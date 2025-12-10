Cum se simte acum Miss Jamaica, după ce s-a ales cu răni grave în urma căzăturii de pe scena Miss Universe. A suferit o hemoragie intracraniană și a fost în stare critică
DigiFM.ro, 10 decembrie 2025 14:20
Gabrielle Henry, de profesie medic, reprezentanta Jamaica la Miss Universe 2025, a suferit multiple răni grave, inclusiv o fractură și o hemoragie intracraniană, după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare cu rochii de seară, pe 19 noiembrie 2025, în Thailanda.
• • •
Acum 5 minute
14:30
După Luvru, Palatul Versailles anunţă că va majora tarifele pentru cetăţenii non-europeni în 2026 # DigiFM.ro
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru, potrivit AFP.
14:30
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui soție. În mai puțin de un an erau căsătoriți # DigiFM.ro
Chris Pratt a oferit detalii despre prima întâlnire cu soția sa, Katherine Schwarzenegger, fiica celebrului Arnold Schwarzenegger, dezmințind vechea poveste despre un „aranjament” făcut de mama acesteia.
Acum 15 minute
14:20
Gabrielle Henry, de profesie medic, reprezentanta Jamaica la Miss Universe 2025, a suferit multiple răni grave, inclusiv o fractură și o hemoragie intracraniană, după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare cu rochii de seară, pe 19 noiembrie 2025, în Thailanda.
14:20
Jaful de la Luvru. Hoţii ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”, potrivit anchetei administrative # DigiFM.ro
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri, în Senat, un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului, subliniind totodată o problemă majoră legată de transmiterea auditurilor de securitate în cadrul instituţiei, scrie Le Figaro.
Acum o oră
14:00
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!” # DigiFM.ro
Dana Rogoz a făcut publică o filmare de la serbarea Liei, fiica ei de cinci ani, iar micuța a demonstrat că nu îi este deloc teamă să fie în centrul atenției.
14:00
Lavrov îl acuză pe Trump că nu se grăbeşte să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ci le extinde # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump nu se grăbeşte să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ci, din contră, impune restricţii suplimentare, anunţă în Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.
Acum 4 ore
12:10
Nicușor Dan la Paris, ingerința rusă, America lui Trump și lecțiile documentarului Recorder | Analiza lui Florin Negruțiu # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a analizat în matinalul Digi FM vizita lui Nicușor Dan la Paris, unde președintele României s-a întâlnit cu Emmanuel Macron și cu primărița Parisului. Vizita a generat reacții puternice în țară, de la ironii privind franceza lui Nicușor Dan până la interpretări conspiraționiste despre „colonia franceză”.
12:10
Vizita lui Nicușor Dan la Paris, „consiliată” de Klaus și Băsescu | Unguru’ Bulan la Digi FM # DigiFM.ro
În pastila de azi de la Digi FM, Unguru’ Bulan îi aduce în aceeași convorbire pe Klaus Iohannis, Traian Băsescu și proaspătul „prezident” Nicușor Dan, aflat la prima vizită oficială la Paris. Între sfaturi absurde, încurcături diplomatice, parfum băut din greșeală și strategii inexistente, cei trei livrează o scenă satirică savuroasă despre politica românească.
Acum 6 ore
09:50
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a stârnit ample reacții: „E puțin!” # DigiFM.ro
Un tânăr care lucrează ca mecanic de locomotivă la CFR Călători a stârnit numeroase comentarii pe rețelele sociale după ce și-a făcut public fluturașul de salariu într-un clip postat pe TikTok.
09:40
Prima-doamnă a Franţei, criticată după ce a numit activistele feministe „proaste nenorocite”. Brigitte Macron a participat la spectacolul unui comediant acuzat de viol # DigiFM.ro
Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce, în culisele unui spectacol de comedie, a numit un grup de protestatare feministe „proaste nenorocite”, relatează POLITICO.
09:40
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia. Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale # DigiFM.ro
Copiii din toată Australia s-au trezit, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicţii fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi care creează dependenţă, de prădătorii online şi de agresorii digitali, transmite CNN.
