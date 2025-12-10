România, printre statele europene cu cel mai mare decalaj de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați
PSNews.ro, 10 decembrie 2025 12:20
România are unul dintre cele mai mari decalaje de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați din Europa (17%), cu o rată totală de ocupare de doar 63%, o serie de experți din instituții publice, mediul de afaceri și diplomație atrăgând atenția că lipsa participării femeilor în economie, leadership și procesul decizional reprezintă
• • •
Acum o oră
12:20
România, printre statele europene cu cel mai mare decalaj de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați # PSNews.ro
România are unul dintre cele mai mari decalaje de ocupare a forței de muncă între femei și bărbați din Europa (17%), cu o rată totală de ocupare de doar 63%, o serie de experți din instituții publice, mediul de afaceri și diplomație atrăgând atenția că lipsa participării femeilor în economie, leadership și procesul decizional reprezintă
12:20
Primar ales cu 12% din electorat: sociologul Antonio Amuza avertizează asupra crizei de legitimitate în România # PSNews.ro
Pornind de la exemplul Buzău – unde prezența la vot a fost de aproximativ 24%, iar candidatul câștigător a obținut în jur de 50% din voturile exprimate –, sociologul Antonio Amuza avertizează că România intră într-o zonă de „legalitate fără legitimitate", în care primarii sunt aleși de circa 12% din electoratul total. Legal, dar
12:10
Nicușor Dan: Este bine că se vorbește despre pace, dar nu cred că Rusia își dorește vreun armistițiu # PSNews.ro
Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că „va ajuta Ucraina pe termen lung", a opinat preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită la Paris, într-un interviu acordat marţi franceinfoTV. „Ceea ce este important acum este ca Ucraina să reziste. Este o ţară care are aceleaşi valori ca noi", a subliniat Nicuşor Dan. Preşedintele român, care a
12:10
Hopincă, despre eșecul PSD în Capitală: Am primit un vot de blam; acest lucru trebuie să ne tragă un semnal de alarmă # PSNews.ro
Aflat în studioul Digi24, Rareș Hopincă, edilul social-democrat al Sectorului 2, a recunoscut că rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei este unul prost pentru PSD și îl pune pe seama măsurilor economice luate de Guvern în ultima perioadă, care au afectat nivelul de trai al electoratului PSD. Când vine vorba despre rezultatul mai bun
12:10
Undă verde pentru majorarea taxelor locale. CCR: Pachetul 2 de reformă fiscală este constituțional # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede și creșterea taxelor locale. Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale a fost respinsă de Curtea Constituțională a României, astfel că pachetul II de reformă fiscală al
12:10
Victoria lui Ciprian Ciucu: Vot pentru București sau vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan? # PSNews.ro
Discursul lui Ciprian Ciucu din noaptea alegerilor vorbește despre „proiectul vieții mele" și unitatea dreptei, dar ridică și o întrebare-cheie: este această victorie doar a noului primar general sau și un vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan și pentru formula de centru-dreapta care l-a susținut? În declarațiile de după anunțarea rezultatului, Ciprian Ciucu
12:10
OMV Petrom s-a înțeles cu autoritățile de la București să renunțe la o procedură de arbitraj inițiată împotriva României la Curtea Internațională de profil de la Paris, legată de acordul petrolier de concesiune a perimetrului offshore de gaze naturale Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească, relatează Profit.ro. În arbitrajul internațional inițiat împotriva
12:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Paris că va discuta cu liderul USR, Dominic Fritz, care se află în delegaţia sa în vizita oficială în Franţa, despre nominalizarea ministrului Apărării. „O să discut cu Dominic Fritz chiar în seara asta, în avion şi o să vedem. Decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar evident
Acum 2 ore
11:20
Ministrul Mediului, la testul moțiunii – de ce nu îl obligă pe Bolojan să o revoce și dacă trece la vot # PSNews.ro
Senatorii din grupurile AUR și „Pace Întâi România" au depus miercuri, 10 decembrie, o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, documentul fiind înregistrat cu 39 de semnături, peste pragul minim de 34 necesare. Moțiunea va fi dezbătută și votată luni, la ora 16.00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se
Acum 4 ore
10:40
