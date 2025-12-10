Ilie Bolojan: Am reușit să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom
Euractiv.ro, 10 decembrie 2025 14:50
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
14:10
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției
14:00
PSD va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, despre care spune că "a fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare".
14:00
Gândirea critică ar trebui să fie un element central al educației moderne și al rezilienței democratice.
Acum 4 ore
12:10
Inspectoratul General pentru Imigrări: 4.534 de ucraineni au solicitat azil în România # Euractiv.ro
De la începutul invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, 4.534 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, însă în luna decembrie nu a fost înregistrată nicio nouă cerere de azil.
11:20
Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, depusă de AUR, a fost respinsă, miercuri, de judecătorii CCR.
Acum 6 ore
11:00
Carrefour România și Crucea Roșie colectează alimente pentru peste 2.300 de familii vulnerabile # Euractiv.ro
Carrefour România și Crucea Roșie Română continuă proiectul Banca de Alimente inițiat în 2009 și devenit, în cei 16 ani, un punct de sprijin constant pentru persoanele vulnerabile.
09:40
Judecătorii CCR dezbat miercuri sesizarea Înaltei Curți pe legea privind pensionarea magistraților, adoptată săptămâna trecută de Guvern prin asumarea răspunderii.
Acum 8 ore
09:10
Congresul SUA acționează prin legea anuală a apărării pentru a-l ține în frâu pe Trump # Euractiv.ro
Legea Autorizării Apărării Naționale îi va limita lui Hegseth capacitatea de a reduce contingentele americane din Europa și Asia, printre altele, scrie „Foreign Policy” (SUA) sub semnătura Rachelei Oswald.
08:50
Italia se confruntă cu o criză umanitară care expune fragilități vechi ale sistemului său de azil, în timp ce guvernul de la Roma încearcă să echilibreze presiunile interne cu politicile europene.
08:40
Zelenski la Roma: maraton diplomatic între Palatul Chigi și Vatican în plină ofensivă pentru pace # Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat o vizită intensă la Roma, descrisă de presa europeană ca una dintre cele mai importante deplasări diplomatice ale sale din ultimele luni.
08:30
Pe măsură ce negocierile diplomatice pentru încetarea războiului capătă intensitate, situația de pe frontul ucrainean devine tot mai greu de înțeles chiar și pentru experții militari.
08:10
Miami alege prima femeie în funcția de primar. După 28 de ani, Partidul Republican pierde conducerea # Euractiv.ro
Locuitorii din Miami au ales-o marți pe Eileen Higgins în funcția de primar, prima femeie din istoria orașului care deține această funcție și primul democrat din ultimii 28 de ani.
08:10
Tensiunile transatlantice ating un punct fără precedent de la începutul războiului din Ucraina, liderii europeni reacționează tot mai ferm la presiunile administrației Trump, iar Washingtonul își reafirmă strategia critică la adresa Europei.
08:00
Ungaria își intensifică vizibil cooperarea economică și energetică cu Rusia și Turcia, într-o perioadă în care relațiile sale cu instituțiile europene se află într-un punct tensionat.
07:40
Recorder publică o investigație amplă despre situația gravă din sistemul judiciar, care în ultimii ani a îngropat în mod sistematic dosarele de mare corupție.
07:30
Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a relatat pe Facebook că a participat la dezbaterea cu societatea civilă inițiată de șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea.
Acum 24 ore
21:50
Exercițiile militare care au avut loc în România au contribuit la interoperabilitatea între forțele armate europene.
18:50
Guvernul aprobă un act adițional la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun # Euractiv.ro
Guvernul se întrunește, marți, în ședință extraordinară, pentru a aproba actul adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun.
17:50
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că vizită oficială în Franța a fost cu mai multe obiective, cea mai importantă fiind întâlnire cu omologul Emmanuel Macron.
Ieri
14:30
Cabinetul Bolojan - "opac și agresiv în relația cu presa", denunță ONG-uri și jurnaliști # Euractiv.ro
ONG-uri preocupate de libertatea presei, accesul la informațiile de interes public și buna guvernare, jurnaliști acreditați la Guvern, precum și colegi ai acestora, critică, într-o scrisoare deschisă, opacitatea și agresivitatea cabinetului Bolojan.
12:40
Eșecul uriaș din alegerile de la București pentru PSD au. băgat conducerea într-o ședință a Biroului Permanent Național, unde s-a decis ca social-democrații să facă o analiză a participării la guvernare, care se va face la un moment dat prin vot.
12:30
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia, asupra faptului că, în urma unui cutremur de 7,6 grade pe Richter, există posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate.
12:00
Comisia pentru apărare din Camera Deputaților a adoptat raportul privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului necesare implementării în România a noului mecanism european Security Action for Europe (SAFE).
11:30
Ministrul german al Apărării își anulează vizitele în România și Polonia din cauza gripei # Euractiv.ro
Ministrul german al Apărării Boris Pistorius își anulează vizitele în România și Polonia din cauza gripei, relatează Bild. Oficialul ar fi trebuit să ajungă marți la Baza Mihail Kogălniceanu. Totodată, el avea programată și o întrevedere cu Bolojan.
11:00
Nicușor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate # Euractiv.ro
Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni cu reprezentanții comunității românești din Franța.