09:30
David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: „Sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi sportivi” # DigiFM.ro
Campionul olimpic şi mondial la înot David Popovici a declarat, marţi seara, că nu a încasat premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) pentru medaliile câştigate, la fel ca toţi ceilalţi sportivi, el subliniind că unele dintre sume sunt restante din vara anului 2024.
09:20
Zelenski este presat de emisarii SUA să dea un răspuns rapid la propunerea de pace. Trump vrea un acord de încetare a focului cu Rusia „până la Crăciun” # DigiFM.ro
Trimişii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la acordul de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanţii de securitate nespecificate din partea SUA, scrie Financial Times (FT) citând oficiali informaţi cu privire la discuţii.
Acum 24 ore
17:10
Vreme neobișnuit de caldă în decembrie, cu temperaturi de până la 15°C. Elena Mateescu, șefa ANM: „România ar putea atinge un nou record în 2025” # DigiFM.ro
Meteorologii prognozează că vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în luna decembrie, cu temperaturi care pot ajunge şi până la 15 grade Celsius. Directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, afirmă că nu este exclus ca România să înregistreze un nou record pentru 2025, alăturându-se seriei celor mai călduroşi ani - 2024, 2023, 2019 şi 2020.
17:00
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de Mădălina Manole și i-a spus că o admiră # DigiFM.ro
Actrița Anca Dinicu și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar prietenul și colegul ei, Mihai Bendeac, nu doar că i-a transmis un mesaj public, dar a și dezvăluit una dintre cele mai speciale povești din copilăria acesteia.
17:00
Ucraina, care a ”pierdut mult teritoriu”, trebuie să organizeze alegeri, cere preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat site-ului Politico, în care îşi reiterează criticile împotriva omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
16:20
Lituania a declarat stare de urgență din cauza baloanelor pline cu țigarete de contrabandă trimise din Belarus # DigiFM.ro
Lituania a decretat marţi, 9 decembrie, stare de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa securităţii publice baloane de contrabandă din Belarus, a anunţat Guvernul, relatează AFP.
16:10
16:00
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Președintele român a inaugurat aleea Nicolae Titulescu alături de primărița Parisului # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Șeful statului a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în palat de omologul francez.
15:50
Kylie Jenner și Timothee Chalamet, perfect asortați în portocaliu aprins. El în costum de piele, ea în rochie mulată cu decupaje și spatele gol # DigiFM.ro
Kylie Jenner și Timothee Chalamet au atras toate privirile la premiera din Los Angeles a noului film al actorului, "Marty Supreme". Cuplul a făcut din nou senzație în ținute perfect coordonate.
15:50
Diana Buzoianu, după ce PSD i-a cerut demisia de la Mediu: "Rămân în funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani" # DigiFM.ro
"Demisia cerută de PSD vine în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva, dar spun clar că rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani", a scris, marţi, pe Facebook, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
15:00
Merz afirmă că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de SUA în materie de politică de securitate # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de Statele Unite în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA, recent publicată de Washington, care conţine critici virulente la adresa europenilor, relatează Reuters şi AFP.
15:00
Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o "prostie totală", relatează Reuters.
Ieri
14:00
Sorin Grindeanu, după ce Daniel Băluță a ieșit pe locul 3 la alegerile pentru Primăria Capitalei: "Am avut un candidat bun sau foarte bun, dar fără un mesaj puternic politic" # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, 9 decembrie, că rezultatul alegerilor privind Primăria Capitalei arată că partidul a avut un candidat bun, dar fără un mesaj puternic politic, menţionând că în situaţia în care Daniel Băluţă ar fi avut un astfel de discurs ar fi ieşit pe locul al doilea şi "tot pierzător ar fi fost".
13:50
Judi Dench a împlinit 91 de ani. Poate încă recita din Shakespeare, dar "nu-mi amintesc ce trebuie să fac a doua zi" # DigiFM.ro
Actriţa britanică Judi Dench, cunoscută în întreaga lume pentru rolul lui „M”, şefa lui James Bond, a povestit că încă mai poate recita Shakespeare, dar că suferă de pierderi de memorie şi că aproape nu mai vede.