Zi decisivă la CCR pentru Guvern. Judecătorii decid dacă pensiile magistraților pot fi tăiate # PSNews.ro
Curtea Constituţională a Românei (CCR) discută, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ÎCCJ) în legătură cu noul proiect de lege al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, relatează Agerpres. Judecătorii CCR nu au o opinie conturată pe pensiile magistraților și așteaptă să ajungă la una majoritară și argumentată în urma dezbaterilor din ședință,
10:40
Investiții în transport, termoficare și noul buget — Planul ambițios al lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Investiții în transport și termoficare, regenerare urbană și bugetul pentru anul viitor sunt prioritățile anunțate de noul primar general al Capitalei. Acesta are la dispoziție un mandat de doar doi ani și jumătate, până la viitoarele alegeri. Traficul și rețeaua de termoficare sunt principalele probleme care îi afectează pe cei mai mulți dintre bucureșteni. Acestea
10:20
Breșă majoră la Poliția Borșa – DGA a demascat rețeaua ofițerilor rutieri aflați în slujba infractorilor # PSNews.ro
Direcția Generală Anticorupție (DGA) și procurorii au anihilat o rețea de polițiști din Maramureș, zona Borșa. Agenții de la Poliția Rutieră din această zonă, aflată în proximitatea graniței cu Ucraina, țară aflată în conflict cu Rusia, sunt acuzați că s-au pus în mod sistematic în slujba infractorilor locali, caz care ridică serioase semne de întrebare
10:20
Nicușor Dan, vizită în Franța: România va face investiții în domeniul apărării, dar nu doar ca simplu cumpărător # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi seară, că a discutat în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător. „Am avut în Franţa o întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente.
10:20
Medici plecați în străinătate vor să se întoarcă în România, dar se lovesc de birocrație și sistem # PSNews.ro
În 2025, s-a înregistrat cea mai scăzută cerere pentru joburile din afara țării, arată ultimele date statistice. Faptul că au crescut investițiile în ultimii ani, că au apărut mai multe oportunități, dorul de familie și instabilitatea din multe țări europene îi face pe tot mai mulți români plecați să ia în calcul întoarcerea acasă. Mulți
10:20
Tinerii nu mai vin la vot pentru că nu mai există emoție. Campaniile au devenit neutre – sociolog # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza explică, la „Puterea Știrilor", de ce generațiile tinere au lipsit masiv de la alegerile din București: campania a fost plată, mesajele moderate, iar „emoția negativă" care mobiliza altădată electoratul a dispărut aproape complet. Campanie fără emoție, urne goale Potrivit sociologului, tinerii nu s-au simțit provocați să participe. Nu pentru că
Acum 24 ore
21:40
Sustenabilitatea este o necesitate vitală, iar STB se poziționează ca o alegere ecologică, dar cât de Green este flota nouă? Iată câteva date clare privind angajamentul STB și faptul că alegerea Smart Commuting este un statement de mediu autentic, în concordanță cu viziunea Verde Intens (Sustenabilitate). Emisii Zero: Impactul Vehiculelor Electrice Autobuzele și troleibuzele
21:40
Petrișor Peiu vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Senatorul Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, este invitat, miercuri, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
20:30
Atenţionare MAE: Protestele fermierilor din Grecia s-au extins şi vor continua. Perturbări în transporturi # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Grecia, unde protestele fermierilor s-au extins şi vor continua pe termen nedeterminat. Ca urmare, pot exista perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian. "În continuarea atenţionării de călătorie emise la data de 4 decembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii
20:30
Uriașa fraudă Covid zguduie finanțele Marii Britanii: unde s-au dus 11 miliarde de lire sterline # PSNews.ro
Jaful din pandemie a costat Marea Britanie 11 miliarde de lire sterline, pierdute prin scheme de sprijin anti-Covid, bani destinați familiilor britanice și serviciilor publice. Marea Britanie se confruntă cu o lovitură financiară de proporții. Anunțul a fost făcut marți chiar de către guvernul britanic. Un raport independent a dezvăluit că 10,9 miliarde de lire
20:30
Federația de fotbal din Turcia a anunțat locul de desfășurare a partidei Turcia – România, programată pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026! Inițial, presa din Turcia anunța că meciul cu România va avea loc pe stadionul lui Galatasaray, însă Federația a ales altă arenă. Jocul va fi găzduit
