CCR – undă verde celui mai amplu pachet fiscal din ultimii ani! Liber la taxe de anul viitor!
Jurnal de Vrancea, 10 decembrie 2025 15:50
Curtea Constituțională a respins miercuri, 10 decembrie, obiecția depusă de AUR împotriva legii privind redresarea financiară. Decizia confirmă că pachetul fiscal rămâne valabil în ansamblu și poate merge la promulgare. Măsurile vor intra în vigoare începând cu anul 2026 și aduc schimbări importante pentru proprietari, șoferi, firme și persoanele cu venituri independente.
• • •
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:10
Astăzi a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor din proiectul „Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în orașul Mărășești, județul Vrancea". Este un pas important pentru protejarea comunității și pentru modernizarea modului în care orașul își gestionează spațiile publice. Proiectul prevede instalarea unui sistem modern de supraveghere video.
Acum 4 ore
12:20
Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Parohia Ploscuțeni, organizează joi, 18 decembrie 2025, de la ora 18.00, un concert special de orgă și harpă în Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci". Spațiul, cunoscut pentru atmosfera lui caldă și pentru acustica foarte bună, va găzdui întâlnirea a doi artiști apreciați în țară și în străinătate: organistul Eduard Antal
Acum 8 ore
10:00
Continuă lucrările la restaurarea sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” # Jurnal de Vrancea
Lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu" Vrancea avansează într-un ritm susținut, cu scopul de a salva și proteja una dintre clădirile istorice reprezentative ale județului. În prezent se lucrează la decaparea tencuielilor, demontarea plafoanelor false și prelevarea de mulaje din elementele decorative ale plafoanelor și ale coloanelor
Acum 12 ore
05:40
Focșani Mall a găzduit, pe 29 noiembrie și 6 decembrie, două ateliere dedicate copiilor pasionați de tehnologie. Evenimentele au fost organizate de Clubul de Robotică CEMEKANIKS 25 al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" din Focșani și au adus în prim-plan partea practică a ingineriei moderne. Zeci de copii au avut ocazia să vadă de aproape ce
05:40
Jocurile de noroc reprezinta o sursa de venit foarte importanta pentru bugetul de start, asa ca este limpede faptul ca pentru toate veniturile obtinute in aceasta industrie se platesc anumite taxe si comisioane. Nu doar operatorii platesc taxe catre bugetul de stat, ci si jucatorii vor plati anumite comisioane. Ca jucator este important sa stii
Acum 24 ore
00:10
♈ Berbec (21.03 – 20.04) Ziua aduce energie și claritate. O decizie importantă legată de carieră se poate contura, iar intuiția te ghidează bine. În dragoste, ești mai deschis la dialog. ♉ Taur (21.04 – 20.05) Ai nevoie de stabilitate și organizare. Aspectele financiare sunt favorizate, însă evită cheltuielile impulsive. Relațiile evoluează frumos dacă ești
9 decembrie 2025
23:10
O meserie căutată, un viitor sigur! Plătește în rate – învață o meserie! Te pasionează domeniul tehnic și îți dorești un loc de muncă bine plătit, cu cerere constantă pe piață? Alege să devii Electrician în Construcții, o meserie esențială în orice proiect de infrastructură și amenajare. Acum poți urma un curs acreditat chiar în
18:40
18:10
Ambulanță din Vrancea implicată într-un accident în județul Buzău! Mai multe persoane au fost rănite! # Jurnal de Vrancea
Potrivit informațiilor pe care le deținem în acest moment, o ambulanță privată din județul Vrancea a fost implicată într-un accident rutier, cu un alt autoturism, în județul Buzău, pe DN 10, la Viperești (între Buzău și Brașov). În urma impactului dintre cele două autovehicule, trei persoane din autoturism au fost rănite, evaluate medical la fața
Ieri
15:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi va cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului. Solicitarea vine după scandalul legat de lipsa apei potabile din Prahova și Dâmbovița, potrivit informațiilor obținute de Digi24 de la surse social-democrate. Grindeanu a confirmat că subiectul a fost discutat în ședința conducerii
14:40
Noi întreruperi de apă caldă și căldură în Focșani, din cauza lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare # Jurnal de Vrancea
