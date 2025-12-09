Petrișor Peiu vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X

15:20

Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat luni, 8 decembrie, de jandarmi la Buftea, acolo unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. El avea interzis să participe la astfel de evenimente. Stegarul Dac s-a aflat iar în centrul unui incident, luni, în timp ce se afla la Buftea, acolo unde Călin […] Articolul Stegarul Dac, aflat sub control judiciar, ridicat iar de poliție, după ce s-a dus să îl susțină pe Călin Georgescu apare prima dată în PS News.