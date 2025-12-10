Lituania cumpără obuziere franțuzești CAESAR Mk 2 pentru 252 de milioane de euro

18:00

De la plata călătoriei cu metroul Uber sau avionul, până la plata cafelei și realizarea de tranzacții însoțite de mesaje de dragoste, Salt Bank a dovedit că le poate satisface pe toate într-un an și jumătate de existență. Banca digitală a ajuns la 700.000 de clienți, 10.000 de credite acordate și 30.000 de clienți pasionați de investițiile prin Salt Bank în România și în lume. Care sunt cele mai mari plăți pe domenii de activitate? Ne răspunde Gabriela Nistor, CEO Salt Bank și Robert Anghel, vicepreședinte.