Primăria Focșani anunță că lucrările din etapa a III-a a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană pentru perioada 2009–2028" vor continua miercuri, 10 decembrie 2025. Pentru desfășurarea intervențiilor, furnizarea energiei termice va fi oprită între orele 08.00 și 18.00 în mai multe zone ale orașului. Sunt vizate blocurile deservite de punctele termice 18, 19, 33,
13:20
Activități anticorupție desfășurate în Vrancea, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție # Jurnal de Vrancea
Ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Vrancea au organizat de curând două acțiuni de educație anticorupție dedicate participanților la trafic. Evenimentele au avut loc în municipiul Focșani și în localitatea Golești, pe DN2–E85, și s-au desfășurat cu sprijinul Serviciului Rutier Vrancea și al Biroului Rutier Focșani. Activitățile au fost realizate în contextul Zilei Internaționale Anticorupție, marcată anual
11:10
La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Nănești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 32 de ani, din comuna Tătăranu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și distrugere. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu ar
10:50
O casă praznicală și o capelă mortuară sunt în construcție la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Domnești (Pufești) # Jurnal de Vrancea
În satul Domnești din comuna Pufești au început lucrările pentru construirea unei case praznicale și a unei capele mortuare în incinta Bisericii „Sfinților Împărați Constantin și Elena". Pe terenul pregătit a fost turnat radierul, iar o parte dintre materialele necesare sunt deja achiziționate. Potrivit proiectului, vorbim despre o suprafață de aproximativ 230 de metri pătrați
10:10
La data de 7 decembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Gugești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 33 de ani, din comuna Dumitrești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. În fapt, în ziua de 6 decembrie a.c., ora 12:15, poliţiştii au fost sesizaţi direct de către o
09:50
De la Washington la Vrancea: experții nr. 1 în AI și data center analizează investiții majore în județ # Jurnal de Vrancea
Vrancea intră pe harta tehnologiei globale! La invitația președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, o delegație de experți de top la nivel global ai IDCA – International Data Center Authority, cea mai influentă organizație mondială în infrastructuri digitale, data center și inteligență artificială, cu sediul în Washington D.C. (SUA), a ajuns astăzi în județ pentru
05:40
România introduce din 2026 taxarea rutieră la kilometru pentru camioane. Reguli noi și sancțiuni înăsprite la nivel european # Jurnal de Vrancea
Începând cu 1 iulie 2026, transportul rutier de marfă din România va trece printr-o schimbare majoră: vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de distanța parcursă, printr-un sistem electronic național denumit TollRo. Măsura face parte dintr-un amplu proces de modernizare solicitat la nivelul Uniunii Europene, pentru
05:40
Meteorologii au emis prognoza meteo până pe 21 decembrie: Moldova, printre regiunile unde temperaturile trec de 10 grade # Jurnal de Vrancea
Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu temperaturi surprinzător de ridicate pentru luna decembrie, valabilă în toată țara până spre 21 decembrie. Regiunea Moldova se numără printre zonele unde încălzirea va fi cea mai vizibilă, cu maxime care vor ajunge la 10 grade, în special în zonele de deal. Moldova: maxime de până la
05:30
Lansare de carte: Carmen Andrei își lansează volumul „50 grame de poezie neîntâmplătoare” la Muzeul Vrancei # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" Vrancea, organizează evenimentul intitulat „Hibernalis – Lansare de carte și lecturi poetice răzlețe și neîntâmplătoare", autor Carmen Andrei, la Muzeul Vrancei din str. Cuza Vodă nr. 8, miercuri, 10 decembrie, ora 12.00. În cadrul evenimentului va fi lansat volumul „50 grame de poezie neîntâmplătoare", autor Carmen Andrei,
00:10
♈ Berbec Zi potrivită pentru clarificări. Energia ta este concentrată, iar discuțiile dificile pot duce la rezultate surprinzător de bune. Evită impulsivitatea în finanțe. ♉ Taur Calmul tău este busola zilei. Apar oportunități profesionale, dar necesită răbdare. Seara aduce momente plăcute în familie sau într-o relație apropiată. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte astăzi.
