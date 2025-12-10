Fundaţia Kaizen se alătură Ashoka pentru a sprijini viitorii antreprenori sociali

Mihai Oros, ABS – Experienţa reală în rolul de client SAP ne diferenţiază de concurenţă Ziarul Financiar
Criza profundă pe care Regatul Unit nu o mai poate ascunde: Cum au ajuns maternităţile britanice să semene mai mult cu spitalele din România anilor '90 decât cu simbolul profesionalismului occidental pe care Londra vrea să îl întruchipeze. Mamele sunt ignorate, lăsate fără ajutor, hrană sau îngrijire de la medici, iar primii care plătesc sunt bebeluşii Ziarul Financiar
Cruciada Europei împotriva cashului se opreşte la Roma: Giorgia Meloni vrea să dubleze sumele pe care le pot plăti italienii cash, până la 10.000 de euro Ziarul Financiar
Ford şi Renault anunţă un parteneriat pentru vehicule electrice şi utilitare în Europa. Ce înseamnă acordul pentru fabrica de la Craiova, modelul Puma şi viitorul Ford pe continent. Competiţia cu constructorii din China determină americanii să parafeze noi parteneriate în Europa Ziarul Financiar
Ford Motor Company şi Renault Group au anunţat marţi, 9 de­cem­brie, un parteneriat strate­gic major care va reconfigura prezenţa producătorului ameri­can pe piaţa europeană. Acordul prevede dezvoltarea a două modele electrice Ford bazate pe platforma Ampere a Renault, cu producţia programată să înceapă în nordul Franţei, la hubul industrial ElectriCity, la începutul anului 2028.
Războiul miliardelor la Bruxelles: UE forţează blocada pe averile de 210 miliarde de euro ale Rusiei, înfruntându-l pe Orbán şi sfidând Washingtonul în plin joc diplomatic pentru Ucraina Ziarul Financiar
ZF ENERGIE 2025. Şantierul verde este în plină desfăşurare, nuclearul revine, iar singura întrebare care rămâne este cum creştem consumul de energie şi gaze. Zece evenimente care au ţinut capul de afiş pentru piaţa energiei Ziarul Financiar
O clădire istorică din centrul Capitalei, vizavi de Palatul Şuţu, a fost transformată într-un boutique hotel după investiţii de 2 mil.euro Ziarul Financiar
ZF Live. Cristian Munteanu, managing partner, Early Game Ventures: „Suntem în top 10% fonduri de VC din Europa ca şi performanţă. Cât investim? „Tichetul minim este de jumătate de milion de euro. Cel mai mare tichet a fost de 6 milioane de euro“. În 2026 vom vedea cel puţin unu, dacă nu chiar doi unicorni româneşti. Primii după UiPath Ziarul Financiar
Anul 2026 va aduce minim un nou unicorn românesc - companie activă în zona tech evaluată la 1 miliard de dolari -, consideră Cristian Munteanu, managing partner, Early Game Ventures (EGV) - unul dintre cele mai active fonduri de capital de risc axate pe investiţii în start-up-uri de tehnologie din Europa Centrală şi de Est.
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Nu contează doar nivelul datoriei publice, ci şi cum se finanţează. Cheltuiala cu dobânzile aferente datoriei publice a României: 2,85% din PIB în 2025 Ziarul Financiar
Atunci când discutăm de deficitul bugetar ne referim la două elemente principale, respectiv deficitul pe soldul balanţei primare şi cheltuielile cu dobânzile, explică într-o analiză Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR
Bursă. Cei care au păstrat acţiunile listate la Bucureşti încă de la finalul surprinzătorului 2024 sunt astăzi fericiţi, în timp ce investitorii care au amânat au ratat o creştere de 42%. „Strategia pe termen lung ajută“ Ziarul Financiar
Cei care la sfârşitul anului trecut au decis să aştepte momente mai bune pentru piaţa de capital, dată fiind tensiunea din societate din cauza rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale, au pierdut o creştere medie a acţiu­nilor listate la bursa din Bucureşti de 42% în 2025.
