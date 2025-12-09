România introduce din 2026 taxarea rutieră la kilometru pentru camioane. Reguli noi și sancțiuni înăsprite la nivel european
Jurnal de Vrancea, 9 decembrie 2025 05:40
Începând cu 1 iulie 2026, transportul rutier de marfă din România va trece printr-o schimbare majoră: vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de distanța parcursă, printr-un sistem electronic național denumit TollRo. Măsura face parte dintr-un amplu proces de modernizare solicitat la nivelul Uniunii Europene
• • •
Acum o oră
05:40
România introduce din 2026 taxarea rutieră la kilometru pentru camioane. Reguli noi și sancțiuni înăsprite la nivel european
05:40
Meteorologii au emis prognoza meteo până pe 21 decembrie: Moldova, printre regiunile unde temperaturile trec de 10 grade # Jurnal de Vrancea
Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu temperaturi surprinzător de ridicate pentru luna decembrie, valabilă în toată țara până spre 21 decembrie. Regiunea Moldova se numără printre zonele unde încălzirea va fi cea mai vizibilă, cu maxime care vor ajunge la 10 grade, în special în zonele de deal.
05:30
Lansare de carte: Carmen Andrei își lansează volumul „50 grame de poezie neîntâmplătoare” la Muzeul Vrancei # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" Vrancea, organizează evenimentul intitulat „Hibernalis – Lansare de carte și lecturi poetice răzlețe și neîntâmplătoare", autor Carmen Andrei, la Muzeul Vrancei din str. Cuza Vodă nr. 8, miercuri, 10 decembrie, ora 12.00. În cadrul evenimentului va fi lansat volumul „50 grame de poezie neîntâmplătoare", autor Carmen Andrei
Acum 8 ore
00:10
♈ Berbec Zi potrivită pentru clarificări. Energia ta este concentrată, iar discuțiile dificile pot duce la rezultate surprinzător de bune. Evită impulsivitatea în finanțe. ♉ Taur Calmul tău este busola zilei. Apar oportunități profesionale, dar necesită răbdare. Seara aduce momente plăcute în familie sau într-o relație apropiată. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte astăzi.
Acum 12 ore
17:50
ATENȚIE, șoferi! Misăilă va închide mâine traficul, ca să deschidă lumina în Focșani! # Jurnal de Vrancea
Pentru că în Focșani luminițele nu se aprind oricum, nici măcar cele de la capătul tunelelor, primăria a anunțat închiderea circulaţiei rutiere pe strada Alexandru Golescu pentru mâine, 9 decembrie, între orele 18.00 și 20.00.
Acum 24 ore
16:20
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc în avans. Banii ajung înainte de Sărbători # Jurnal de Vrancea
Persoanele care beneficiază de alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor primi curând ajutoarele. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunțat că a virat pe 8 decembrie sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025 pentru trei dintre cele mai importante beneficii sociale.
16:10
Comisia Europeană a aprobat finanțarea unei autostrăzi strategice care va conecta România de Grecia, prin municipiul Constanța. Proiectul este considerat esențial pentru transportul de mărfuri și pentru facilitarea legăturii directe cu porturile grecești, inclusiv Salonic și Alexandroupolis.
15:50
Primării amendate de Garda de Mediu cu peste 700.000 de lei. Ce nereguli s-au găsit # Jurnal de Vrancea
Şaisprezece primării din judeţul Galaţi au fost sancţionate contravenţional de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi cu amenzi în valoare totală de peste 700.000 lei, în urma acţiunilor tematice de control privind gestionarea deşeurilor la nivel local.
15:40
Muzeul Vrancei și Colegiul Național „Al. I. Cuza" Focșani, acesta din urmă în calitate de partener, organizează miercuri – 10 decembrie, de la ora 12:45, o activitate dedicată artei sacre. Evenimentul va avea loc în sala de activități a Muzeului Vrancei, pe strada Cuza Vodă. Proiectul, intitulat „Interferențe imagine – text: ipostaze ale artei sacre"
15:30
Comisia Județeană de Arbitri Vrancea traversează o perioadă foarte bună, cu rezultate care arată munca din ultimii ani și investiția în tineri. Două nume noi urcă în Liga a treia, iar un al treilea arbitru este aproape de același pas. Eduard Laluciu a fost validat ca arbitru de centru pentru Liga a treia. Valentin Danciu
14:10
CFR Călători anunţă, într-un comunicat de presă transmis luni, că, începând din 14 decembrie, va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, care va fi valabil până în 12 decembrie 2026. "Compania va asigura zilnic circulaţia a peste 1.150 de trenuri, în funcţie de perioada din an: 52 în trafic internaţional, 20 Intercity, 112
14:00
Salariul minim pe economie – „înghețat”, cel mai probabil, pe tot parcursul anului viitor # Jurnal de Vrancea
Guvernul ia în calcul să înghețe salariul minim pe economie în 2026, potrivit unor surse din interiorul Executivului. Informațiile arată că se lucrează deja la o ordonanță de urgență care ar menține nivelul actual al salariului minim pe tot parcursul anului viitor, fără nicio majorare.