8 decembrie 2025
17:50
ATENȚIE, șoferi! Misăilă va închide mâine traficul, ca să deschidă lumina în Focșani! # Jurnal de Vrancea
Pentru că în Focșani luminițele nu se aprind oricum, nici măcar cele de la capătul tunelelor, primăria a anunțat închiderea circulaţiei rutiere pe strada Alexandru Golescu pentru mâine, 9 decembrie, între orele 18.00 și 20.00. Inițial am crezut că decizia luată de municipalitate este tocmai pentru a evita ca energia electrică să nu rămână blocată
16:20
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc în avans. Banii ajung înainte de Sărbători # Jurnal de Vrancea
Persoanele care beneficiază de alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor primi curând ajutoarele. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunțat că a virat pe 8 decembrie sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025 pentru trei dintre cele mai importante beneficii sociale. De asemenea, sumele pentru
16:10
Comisia Europeană a aprobat finanțarea unei autostrăzi strategice care va conecta România de Grecia, prin municipiul Constanța. Proiectul este considerat esențial pentru transportul de mărfuri și pentru facilitarea legăturii directe cu porturile grecești, inclusiv Salonic și Alexandroupolis. Oficialii europeni au subliniat că această autostradă va reprezenta o rută sigură și rapidă, în conformitate cu obiectivele
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Primării amendate de Garda de Mediu cu peste 700.000 de lei. Ce nereguli s-au găsit # Jurnal de Vrancea
Şaisprezece primării din judeţul Galaţi au fost sancţionate contravenţional de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi cu amenzi în valoare totală de peste 700.000 lei, în urma acţiunilor tematice de control privind gestionarea deşeurilor la nivel local. În total, comisarii Gărzii de Mediu au verificat 65 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi, evaluând
15:40
Muzeul Vrancei și Colegiul Național „Al. I. Cuza" Focșani, acesta din urmă în calitate de partener, organizează miercuri – 10 decembrie, de la ora 12:45, o activitate dedicată artei sacre. Evenimentul va avea loc în sala de activități a Muzeului Vrancei, pe strada Cuza Vodă. Proiectul, intitulat „Interferențe imagine – text: ipostaze ale artei sacre",
15:30
Comisia Județeană de Arbitri Vrancea traversează o perioadă foarte bună, cu rezultate care arată munca din ultimii ani și investiția în tineri. Două nume noi urcă în Liga a treia, iar un al treilea arbitru este aproape de același pas. Eduard Laluciu a fost validat ca arbitru de centru pentru Liga a treia. Valentin Danciu
14:10
CFR Călători anunţă, într-un comunicat de presă transmis luni, că, începând din 14 decembrie, va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va fi valabil până în 12 decembrie 2026. "Compania va asigura zilnic circulaţia a peste 1.150 de trenuri, în funcţie de perioada din an: 52 în trafic internaţional, 20 Intercity, 112
14:00
Salariul minim pe economie – „înghețat”, cel mai probabil, pe tot parcursul anului viitor # Jurnal de Vrancea
Guvernul ia în calcul să înghețe salariul minim pe economie în 2026, potrivit unor surse din interiorul Executivului. Informațiile arată că se lucrează deja la o ordonanță de urgență care ar menține nivelul actual al salariului minim pe tot parcursul anului viitor, fără nicio majorare. Decizia se conturează într-un moment tensionat. Sindicatele cer de luni
13:40
VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-dimineață, din Focșani! Cine a fost de vină… se vede clar în imagini # Jurnal de Vrancea
Avem imagini cu accidentul care s-
13:10
ULTIMA ORĂ Incendiu de proporții la o casă din Odobești! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, incendiul a fost anunțat în jurul orei 11.30, la o casă cu etaj din orașul Odobești. Detașamentul de Pompieri Focșani a trimis la locul indicat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o autospecială de primă intervenție din […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu de proporții la o casă din Odobești! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Judeţean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează joi, 11 decembrie 2025, ora 18.00, la Galeriile de Artă Focșani, o audiție muzicală, a claselor Canto – muzică ușoară și Canto muzică-populară din cadrul Școlii Populare de Artă, coordonate de expert Ștefania Chirilă. Evenimentul, intitulat „A venit din nou Crăciunul!”, continuă seria de serbări ale Școlii […] Articolul Școala Populară de Artă, concert de colinde la Galeriile de Artă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Doliu în fotbalul românesc! A murit antrenorul Ioan Sdrobiș, cel care a antrenat și echipa Diplomatic Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fotbalul românesc a pierdut astăzi un om excepțional. Ioan Sdrobiș a murit la 79 de ani, în liniștea casei sale din Târgu Ocna, iar vestea a lovit puternic lumea sportului. Pentru cei care l-au cunoscut, Sdrobiș nu a fost doar un antrenor, a fost un constructor, un mentor și un om care a iubit fotbalul […] Articolul Doliu în fotbalul românesc! A murit antrenorul Ioan Sdrobiș, cel care a antrenat și echipa Diplomatic Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