20:30
Apa de la robinet nu e potabilă în localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița. Oamenii primesc bidoane cu apă plată # PSNews.ro
Supărare și revoltă printre locuitorii din Prahova și Dâmbovița, care nu au nici acum apă potabilă la robinete. Până vin rezultatele probelor prelevate de specialiștii în sănătate publică, apa care curge în rețea nu trebuie folosită pentru băut, la spălatul alimentelor și nici măcar pentru igiena personală. Autoritățile avertizează că este bună doar la toaletă.
20:30
VIDEO Mircea Fechet: Ieșirea PSD de la guvernare ar arunca România într-o criză politică majoră # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a comentat declarațiile proaspete ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat intrarea social-democraților într-o perioadă de „analiză a participării la guvernare". Potrivit lui Fechet, mesajul transmis de PSD poate fi interpretat ca o posibila intenție de a părăsi coaliția. „În lipsa
20:30
PE SCURT: Comisia Europeană investighează Google pentru posibile practici anticoncurențiale legate de utilizarea conținutului editorial în antrenarea modelelor de inteligență artificială și pentru condiții potențial injuste impuse creatorilor de pe YouTube. În Franța, angajații Muzeului Luvru au intrat în grevă, denunțând condițiile de muncă, creșterea prețurilor la bilete și deficiențele de securitate, după furtul bijuteriilor
19:20
București 2025: Cum au decis bucureștenii în ziua votului. Radiografia ARA a mecanismelor electorale # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Municipiului București reprezintă, în mod tradițional, cel mai complex și mai relevant exercițiu electoral de la nivel local. Capitala funcționează ca un barometru politic național, reflectând direcțiile ideologice ale electoratului urban, tensiunile dintre partidele mari și ascensiunea ofertelor alternative — independenți, anti-sistem sau suveraniști. În acest context, datele colectate de ARA Public
19:20
Nominalizarea pentru ministerul Apărării, discutată în avion de Nicușor Dan și Dominic Fritz, la întoarcerea din Franța # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării, el precizând că decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar, dacă Dominic Fritz doreşte, pot avea o discuţie. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Paris că va discuta cu liderul USR,
19:20
UE va accelera ajutorul pentru R. Moldova, după atacurile ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina # PSNews.ro
Uniunea Europeană va accelera ajutorul în domeniul energiei acordat Republicii Moldova şi Ucrainei în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din ţara vecină Ucraina, a anunţat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pe subiecte legate de energie, informează marţi Moldpres, preluată de Agerpres. „Ceea ce facem acum cu Ucraina şi Republica Moldova, mai ales
19:20
Investiție strategică americană în România: Uzina care devine hub pentru prelucrarea pământurilor rare # PSNews.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, și producătorul de metale rare Critical Metals (CRML), listat la New York, vor forma un joint venture în vederea construirii și operării unei fabrici în România pentru procesarea pământurilor rare, anunță Profit. Fabrica va
19:20
VIDEO „Peste două-trei săptămâni e posibil să avem apă cu porția”. Problemele din Ministerul Mediului, scoase la iveală # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului și actual deputat PNL Mircea Fechet a declarat marți, în emisiunea Puterea Știrilor, că în ceea ce priveşte situația de la barajul Paltinu problemele sunt departe de a se fi încheiat, iar peste două-trei săptămâni populația ar putea primi apă „cu porția". „A fost o înșiruire de erori care, suprapuse, au
19:20
BCE vrea să simplifice regulile impuse băncilor după criza financiară, dar nu și să reducă protecția împot
19:20
Un politician român, inclus în prestigiosul top Politico „10 persoane de urmărit în 2026”. Despre cine este vorba # PSNews.ro
Jurnaliștii publicației Politico au publicat clasamentul anual al celor mai influente personalități ale anului 2025, precum și lista „top 10 persoane de urmărit în 2026”. Printre numele menționate în categoria dedicată jurnaliștilor europeni figurează și un politician român: europarlamentarul Siegfried Mureșan. Pentru anul 2025, Politico îl plasează pe Donald Trump în fruntea clasamentului global al […] Articolul Un politician român, inclus în prestigiosul top Politico „10 persoane de urmărit în 2026”. Despre cine este vorba apare prima dată în PS News.
