Mufloni în libertate în pădurile din România: imagini spectaculoase cu ultimele oi sălbatice din Europa
Adevarul.ro, 10 decembrie 2025 16:00
Imagini rare cu mufloni au fost surprinse în pădurile Sucevei, acolo unde această specie de oi sălbatice, unică în Europa, și-a găsit un habitat ideal.
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă din Praid a prelungit starea de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, ca urmare a situaţiei generate de inundarea Salinei Praid.
Ronald Gavril triumfă în ring. K.O. în repriza a patra în fața argentinianului Exner în Carolina de Sud.
Dronele Shahed care planează timp îndelungat ar putea funcționa ca relee de comunicații, susține un expert ucrainean # Adevarul.ro
Unele drone rusești de tip Shahed care rămân timp îndelungat în aer nu ar fi rezultatul unor defecțiuni tehnice sau al acțiunii sistemelor ucrainene de război electronic, ci ar avea rolul de a retransmite semnale de control pe distanțe mari.
Ministrul Justiției, chemat în Parlament după documentarul Recorder despre sistemul judiciar # Adevarul.ro
Ministrul Justiției este chemat în Parlament, la Ora Guvernului după ce site-ul de investigații Recorder a publicat marți, cu o zi înaintea unei decizii a Curții Constituționale privind legea pensiilor speciale ale magistraților, un documentar intitulat „Justiție capturată” în care se află sistemul.
Marea Britanie impune sancțiuni împotriva lui Dughin și a altor entități rusești acuzate de manipularea informațiilor, inclusiv în legătură cu războiul # Adevarul.ro
Marea Britanie a sancţionat mai multe entităţi din Rusia, inclusiv canale de Telegram, pe seama unor acuzații de implicare în „manipulare” de informaţii, precum şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva Regatului Unit.
Schimbările rapide din lumea digitală obligă organizațiile să-și regândească modul de protecție.
Un important asigurător european anunță lansarea oficială în România, marcând un moment important în strategia sa de expansiune internațională. Compania se pregătește să încheie anul 2025 cu aproximativ 70 de milioane de euro în venituri la nivel global.
Decizie definitivă a ÎCCJ: Lucian Duță scapă de pedeapsa de 6 ani. Fostul șef al CNAS acuză două judecătoare că l-au ținut ilegal în detenție # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat miercuri, 10 decembrie, condamnarea de șase ani cu executare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță. Instanța a dispus încetarea procesului penal pe motiv de prescripție.
Colaborarea cu OMV va dura încă 15 ani. Bolojan: Au fost prelungite licențele de exploatare la Marea Neagră # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.
Un cercetător NASA ar fi descifrat misterul Stelei din Betleem. Posibila explicație a fenomenului biblic care a fascinat omenirea # Adevarul.ro
Un cercetător de la NASA afirmă că a făcut un pas important spre elucidarea unuia dintre cele mai vechi și fascinante mistere biblice: Steaua din Betleem.
PSD anunţă că va solicita eliminarea impozitului pe solarii: „A fost strecurat în lege fără o consultare” # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat a transmis, miercuri, că va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii.
Emiratele Arabe Unite oferă 550 milioane de dolari pentru apelul umanitar global al ONU destinat celor afectați de crize # Adevarul.ro
Emiratele Arabe Unite au anunțat o contribuție de 550 de milioane de dolari pentru apelul umanitar global al ONU din 2026, destinată programelor care vizează sprijinirea milioanelor de persoane afectate de crize din întreaga lume.
Momentul uluitor în care un avion se prăbușește direct pe o mașină, pe o autostradă din SUA # Adevarul.ro
Scene incredibile pe o autostradă din Florida. Un avion de mici dimensiuni a fost forțat să aterizeze de urgență și s-a izbit de o mașină. În mod miraculos, pilotul și pasagerul au scăpat nevătămați, iar șoferul vehiculului a suferit doar răni ușoare.
Un bărbat de 34 de ani a fost prins în flagrant de polițiști, marți, 9 decembrie, în timp ce încerca să vândă droguri în incinta unui liceu din Târgoviște.
ANI a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane aflate în funcții publice, acuzate de incompatibilitate sau conflict de interese # Adevarul.ro
Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat că 14 persoane (aleşi locali, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special) s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese, motiv pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală.
Mihai Stoica, atac direct la adresa lui Marius Șumudică: ”Nu are de unde să știe, nu a antrenat niciodată la nivelul ăsta” # Adevarul.ro
Mihai Stoica a avut o reacție explozivă după criticile lui Marius Șumudică.
Reacția virală a unui tânăr italian care a vrut să ajungă la Târgul de Crăciun din Craiova și a aterizat în Cracovia: „Fii atent să nu faci ca mine” # Adevarul.ro
Un tânăr italian a confundat Craiova cu Cracovia și a aterizat în Polonia în loc de România.
Un fost primar din Băile Herculane a fost reclamat de ANI la Parchet: şi-ar fi favorizat părinţii la achiziționarea unei clădiri, monument istoric # Adevarul.ro
ANI a sesizat Parchetul cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane de către Cristian Miclău, fostul primar din Băile Herculane.
