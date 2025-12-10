Curtea Constituțională va discuta miercuri sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților
Aktual24, 10 decembrie 2025 07:50
Curtea Constituțională a Românei va discuta miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Judecătorii de la Instanța supremă au decis vinerea trecută, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților, relatează Agerpres. […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
08:20
Papa Leon al XIV-lea a criticat afirmațiile lui Trump privind declinul Europei și se declară îngrijorat de slăbirea alianței transatlantice # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a comentat declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump referitoare la „declinul” Europei și la liderii considerați „slabi”, exprimându-și îngrijorarea că astfel de afirmații ar putea afecta coeziunea alianței dintre Statele Unite și Europa. Pontiful a atras atenția asupra riscului de slăbire a relațiilor transatlantice, subliniind importanța menținerii unei colaborări solide […]
Acum 30 minute
08:10
Polonia negociază cu Ucraina transferul avioanelor MiG-29, solicitând în schimb acces la tehnologii de drone și rachete # Aktual24
Polonia poartă negocieri avansate cu Ucraina privind transferul mai multor avioane MiG-29, aflate la finalul duratei lor operaționale. Informația a fost transmisă de Statul Major al Forțelor Armate Poloneze, care a precizat că discuțiile se desfășoară în cadrul unei cooperări bilaterale ce urmărește întărirea securității pe flancul estic al NATO. Potrivit autorităților militare poloneze, aeronavele […]
Acum o oră
07:50
Curtea Constituțională va discuta miercuri sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților # Aktual24
Curtea Constituțională a Românei va discuta miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Judecătorii de la Instanța supremă au decis vinerea trecută, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților, relatează Agerpres. […]
07:40
Scandal în Franța: soția președintelui, Brigitte Macron, acuzată că ar fi numit activistele feministe „proaste nenorocite” – VIDEO # Aktual24
Prima-doamnă a Franței, Brigitte Macron, se confruntă cu un val uriaș de critici după apariția unui videoclip filmat în culisele unui spectacol de comedie din Paris. În înregistrarea citată de Associated Press, aceasta este surprinsă numind un grup de protestatare feministe „proaste nenorocite”, declarație care a generat reacții imediate pe scena politică și culturală franceză. […]
Acum 2 ore
07:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că este „pregătit” pentru alegeri, dacă va fi garantată securitatea scrutinului # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri naționale în următoarele 60–90 de zile, cu condiția ca securitatea scrutinului să fie asigurată în contextul continuării războiului. Liderul de la Kiev a subliniat că partenerii occidentali, în special Statele Unite și Uniunea Europeană, sunt invitați să contribuie direct la garantarea protecției […]
07:10
Preşedinta Hondurasului va denunţa la ONU „falsificarea rezultatelor votului” și amestecul nepermis al lui Donald Trump în alegeri # Aktual24
Preşedinta de stânga a Hondurasului, Xiomara Castro, a declarat marţi că rezultatele alegerilor prezidenţiale din 30 noiembrie ar fi fost falsificate şi că scrutinul a fost marcat de ingerinţă externă, vizându-l pe candidatul conservator Nasry Asfura, susţinut – potrivit oficialilor de la Washington – de fostul preşedinte american Donald Trump. Potrivit Reuters, numărătoarea oficială preliminară […]
Acum 4 ore
06:20
Energia solară este radiația electromagnetică emisă de Soare, pe care o putem capta și transforma în căldură sau electricitate prin diverse tehnologii moderne. Deși Soarele emite radiații în întreg spectrul electromagnetic, ochiul uman percepe doar intervalul vizibil, între 400 și 750 nm. Cantitatea de energie solară care ajunge pe Pământ diferă în funcție de locație, […]
Acum 12 ore
23:50
Justiția distrusă, judecători si procurori vorbesc deschis. Fostul șef al DNA: ”Există o distrugere a tuturor dosarelor importante, chiar a dosarelor cu condamnări definitive” # Aktual24
Documentar cu adevărat cutremurător realizat de Recorder privind modul în care jusțitia română a ajuns să fie capturată de un ”mega grup infracțional organizat”, așa cum subliniază jurnalistul Alex Nedea. Cel mai probabil, aceste dezvăluiri nu vor fi preluate de niciun post TV de știri. !După primii ani de presă, ajunsesem să fiu convins că […]
23:10
Premiul pentru pace în fotbal acordat lui Trump declanșează plângeri împotriva lui Infantino la comisia de etică a FIFA # Aktual24