19:20
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză filialele PSD şi AUR că au făcut blat la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, judeţul Iaşi, după ce candidatul AUR a luat doar opt voturi din peste 2.100 posibile, favorizând astfel candidatul PSD. Alegerile desfăşurate duminica trecută la Vânători au fost câştigate de candidatul PSD, Bogdan Lupu, cu […] Articolul PNL acuză un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria unei comunei ieşene apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO, FOTO Selfie la Élysée: Nicușor Dan și Emmanuel Macron, schimb de zâmbete și replici în limba română # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Nicușor Dan a fost întâmpinat de Emmanuel Macron la Palatul Élysée cu garda de onoare și un zâmbet larg. Și liderul de la București a părut încântat de întrevedere, afișând la rândul […] Articolul VIDEO, FOTO Selfie la Élysée: Nicușor Dan și Emmanuel Macron, schimb de zâmbete și replici în limba română apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Cum putea fi evitată criza de la Paltinu şi cine sunt vinovaţii. Mircea Fechet, explicaţiile momentului # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului, în prezent deputat PNL, Mircea Fechet, a criticat marți, în emisiunea Puterea Știrilor, modul în care a fost gestionată situația de la barajul Paltinu, subliniind că lipsa unei comunicări profesioniste și a unei coordonări între instituții a agravat criza care a lăsat mii de oameni fără apă. Fechet a explicat […] Articolul VIDEO Cum putea fi evitată criza de la Paltinu şi cine sunt vinovaţii. Mircea Fechet, explicaţiile momentului apare prima dată în PS News.
18:20
Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor # PSNews.ro
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile principale şi închizând intermitent trecerile de la frontieră pentru a protesta faţă de întârzierile în plata ajutoarelor agricole, relatează Reuters. Agricultorii au mobilizat mii de tractoare şi camioane în zeci de blocaje. Ei cer plata a peste 600 de milioane de euro […] Articolul Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor apare prima dată în PS News.
18:20
Nicuşor Dan, după discuţia cu Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după discuţia cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Paris, în cadrul vizitei oficiale, că şi-au împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare şi au agreat că pot să învăţa unii de la ceilalţi. Şeful statului a anunţat că l-a invitat pe Macron, în România […] Articolul Nicuşor Dan, după discuţia cu Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid apare prima dată în PS News.
18:20
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică în termeni duri pe președintele Nicușor Dan, care a oferit un răspuns lispit de sens, publicației Le Monde, legat de motivul pentru care drona rusească care a survolat România nu a fost doborâtă la Puiești. Arma imparabilă a Rusiei: drona-melc L-am criticat pe președintele Dan pentru declarații și gesturi pe care le-am […] Articolul CTP îl toacă pe Nicușor Dan după declarațiile despre drone din Le Monde apare prima dată în PS News.