Kentaro Morita, ambasador special pentru Asia, InnovX, Christoph Grabmayr, ADVANTAGE AUSTRIA Bucharest: Există un interes real al pieţelor externe pentru companiile româneşti, iar antreprenorii locali sunt pregătiţi pentru extindere Ziarul Financiar
Cresc puternic taxele şi impozitele locale din 2026, precum şi taxele auto: Pachetul de austeritate al guvernului Bolojan trece spre promulgare la preşedintele Nicuşor Dan, după ce CCR a respins contestaţia AUR Ziarul Financiar
Cum schimbă îmbătrânirea populaţiei şi digitalizarea joburile pe care ne bazăm veniturile. Care sunt competenţele care vor conta cu adevărat în viitorul muncii Ziarul Financiar
Studiu ANIS: Contribuţia directă a industriei IT la formarea PIB a fost de 5,01% în 2024, în creştere uşoară faţă de 4,8% în 2023 Ziarul Financiar
Dragoş Ionica şi Octavian Popa, Deloitte: Provocări în implementarea directivei NIS 2 în sectorul energetic Ziarul Financiar
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual. Cu 27 de euro, echivalentul a 130 lei, un investitor poate lua expunere în acelaşi timp pe obligaţiuni româneşti, franceze, belgiene şi depozite BRD. Toate, în coşul celui mai mare fond de obligaţiuni din România: BRD Euro Simplu Ziarul Financiar
BRD Euro Simplu este un fond de obligaţiuni denominat în euro, administrat local şi destinat investi­torilor conservatori sau celor care doresc să-şi diversifice econo­miile cu risc redus.
Ce carte îţi recomandă Oana Iliescu, managing director în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox Ziarul Financiar
Bursă. „Magnificent 5“ de la Bucureşti a depăşit anul acesta „Magnificent 7“ de pe Wall Street: cinci investiţii plictisitoare din energie – Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Electrica şi Petrom – au bătut la randamente perlele din IT-ul american Apple, Nvidia, Tesla şi Microsoft. Surpriză: şi pe ultimii cinci ani clubul nostru a mers mai bine Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să încheie 2025 cu unul dintre cele mai mari randamente înregistrate într-un an din 2009 încoace, iar sectorul energetic se remarcă printr-o performanţă care depăşeşte în multe cazuri evoluţiile companiilor ame­ricane considerate reper la nivel mondial.
Cushman & Wakefield Echinox: Peste 80% dintre marii chiriaşi de birouri din România cheltuiesc sub 5% din venituri pentru spaţiile de lucru. IT&C rămâne principalul contributor, cu 130 mil. euro dintr-un total de peste 260 mil. euro anual Ziarul Financiar
MedLife a ajuns la o capitalizare bursieră de 1 miliard de euro la BVB, devenind astfel cea mai valoroasă companie din sectorul de sănătate din România, la 9 ani de la momentul listării Ziarul Financiar
Ce spun cifrele: în ciuda pesimismului general, 2025 va fi al treilea an consecutiv cu investiţii în economie de peste 100 mld. lei Ziarul Financiar
Investiţiile totale în economie au ajuns, la zece luni din an, la 96 de miliarde de lei, faţă 88,3 miliarde de lei în primele zece luni din 2024. Dacă, în noiembrie şi decembrie (luni în care investiţiile scad, în principal din cauza vremii), investiţiile s-ar menţine la media primelor zece luni, atunci acestea ar atinge un total, la final de an, de 115 miliarde de lei.
