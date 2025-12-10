Amazon va investi 35 de miliarde de dolari în India până în 2030

13:10

Dezechilibrele majore din 2025 vor deveni şi mai mari anul următor, când vor fi mai puţini salariaţi, care vor fi plătiţi mai puţin, în condiţii de inflaţie persistentă şi de scădere suplimentară a puterii de cumpărare prin majorarea taxelor şi impozitelor, este principala concluzie a unui studiu prezentat miercuri de Blocul Naţional Sindical (BNS) în cadrul evenimentului "2026 - Anul marilor dezechilibre pe piaţa muncii". Majorarea fiscalităţii fără nicio reducere semnificativă a cheltuielilor publice, spun autorii studiului, în esenţă fără vreo reformă în privinţa cheltuielilor, deja a creat efecte negative în economia României, care vor fi amplificate şi vor persista pe un termen foarte lung: un deceniu pierdut.