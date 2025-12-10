Oficialii americani și europeni contestă afirmația lui Trump despre superioritatea Rusiei pe câmpul de luptă: ”În ultimul an, Rusia a capturat mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei”
Acum 10 minute
13:30
Protest la CSM, azi 10 decembrie, față de confiscarea justiției, urmare a dezvăluirilor Recorder # Aktual24
Un protest civic pentru independența justiției a fost anunțat pe Facebook pentru seara zilei de 10 decembrie, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, după dezvăluirile publicației Recorder despre pierderea independenței justiției și eliberarea în serie a marilor corupți. „Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție. Independența […]
Acum 30 minute
13:20
Oficialii americani și europeni contestă afirmația lui Trump despre superioritatea Rusiei pe câmpul de luptă: ”În ultimul an, Rusia a capturat mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei” # Aktual24
Pe fondul recentei declarații a președintelui american Donald Trump, conform căreia Ucraina „pierde” războiul, în timp ce Rusia are „avantaj”, unii oficiali au subliniat că în prezent nu există noi evaluări din partea SUA sau a Europei care ar indica schimbări semnificative pe câmpul de luptă. Acest lucru este relatat de CNN, citând surse. După […]
Acum o oră
13:00
Materialul Recorder despre capturarea justiției de către un grup de magistrați conduși de Lia Savonea care i-au scăpat pe bandă rulantă pe marii corupți ai României trimite deja unde de șoc în societatea românească, la mai puțin de o zi de la publicare. Tocmai a depășit jumătate de milion de vizualizări în acest moment și […]
13:00
Doar 20% dintre ucraineni ar vota pentru Zelenski în urma scandalului de corupție, arată un sondaj. Cine e pe locul doi # Aktual24
Doar 20,3% dintre ucraineni ar vota pentru președintele Volodimir Zelenski la viitoarele alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj realizat de Info Sapiens, publicat pe 9 decembrie. Cu toate acestea, el rămâne cel mai popular candidat, conform sondajului, relatează Kyiv Independent. Sondajul a fost realizat între 13 și 28 noiembrie, la câteva zile după ce Ucraina a […]
Acum 2 ore
12:30
Judecătorii prind curaj după documentarul Recorder. Forumul Judecătorilor vine cu măsuri concrete: ”Autoritățile să înceteze să mai ignore semnalele de alarmă” # Aktual24
Asociaţia Forumul Judecătorilor este prima organizație a magistraților care ia atitudine în urma valului de revoltă iscat de dezvăluirile și dovezile prezentate în documentarul Recoder despre ”capturarea Justiției”. ”Asociaţia Forumul Judecătorilor din România solicită din nou autorităților competente reforme reale și să înceteze să mai ignore semnalele de alarmă date și să adopte fără întârziere […]
12:30
Ucraina a recăpătat controlul asupra unei părți din Pokrovsk, după ce, la începutul toamnei, nu mai avea trupe deloc în oraș, a declarat comandantul-șef al armatei de la Kiev, Oleksandr Sîrski, la un briefing de presă pe 9 decembrie. „Apărarea Pokrovskului continuă”, a spus Sîrski, precizând că forțele ucrainene au recucerit aproximativ 13 kilometri pătrați […]
12:10
Urmărire ca-n filme la Slatina: Vărul primarului, oprit după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor rutieri – VIDEO # Aktual24
O urmărire ca în filme a avut loc marți în Slatina, după ce Cristian de Mezzo, vărul primarului orașului, Mario de Mezzo, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor rutieri. Evenimentul a pus pe jar echipajele IPJ Olt și a atras atenția localnicilor, iar acum bărbatul este cercetat penal pentru purtare abuzivă și distrugere, relatează […]
12:10
CCR a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de AUR asupra legii privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care majorează taxe și impozite # Aktual24