13:50
O femeie și-a înscenat răpirea pentru a scoate 47.000 de euro de la iubitul ei. Un alt bărbat a ajutat-o să pună planul în aplicare # DigiFM.ro
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au fost arestaţi preventiv pentru şantaj după ce au înscenat răpirea femeii şi au realizat un videoclip cu ea aparent inconştientă şi legată de mâini şi de picioare, pentru a obţine în acest fel 47.000 de euro de la partenerul ei.
13:40
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e căutată de FBI # DigiFM.ro
O femeie de 73 de ani, originară din Michigan, este căutată de FBI după ce ar fi orchestrat o fraudă de aproape 30 de milioane de dolari, pretinzând că este moștenitoarea unei familii celebre din industria aerospațială. Agenții cred că femeia s-ar putea afla în prezent în Dubai.
12:40
Sorin Grindeanu: „Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare” # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă.
12:40
Tânăr plecat la studii în Olanda, căutat de polițiști. Nu a mai luat legătura cu familia de câteva luni # DigiFM.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din municipiul Motru, plecat la studii în Olanda, este căutat de polițiști după ce familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni, a informat, marți, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.
12:30
De ce „100 de vieți” e piesa pe care o vei pune pe repeat de Crăciun | Alexandra Ungureanu & Keo la Digi FM # DigiFM.ro
Alexandra Ungureanu și Keo au fost invitații ediției de astăzi a matinalului Digi FM, unde au adus cu ei energia caldă a sărbătorilor și noua versiune acustică a piesei „100 de vieți”. Cei doi artiști, prieteni și colaboratori de mulți ani, au povestit despre procesul creativ, despre piesele care le marchează fiecare iarnă și despre cum unele melodii devin, în timp, tradiții pentru public.
11:40
Primăria Sectorului 6 al Capitalei va fi condusă, după ce Ciprian Ciucu va demisiona pentru a prelua mandatul de primar general, de către viceprimarul PNL, Paul Moldovan. În vârstă de 46 de ani, absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Universităţii ”Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi al masteratului la aceeaşi facultate, Moldovan şi-a început cariera ca expert în fonduri europene şi a a lucrat cu Banca Mondială la elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a judeţului Ilfov şi municipiului Bucureşti. El face parte din echipa lui Ciprian Ciucu de cinci ani.
09:40
Nicuşor Dan, la întâlnirea cu românii din Franţa: „România are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni seară, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale şi academice din care toată lumea să aibă de câştigat. Despre România, preşedintele a spus: ”popor latin, pasiuni mari”, dar dincolo de asta, România a demonstrat maturitate, crede şeful statului, care a adăugat că a început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate.
09:40
Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte marţi, de la ora 10.00, în prima şedinţă a conducerii partidului, de la eşecul înregistrat la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă s-a clasat pe locul trei, după Ciprian Ciucu şi Anca Alexandrescu.
09:40
Zelenski afirmă că Ucraina va refuza să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile de pace continuă # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că Ucraina nu este dispusă să cedeze teritoriu Rusiei, în timp ce negocierile privind planul de pace propus de SUA continuă fără un final clar, relatează CNN.
09:20
Donald Trump a criticat din nou aspru Europa: "Merge în direcții greșite. Nu ne dorim să se schimbe atât de mult" # DigiFM.ro
Donald Trump a criticat din nou aspru Europa, afirmând că aceasta merge în "direcţii greşite", la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul european, între care şi chestiunea migraţiei, potrivit DPA şi AFP.
8 decembrie 2025
16:20
Doi cetăţeni români, implicaţi în incidentul din Tenerife, produs de un val oceanic uriaş. Autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre ei # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că doi cetăţeni români au fost implicaţi în incidentul din Tenerife, produs de un val oceanic uriaş. Autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.
16:20
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control” # DigiFM.ro
Oana Roman a dezvăluit că fiica ei, Isabela, trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate, fiind nevoită să urmeze un plan alimentar strict.