Sprijinul public acordat de președintele FIFA, Gianni Infantino, lui Donald Trump și premiul pentru pace acordat președintelui SUA fac obiectul unor plângeri oficiale adresate anchetatorilor de etică ai organismului internațional de fotbal. FairSquare, o organizație non-profit pentru drepturile omului cu sediul la Londra, a anunțat marți că a depus cereri de investigare a presupuselor încălcări […]
23:00
Japonia avertizează asupra unui posibil cutremur major în nordul țării. Oamenii să fie pregătiți să evacueze # Aktual24
Japonia a emis marți o avertizare de cutremur masiv, după cutremurul cu magnitudinea de 7,5 care a lovit coasta de est a prefecturii Aomori, cea mai nordică de pe insula principală a Japoniei, Honshu, și la sud de insula nordică Hokkaido. Pagubele provocate de acest cutremur au fost modeste – 34 de persoane au suferit, […]
22:40
Legea care interzice accesul minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale a intrat în vigoare în Australia. Alte țări urmăresc cu atenție rezultatul # Aktual24
Australia a devenit, miercuri, la miezul nopții, prima țară din lume care a interzis accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, blocându-i de pe platforme precum TikTok, Alphabet, YouTube și Meta, Instagram și Facebook. Zece dintre cele mai mari platforme au primit ordin să blocheze copiii sau vor fi amendate cu până […]
22:20
Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro a declarat marți că decizia sa de a candida la președinție în 2026 este „ireversibilă”, reafirmând că îl va contesta pe președintele Luiz Inacio Lula da Silva, după ce a sugerat în weekend că s-ar putea retrage. Parlamentarul a vorbit cu reporterii după ce l-a vizitat pe tatăl său, fostul președinte […]
21:40
Președintele american Donald Trump și-a continuat atacurile la adresa Europei, dezvoltând ideile din Strategia de Securitate Națională americană recent publicată. El a pretins că imigrația distruge Europa, că europenii au păcălit SUA să plătească pentru apărarea lor, că libertatea de exprimare dispare în UE și așa mai departe. De ce sunt toate acestea informații ipocrite? […]
21:40
Institutul Nobel anulează conferința de presă a câștigătoarei înaintea ceremoniei de acordare a Premiului pentru Pace. Nu se știe când și cum va sosi Machado la ceremonie # Aktual24
Institutul Nobel din Norvegia a anulat o conferință de presă planificată marți cu laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Maria Corina Machado, înainte de ceremonia de decernare a premiului de miercuri de la Oslo. Machado, 58 de ani, a fost supusă unei interdicții de călătorie impuse de guvernul președintelui Nicolás Maduro timp de […]
21:20
Adolescentul din Bihor care și-a servit colegul cu un cocktail de suc și medicamente, reținut de polițiști. Este cercetat pentru îndemn la consum ilicit de droguri # Aktual24
Un adolescent de clasa a X-a din Borș, care şi-a băgat un coleg în spital după ce i-a oferit un amestec de suc și medicamente zdrobite, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat marți surse judiciare. Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bihor au efectuat, săptămâna trecută, o percheziție la […]
21:20
Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a relatat pe Facebook că a participat la dezbaterea cu societatea civilă iniţiată de şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea. „Ne-a invitat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la dezbatere cu societatea civilă. Ne-am prezentat conştiincios, cu respect. Suntem vreo 50 de […]
21:20
Zelenski anunță că a finalizat cu europenii contra-propunerea de pace și i-o trimite lui Trump # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că noua propunere pentru încheierea păcii în Ucraina, aceasta urmând să fie discutată cu americanii. „Ucraina și partenerii săi europeni au finalizat revizuirea unei propuneri de pace menite să pună capăt războiului la scară largă declanșat de Rusia”, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 9 decembrie, informează The Kyiv […]
21:10
Când auzim expresia „alimente procesate”, majoritatea dintre noi ne gândim automat la chipsuri, prăjituri ambalate sau băuturi carbogazoase. Adevărul este însă mult mai nuanțat. Nutriționiștii definesc alimentele procesate ca fiind acele alimente care suferă o intervenție deliberată înainte de a fi consumate, fie pentru a le crește siguranța, fie pentru a le face mai ușor […]
21:10
Bătăliile continuă unde Trump „a făcut pace”: Ciocniri violente în Congo și între Cambodgia și Thailanda # Aktual24