10:20
Personalul Muzeului Luvru este chemat la grevă începând cu 15 decembrie pentru a protesta împotriva „condițiilor de muncă din ce în ce mai degradate” și a „resurselor insuficiente”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
10:10
Jurnalist italian a fost atacat pe stradă în timp ce pregătea un reportaj despre cazul Orlandi # Euractiv.ro
Jurnalistul și prezentatorul de televiziune Massimo Giletti a fost atacat în plină stradă, la Roma, în timp ce lucra la un reportaj despre cazul Emanuelei Orlandi pentru emisiunea „Lo stato delle cose” de pe Rai 1, potrivit „RAI News” (Italia).
10:00
Majoritatea celor chestionați consideră propaganda privind reducerile facturilor la utilități ca fiind nesigură, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Institutul Publicus la solicitarea ziarului „Népszava” (Ungaria).
09:00
Ungaria și Turcia își vor coordona eforturile de consolidare a păcii în viitor, a declarat premierul Viktor Orbán, la o conferință de presă, susținută luni, la Istanbul, informează agenția MTI (Ungaria).
08:50
Ungaria și Slovacia vor iniția la Curtea de Justiție a Uniunii Europene anularea regulamentului REPowerEU, care interzice importurile de energie din Rusia și vor solicita suspendarea acestuia pe durata procedurii.
08:40
Creșterea exporturilor și scăderea importurilor… Soldul comercial al Chinei a depășit 1.000 de miliarde de dolari pentru prima dată, în ciuda războiului comercial, scrie „La Tribune” (Franța).
08:30
La un an de la căderea lui Bashar al-Assad, de ce nu-l abandonează Rusia pe fostul dictator? # Euractiv.ro
Siria va reuși vreodată să-l aducă pe Bashar al-Assad în fața justiției pentru crimele sale?, se întreabă publicația spaniolă „20 Minutos” într-un articol semnat de Cécile De Sèze.
08:30
Șeful armatei israeliene reduce la jumătate suprafața Gazei, transformând Linia Galbenă în graniță # Euractiv.ro
Dacă această nouă frontieră ar fi adoptată, Israelul ar amputa efectiv aproximativ 53% din suprafața enclavei. Este vorba despre o linie care provoacă multe controverse de săptămâni întregi. Această declarație riscă să pună paie pe foc.
08:10
Sub presiunea dreptei și a extremei drepte, miniștrii de Interne ai statelor membre au deschis calea luni pentru trimiterea migranților către centre situate în afara granițelor lor, scrie „Le Monde” (Franța).
08:00
Cambodgia și Thailanda, în pragul războiului, Bangkok acuză: „A fost încălcat acordul de pace” # Euractiv.ro
Thailanda și Cambodgia se află din nou în pragul războiului în urma acordului de pace mediat de SUA și semnat în octombrie, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:50
Rusia a pus sub acuzare zeci de foști și actuali oficiali politici și militari ucraineni vinovați de „genocid” asupra populației etnice ruse, sau vorbitoare de limbă rusă din Donbas, începând cu anul 2014, scrie „La Repubblica” (Italia).
07:50
Strategia de securitate a SUA: Uniunea Europeană nu poate accepta o „amenințare de interferență” # Euractiv.ro
„Statele Unite rămân un aliat important, Statele Unite rămân un partener economic important, dar Europa noastră trebuie să fie suverană”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, relatează „Le Figaro” (Franța).
07:40
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, par să fi intrat într-o etapă în care dinamica diplomatică avansează fără a progresa cu adevărat.
07:20
Șapte țări ale UE insistă asupra unui împrumut pentru Ucraina finanțat din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate în Europa, o opțiune considerată cea mai realistă, în ciuda rezervelor Belgiei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:10
Trump este „dezamăgit” de Zelenski pentru că „nu a citit încă propunerea de pace” prezentată de SUA # Euractiv.ro
Statele Unite ale Americii anunță că un acord de pace în Ucraina este aproape de finalizare, în timp ce Rusia continuă să câștige teritoriu și să atace cu sute de drone, relatează publicația „20 Minutos” (Spania).
8 decembrie 2025
17:40
România a ajutat Moldova să evite un black-out,dar riscul deconectărilor în această iarnă se menține # Euractiv.ro
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un black-out în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean, inclusiv în regiunea Odesa.
17:00
Președintele Ucrainei, Zelenski, s-a întâlnit luni, în Downing Street, cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu cancelarul german Friedrich Merz.
16:10
Nicușor Dan: Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de duminică și a reiterat că este obligatorie punerea în practică a referendumului de anul trecut din București, propus când el era primar.
16:00
Consulatul General al României la Madrid a fost notificat pe 7 decembrie cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetățeni români.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Antonio Costa: Strategia de securitate a SUA - UE nu poate accepta o "amenințare de interferență" # Euractiv.ro
Uniunea Europeană nu poate accepta o 'amenințare de interferență' în viața sa politică, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.
14:50
Rheinmetall, comandă de milioane de euro de la Bundeswehr pentru muniție destinată tancurilor # Euractiv.ro
Rheinmetall, principalul fabricant de arme și muniție din Germania, a primit o comandă de milioane de euro de la forțele armate germane (Bundeswehr) pentru muniție destinată tancurilor de calibrul 120 mm, a anunțat luni compania.
14:40
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, relatează „La Stampa” (Italia).
14:40
Dintre angajații din România chestionați în raportul PwC Workforce Hopes and Fears Survey 2025, 44% spun că au folosit AI în ultimul an, în timp ce rata medie de utilizare în cele 48 de țări incluse în raport a fost de 57%.
14:20
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Dan Moldovan, se va întâlni marți cu ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu.
