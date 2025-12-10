Comisia Europeană anchetează Google sub suspiciunea că a folosit fără plată conţinutul editorilor şi al creatorilor YouTube pentru a-şi antrena inteligenţa artificială

00:15

Bayer, BASF şi Corteva, trei dintre cei mai mari jucători globali din piaţa inputurilor agricole, au făcut schimbări la vârful companiilor locale în 2025. Potrivit surselor ZF, aceste mutări sunt legate de presiunea fi­nan­ciară acumulată după anii agricoli dificili din România, unde distribui­torii finanţează fermierii prin credit furnizor, iar o parte din bani nu a mai fost recuperată din piaţă, lucru care s-a văzut şi în scăderea cifrei de afaceri şi a profitului.