13:40
VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-dimineață, din Focșani! Cine a fost de vină… se vede clar în imagini # Jurnal de Vrancea
Avem imagini cu accidentul care s-a produs în acestă dimineață la intersecția dintre Bulevardul Brăilei și strada Bucegi. După cum se poate observa și pe video, vinovat de producerea accidentului este șoferul autoturismului Ford.
13:10
ULTIMA ORĂ Incendiu de proporții la o casă din Odobești! Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Jurnal de Vrancea
Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, incendiul a fost anunțat în jurul orei 11.30, la o casă cu etaj din orașul Odobești. Detașamentul de Pompieri Focșani a trimis la locul indicat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o autospecială de primă intervenție
13:00
Consiliul Judeţean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează joi, 11 decembrie 2025, ora 18.00, la Galeriile de Artă Focșani, o audiție muzicală, a claselor Canto – muzică ușoară și Canto muzică-populară din cadrul Școlii Populare de Artă, coordonate de expert Ștefania Chirilă. Evenimentul, intitulat „A venit din nou Crăciunul!"
11:50
Doliu în fotbalul românesc! A murit antrenorul Ioan Sdrobiș, cel care a antrenat și echipa Diplomatic Focșani # Jurnal de Vrancea
Fotbalul românesc a pierdut astăzi un om excepțional. Ioan Sdrobiș a murit la 79 de ani, în liniștea casei sale din Târgu Ocna, iar vestea a lovit puternic lumea sportului. Pentru cei care l-au cunoscut, Sdrobiș nu a fost doar un antrenor, a fost un constructor, un mentor și un om care a iubit fotbalul
11:00
ACUM Accident rutier la intersecția „Doi Stejari” din Focșani! Două autoturisme implicate # Jurnal de Vrancea
Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10.30, la intersecția dintre străzile Mr. Gh. Pastia și Cuza Vodă, zona „Doi Stejari". Au fost implicate două autoturisme, un SUV Audi Q7 și un umil Ford Focus, acesta din urmă suferind pagube destul de serioase în urma impactului. Nu au fost victime, ci doar
10:50
Concursul Național al Meșteșugurilor Tradiționale „Pavel Terțiu” a ajuns la ediția a XIX-a # Jurnal de Vrancea
Galeriile de Artă Focșani vor găzdui miercuri, 10 decembrie 2025, începând cu ora 13.00, o nouă ediție a Concursului Național al Meșteșugurilor Tradiționale „Pavel Terțiu". Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Vrancea și aduce în prim-plan tineri care duc mai departe meșteșuguri vechi, învățate de la meșteri populari și profesori dedicați.
