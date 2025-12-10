Hainele realizate din poliester reciclat poluează mai mult decât cele din poliester nou (studiu)
Economica.net, 10 decembrie 2025 18:00
Fabricate din sticle de plastic reciclate, hainele vândute de brandurile de modă sub pretextul unor practici ecologice sunt mai poluante decât hainele fabricate din poliester la prima mână, a dezvăluit miercuri un studiu realizat de un ONG, transmite AFP.
Pe fondul dezvoltării accelerate a tehnologiilor digitale și al interconectării socio-economice globale, securitatea cibernetică a devenit esențială, mai ales în sectoarele critice, cum este cel energetic. Această transformare este ilustrată printr-o serie de inițiative și legislații emise la nivelul Uniunii Europene (UE), menite să consolideze măsurile de protecție cibernetică pentru infrastructurile critice.
Constructorul turc Ozaltin a început montarea grinzilor la viaductul Topa Mică de pe șantierul Nădășelu – Mihăiești (Autostrada Transilvania), informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere (CNAIR).
Taco Bell își extinde rețeaua din România cu o nouă unitate în centrul comercial Sun Plaza din București, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
De la plata călătoriei cu metroul Uber sau avionul, până la plata cafelei și realizarea de tranzacții însoțite de mesaje de dragoste, Salt Bank a dovedit că le poate satisface pe toate într-un an și jumătate de existență. Banca digitală a ajuns la 700.000 de clienți, 10.000 de credite acordate și 30.000 de clienți pasionați de investițiile prin Salt Bank în România și în lume. Care sunt cele mai mari plăți pe domenii de activitate? Ne răspunde Gabriela Nistor, CEO Salt Bank și Robert Anghel, vicepreședinte.
Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” S.A., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului cu titlul „Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu - Etapa II”, Cod SMIS 317708.
Calitatea portofoliului de credite acordate de bănci populaţiei s-a îmbunătăţit, rata creditelor neperformante (NPL) coborând la 2,85% în septembrie 2025, în scădere cu 0,4 puncte procentuale anual, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2025, relatează Agerpres.
Sursele de energie regenerabilă au acoperit 55,8% din consumul brut de electricitate al Germaniei în acest an, în creştere de la un nivel de 55,1% anul trecut, conform calculelor preliminare realizate de grupul industrial BDEW şi Centrul de cercetări în domeniul energiei solare şi hidrogenului (ZSW), transmite DPA.
Vânzările mărcilor străine de telefoane mobile, inclusiv iPhone-ul de la Apple Inc, pe piaţa din China au crescut în ritm anual cu 13% în octombrie, conform calculelor Reuters, transmite Agerpres.
Operatorul danez de servicii poştale, PostNord, care va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025, a anunţat miercuri că îşi va vinde cutiile poştale, care există în ţara scandinavă de 170 de ani, transmite AFP.
România a intrat în elita mondială a asigurărilor. Ce este CPCU Society, un master de elită pentru spcialiștii în asigurări prezent acum și în România # Economica.net
CPCU Society anunță oficial deschiderea unei sucursale ("chapter", adică capitol, în terminologia CPCU) în România. Este un moment important pentru profesioniștii în asigurări din piața locală, care marchează intrarea în elita mondială a asigurărilor. Potrivit fondatorului sucursalei din România, programul funcționează ca un master în asigurări non-viață și își propune, printre altele, să ajute profesioniștii din domeniu să devină mai performanți.
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a anunţat miercuri că îşi va dubla investiţiile în India pentru a stimula exporturile, a crea locuri de muncă şi a inova în domeniul inteligenţei artificiale (IA) în cea mai populată ţară din lume, informează AFP.
Armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an, a anunţat miercuri Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care îşi are sediul la Washington, potrivit EFE.
Mai mulţi lideri din industria europeană a automobilelor electrice au îndemnat miercuri Comisia Europeană să nu renunţe la obiectivul referitor la emisii zero pentru maşinile noi în 2035, avertizând că orice cedare ar submina investiţiile şi ar mări decalajul dintre blocul comunitar şi China, transmite Reuters.
