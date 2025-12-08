Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc în avans. Banii ajung înainte de Sărbători

11:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției din județul vecin, tragedia s-a petrecut joi dimineață, în jurul orei 7.00, în localitatea Liești din Galați. O femeie a sunat la 112 spunând că și-a găsit tatăl cu o rană la nivelul capului, posibil provocată prin împușcare. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă. […] Articolul De necrezut! S-a împușcat în cap cu un asomator pentru porci! N-a reușit să se omoare și acum se zbate între viață și moarte! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.