VIDEO Cum putea fi evitată criza de la Paltinu şi cine sunt vinovaţii. Mircea Fechet, explicaţiile momentului

Nu există apariție publică în care președintele Nicușor Dan să nu se încurce, să nu se blocheze sau să nu gafeze. Aflat în vizită oficială în Franța, șeful statului a susținut o cuvântare de 4 minute și jumătate la Ambasada României de la Paris. Cel mai important mesaj al președintelui, repetat un sfert de timp