Luptele au continuat între statele asiatice Thailanda și Cambodgia, precum și între rebelii M23 susținuți de Rwanda și guvernul din Republica Democratică Congo în Africa, două locuri în care președintele american Donald Trump anunțase triumfător că a impus pacea în ultimele 2 luni. Președintele Republicii Democrate Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a acuzat Rwanda că a […]
21:10
Bolojan a respins solicitarea PSD-ului. Diana Buzoianu: „Premierul nu mi-a cerut nicio secundă demisia. Nu voi ceda la presiune sau la șantaj” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu intenționează să își dea demisia în urma solicitării PSD și a precizat că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut în niciun moment să plece din funcție. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu Bolojan și i-a cerut să o demită pe […]
20:50
Busturile din Parcul Central din Timișoara, vandalizate în urmă cu o lună, au fost reparate și așezate la locul lor # Aktual24
Cele șase busturi care au fost distruse acum o luna în Parcul Central Anton Scudier din Timișoara au fost reparate și așezate la locul lor pe Aleea Personalităților. Cinci busturi au fost doborâte în noaptea de 9 spre 10 noiembrie și distruse de persoane necunoscute, iar un al șaselea a fost răsucit pe soclu fără […]
20:50
Președintele Consiliului European, indignat de atacurile lui Trump: „Arată un pic de respect!” # Aktual24
Înalți oficiali ai Uniunii Europene au încercat marți să repare imaginea Europei, după ce președintele american Donald Trump a denunțat UE drept un grup de țări „în descompunere”, conduse de lideri „slabi”. Primul a reacționat președintele Consiliului European, portughezul Antonio Costa, care i-a cerut liderului de la Washington să „arate respect față de Europa”. Trump […]
20:40
Circulația rutieră pe Valea Oltului a fost închisă complet, marți după-amiază, după ce au fost semnalate scăpări mari de gaze dint-o autocisternă, în urma unei defecțiuni tehnice, potrivit Ora de Sibiu. La volanul autocisternei se afla un bărbat de 54 de ani din județul Bihor. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul […]
20:40
Încă un șofer și-a transformat autovehiculul în mașină zburătoare. Aventurierul a ajuns la spital # Aktual24
Un șofer care venea dinspre Arad către Timișoara a „zburat” cu mașina peste sensul giratoriu de la Mahle, la intrare în oraș, potrivit Opinia Timișoarei. „Un bărbat de 40 de ani a condus un autoturism pe DN 69 dinspre Arad înspre Timișoara, iar la un moment dat, ar fi trecut peste sensul giratoriu Mahle de […]
20:10
Media temperaturii pentru perioada 2023-2025 este pe cale să depășească pragul critic, dezvăluie datele Institutului pentru climă Copernicus # Aktual24
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, 2025 este în prezent la egalitate cu 2023 ca al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată, dezvăluie noile date Copernicus. Anomalia temperaturii medii globale pentru perioada ianuarie-noiembrie 2025 este cu 0,60°C peste media din 1991-2020 sau cu 1,48°C peste nivelul de referință preindustrial aferent perioadei 1850-1900, […]
19:50
Crimă mafiotă în Bihor? A fost găsit un cadavru într-o mașină incendiată, ce spune Poliția # Aktual24
Poliţiştii criminalişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor au cercetat marţi, în cartierul Bălcescu, o maşină carbonizată în care s-a găsit cadavrul unei persoane, existând mai multe suspiciuni, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean. „Deocamdată pot doar să vă spun că e un dosar […]
19:40
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina. Răspunzând la o întrebare adresată de Politico, Trump a declarat: „Cred că a venit momentul. Cred că acum este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul pentru a evita organizarea alegerilor, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă […]
Acum 24 ore
18:50
Ana Birchall și-a făcut dreptate la CNA. Amenzi pentru Realitatea și Antena 3: ”Acuzaţii foarte grave fără dovezi” # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, marţi, posturile Antena 3 CNN şi Realitatea Plus cu amenzi în cuantum de 20.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea corectă şi la respectarea principiului audiatur et altera pars. Potrivit unui comunicat al CNA, transmis marţi, întrunit în şedinţă publică, Consiliul a […]
18:30
Macron, în limba română: ”Bine ai venit”. Ce a postat președintele Franței pe rețelele de socializare – VIDEO # Aktual24
Președintele Franței a publicat pe contul său de X un film alături de preşedintele Dan. „Sunt foarte fericit să îl primesc pe preşedintele român în prima sa vizită în calitate de preşedinte, chiar dacă cunoaşte bine ţara noastră”, a spus Emmanuel Macron, care i-a urat omologului său „Bine ai venit!” în limba română. La rândul […]
18:30
