Cum se simte acum Miss Jamaica, după ce s-a ales cu răni grave în urma căzăturii de pe scena Miss Universe. A suferit o hemoragie intracraniană și a fost în stare critică

Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general, de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan. În vârstă de 46 de ani, absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii ”Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al masteratului la aceeaşi facultate, Moldovan şi-a început cariera ca expert în fonduri europene şi a a lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a judeţului Ilfov şi municipiului Bucureşti. El face parte din echipa lui Ciprian Ciucu de cinci ani.