10:10
Campioni în Vrancea de Moș Nicolae – peste 300 de copii au participat la concursul de înot găzduit de Consiliul Județean Vrancea # Jurnal de Vrancea
Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, gazda competiției „Campion în Vrancea de Moș Nicolae", un eveniment sportiv care a reunit sute de copii, părinți și susținători din județ, dar și din alte zone ale țării. Peste 300 de copii pasionați de înot, din Vrancea, Suceava, Piatra Neamț, Moinești
09:00
1. Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei, arată numărătoarea finală a voturilor. Candidatul suveranist Anca Alexandrescu l-a devansat pe Daniel Băluță de la PSD și s-a clasat pe locul doi. Cătălin Drulă, favoritul președintelui Nicușor Dan, a terminat pe locul patru. După numărarea voturilor din 1.292 de secții de votare
Ieri
06:00
Fostul premier și președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a câștigat alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău # Jurnal de Vrancea
Candidatul Partidul Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a obținut 51,97% dintre voturile exprimate la alegerile pentru preşedinţia Consiliul Județean Buzău, după centralizarea tuturor celor 424 de procese-verbale din județ — asigurându-şi astfel funcţia de preşedinte al CJ. Pe locurile următoare s-au clasat candidatul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Ștefăniță‑Alin Avrămescu, cu 27,03% din voturi, și
06:00
Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei | A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor # Jurnal de Vrancea
O victorie categorică pentru Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, o înfrângere pentru Cătălin Drulă și Nicușor Dan și o nouă înfrângere pentru Daniel Băluță și Sorin Grindeanu. Aceasta poate fi, pe scurt, definiția alegerilor din București din 7 decembrie 2025. Pe listele de vot au fost înscriși 17 candidați validați oficial. Prezența la vot
00:10
♈ Berbec Zi energică, cu multe impulsuri de acțiune. Poți primi o veste rapidă care te motivează. În dragoste, spontaneitatea aduce rezultate bune. Ai grijă la deciziile luate din grabă. ♉ Taur Te concentrezi pe confort și stabilitate. O discuție financiară aduce claritate. În plan personal, o atmosferă calmă te ajută să îți pui ordine
7 decembrie 2025
12:20
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mărășești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CLOȘCĂ FLORINA-COSMINA, de 17 ani, instituționalizată în cadrul Modulului Familial „Arlechino" din orașul Mărășești, județul Vrancea. În seara de 06 decembrie 2025, în jurul orei 23:00, aceasta a coborât în fața blocului pentru a duce gunoiul, însă nu a
10:50
APIA: Cererile pentru ajutorul de stat în creșterea animalelor aferente anului 2026 trebuie depuse până pe 15 decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 15 decembrie 2025 inclusiv, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026, cereri ce trebuie avizate în prealabil de către ANZ. Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv la Centrul Municipiului Bucureşti
08:00
1. Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp ce la Buzău, 8 competitori îşi dispută şefia Consiliului Judeţean. Cei peste 2,1 milioane de
06:50
BNR lansează o monedă din tombac cuprat dedicată Centenarului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal # Jurnal de Vrancea
Banca Națională a României anunță că, începând cu 8 decembrie, pune în circulație, în circuitul numismatic, o monedă din tombac cuprat dedicată celebrării a 100 de ani de la nașterea dirijorului Marin Constantin, fondatorul renumitului Cor Madrigal. Această emisiune specială marchează contribuția excepțională a muzicianului la cultura corală românească și la promovarea artei vocale pe
06:50
Temele pentru acasă, reduse prin Ordinul ministrului Educației: câte minute pot lucra elevii în fiecare zi # Jurnal de Vrancea
Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri Ordinul care stabilește, în premieră, limite obligatorii privind timpul pe care elevii îl pot petrece făcând teme pentru acasă. Documentul aduce o reglementare unitară în întreg învățământul preuniversitar și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Potrivit Ordinului, elevii din ciclul primar vor avea cel mult o oră
06:40
Spitalul Municipal Adjud își întărește echipa prin integrarea Dr. Oancea Iustina ca medic specialist ORL # Jurnal de Vrancea
Spitalul Municipal Adjud anunță integrarea în cadrul secției de Otorinolaringologie a Dr. Oancea Iustina, medic specialist, a cărei activitate se distinge prin rigoare profesională și orientare constantă către nevoile pacientului. Dr. Oancea a absolvit Universitatea de
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie și dinamism. Primești o veste rapidă legată de un proiect personal. Evită impulsivitatea în discuții — cineva poate interpreta greșit intențiile tale. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Te concentrezi pe confort și stabilitate. O clarificare financiară te liniștește. Spre seară, cineva […] Articolul Horoscopul zilei de 7 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
6 decembrie 2025