Curtea Constituțională a României a anunțat miercuri că a respins obiecția de neconstituționalitate depusă de senatori ai Grupului parlamentar AUR împotriva Legii care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și modifică și completează acte normative. Legea vizează majorarea unor taxe și impozite pe locuințe, terenuri, mașini și dividende, precum și creșterea unor […]
11:40
Se-mbogățesc suveraniștii? Un miliardar american promite că va oferi 3 miliarde de dolari oricui dovedește că Pământul este plat # Aktual24
Tim Boyle, miliardarul și CEO-ul Columbia Sportswear, a lansat un apel spectaculos către susținătorii teoriei Pământului plat, promițând că va oferi controlul asupra companiei sale, evaluată la 3 miliarde de dolari, oricui poate demonstra că planeta are o margine vizibilă. Boyle, un miliardar american în vârstă de 76 de ani, a făcut anunțul marți, ca […]
11:40
Investigația Recorder, reacție a ministrului Justiției. Marinescu se spală pe mâini: ”CSM și Inspecția Judiciară să analizeze fiecare caz” # Aktual24
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a susținut miercuri, în legătura cu documentarul Recorder privind capturarea Justiției, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile. „În ceea ce privește durata de desfășurare a proceselor, durata rezonabilă, aș aminti faptul că recent a existat o […]
Acum 4 ore
11:30
AUR face jocurile PSD: a depus moțiune contra Dianei Buzoianu. PSD i-a cerut deja lui Bolojan să o demită pe Buzoianu # Aktual24
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plen depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. ”Vom depune moțiunea simplă intitulată ‘Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu’. Avem semnăturile a 39 de senatori”, a anunțat Peiu. „Moțiunea descrie […]
11:20
Lia Savonea, reacție după documentarul Recorder: ”Campanie persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției” # Aktual24
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat pentru HotNews, după apariția documentarului Recorder „Justiția capturată”, că nu intenționează „să legitimeze o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”. Întrebată dacă va demisiona de la conducerea ÎCCJ în urma […]
11:10
Bolșevicii, tot bolșevici: Rusia a legalizat confiscarea în masă a locuințelor ucrainene părăsite de refugiați și încredințarea lor unor coloniști ruși # Aktual24
Parlamentul rus a adoptat pe 9 decembrie o lege care permite confiscarea în masă a locuințelor ucrainene din teritoriile ocupate, declarându-le oficial „fără proprietar”. Măsura, valabilă până în 2030, vizează atât refugiații de război, cât și locuitorii rămași sub ocupație, și accelerează procesul de rusificare demografică a regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjia, relatează RBC […]
11:10
Surse: Două tabere în CCR privind pensiile magistraților. Decizia se ia astăzi, tabăra majoritară înclină să accepte sesizarea ICCJ # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că erau două tabere în CCR în legătură cu pensiile speciale ale magistraților. Decizia urmează să fie adoptată astăzi. O tabără ar fi dorit să amâne decizia, invocând contextul socio-politic tensionat. A câștigat cealaltă tabără, astfel încât sesizarea ICCJ legată de noua lege a pensiilor speciale este dezbătută astăzi. […]
10:40
Mark Zuckerberg, acuzat de ipocrizie după ce imaginile cu mega iahtul său de 300 de milioane de dolari au devenit virale pe internet # Aktual24
Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, se află în centrul unei controverse majore legate de schimbările climatice, după ce mega iahtul său lung de 300 de milioane de dolari, cu o lungime de 130 de metri, a devenit viral pe rețelele sociale. Criticii îl acuză pe miliardarul american de ipocrizie, având în vedere pozițiile sale publice în […]
10:10
La Tecuci, un șofer cu alcoolemie de 1,40 la mie a rănit grav doi adolescenți care circulau regulementar pe motocicletă # Aktual24
Marți seară, două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce motocicleta pe care se aflau a intrat în coliziune cu un autoturism, în orașul Tecuci. Potrivit primelor informații, citate de cotidianul local Monitorul de Galați, vehiculul pe două roți a fost acroșat de autoturism, al cărui șofer nu ar fi reușit să […]
