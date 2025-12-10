Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă

11:00

ANAF analizează înfiițarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, conform Profit.ro. Astfel, noua structură ar putea fi înființată din 2026, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului. Ca angajați pentru noua structură, ar fi de preferat angajarea de tineri absolvenți, în principal de la ASE, și nu transferul […]