Surpriză: Australia interzice reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani. TikTok, YouTube, Instagram şi Facebook sunt pe lista neagră a autorităţilor. De la ce a pornit iniţiativa Ziarul Financiar
Val de recrutări pe segmentul blue collar: angajatorii au scos în piaţă peste 12.000 de joburi. Bogdan Badea, CEO eJobs: Aceeaşi dinamică se vede în oglindă şi pe partea candidaţilor, aplică în număr foarte mare Ziarul Financiar
Gabriela Nistor, CEO, Salt Bank: Am ajuns în cele 615 zile de la lansare la active totale de 2 mld. lei şi peste 700.000 clienţi Ziarul Financiar
Datele nu arată deloc bine. INS: Naşterile şi decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ Ziarul Financiar
Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România: Anul 2026 va continua să fie un an de ajustare şi consolidare fiscală, deci unul complicat. Însă rămânem încrezători în potenţialul de revenire al economiei româneşti Ziarul Financiar
Asumând un scenariu de stabilitate politică şi de continuare a măsurilor de corecţie a deficitului bugetar, putem spera la o revenire graduală a creşterii economice în cursul anului viitor, a declarat Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România, pentru ZF. Anul 2026 va continua să fie un an de ajustare şi consolidare fiscală, deci unul complicat, a adăugat ea.
Deficitul comercial al României a crescut în primele zece luni ale anului cu 1%, la 27,4 miliarde euro, în condiţiile în care importurile au totalizat 108 mld.euro, iar exporturile 81 mld.euro, Ziarul Financiar
Radu Magdin, CEO Smartlink Communications: RomaniaGlobala: de la “frunza în vânt” la un brand de ţară performant Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Start-up Update. Lucian Toader, fondator Alt.Real: Am pivotat de la un marketplace clasic la o platformă de validare tehnică şi educaţie. Vrem să ne extindem în Europa Centrală şi de Est în următorii 3 ani Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Alt.Real, cunoscut iniţial ca un marketplace pentru energie verde, a realizat o pivotare strategică, transformându-se într-o platformă complexă de validare tehnică, transparenţă şi educaţie pentru piaţa energiei regenerabile.
Generaţia Z intră tot mai mult pe piaţa muncii, dar cu dezechilibre regionale: În Bucureşti şi Ilfov, rata de angajare a tinerilor se apropie de 50%, în timp ce în vestul ţării este de doar 18% Ziarul Financiar
Data plăţii dividendelor aprobate, decembrie 2025 Ziarul Financiar
Srini Shankar, CEO GlobalLogic: „România a depăşit stadiul de centru de livrare şi a devenit un hub de inovaţie”. Cum sunt integrate echipele locale în noua eră a „AI-ului Agentic” şi a aplicaţiilor industriale Ziarul Financiar
Conferinţa „Descoperiţi România“, o iniţiativă a Fundaţiei Deloitte. România are un potenţial enorm de creştere în următorii ani, însă trebuie să schimbe modelul de dezvoltare economică şi să-şi găsească încrederea în propriile forţe. Doar aşa românii vor continua să trăiască mai bine Ziarul Financiar
România are şansa de a ră­mâ­ne competitivă în această lu­me în continuă schimbare, dacă îşi adaptează modelul economic şi rămâne priete­noa­să cu investiţiile străine, este concluzia conferinţei „Descoperiţi România. Care sunt atuurile României în competiţia pentru atragerea investiţiilor?“, organizată cu sprijinul Fundaţiei Deloitte România.
Comisia Europeană anchetează Google sub suspiciunea că a folosit fără plată conţinutul editorilor şi al creatorilor YouTube pentru a-şi antrena inteligenţa artificială Ziarul Financiar
Comisia Europeană a deschis o investigaţie formală pentru a stabili dacă Google a încălcat regulile europene de concurenţă prin utilizarea conţinutului publicat de editorii de presă online şi al materialelor video încărcate pe YouTube pentru antrenarea şi funcţionarea serviciilor sale de inteligenţă artificială generativă.
