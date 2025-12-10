Curtea Constituțională va discuta miercuri sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților

13:10

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni semnificative din partea Statelor Unite, care încearcă să-l forțeze să facă „concesii teritoriale majore” pentru a asigura un armistițiu. Doi oficiali ucraineni, care au solicitat anonimatul, au declarat acest lucru pentru Axios. Cu toate acestea, sursele consideră că presiunea SUA asupra Ucrainei este mai puternică decât asupra […]