18:20
Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că există o diferență între declarații politice și acțiuni concrete, în contextul în care președintele PSD a cerut demiterea ministrei USR a Mediului. Șeful statului susține că, în acest moment, nu vede un motiv pentru care un ministru ar trebui să plece acasă. „Eu cred că, bineînțeles, printre așteptările pe […] Articolul Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece” apare prima dată în PS News.
18:20
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili # PSNews.ro
Marți, ministrul Educației, Daniel David, a prezentat în fața senatorilor din Comisia de educație un pachet amplu de măsuri care vizează reducerea abandonului școlar și sprijinirea elevilor vulnerabili. Propunerile includ extinderea unor programe existente, introducerea unor noi discipline opționale și modificări privind modul în care sunt gestionate temele pentru acasă. Inițiativele au generat discuții, în […] Articolul Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili apare prima dată în PS News.
17:20
Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar # PSNews.ro
Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. La ieșirea de la sediul Poliției Ilfov, Georgescu a criticat dur Guvernul, acuzându-l că a compromis o șansă istorică de redresare economică. Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive. Ce a declarat suveranistul El a descris acțiunile autorităților ca fiind un „asasinat economic” împotriva poporului român, subliniind gravitatea situației actuale. […] Articolul Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar apare prima dată în PS News.
17:20
PSD vrea creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. Declarațiile ministrului Muncii, Florin Manole # PSNews.ro
Creșterea salariului minim în România are justificări economice solide, a declarat marți Florin Manole, ministrul muncii. Oficialul PSD a precizat că partidul susține majorarea salariului minim, subliniind că România are în continuare unul dintre cele mai mici costuri ale muncii din Uniunea Europeană. Declarațiile ministrului vin în contextul în care surse guvernamentale afirmă că Guvernul […] Articolul PSD vrea creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. Declarațiile ministrului Muncii, Florin Manole apare prima dată în PS News.
17:20
A murit generalul care apare în dosarul grupului ce plănuia schimbarea numelui României în Geția # PSNews.ro
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a încetat din viață. Fiica sa a publicat pe Facebook un mesaj emoționant prin care îl descrie ca pe un om dedicat idealurilor sale și patriotismului. În mesaj, ea amintește de devotamentul tatălui său față de România și credința lui în o Românie mare și liberă, precum și dorința […] Articolul A murit generalul care apare în dosarul grupului ce plănuia schimbarea numelui României în Geția apare prima dată în PS News.
17:20
Sesizare privind scurgeri de gaz la un centru pentru copii din Zalău. Peste 80 de minori şi angajaţi, evacuaţi # PSNews.ro
Pompierii intervin, marţi după-amiază, la un centru pentru copii cu dizabilităţi din municipiul Zalău, unde s-au sesizat scurgeri de gaz, mirosul specific fiind simţit în camera tehnică, unde se află două centrale termice. Un număr de 86 de copii şi angajaţi au fost evacuaţi, fără a se înregistra victime. Alimentarea cu gaze naturale a fost […] Articolul Sesizare privind scurgeri de gaz la un centru pentru copii din Zalău. Peste 80 de minori şi angajaţi, evacuaţi apare prima dată în PS News.
17:20
Ciprian Ciucu marchează o victorie importantă și în istoria PNL. Este al doilea primar liberal care obține această funcție, cu un scor important, după Revoluție, în urma alegerilor generale pentru Capitală din 7 decembrie. Astăzi, la ora 15.00, Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la președintele Biroului Electoral Municipal (BEM). Înainte de a […] Articolul Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal apare prima dată în PS News.
17:20
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor”, sociologul Antonio Amuza a analizat rezultatul obținut de Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, rezultat sub nivelul anticipat de unele sondaje și analiști, care estimau un scor de două cifre. A întrebat despre această discrepanță, Amuza a explicat că scorul mai slab nu ar trebui să surprindă: „Nu ar […] Articolul VIDEO Ana Ciceală, scor sub aşteptările sociologilor. Principala explicaţie apare prima dată în PS News.