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cutremur s-a produs în această dimineață, la ora 9:25, în Zona seismică Vrancea, potrivit datelor înregistrate de seismografi. Seismul a avut loc pe raza județului Vrancea, la o adâncime de 135,2 kilometri, caracteristică mișcărilor tectonice specifice regiunii. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter și o intensitate de gradul I pe […] Articolul Cutremur de magnitudine 3,5 în Zona seismică Vrancea, sâmbătă dimineață apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. ING Bank se așteaptă pentru România la o creștere economică mai ridicată în acest an față de estimările anterioare, dar vede o probabilă recesiune în acest final de an, pe fondul scăderii consumului. ING Bank a majorat prognoza privind dinamica PIB în acest an de la 0,3% la 1,1%. Estimarea ING presupune astfel o […] Articolul Cronica dimineții – 06.12.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Mandatele a peste 80 de directori de unități de învățământ din Vrancea expiră în 2026 | Ministerul Educației nu a anunțat organizarea unor noi concursuri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un număr important de funcții de conducere din învățământul preuniversitar vrâncean urmează să devină vacante în cursul anului 2026. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, 64 de directori și 14 directori adjuncți își vor încheia contractele de management în luna ianuarie 2026, alte mandate urmând să expire în lunile aprilie și octombrie […] Articolul Mandatele a peste 80 de directori de unități de învățământ din Vrancea expiră în 2026 | Ministerul Educației nu a anunțat organizarea unor noi concursuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Aproape 200 de locuri de muncă vacante în județul Vrancea! Alte 305 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea a publicat lista actualizată a locurilor de muncă vacante, oferind șanse variate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui job în județ, cât și pentru cele interesate de oportunități în țările din Comunitatea Economică Europeană (CEE). În total, sunt disponibile 190 de posturi în Vrancea și […] Articolul Aproape 200 de locuri de muncă vacante în județul Vrancea! Alte 305 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Jandarmii vrânceni, la datorie în acest weekend: măsuri sporite de ordine publică la evenimentele din județ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea anunță că efectivele instituției vor fi prezente în întreg județul pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, pentru a asigura ordinea și siguranța publică la o serie de evenimente cu participare numeroasă. Misiunile se vor desfășura atât independent, cât și în sistem integrat, alături de polițiștii din cadrul IPJ Vrancea. […] Articolul Jandarmii vrânceni, la datorie în acest weekend: măsuri sporite de ordine publică la evenimentele din județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:30
Tricolorii pot juca în cea mai ușoară grupă la Campionatul Mondial 2026! România poate ajunge în grupă cu SUA, Paraguay și Australia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026 a avut loc joi, 5 decembrie, la „Kennedy Center” din Washington. Ceremonia, desfășurată de la ora 19:00, a stabilit componența celor 12 grupe ale turneului final programat vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Va fi primul Mondial din istorie cu 48 de […] Articolul Tricolorii pot juca în cea mai ușoară grupă la Campionatul Mondial 2026! România poate ajunge în grupă cu SUA, Paraguay și Australia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:10
Povestea Sfântului Nicolae și tradițiile acestei sărbători importante | Aproape 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sfântul Nicolae este serbat atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de cea Romano-catolică, pe 6 decembrie. Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Sfântul Nicolae este cel de la care a pornit tradiția oferirii de cadouri. […] Articolul Povestea Sfântului Nicolae și tradițiile acestei sărbători importante | Aproape 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce energie puternică și dorință de acțiune. O veste bună te poate impulsiona să faci un pas curajos într-un proiect personal. În plan afectiv, ești mai direct decât de obicei—atenție la impulsivitate. ♉ Taur Ai nevoie de confort și stabilitate, iar ziua favorizează discuțiile despre bani sau investiții. În dragoste, lucrurile se […] Articolul Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
5 decembrie 2025
15:40
INCREDIBIL Monstrul cu chip de om și-a decapitat soția cu toporul, chiar în fața copilului de câțiva anișori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Măcelarul din Săgeata” primește 29 de ani de închisoare. Cea mai grea pedeapsă dată vreodată la Tribunalul Buzău Tribunalul Buzău a decis azi condamnarea lui Bogdan Catrinoiu la 29 de ani de închisoare. Este cea mai dură pedeapsă pronunțată vreodată de instanță. Bărbatul este autorul crimei care a șocat tot județul în vara trecută, atunci […] Articolul INCREDIBIL Monstrul cu chip de om și-a decapitat soția cu toporul, chiar în fața copilului de câțiva anișori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Tânăr reținut pentru infracțiuni la regimul rutier. Nu avea permis și circula cu numere false # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii rutieri din Onești