Dobânzi mai mici în 2026. Indicele de referinţă IRCC pentru creditele retail noi în lei ar urma să scadă sub 5,7% în T1/2026, iar în T2/2026 ar putea coborî spre 5,6%, de la nivelul record de 6,06% din ultimul trimestru din 2025 Ziarul Financiar
Indicele de referinţă IRCC, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele retail noi în lei acordate după luna mai 2019, ar urma să scadă în primul trimestru (T1) din 2026 la 5,677%, fiind calculat pe baza datelor din T3/2025, după ce nivelul IRCC aplicat în ultimul trimestru din acest an a urcat la un record de 6,06% (fiind calculat pe baza datelor din T2/2025).
Wizz Air revine pe aeroportul din Târgu-Mureş şi lansează nouă noi rute Ziarul Financiar
Wizz Air, cel mai mare operator aerian de pe plan local, a anunţat revenirea pe Aeroportul „Transilvania“ din Târgu-Mureş, staţionarea unei aeronave de bază şi lansarea din 2026 a nouă rute noi, potrivit unui comunicat de presă transmis de Consiliul Judeţean Mureş.
Pagina verde. EcoNews ZF Ziarul Financiar
Viitor fabricat la Mioveni. Mihai Tănase, Dacia: Rebrandingul a transformat marca într-una aspiraţională, iar platforma de e-commerce ar fi în top 5 branduri auto din România dacă ar fi de sine stătătoare Ziarul Financiar
Dacia a parcurs o transformare fără precedent în ultimii ani, trecând de la imaginea unei mărci strict acce­sibile la un brand care combină esen­ţialul cu elementul cool. Mihai Tă­nase, directorul de marketing pentru Dacia în România şi Republica Mol­dova, explică în emisiunea Viitor Fa­bricat la Mioveni cum rebrandingul şi noile strategii de produs au redefinit percepţia consumatorilor asupra mărcii româneşti.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Vivien Cociu, Investimental: Dinamica pozitivă a pieţei ne aşteptăm să continue şi anul viitor, însă ritmul creşterii este normal să încetinească. Anul 2025, unul excepţional Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti se apropie de finalul unui an consi­derat excepţional de analişti, iar perspectiva pentru 2026 rămâne pozitivă, chiar dacă ritmul de creştere ar urma să încetinească. Aceasta este opinia lui Vivien Cociu, analist în cadrul bro­kerului Investimental, invitată în emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Dan Tudose, E-Acumulatori: România se apropie de 300.000 de prosumatori, dar fără subvenţii un milion va fi extrem de dificil Ziarul Financiar
Piaţa sistemelor fotovoltaice din Ro­mânia funcţionează în prezent pe baza a două pro­grame principale de finanţare: Casa Verde 2024, reportat în 2025, care se apropie de fina­li­zare, şi RepPowerEU, destinat categorii­lor de­favorizate şi adăugării de stoca­re de ener­gie. Pe piaţa liberă, situaţia este mai dificilă, în contextul în care veni­turile consumatorilor au scăzut, în timp ce preţul energiei a crescut semnificativ.
Franţa crede că un război agricol global se conturează tot mai clar şi vrea o mobilizare colectivă pentru garantarea autosuficienţei ţării. O strategie naţională pentru protejarea industriei alimentare de importuri ar urma să fie gata în iunie 2026 Ziarul Financiar
Ministrul francez al agriculturii Annie Genevard a lansat la începutul acestei săptămâni „conferinţele suve­ra­nităţii alimentare“, menite să ajute la definirea unei strategii agricole naţionale pe 10 ani, scrie Le Monde.
Australia devine prima ţară din lume care interzice copiilor de până la 16 ani accesul la reţelele de socializare. „Chiar şi o reglementare imperfectă este mai bună decât nimic. Poate va funcţiona, poate nu, dar măcar încercăm ceva“ Ziarul Financiar
Când Stephen Scheeler a deve­nit şeful pe Australia al Facebook la în­ceputul anilor 2010, acesta credea cu tărie în puterea internetului şi a so­cial media pentru binele public. Urma o nouă eră pentru conectarea globală şi democratizarea învăţării.
