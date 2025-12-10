Cel puțin 19 morți, după prăbușirea a două clădiri în Maroc

13:00

Dezechilibrele majore din 2025 vor deveni şi mai mari anul următor, când vor fi mai puţini salariaţi, care vor fi plătiţi mai puţin, în condiţii de inflaţie persistentă şi de scădere suplimentară a puterii de cumpărare prin majorarea taxelor şi impozitelor, consideră sindicatele.