nu apărea creșteri bruște de prețuri pentru clienți. „Pentru consumatorii finali, din punctul nostru de vedere, plafonul de preț la gaze trebuie eliminat. Credem în efectele benefice ale pieței libere. Dar trebuie planificată foarte bine ieșirea de sub plafon. Spre […]