09:40
Vine „valul albastru” în SUA: Eileen Higgins a zdrobit la urne candidatul susținut de Trump, devenind primul primar democrat al orașului Miami din ultimii 30 de ani – VIDEO # Aktual24
Orașul Miami a scris istorie marți, 9 decembrie 2025: Eileen Higgins, democrată și fost comisar al comitatului Miami-Dade, a fost aleasă primar cu 59 % din voturi, învingându-l categoric pe Emilio González (41 %), fost city manager și candidatul susținut personal de președintele Donald Trump. Este pentru prima dată din 1996 când un democrat preia […]
Acum 6 ore
09:10
Cel mai grav complot terorist după 11 septembrie 2001, dejucat: Rusia pregătea explozii în avioanele de pasageri sau cargo care zburau spre SUA # Aktual24
Serviciile de informaţii europene au dejucat, în ultimele luni, una dintre cele mai periculoase operaţiuni teroriste de la atacurile din 11 septembrie 2001 încoace. Potrivit unui amplu material publicat pe 9 decembrie 2025 de Financial Times, o reţea de sabotaj coordonată de structuri ruseşti (GRU, FSB şi SVR) pregătea detonarea de explozivi la bordul avioanelor […]
08:50
Actorul american Leonardo DiCaprio a fost desemnat Artistul Anului 2025 de prestigioasa publicație Time, fiind recunoscut pentru realizările sale de-a lungul carierei și pentru rolul său recent în filmul „One Battle after Another”. Producția regizată de Paul Thomas Anderson a primit cele mai multe nominalizări la cea de-a 83-a ediție a Premiilor Globul de Aur, […]
08:40
„Cazul Pascu”, tras la indigo în Ialomița: Un băiat de 12 ani și-a pierdut viața într-un accident provocat de un șofer beat # Aktual24
O familie din orașul ialomițean Fetești a fost lovită de o tragedie cumplită în noaptea de Sfântul Nicolae, când doi frați au fost implicați într-un accident grav pe scuter. Potrivit News.ro, Adrian, în vârstă de 12 ani, și fratele său mai mare, Andrei, de 22 de ani, părăsiseră casa mătușii lor după ce sărbătoriseră alături […]
08:20
Papa Leon al XIV-lea a criticat afirmațiile lui Trump privind declinul Europei și se declară îngrijorat de slăbirea alianței transatlantice # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a comentat declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump referitoare la „declinul” Europei și la liderii considerați „slabi”, exprimându-și îngrijorarea că astfel de afirmații ar putea afecta coeziunea alianței dintre Statele Unite și Europa. Pontiful a atras atenția asupra riscului de slăbire a relațiilor transatlantice, subliniind importanța menținerii unei colaborări solide […]
08:10
Polonia negociază cu Ucraina transferul avioanelor MiG-29, solicitând în schimb acces la tehnologii de drone și rachete # Aktual24
Polonia poartă negocieri avansate cu Ucraina privind transferul mai multor avioane MiG-29, aflate la finalul duratei lor operaționale. Informația a fost transmisă de Statul Major al Forțelor Armate Poloneze, care a precizat că discuțiile se desfășoară în cadrul unei cooperări bilaterale ce urmărește întărirea securității pe flancul estic al NATO. Potrivit autorităților militare poloneze, aeronavele […]
07:50
Curtea Constituțională va discuta miercuri sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților # Aktual24
Curtea Constituțională a Românei va discuta miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Judecătorii de la Instanța supremă au decis vinerea trecută, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților, relatează Agerpres. […]
07:40
Scandal în Franța: soția președintelui, Brigitte Macron, acuzată că ar fi numit activistele feministe „proaste nenorocite” – VIDEO # Aktual24
Prima-doamnă a Franței, Brigitte Macron, se confruntă cu un val uriaș de critici după apariția unui videoclip filmat în culisele unui spectacol de comedie din Paris. În înregistrarea citată de Associated Press, aceasta este surprinsă numind un grup de protestatare feministe „proaste nenorocite”, declarație care a generat reacții imediate pe scena politică și culturală franceză. […]