Uber România a făcut publică o analiză care arată felul în care călătoresc românii cu partenerii companiei. Oltenia, ca și Maramureș și Crișana, se deosebește semnificativ de restul țării.
Veniturile Ceronav au depăşit anul acesta cu 45% nivelul prognozat, creşterea fiind susţinută atât de majorarea numărului total de cursanţi, cât şi de dezvoltarea rapidă a segmentului offshore, unde numărul participanţilor a avansat cu 75%, potrivit unui comunicat al instituţiei.
România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că “am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani”, potrivit unei postări de pa pagina sa de facebook.
Medihelp, lider regional pe piața asigurărilor de sănătate, având România ca piață de bază și două românce în conducere, anunță că își continuă extinderea, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființare.
Curtea Constituţională a Românei a amânat, miercuri, pentru 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Lidl România inaugurează pe 11 decembrie 2025 încă două magazine noi, în Ipotești și Buftea, potrivit unui comunicat de presă.
VINCI Energies a finalizat achizitia Grupului EnergoBit: EnergoBit, EnergoBit Control Systems si ELM Electromontaj Cluj, marcand un pas major in extinderea strategica a Grupului in Romania, arată un comunicat al companiei.
Modelul românesc este considerat, în prezent, cel mai mare sistem de garanţie-returnare complet integrat din lume, datorită faptului că funcţionează sub o administraţie centrală unică, cu un cadru operaţional standardizat la nivel naţional şi cuprinde simultan trei tipuri de materiale - PET, metal şi sticlă, potrivit unei analize realizate de Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest).
Rusia are deja pregătit un răspuns la o posibilă desfăşurare de trupe ale Uniunii Europene în Ucraina şi la confiscarea activelor ruseşti îngheţate, măsuri pe care le consideră ostile, a anunţat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de EFE.
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist, după un an precum 2025, cu incertitudine şi volatilitate pe pieţe, Bitcoinul fiind estimat la 150.000 de dolari, relevă o analiză de specialitate, dată miercuri publicităţii.
Șantierul Podului peste Tisa și al Punctului Vamal a intrat în etapa de teste de siguranță, etapă importantă înainte de pre-recepție și recepție la terminarea lucrărilor, anunță miercuri secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. Acest pod urmează să fie în folosinţă până la sfârşitul anului, potrivit estimărilor oficialilor implicați în proiect.
Dezechilibrele majore din 2025 vor deveni şi mai mari anul următor, când vor fi mai puţini salariaţi, care vor fi plătiţi mai puţin, în condiţii de inflaţie persistentă şi de scădere suplimentară a puterii de cumpărare prin majorarea taxelor şi impozitelor, este principala concluzie a unui studiu prezentat miercuri de Blocul Naţional Sindical (BNS) în cadrul evenimentului "2026 - Anul marilor dezechilibre pe piaţa muncii". Majorarea fiscalităţii fără nicio reducere semnificativă a cheltuielilor publice, spun autorii studiului, în esenţă fără vreo reformă în privinţa cheltuielilor, deja a creat efecte negative în economia României, care vor fi amplificate şi vor persista pe un termen foarte lung: un deceniu pierdut.
Industria de IT și Telecomunicații a atins pragul de 23,6 de miliarde de euro ca cifră de afaceri în 2024, în creștere față de anul 2023, dar sub potențialul sectorului, arată cel mai recent studiul al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) prezentat miercuri.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a informat, miercuri, că nu există discuţii cu privire la creşterea normei didactice şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.
România a devenit un pilon strategic în arhitectura logistică a DACHSER, conectând fluxuri comerciale esențiale între Asia, Europa Centrală și Europa de Sud. Prin portul Constanța intră zilnic mărfuri asiatice care sunt distribuite apoi către Vest, în timp ce rutele operate din București și Brașov asigură legături critice către Bulgaria, Grecia, Ungaria, Slovacia și Germania.
Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricţiilor cu privire la ofertă precum şi al pariurilor privind o nouă relaxare a politicii monetare din partea Rezervei Federale americane, transmite Bloomberg.
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale.
Lidl România a anunțat introducerea la raft a unui produs inedit pe piață: lapte pentru Moș Crăciun, sub marca proprie Pilos.
Sporul natural s-a menţinut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate miercuri.
MedLife anunță atingerea unei capitalizari bursiere de 1 miliard de euro la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) și devine astfel cea mai valoroasă companie din sectorul de sănătate din România.
În primele zece luni ale anului 2025, România a înregistrat peste 300 de înmatriculări de autoturisme ultra-premium, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro, conform statisticilor oficiale DRPCIV.
Banca americană de investiţii Xtellus Partners a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.
Uniunea Europeană a convenit marţi seară asupra unui obiectiv climatic obligatoriu din punct de vedere juridic, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, faţă de nivelurile din 1990, şi de cumpărare a creditelor de carbon străine pentru a acoperi 5% din reducerile de emisii, a anunţat Parlamentul European într-un comunicat miercuri dimineaţă, transmite Reuters.
Black Sea Oil and Gas (BSOG), unul dintre marii producători de gaze naturale din România, dar care s-a implicat și în segmentul de producție de gaze verzi, urmează să primească licența de furnizare pentru biogaz/biometan.
Australia a devenit prima ţară din lume care a introdus, începând de miercuri, interzicerea accesului pe reţelele de socializare pentru copii şi adolescenţi până la vârsta de 16 ani, transmite DPA.
Comisia Europeană a estimat că deficitele bugetare ale României şi Poloniei vor rămâne peste 6% în 2026, un nivel dublu faţă de plafonul de 3% al Uniuniii Europene. Finanţele publice ale ţărilor din Europa de Est vor continua să se deterioreze anul viitor, în pofida unei accelerări moderate a creşterii economice, din cauza creşterii nivelului datoriei şi a polarizării sporite, crizelor politice interne, dar şi din cauza riscurilor geopolitice crescute, avertizează agenţia de evaluare financiară, transmite Reuters.
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de migraţie şi energie, relatează dpa.
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dna în legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.
Institutul german de cercetare Kiel a avertizat miercuri că ajutorul militar acordat Ucrainei ar putea atinge în 2025 cel mai scăzut nivel, deoarece europenii, care furnizează acum cea mai mare parte a acestuia, nu reuşesc să compenseze oprirea sprijinului american, relatează AFP.
Curtea Constituţională a Românei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea Partidului AUR în legătură cu Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale.
Nouă ieftinire în benzinării, a patra la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 10 decembrie # Economica.net
A patra ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie: astăzi a scăzut prețul benzinei în stațiile Petrom.
România se află într-un moment decisiv în privința adoptării AI și a infrastructurii cloud, iar direcția trebuie să pornească din sectorul public, crede Marianne Janik, vicepreședinte EMEA North, Google Cloud. Într-un interviu pentru Economica.net, aceasta spune că statul poate deveni cel mai puternic accelerator al transformării digitale, cu efect multiplicator pentru întreg mediul de afaceri.
Dintre toate statele membre, România a raportat la final de noiembrie cea mai semnificativă scădere a prețului cărnii de porc la poarta fermei. S-a ajuns ca prețul să fie sub costul de producție.
Finanţele publice ale ţărilor est-europene este posibil să se deterioreze anul viitor, în pofida unei accelerări moderate a creşterii economice, din cauza creşterii nivelului datoriei şi a polarizării sporite, a avertizat marţi agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Primăria Municipiului Galați anunță că a semnat contractul de finanțare pentru ca o clădire veche, aflată în stare avansată de degradare, să fie modernizată și transformată în cantină pentru persoanele în vârstă.