„A ars 3 zile”. Incendiu infernal provocat de dronele ucrainene la un depozit de gaz rusesc # Aktual24
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit pe 5 decembrie un terminal de gaz natural lichefiat (GNL) din portul rusesc Temriuk, în ținutul Krasnodar, provocând un incendiu uriaș care a ars timp de trei zile. Statul Major al armatei ucrainene a confirmat atacul pe 8 decembrie, anunțând că aproximativ 70% din rezervoarele de combustibil […]
18:10
Poate fi prevenit cancerul? Întrebarea pare aproape prea optimistă, însă realitatea din spatele ei este una solidă: da, o parte semnificativă a cancerelor poate fi prevenită. Studiile arată că între 30% și 50% dintre cazuri ar putea fi evitate prin măsuri simple, dar consecvente. Într-o lume în care tratamentele devin tot mai avansate, prevenția rămâne […]
17:40
Când e într-o situație proastă, ca acum când candidatul său a luat locul 3 în alegerile pentru Primăria București, PSD își asmute oastea către cel mai la îndemână rival pe care îl are. Acum în PSD se vorbește tare despre „scoaterea USR de la guvernare”. Este o fumigenă, aproape sigur. PSD nu poate să scoată […]
17:40
Nicușor Dan, replică acidă pentru Ciprian Ciucu: ”Când deschizi gura, trebuie să știi pe ce te bazezi când vorbești” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a avut o reacție acidă după ce a fost întrebat, marți, cum comentează informașia lansată de Ciprian Ciucu conform căruia Dan a votat la alegerile din Capitală cu Ana Ciceală de la SENS. ”Când deschizi gura, trebuie să știi pe ce te bazezi când vorbești. Ăsta este singurul comentariu pe care îl […]
17:20
Președintele Dan o susține pe Diana Buzoianu, nu este de acord cu PSD-ul: ”Nu văd un motiv pentru care ar trebui să plece” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Paris, că nu vede niciun motiv pentru care Diana Buzoianu ar trebui să fie demisă. ”Printre așteptările pe care oamenii le au față de politicieni se regăsește și acest tip de declarații, în care, în fine, pe anumite situații administrative, se cer demisii și se lansează tot felul […]
17:00
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franța, a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Șeful statului a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron. Nicușor Dan a avut un dejun de lucru cu omologul său francez. Din […]
16:40
Spioni străini arestați în Ucraina în timp ce pregăteau operațiuni de incendiere la cererea serviciilor secrete rusești # Aktual24
Ucraina a arestat doi străini care se pregăteau să incendieze obiective în vestul Ucrainei în numele serviciilor secrete rusești. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că cei doi bărbați aveau 27 de ani, adăugând că sunt „cetățeni ai unei țări europene vecine”, fără a specifica care, relatează Kyiv Post. În comunicatul de presă […]
16:30
Tupeu de mogul. Voiculescu vorbește despre ”teribila grijă a zilei de mâine”, afirmând că românii sunt ”marcați de sărăcie”. El refuză să achite statului prejudiciul din dosarul ICA # Aktual24
Mogulul Dan Voiculescu are o nouă ieșire politică, în care îi compătimește pe români că sunt ”marcași de sărăcie”, în condițiile în care nici până acum nu a achita prejudiciul în dosarul în care a fost condamnat definitiv. ”Pe 7 decembrie s-a încheiat un nou tur de alegeri. A fost al șaptelea scrutin de amploare […]
16:20
Apa poluată nu mai este doar o statistică îngrijorătoare, ci o realitate care ne afectează direct viața de zi cu zi. În ultimii ani, contaminarea resurselor de apă a devenit o amenințare serioasă atât pentru echilibrul ecosistemelor, cât și pentru sănătatea noastră. Vegetația se degradează, viețuitoarele acvatice dispar treptat, animalele suferă, iar organismul uman resimte […]
15:50
Generalul maior (r) Radu Theodoru a decedat, marți. El era suspect într-un dosar de trădare de țară. DIICOT a efectuat în martie, anul acesta, perchezitii intr-un dosar de tradare de tara, printre suspecti aflandu-se si generalul maior (r) Radu Theodoru. Acesta, fost fondator al PRM, s-a remarcat de-a lungul timpului prin mesaje si lucrari antisemite, […]
15:40
Polonia se îndreaptă spre un acord simbolic cu Washingtonul, care ar aduce în inventarul său 250 de vehicule Stryker uzate pentru doar un dolar. Viceprim-ministrul și ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat săptămâna trecută că Varșovia este gata preia vehiculele odată ce ele vor fi selectate. Conform propunerii, o parte din vehiculele Stryker staționate în […]
15:10
Nouă înfrângere pentru Trump. Interdicția privind proiectele de energie eoliană, anulată de un judecător federal # Aktual24