ZF live. Ionuţ Georgescu, CEO, Fepra: Cea mai mare provocare pe care o avem e dată de costurile energiei. În Europa s-au închis mulţi reciclatori, iar România ar avea o oportunitate datorită investiţiilor noi Ziarul Financiar
Fepra, grup românesc de servicii integrate pentru economia circulară, va putea recicla în noua linie de reciclare a PET-ului din Brad (jud. Hunedoara) până la 20.000 de tone de ambalaje pe an, investiţia ridicându-se la 5 milioane de euro.
Pagine verde. Plastic – realităţi şi prejudecăţi. De ce este PET-ul un material tot mai folosit, inclusiv pentru îmbutelierea băuturilor spirtoase, a vinurilor şi chiar a medicamentelor? Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care toată lumea vorbeşte despre o mai bună gestionare a resurselor, despre creşterea reciclării, dar în acelaşi timp menţinerea calităţii ambalajelor în care produsele ajung la client, PET-ul, făcut celebru în special de industria băuturilor răcoritoare, a ajuns să fie adoptat de o gamă largă de producători, inclusiv de cei de whisky sau de vin.
Adrian Vasilescu, BNR: Spirala inflaţie-dezinflaţie-inflaţie dă în continuare de lucru... Ziarul Financiar
Cincisprezece zile până la Crăciun şi douăzeci şi una până când 2025 îşi va încheia conturile. În acest scurt timp, şcolile, instituţiile, firmele vor profita de două vacanţe, de Crăciun şi de Anul Nou. Nicio vacanţă pentru... inflaţie. Nici măcar de o singură secundă!
Val de schimbări la vârful marilor distribuitori de inputuri agricole, în 2025: multinaţionalele Bayer, BASF şi Corteva au numit noi şefi în România Ziarul Financiar
Bayer, BASF şi Corteva, trei dintre cei mai mari jucători globali din piaţa inputurilor agricole, au făcut schimbări la vârful companiilor locale în 2025. Potrivit surselor ZF, aceste mutări sunt legate de presiunea fi­nan­ciară acumulată după anii agricoli dificili din România, unde distribui­torii finanţează fermierii prin credit furnizor, iar o parte din bani nu a mai fost recuperată din piaţă, lucru care s-a văzut şi în scăderea cifrei de afaceri şi a profitului.
A fost managerul unui hotel pe litoral, iar apoi a decis să îşi facă propriul business de organizare de evenimente la mal de mare. Cât costă o nuntă de 100 de persoane pe plajă? Ziarul Financiar
Andreea Ispas, fondatoarea Even­topia, spune că e antreprenor part-time din 2016, iar full-time, din 2020. În 2016, a început să lucreze în HoReCa, iar zona de organizare de evenimente era o parte a jobului său de la momentul acela. Apoi, a început să organizeze evenimente independent şi şi-a dat seama că asta îi place cel mai mult.
Cristian Munteanu, fondul de capital de risc Early Game Ventures anunţă că în 2026 vom vedea cel puţin unu, dacă nu chiar doi unicorni româneşti, primii după UiPath: Druid şi Bible Chat Ziarul Financiar
Anul 2026 va aduce minimum un nou unicorn ro­mânesc - companie activă în zona tech evaluată la 1 miliard de dolari -, consideră Cristian Munteanu, managing partner, Early Game Ventures (EGV) - unul dintre cele mai active fonduri de capital de risc axate pe investiţii în start-upuri de tehnologie din Europa Centrală şi de Est.
Ford şi Renault, parteneriat în Europa: Puma rămâne pilon central la Craiova, francezii aduc viteza de dezvoltare „made in China“ Ziarul Financiar
Ford şi Renault au anunţat ieri un parteneriat strategic pentru dezvoltarea a două vehicule electrice Ford pe platforma Ampere şi colaborarea în segmentul vehi­culelor utilitare. Acordul materializează viziunea expusă de Luca de Meo, fostul CEO al Renault, în „Scrisoarea către Europa“ din martie 2024, în care argumenta că producătorii europeni trebuie să colaboreze pentru a contracara competiţia chineză.