16:20
Vreme schimbătoare în perioada 8-21 decembrie. Când sunt așteptate precipitaţii pe arii extinse # DigiFM.ro
Meteorologii anticipează pentru intervalul cuprins între 8 şi 21 decembrie o vreme schimbătoare, cu valori termice peste mediile multianuale în majoritatea regiunilor, în primele zile din această săptămână, iar ulterior o răcire a regimului termic, însoţit de precipitaţii pe arii mai extinse, după data de 18 decembrie, conform prognozei de specialitate publicate de ANM luni.
16:20
Uniunea Europeană denunţă ”declaraţii complet nebune” ale lui Musk, după ce miliardarul cere ca ”UE să fie abolită”, în urma unei amenzi # DigiFM.ro
Comisia Europeană (CE) denunţă luni ”declaraţii complet nebune” ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale patronului XAI, firma-mamă a X, care cere ca Uniunea Europeană (UE)b să fie ”abolită”, în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale, relatează AFP.
16:20
Lewis Hamilton nu va renunţa, după un prim sezon dezamăgitor la Ferrari: Fanii au fost sprijinul meu, familia m-a susţinut mult # DigiFM.ro
Pilotul britanic Lewis Hamilton a încheiat, duminică, la Abu Dhabi, primul său sezon la Ferrari, fără vreo clasare pe podiumul Formulei 1, însă a declarat că nu va renunţa, în ciuda unui an de coşmar, transmite DPA.
16:10
Toate localităţile afectate de criza de la Paltinu au fost realimentate cu apă. DSP Prahova prelevează probe pentru a stabili dacă este potabilă # DigiFM.ro
Toate localităţile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate, iar apa poate fi folosită în continuare doar pentru igienizarea toaletelor, Direcţia de Sănătate Publică Prahova urmând să confirme, după prelevarea probelor, dacă apa este potabilă.
16:10
Arabia Saudită a făcut noi paşi în direcţia relaxării restricţiilor cu privire la vânzarea de alcool, permiţând rezidenţilor străini non-musulmani care câştigă 50.000 de riali (13.300 de dolari) pe lună să achiziţioneze băuturi alcoolice, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.
15:50
Nicuşor Dan: Felicitări şi succes lui Ciprian Ciucu. Bucureştenii au ales un primar, să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan i-a felicitat luni pe aleşii locali confirmaţi prin votul de duminică exprimat de cetăţeni.
14:40
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la vârsta de 54 de ani în urma unei hemoragii cerebrale # DigiFM.ro
Fostul fundaş şi antrenor belgian Glen De Boeck a murit, în noaptea de duminică spre luni, la Anvers, la vârsta de 54 de ani.
14:40
Digi FM este pregătit să ducă magia sărbătorilor cât mai aproape de ascultătorii săi, motiv pentru care, alături de Colosseum Mall, transformă iarna acestui an într-o experiență memorabilă cu „Crăciun la Polul Colosseum Mall”.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Traian Băsescu: „Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă!” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie”, a mai spus Băsescu.
13:50
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului” # DigiFM.ro
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. El a menţionat că speră să aducă câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura.
12:30
Unguru Bulan de Moș Nicolae: Iohannis, Gigi, Kelemen Hunor și Ciordache își verifică ghetuțele # DigiFM.ro
11:40
Florin Negruțiu descrie Capitala ca pe un loc sufocat de trafic, trotuare meschine și clădiri cu bulină gata să cadă. Noul primar, Ciprian Ciucu, promite „10 ani” pentru a schimba fața orașului, însă primele semne trebuie să fie vizibile în următorii doi. Magheru devine testul zero: din „Șanzelizé-ul de Calcutta”, în bulevard european sau doar o promisiune urbană? Politic, victoria lui Ciucu dă aer dreptei și amână valul populist-extremist, fără a-l anula. Bucureștiul trebuie să decidă: oraș pentru oameni sau pentru mașini.
10:40
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. „Părintele” l-a lansat în fotbalul mare pe Cristian Chivu # DigiFM.ro
Farul Constanţa a anunţat decesul antrenorului Ioan Sdrobiş, cel care s-a ocupat de pregătirea formaţiei în perioada august 2010-ianuarie 2011.