Acum 8 ore
07:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că este „pregătit” pentru alegeri, dacă va fi garantată securitatea scrutinului # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri naționale în următoarele 60–90 de zile, cu condiția ca securitatea scrutinului să fie asigurată în contextul continuării războiului. Liderul de la Kiev a subliniat că partenerii occidentali, în special Statele Unite și Uniunea Europeană, sunt invitați să contribuie direct la garantarea protecției […]
07:10
Preşedinta Hondurasului va denunţa la ONU „falsificarea rezultatelor votului” și amestecul nepermis al lui Donald Trump în alegeri # Aktual24
Preşedinta de stânga a Hondurasului, Xiomara Castro, a declarat marţi că rezultatele alegerilor prezidenţiale din 30 noiembrie ar fi fost falsificate şi că scrutinul a fost marcat de ingerinţă externă, vizându-l pe candidatul conservator Nasry Asfura, susţinut – potrivit oficialilor de la Washington – de fostul preşedinte american Donald Trump. Potrivit Reuters, numărătoarea oficială preliminară […]
06:20
Energia solară este radiația electromagnetică emisă de Soare, pe care o putem capta și transforma în căldură sau electricitate prin diverse tehnologii moderne. Deși Soarele emite radiații în întreg spectrul electromagnetic, ochiul uman percepe doar intervalul vizibil, între 400 și 750 nm. Cantitatea de energie solară care ajunge pe Pământ diferă în funcție de locație, […]
Acum 24 ore
23:50
Justiția distrusă, judecători si procurori vorbesc deschis. Fostul șef al DNA: ”Există o distrugere a tuturor dosarelor importante, chiar a dosarelor cu condamnări definitive” # Aktual24
Documentar cu adevărat cutremurător realizat de Recorder privind modul în care jusțitia română a ajuns să fie capturată de un ”mega grup infracțional organizat”, așa cum subliniază jurnalistul Alex Nedea. Cel mai probabil, aceste dezvăluiri nu vor fi preluate de niciun post TV de știri. !După primii ani de presă, ajunsesem să fiu convins că […]
23:10
Premiul pentru pace în fotbal acordat lui Trump declanșează plângeri împotriva lui Infantino la comisia de etică a FIFA # Aktual24
Sprijinul public acordat de președintele FIFA, Gianni Infantino, lui Donald Trump și premiul pentru pace acordat președintelui SUA fac obiectul unor plângeri oficiale adresate anchetatorilor de etică ai organismului internațional de fotbal. FairSquare, o organizație non-profit pentru drepturile omului cu sediul la Londra, a anunțat marți că a depus cereri de investigare a presupuselor încălcări […]
23:00
Japonia avertizează asupra unui posibil cutremur major în nordul țării. Oamenii să fie pregătiți să evacueze # Aktual24
Japonia a emis marți o avertizare de cutremur masiv, după cutremurul cu magnitudinea de 7,5 care a lovit coasta de est a prefecturii Aomori, cea mai nordică de pe insula principală a Japoniei, Honshu, și la sud de insula nordică Hokkaido. Pagubele provocate de acest cutremur au fost modeste – 34 de persoane au suferit, […]
22:40
Legea care interzice accesul minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale a intrat în vigoare în Australia. Alte țări urmăresc cu atenție rezultatul # Aktual24
Australia a devenit, miercuri, la miezul nopții, prima țară din lume care a interzis accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, blocându-i de pe platforme precum TikTok, Alphabet, YouTube și Meta, Instagram și Facebook. Zece dintre cele mai mari platforme au primit ordin să blocheze copiii sau vor fi amendate cu până […]
22:20
Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro a declarat marți că decizia sa de a candida la președinție în 2026 este „ireversibilă”, reafirmând că îl va contesta pe președintele Luiz Inacio Lula da Silva, după ce a sugerat în weekend că s-ar putea retrage. Parlamentarul a vorbit cu reporterii după ce l-a vizitat pe tatăl său, fostul președinte […]
21:40