17:20
Furnizorii cer măsuri pentru pregătirea liberalizării pieței de gaze de la 1 aprile 2026 # PSNews.ro
Federația ACUE solicită autorităților măsuri pentru pregătirea momentului eliminării prețurilor plafonate la gaze, pentru a nu apărea creșteri bruște de prețuri pentru clienți. „Pentru consumatorii finali, din punctul nostru de vedere, plafonul de preț la gaze trebuie eliminat. Credem în efectele benefice ale pieței libere. Dar trebuie planificată foarte bine ieșirea de sub plafon. Spre […] Articolul Furnizorii cer măsuri pentru pregătirea liberalizării pieței de gaze de la 1 aprile 2026 apare prima dată în PS News.
17:20
Furtuna Bram paralizează Marea Britanie: Poduri închise, zboruri anulate, mii de case fără curent # PSNews.ro
Regatul Unit și Irlanda se confruntă cu o furtună puternică, însoțită de rafale de până la 145 km/h, ploi torențiale și riscuri majore pentru populație. Infrastructura de transport cedează rând pe rând sub furia vremii extreme. O furtună puternică s-a abătut marți asupra Regatului Unit și Irlandei, provocând un adevărat dezastru logistic. Mai multe poduri […] Articolul Furtuna Bram paralizează Marea Britanie: Poduri închise, zboruri anulate, mii de case fără curent apare prima dată în PS News.
16:20
De ce procurorii români au nevoie de aprobarea Emiratelor Arabe Unite pentru extinderea ancheta lui Horațiu Potra # PSNews.ro
Parchetul General a sesizat Ministerul Justiţiei pentru a solicita Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra într-un dosar de infracțiuni economice. Extradarea sa din Dubai fusese aprobată doar pentru cauza privind tentativa de lovitură de stat. Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a trimis Tribunalului Sibiu o solicitare prin care cere declanșarea […] Articolul De ce procurorii români au nevoie de aprobarea Emiratelor Arabe Unite pentru extinderea ancheta lui Horațiu Potra apare prima dată în PS News.
16:20
VIDEO Ar putea reveni Marcel Ciolacu la conducerea PSD? Cum a reuşit fostul premier să îi convingă pe buzoieni # PSNews.ro
În emisiunea „Puterea Știrilor”, sociologul Antonio Amuza a analizat rezultatul alegerilor pentru președinția Consiliului Județean Buzău, unde Marcel Ciolacu a obținut un scor covârșitor, aproape dublu față de candidatul AUR, clasat pe locul al doilea. Amuza consideră că rezultatul arată atât forța organizațională a PSD la nivel local, cât și ascensiunea AUR, pe care o […] Articolul VIDEO Ar putea reveni Marcel Ciolacu la conducerea PSD? Cum a reuşit fostul premier să îi convingă pe buzoieni apare prima dată în PS News.
16:20
Anunțul Dianei Buzoianu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: „Să spunem lucrurilor pe nume” # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia, că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Ea precizează că a cerut tăierea drastică a numărului de directori iar PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcţii regionale, dar […] Articolul Anunțul Dianei Buzoianu, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia: „Să spunem lucrurilor pe nume” apare prima dată în PS News.
16:20
ANALIZĂ AUR sperie Bucureștiul, dar rămâne blocat: izolarea îi lasă în opoziție fără niciun partener # PSNews.ro
Alegerile pentru București păreau o misiune dificilă pentru AUR, însă Anca Alexandrescu a reușit să-i depășească pe candidații PSD și USR. Rezultatul obținut de AUR le dă speranțe suveraniștilor, însă aritmetica politică arată că aceștia pot ajunge la guvernare doar dacă vor obține peste 50%, ceea ce momentan pare imposibil. Învinși, dar bucuroși Anca Alexandrescu […] Articolul ANALIZĂ AUR sperie Bucureștiul, dar rămâne blocat: izolarea îi lasă în opoziție fără niciun partener apare prima dată în PS News.