au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 21 de ani, din comuna Ștefan cel Mare pentru două infracțiuni la regimul rutier. Din probatoriul administrat a rezultat faptul că acesta ar fi condus un autoturism, în repetate rânduri, deși nu deținea permis de conducere. De asemenea, pentru a nu atrage […] Articolul Tânăr reținut pentru infracțiuni la regimul rutier. Nu avea permis și circula cu numere false apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului invită toți operatorii economici să își lumineze vitrinele și spațiile din incintă, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Anul acesta revine concursul „Vitrine de Crăciun” – ediția a VII-a, cu premii în bani și cu intenția de a înveseli atmosfera pe străzile capitalei de județ. Participarea este gratuită și deschisă tuturor agenților economici. Cei […] Articolul Primăria Focșani dă startul ediției a VII-a a concursului „Vitrine de Crăciun” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poșta Română încearcă să își schimbe direcția și să devină un jucător important pe piața de curierat. Compania de stat a trecut printr-un proces de rebranduire, și-a mărit flota cu 80 de vehicule noi și promite servicii moderne. Totuși, imaginea ei de instituție lentă și greu de mișcat nu dispare peste noapte. În prezent, mai […] Articolul Poșta Română vrea să intre în forță pe piața de curierat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Criminal la 70 de ani! A ucis cu sânge rece un om nevinovat, în mijlocul străzii! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un incident grav a avut loc în seara zilei de 4 decembrie 2025 pe o stradă din municipiul Galați. Un bărbat de 70 de ani, fost șofer la Apă Canal Galați, aflat în stare de ebrietate, a înjunghiat fără motiv un cetățean în vârstă de 42 de ani, care se deplasa liniștit pe jos. Victima […] Articolul Criminal la 70 de ani! A ucis cu sânge rece un om nevinovat, în mijlocul străzii! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Ionuț Merăuță, elev al Colegiului Național „Unirea” din Focșani, premiat la Gala Olimpicilor Internaționali # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșaniul are din nou motive de mândrie. Ionuț Merăuță, elev al Colegiului Național „Unirea”, a fost premiat de Ministerul Educației și Cercetării la Gala Olimpicilor Internaționali după ce a obținut medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată în perioada 29 iunie – 3 iulie 2025, la Vilnius, Lituania. Rezultatul său are greutate. A […] Articolul Ionuț Merăuță, elev al Colegiului Național „Unirea” din Focșani, premiat la Gala Olimpicilor Internaționali apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ești plin de energie, iar inițiativele tale pot da roade rapid. Fii atent însă la impulsivitate — o decizie pripită poate crea tensiuni în plan profesional. ♉ Taur Zi potrivită pentru discuții serioase despre bani sau stabilitate. Un partener îți poate oferi o soluție neașteptată. Evită încăpățânarea și ascultă toate variantele. ♊ […] Articolul Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
4 decembrie 2025
18:10
Președintele Consiliului Județean Vrancea, apel public către Guvernul României: „Destinele celor vulnerabili nu pot fi puse în pericol!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea cere Guvernului să își respecte obligațiile! Nevoia acestui apel public derivă din faptul că am încercat prin toate metodele administrative de a primi sumele necesare finanțării unui sistem tot mai slab finanțat de la un an la altul! Subfinanțarea sistemului de asistență socială condamnă la suferință tocmai oamenii pe care statul are datoria legală […] Articolul Președintele Consiliului Județean Vrancea, apel public către Guvernul României: „Destinele celor vulnerabili nu pot fi puse în pericol!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
16:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Câteva ore de rătăcire în pădure, o noapte rece și o zonă cu vizibilitate redusă au fost obstacolele care l-au ținut pe un bărbat de 71 de ani departe de casă. În urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au coordonat o acțiune amplă de căutare, alături de pompieri, jandarmi, voluntari […] Articolul Bărbatul din Homocea dispărut de acasă, găsit teafăr de echipele de căutare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 4 decembrie 2025, pasionații de jocuri loto au din nou emoții. Loteria Română organizează tragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar sumele puse în joc sunt considerabile. Interesul este cu atât mai mare cu cât la extragerile de duminică, 30 noiembrie, au fost acordate 29.551 de câștiguri, […] Articolul Ți-ai luat bilet? Premii mari în joc la Loto 6/49 și Joker apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Afacerilor Interne avertizează că un mesaj care circulă pe internet în ultimele zile răspândește informații false despre un așa numit plan de control total al mobilității. Postările apărute pe grupuri online susțin că autoritățile ar folosi măsurile pentru siguranță rutieră ca pretext pentru a supraveghea traficul și spațiile publice. MAI a transmis joi că […] Articolul MAI dezminte un nou val de informații false despre controlul traficului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