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că negocierile privind pacea în Ucraina au intrat într-o fază mai avansată, odată cu apropierea părților de conturarea a trei documente distincte: un plan-cadru, un acord privind garanțiile de securitate și o schemă pentru reconstrucția postconflict.
Scenariul în care Kievul ar renunța la Donbas. Ce ar putea merge prost - analiză The Times # Adevarul.ro
Donald Trump încearcă să facă presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritorii Rusiei, dar chiar dacă Volodimir Zelenski ar fi de acord, probabil că Moscova va dori mai mult, dat fiind că a semnalat în repetate rânduri că invazia Ucrainei este mai mult decât o simplă problemă teritorială.
E oficial: Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt. Angajament pe un an și jumătate pentru „Neamț” # Adevarul.ro
Dorinel Munteanu revine în forță în Superligă. Contract pe un an și jumătate la Hermannstadt și un salariu de 10.000 € pe lună.
Kremlinul reacționează după răspunsul lui Zelenski privind organizarea alegerilor în Ucraina: „Este ceea ce Putin spunea de mult” # Adevarul.ro
Kremlinul a transmis, miercuri, prima reacție oficială după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să organizeze alegeri prezidențiale, ca răspuns la solicitarea liderului american Donald Trump.
Cum arată rețeaua de tuneluri „Gaza Metro”, folosită de Hamas pentru operațiuni militare și deținerea ostaticilor # Adevarul.ro
Un reporter de la The Sun a avut acces rar la un segment al rețelei subterane construite de Hamas sub orașul Rafah, o infrastructură amplă folosită de grupare pentru planificarea atacurilor asupra Israelului și pentru ținerea ostaticilor în condiții extrem de dificile.
Două clădiri cu patru etaje s-au prăbușit în cursul nopții în orașul marocan Fez, provocând moartea a 19 persoane, au anunțat miercuri autoritățile. Este al doilea colaps fatal petrecut acolo anul acesta.
Sindicaliștii din învățământ protestează în fața Guvernului: „A venit momentul să le mulțumim... în stilul nostru!”. Ce le transmite Ministerul Educației # Adevarul.ro
Sindicaliștii din invățământ protestează miercuri, 10 decembrie, de la ora 13 în fața Guvernului. Profesorii cer anularea măsurilor de austeritate și avertizează că nu renunță la drepturile lor.
Cadouri de Crăciun 2025 pentru ea – White Luxury Gifts: eleganță, stil, statement și surprize premium sub 100 € # Adevarul.ro
Descoperă cele mai elegante și memorabile cadouri de Crăciun 2025 pentru femei – White Luxury Gifts. Idei premium, accesibile, sub 100 €, care combină stil, rafinament și efect „wow”. Comandă online rapid, cu livrare sigură și retur facil.
Un poliţist a fost lovit cu mașina de o șoferiță, în timpul unei acţiuni cu radar pe autostradă # Adevarul.ro
Un agent de la Poliţia Autostrăzi din Arad, care participa la o acţiune cu radar pe autostrada A1, a fost accidentat de o maşină condusă de o femeie care a intrat brusc pe banda pe urgenţă.
2026 în viziunea sindicatelor: Angajați mai puțini, cu salarii mai micii și scumpiri mai mari # Adevarul.ro
Dezechilibrele majore din 2025 vor deveni şi mai mari anul următor, când vor fi mai puţini salariaţi, care vor fi plătiţi mai puţin, în condiţii de inflaţie persistentă şi de scădere suplimentară a puterii de cumpărare prin majorarea taxelor şi impozitelor, consideră sindicatele.
Un bărbat a fost reținut după ce a aruncat brățara de monitorizare și a amenințat-o pe fosta iubită # Adevarul.ro
Un bărbat de 39 de ani, aflat sub ordin de protecție solicitat de fosta iubită, de 26 de ani, a fost reținut în mod repetat după ce a demontat dispozitivele de monitorizare electronică și a făcut mai multe amenințări.
Apărătorii ucrainenii au recuperat teren la Pokrovsk. Șeful armatei: „Apărarea orașului continuă” # Adevarul.ro
„Apărarea orașului Pokrovskului continuă”, a declarat marți șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski în cadrul unui briefing, precizând că forțele ucrainene au reușit să recâștige controlul asupra unei porțiuni de oraș, deși la un moment dat rămăsese fără trupe, relatează presa ucraineană.
Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Debitul va fi redus la jumătate pentru a evita o nouă criză de apă # Adevarul.ro
Autoritățile au început, miercuri, procedura de golire controlată a lacului de acumulare Vidraru, operațiune care se va desfășura între 10 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026.
Centrele de detenţie juvenilă din Ungaria, plasate sub supravegherea poliţiei, în urma unui scandal de abuz # Adevarul.ro
Guvernul ungar a plasat centrele de detenţie juvenilă administrate de stat sub supraveghere directă a poliţiei, a declarat miercuri şeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban, încercând să stopeze consecinţele politice ale unui scandal de abuz într-o astfel de instituţie.