Președintele american Donald Trump și-a continuat atacurile la adresa Europei, dezvoltând ideile din Strategia de Securitate Națională americană recent publicată. El a pretins că imigrația distruge Europa, că europenii au păcălit SUA să plătească pentru apărarea lor, că libertatea de exprimare dispare în UE și așa mai departe. De ce sunt toate acestea informații ipocrite? […]
21:40
Institutul Nobel anulează conferința de presă a câștigătoarei înaintea ceremoniei de acordare a Premiului pentru Pace. Nu se știe când și cum va sosi Machado la ceremonie # Aktual24
Institutul Nobel din Norvegia a anulat o conferință de presă planificată marți cu laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Maria Corina Machado, înainte de ceremonia de decernare a premiului de miercuri de la Oslo. Machado, 58 de ani, a fost supusă unei interdicții de călătorie impuse de guvernul președintelui Nicolás Maduro timp de […]
21:20
Adolescentul din Bihor care și-a servit colegul cu un cocktail de suc și medicamente, reținut de polițiști. Este cercetat pentru îndemn la consum ilicit de droguri # Aktual24
Un adolescent de clasa a X-a din Borș, care şi-a băgat un coleg în spital după ce i-a oferit un amestec de suc și medicamente zdrobite, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat marți surse judiciare. Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bihor au efectuat, săptămâna trecută, o percheziție la […]
21:20
Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a relatat pe Facebook că a participat la dezbaterea cu societatea civilă iniţiată de şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea. „Ne-a invitat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la dezbatere cu societatea civilă. Ne-am prezentat conştiincios, cu respect. Suntem vreo 50 de […]
21:20
Zelenski anunță că a finalizat cu europenii contra-propunerea de pace și i-o trimite lui Trump # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că noua propunere pentru încheierea păcii în Ucraina, aceasta urmând să fie discutată cu americanii. „Ucraina și partenerii săi europeni au finalizat revizuirea unei propuneri de pace menite să pună capăt războiului la scară largă declanșat de Rusia”, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 9 decembrie, informează The Kyiv […]
21:10
Când auzim expresia „alimente procesate”, majoritatea dintre noi ne gândim automat la chipsuri, prăjituri ambalate sau băuturi carbogazoase. Adevărul este însă mult mai nuanțat. Nutriționiștii definesc alimentele procesate ca fiind acele alimente care suferă o intervenție deliberată înainte de a fi consumate, fie pentru a le crește siguranța, fie pentru a le face mai ușor […]
21:10
Bătăliile continuă unde Trump „a făcut pace”: Ciocniri violente în Congo și între Cambodgia și Thailanda # Aktual24
Luptele au continuat între statele asiatice Thailanda și Cambodgia, precum și între rebelii M23 susținuți de Rwanda și guvernul din Republica Democratică Congo în Africa, două locuri în care președintele american Donald Trump anunțase triumfător că a impus pacea în ultimele 2 luni. Președintele Republicii Democrate Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a acuzat Rwanda că a […]
21:10
Bolojan a respins solicitarea PSD-ului. Diana Buzoianu: „Premierul nu mi-a cerut nicio secundă demisia. Nu voi ceda la presiune sau la șantaj” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu intenționează să își dea demisia în urma solicitării PSD și a precizat că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut în niciun moment să plece din funcție. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu Bolojan și i-a cerut să o demită pe […]
20:50
Busturile din Parcul Central din Timișoara, vandalizate în urmă cu o lună, au fost reparate și așezate la locul lor # Aktual24
Cele șase busturi care au fost distruse acum o luna în Parcul Central Anton Scudier din Timișoara au fost reparate și așezate la locul lor pe Aleea Personalităților. Cinci busturi au fost doborâte în noaptea de 9 spre 10 noiembrie și distruse de persoane necunoscute, iar un al șaselea a fost răsucit pe soclu fără […]