ACUM Accident rutier la intersecția „Doi Stejari” din Focșani! Două autoturisme implicate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10.30, la intersecția dintre străzile Mr. Gh. Pastia și Cuza Vodă, zona „Doi Stejari”. Au fost implicate două autoturisme, un SUV Audi Q7 și un umil Ford Focus, acesta din urmă suferind pagube destul de serioase în urma impactului. Nu au fost victime, ci doar […] Articolul ACUM Accident rutier la intersecția „Doi Stejari” din Focșani! Două autoturisme implicate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Concursul Național al Meșteșugurilor Tradiționale „Pavel Terțiu” a ajuns la ediția a XIX-a # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Galeriile de Artă Focșani vor găzdui miercuri, 10 decembrie 2025, începând cu ora 13.00, o nouă ediție a Concursului Național al Meșteșugurilor Tradiționale „Pavel Terțiu”. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Vrancea și aduce în prim-plan tineri care duc mai departe meșteșuguri vechi, învățate de la meșteri populari și profesori dedicați. Competiția reunește elevi ai […] Articolul Concursul Național al Meșteșugurilor Tradiționale „Pavel Terțiu” a ajuns la ediția a XIX-a apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Campioni în Vrancea de Moș Nicolae – peste 300 de copii au participat la concursul de înot găzduit de Consiliul Județean Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, gazda competiției „Campion în Vrancea de Moș Nicolae”, un eveniment sportiv care a reunit sute de copii, părinți și susținători din județ, dar și din alte zone ale țării. Peste 300 de copii pasionați de înot, din Vrancea, Suceava, Piatra Neamț, Moinești, […] Articolul Campioni în Vrancea de Moș Nicolae – peste 300 de copii au participat la concursul de înot găzduit de Consiliul Județean Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei, arată numărătoarea finală a voturilor. Candidatul suveranist Anca Alexandrescu l-a devansat pe Daniel Băluță de la PSD și s-a clasat pe locul doi. Cătălin Drulă, favoritul președintelui Nicușor Dan, a terminat pe locul patru. După numărarea voturilor din 1.292 de secții de votare din […] Articolul Cronica dimineții – 08.12.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Fostul premier și președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a câștigat alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Candidatul Partidul Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a obținut 51,97% dintre voturile exprimate la alegerile pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, după centralizarea tuturor celor 424 de procese-verbale din județ — asigurându-şi astfel funcţia de preşedinte al CJ. Pe locurile următoare s-au clasat candidatul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Ștefăniță‑Alin Avrămescu, cu 27,03% din voturi, și […] Articolul Fostul premier și președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a câștigat alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei | A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O victorie categorică pentru Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, o înfrângere pentru Cătălin Drulă și Nicușor Dan și o nouă înfrângere pentru Daniel Băluță și Sorin Grindeanu. Aceasta poate fi, pe scurt, definiția alegerilor din București din 7 decembrie 2025. Pe listele de vot au fost înscriși 17 candidați validați oficial. Prezența la vot în […] Articolul Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei | A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi energică, cu multe impulsuri de acțiune. Poți primi o veste rapidă care te motivează. În dragoste, spontaneitatea aduce rezultate bune. Ai grijă la deciziile luate din grabă. ♉ Taur Te concentrezi pe confort și stabilitate. O discuție financiară aduce claritate. În plan personal, o atmosferă calmă te ajută să îți pui ordine […] Articolul Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
7 decembrie 2025
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mărășești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CLOȘCĂ FLORINA-COSMINA, de 17 ani, instituționalizată în cadrul Modulului Familial „Arlechino” din orașul Mărășești, județul Vrancea. În seara de 06 decembrie 2025, în jurul orei 23:00, aceasta a coborât în fața blocului pentru a duce gunoiul, însă nu a […] Articolul AȚI VĂZUT-O? Minoră dispărută dintr-un modul familial din Mărășești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