Căpitanul care a uimit Europa: și-a luat liber în plin sezon pentru un pelerinaj la Ierusalim # Adevarul.ro
Ronald Araujo a cerut „pauză de respirație” în plin sezon. Barcelona l-a lăsat să plece la Ierusalim pentru a-și găsi liniștea.
POT îl exclude pe deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, la doar o lună după promovarea sa în fruntea grupului parlamentar. Care sunt motivele # Adevarul.ro
Răzvan Mirel Chiriţă a fost exclus din Conducerea Partidului Oamenilor Tineri (POT), a informat miercuri, conducerea formațiunii politice.
Negocierile pentru pace în Ucraina, sub presiune: Europa se teme că Trump se va retrage # Adevarul.ro
Au apărut temeri tot mai mari în capitalele europene privind posibilitatea ca președintele SUA, Donald Trump, să se retragă din negocierile de pace pentru Ucraina, din cauza lipsei de progrese, relatează presa internațională, citând oficiali europeni.
Într-o lume în care opțiunile de tratament dentar sunt la îndemâna oricui, o pacientă din Statele Unite ale Americii a ales să își reabiliteze dantura în România.
Avalanșă de taxe din ianuarie. Analiștii explică decizia CCR: Din 2027 va fi și mai rău # Adevarul.ro
CCR a dat astăzi undă verde creșterii impozitelor și taxelor în 2026, măsură care era de așteptat cu atât mai mult cu cât valoarea actuală a impozitelor locale este foarte mică și insuficientă pentru cheltuielile pe care le fac primăriile pentru populație, potrivit experților.
Panouri fotovoltaice în rate: sunt acestea o soluție fezabilă pentru energia viitorului în România? # Adevarul.ro
De ce aleg românii panouri fotovoltaice în rate? Au văzut la restul Europei că se practică sau pur și simplu sunt mai economi?
Zinedine Zidane face un pas neașteptat înaintea revenirii pe bancă. Legenda Franței a devenit acționar la un club istoric.
Ana Ciceală, la Interviurile Adevărul. A fost votată de Nicușor Dan la alegerile din Capitală? # Adevarul.ro
Ana Ciceală, candidata SENS, clasată pe locul 5 în alegerile de duminică, vine miercuri, 10 decembrie, la Interviurile Adevărul. Scorul său a clasat-o în urma candidaților susținuți de partidele guvernării și de AUR.
România la intersecția dintre reindustrializarea apărării europene și reorientarea strategică a SUA # Adevarul.ro
România trebuie să echilibreze reindustrializarea apărării în UE cu orientarea SUA spre suveranitate și alianțe bilaterale, valorificându-și poziția strategică și industria de apărare pentru a consolida descurajarea pe flancul estic al NATO.
KRUK România prezintă Barometrul Datoriilor 2025 - Românii planifică mai puțin, iar cheltuielile neprevăzute pun presiune pe majoritate # Adevarul.ro
KRUK România, compania nr.1 de management și plata datoriei, anunță lansarea Barometrului Datoriilor pentru anul 2025, studiu realizat în parteneriat cu Kantar, care analizează comportamentul financiar și percepțiile românilor privind datoriile.
Care sunt cei mai căutați angajați fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii # Adevarul.ro
Finalul de an aduce oportunități pentru candidații fără studii superioare, arată un sondaj realizat de o platformă de recrutare.
Două avioane de vânătoare americane au survolat Golful Venezuelei aproape 40 de minute # Adevarul.ro
Două avioane de luptă F-18 ale Forţelor aeriene americane au survolat marţi, timp de aproape 40 de minute, spaţiul aerian deasupra Golfului Venezuelei din Marea Caraibilor, potrivit serviciului de monitorizare a aviaţiei Flightradar24.
Milioane de femei din India sunt plătite de Guvern pentru povara treburilor din gospodărie # Adevarul.ro
India desfășoară unul dintre cele mai mari experimente sociale din lume: milioane de femei primesc lunar bani necondiționați, care le oferă siguranță, autonomie financiară și influență politică, dar pun presiune pe bugetele statelor.
Senatorii din grupurile AUR și „Pace Întâi România” au depus în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
O bancă americană propune folosirea veniturilor din vânzarea activelor Lukoil pentru a acoperi pierderile investitorilor americani # Adevarul.ro
O bancă americană a propus Trezoreriei SUA ca veniturile strânse din vânzarea activelor străine ale Lukoil să fie utilizate pentru a-i despăgubi pe investitorii americani care au pierdut bani atunci când războiul Rusiei din Ucraina le-a îngheţat participaţiile la Lukoil.
De la tratamente la prevenție: rolul farmaciilor moderne în protejarea sănătății digestive # Adevarul.ro
Sărbătorile de iarnă vin cu bucuria reuniunilor în familie și a revederii cu prietenii dragi, dar și cu un veritabil test de rezistență pentru sistemul digestiv, devenit deja clasic.
Polonia ia în considerare donarea unor avioane MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete # Adevarul.ro
Polonia analizează posibilitatea de a transfera Ucrainei avioane MiG-29, în condițiile în care Varșovia urmărește, totodată, să consolideze propriul sector de apărare cu sprijinul Kievului.