Un judecător federal a anulat luni interdicția generală impusă de președintele Donald Trump privind noile proiecte de energie eoliană în SUA, o victorie majoră pentru o industrie care a fost criticată de Casa Albă încă din prima zi de mandat a administrației. Judecătoarea Patti Saris de la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Massachusetts a […]
15:10
Buzoianu luptă la baionetă cu PSD-ul: ”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix când este negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Nu voi fi șantajată cu funcția” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat la scurt timp după ce șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu premierul Bolojan pentru a-i cere demisia. ”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numarului de […]
15:10
Trump atacă dur liderii UE și amenință cu implicare în politica de pe continent: „Cred că sunt slabi. Europa nu știe ce să facă” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat critici ample și directe la adresa conducătorilor din Europa într-un interviu extins acordat POLITICO, în care a afirmat că națiunile europene reprezintă „un grup în decădere”, condus de lideri „slabi”, incapabili să gestioneze migrația, să răspundă provocărilor de securitate și să pună capăt războiului din Ucraina. Trump nu […]
15:00
Verde nu înseamnă doar ecologic, înseamnă economic: topul creditelor pentru locuințe eficiente Până nu demult, conceptul de „casă verde” părea un moft ecologist sau un lux rezervat ansamblurilor rezidențiale exclusiviste. Astăzi, paradigma s-a schimbat complet. În 2024-2025, a cumpăra o locuință eficientă energetic nu mai este doar o chestiune de a salva planeta, ci este […]
14:50
ICCJ a achitat încă un politician: fostul senator Eugen Pîrvulescu scapă fără nicio pedeapsă în dosarul DNA legat de aranjarea unor concursuri de angajare la stat # Aktual24
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marţi de Instanţa supremă pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman. Decizia a fost luată de un complet format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog […]
14:40
UE a aprobat noul program pentru apărare și deschide calea pentru integrarea industriei Ucrainei # Aktual24
Consiliul UE a adoptat pe 8 decembrie Programul Industriei Europene de Apărare (EDIP), o nouă inițiativă care include 300 de milioane de euro (350 de milioane de dolari) pentru industria de apărare ucraineană. Aprobarea marchează ultimul pas legislativ și deschide calea pentru lansarea programului, care este conceput pentru a stimula pregătirea de apărare a UE […]
14:00
Surse: Grindeanu (PSD) s-a întâlnit cu premierul Bolojan, a cerut demiterea Dianei Buzoianu: ”Trebuie să plece” # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că Sorin Grindeanu s-a întânit cu premierul Bolojan la scurt timp după ședința conducerii PSD. Grindeanu a cerut ca Diana Buzoianu, ministrul Mediului, să fie demisă. La întâlnirea dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au fost formulate trei solicitări directe. Potrivit surselor, Sorin Grindeanu a cerut „demiterea lui Buzoianu […]
13:50
UE lansează o anchetă antitrust împotriva Google privind utilizarea conținutului pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială # Aktual24
Uniunea Europeană a lansat o anchetă asupra Google pentru a determina dacă firma a abuzat de poziția sa dominantă prin utilizarea conținutului pentru antrenarea instrumentelor de inteligență artificială. Ancheta, în special, va verifica dacă Google distorsionează concurența prin impunerea unor clauze abuzive editorilor și creatorilor de conținut sau prin acordarea unui acces privilegiat la un […]
13:20
Explicație hazlie a PSD, de ce a ajuns Băluță pe locul 3. Grindeanu: ”Ne-am fi clasat pe locul 2 fără niciun dubiu dacă Băluță ar fi avut discurs politic” # Aktual24
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marţi rezultatele ”analizei” privind scorul rușinos pe care l-a avut Danile Băluță la alegerile din Capitală. ”Am dezbătut despre greşelile pe care le-am făcut la Capitală, pentru că, într-un final, candidatul care vine dinspre putere, dinspre coaliţie, unul din candidaţi a câştigat, candidatul Opoziţiei s-a aflat pe locul 2. […]
13:10
SUA au început să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a face „concesii teritoriale majore” – Axios # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni semnificative din partea Statelor Unite, care încearcă să-l forțeze să facă „concesii teritoriale majore” pentru a asigura un armistițiu. Doi oficiali ucraineni, care au solicitat anonimatul, au declarat acest lucru pentru Axios. Cu toate acestea, sursele consideră că presiunea SUA asupra Ucrainei este mai puternică decât asupra […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.