APIA: Cererile pentru ajutorul de stat în creșterea animalelor aferente anului 2026 trebuie depuse până pe 15 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 15 decembrie 2025 inclusiv, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026, cereri ce trebuie avizate în prealabil de către ANZ. Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv la Centrul Municipiului Bucureşti, […] Articolul APIA: Cererile pentru ajutorul de stat în creșterea animalelor aferente anului 2026 trebuie depuse până pe 15 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp ce la Buzău, 8 competitori îşi dispută şefia Consiliului Judeţean. Cei peste 2,1 milioane de […] Articolul Cronica dimineții – 07.12.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:50
BNR lansează o monedă din tombac cuprat dedicată Centenarului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Banca Națională a României anunță că, începând cu 8 decembrie, pune în circulație, în circuitul numismatic, o monedă din tombac cuprat dedicată celebrării a 100 de ani de la nașterea dirijorului Marin Constantin, fondatorul renumitului Cor Madrigal. Această emisiune specială marchează contribuția excepțională a muzicianului la cultura corală românească și la promovarea artei vocale pe […] Articolul BNR lansează o monedă din tombac cuprat dedicată Centenarului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:50
Temele pentru acasă, reduse prin Ordinul ministrului Educației: câte minute pot lucra elevii în fiecare zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri Ordinul care stabilește, în premieră, limite obligatorii privind timpul pe care elevii îl pot petrece făcând teme pentru acasă. Documentul aduce o reglementare unitară în întreg învățământul preuniversitar și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Potrivit Ordinului, elevii din ciclul primar vor avea cel mult o oră […] Articolul Temele pentru acasă, reduse prin Ordinul ministrului Educației: câte minute pot lucra elevii în fiecare zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
Spitalul Municipal Adjud își întărește echipa prin integrarea Dr. Oancea Iustina ca medic specialist ORL # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Municipal Adjud anunță integrarea în cadrul secției de Otorinolaringologie a Dr. Oancea Iustina, medic specialist, a cărei activitate se distinge prin rigoare profesională și orientare constantă către nevoile pacientului. Dr. Oancea a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, instituție în cadrul căreia și-a fundamentat pregătirea teoretică și clinică. Formarea […] Articolul Spitalul Municipal Adjud își întărește echipa prin integrarea Dr. Oancea Iustina ca medic specialist ORL apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie și dinamism. Primești o veste rapidă legată de un proiect personal. Evită impulsivitatea în discuții — cineva poate interpreta greșit intențiile tale. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Te concentrezi pe confort și stabilitate. O clarificare financiară te liniștește. Spre seară, cineva […] Articolul Horoscopul zilei de 7 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
6 decembrie 2025
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cutremur s-a produs în această dimineață, la ora 9:25, în Zona seismică Vrancea, potrivit datelor înregistrate de seismografi. Seismul a avut loc pe raza județului Vrancea, la o adâncime de 135,2 kilometri, caracteristică mișcărilor tectonice specifice regiunii. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter și o intensitate de gradul I pe […] Articolul Cutremur de magnitudine 3,5 în Zona seismică Vrancea, sâmbătă dimineață apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. ING Bank se așteaptă pentru România la o creștere economică mai ridicată în acest an față de estimările anterioare, dar vede o probabilă recesiune în acest final de an, pe fondul scăderii consumului. ING Bank a majorat prognoza privind dinamica PIB în acest an de la 0,3% la 1,1%. Estimarea ING presupune astfel o […] Articolul Cronica dimineții – 06.12.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Mandatele a peste 80 de directori de unități de învățământ din Vrancea expiră în 2026 | Ministerul Educației nu a anunțat organizarea unor noi concursuri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un număr important de funcții de conducere din învățământul preuniversitar vrâncean urmează să devină vacante în cursul anului 2026. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, 64 de directori și 14 directori adjuncți își vor încheia contractele de management în luna ianuarie 2026, alte mandate urmând să expire în lunile aprilie și octombrie […] Articolul Mandatele a peste 80 de directori de unități de învățământ din Vrancea expiră în 2026 | Ministerul Educației nu a anunțat organizarea unor noi concursuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
