Fotbaliştii echipei Politehnica Iaşi îşi vor primi în această săptămână cele trei salarii restante, după ce Primăria va vira clubului peste şase milioane de lei

Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. El precizează că, printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, s-au creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat. Potrivit acordului, vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage iar România va obţine o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale. În plus, România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).