20:50
Președintele Consiliului European, indignat de atacurile lui Trump: „Arată un pic de respect!” # Aktual24
Înalți oficiali ai Uniunii Europene au încercat marți să repare imaginea Europei, după ce președintele american Donald Trump a denunțat UE drept un grup de țări „în descompunere”, conduse de lideri „slabi”. Primul a reacționat președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, care i-a cerut liderului de la Washington să „arate respect față de Europa”. Trump […]
20:40
Circulația rutieră pe Valea Oltului a fost închisă complet, marți după-amiază, după ce au fost semnalate scăpări mari de gaze dint-o autocisternă, în urma unei defecțiuni tehnice, potrivit Ora de Sibiu. La volanul autocisternei se afla un bărbat de 54 de ani din județul Bihor. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul […]
20:40
Încă un șofer și-a transformat autovehiculul în mașină zburătoare. Aventurierul a ajuns la spital # Aktual24
Un șofer care venea dinspre Arad către Timișoara a „zburat” cu mașina peste sensul giratoriu de la Mahle, la intrare în oraș, potrivit Opinia Timișoarei. „Un bărbat de 40 de ani a condus un autoturism pe DN 69 dinspre Arad înspre Timișoara, iar la un moment dat, ar fi trecut peste sensul giratoriu Mahle de […]
20:10
Media temperaturii pentru perioada 2023-2025 este pe cale să depășească pragul critic, dezvăluie datele Institutului pentru climă Copernicus # Aktual24
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, 2025 este în prezent la egalitate cu 2023 ca al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată, dezvăluie noile date Copernicus. Anomalia temperaturii medii globale pentru perioada ianuarie-noiembrie 2025 este cu 0,60°C peste media din 1991-2020 sau cu 1,48°C peste nivelul de referință preindustrial aferent perioadei 1850-1900, […]
19:50
Crimă mafiotă în Bihor? A fost găsit un cadavru într-o mașină incendiată, ce spune Poliția # Aktual24
Poliţiştii criminalişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor au cercetat marţi, în cartierul Bălcescu, o maşină carbonizată în care s-a găsit cadavrul unei persoane, existând mai multe suspiciuni, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean. „Deocamdată pot doar să vă spun că e un dosar […]
19:40
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina. Răspunzând la o întrebare adresată de Politico, Trump a declarat: „Cred că a venit momentul. Cred că acum este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul pentru a evita organizarea alegerilor, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă […]
18:50
Ana Birchall și-a făcut dreptate la CNA. Amenzi pentru Realitatea și Antena 3: ”Acuzaţii foarte grave fără dovezi” # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, marţi, posturile Antena 3 CNN şi Realitatea Plus cu amenzi în cuantum de 20.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea corectă şi la respectarea principiului audiatur et altera pars. Potrivit unui comunicat al CNA, transmis marţi, întrunit în şedinţă publică, Consiliul a […]
18:30
Macron, în limba română: ”Bine ai venit”. Ce a postat președintele Franței pe rețelele de socializare – VIDEO # Aktual24
Președintele Franței a publicat pe contul său de X un film alături de preşedintele Dan. „Sunt foarte fericit să îl primesc pe preşedintele român în prima sa vizită în calitate de preşedinte, chiar dacă cunoaşte bine ţara noastră”, a spus Emmanuel Macron, care i-a urat omologului său „Bine ai venit!” în limba română. La rândul […]
18:30
„A ars 3 zile”. Incendiu infernal provocat de dronele ucrainene la un depozit de gaz rusesc # Aktual24
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit pe 5 decembrie un terminal de gaz natural lichefiat (GNL) din portul rusesc Temriuk, în ținutul Krasnodar, provocând un incendiu uriaș care a ars timp de trei zile. Statul Major al armatei ucrainene a confirmat atacul pe 8 decembrie, anunțând că aproximativ 70% din rezervoarele de combustibil […]
