Fotbaliştii echipei Politehnica Iaşi îşi vor primi în această săptămână cele trei salarii restante, după ce Primăria va vira clubului peste şase milioane de lei
News.ro, 10 decembrie 2025 17:20
Primăria Iaşi anunţă că jucătorii şi angajaţii clubului de fotbal Politehnica Iaşi îşi vor primi salariile restante în această săptămână, după ce municipalitatea va vira către club suma de 6,14 milioane de lei.
• • •
Acum 5 minute
17:40
Nicuşor Dan, după documentarul Recorder: Am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie. Invit toţi magistraţii să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, trebuie şi o asumare în interiorul profesiei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, miercuri, că a văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiţie şi cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie. Şeful statului arată că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.
17:40
Cooperare română-belgiană, pentru recuperarea unui prejudiciu de un milion de euro / Doi georgieni au sustras din Franţa patru paleţi cu baterii care aparţineau unei firme din Sibiu şi i-au dus în Belgia / Anchetatorii au reuşit să găsească toate bateriil # News.ro
Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii. Au preluat marfa, dar aceasta nu a fost dusă la destinaţie, moment în care firma din România a sesizat autorităţile. Bateriile au fost găsite în Belgia, fiind recuperat un prejudiciu de un milion de euro. Acum ancheta continuă pentru a fi identificate toate persoanele implicate.
17:40
Un bărbat acuzat că a făcut pe o platformă de socializare propagandă fascistă, antisemită şi în favoarea unor persoane vinovate de genocid şi că a incitat la ură sau discriminare a fost reţinut şi ulterior pus sub control judiciar # News.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală în cazul unui bărbat de 39 de ani, pentru promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid şi pentru folosirea unor simboluri fasciste, precum şi pentru incitare la ură sau discriminare. Potrivit procurorilor, timp de aproape un an, acesta a publicat pe un cont creat pe o platformă de socializare mai multe imagini, texte şi secvenţe audio-vizuale prin care a promovat ideologia nazistă, cultul personalităţii lui Adolf Hitler şi ostilitatea faţă de populaţia evreiască. Reţinut iniţia, bărbatul a fost apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
Acum 10 minute
17:30
Ministrul Justiţiei: Dacă există situaţii concrete de abuz, neglijenţă, favorizare sau corupţie în exercitarea funcţiei judiciare, trebuie prompt investigate şi sancţionate / Este absolut inacceptabilă orice interferenţă politică în actul de justiţie # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, transmite miercuri, după ancheta Recorder privind situaţia din justiţiei, că ”este absolut inacceptabilă orice interferenţă politică în actul de justiţie şi nu va solicita niciodată autorităţilor judiciare să abordeze cauze concrete, conform unor opinii sau viziuni politice”. El mai afirmă că Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit competenţele în legiferarea unui cadru modern pentru a asigura independenţa şi funcţionarea eficientă a justiţiei, mai departe acestea ţinând de autoritatea judecătorească, parchete şi CSM. Potrivit ministrului, dacă există situaţii concrete de abuz, neglijenţă, favorizare sau corupţie în exercitarea funcţiei judiciare acestea trebuie prompt investigate şi sancţionate şi Ministerul Justiţiei susţine necesitatea combaterii oricărei forme de pervertire a actului de justiţie de la exigenţele obiectivităţii imparţialităţii şi aflarii adevarului
Acum 30 minute
17:20
17:20
17:10
Bogdan Hossu (Cartel Alfa): I-am atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România / Pregătim acţiuni de protest, ne vom adresa şi preşedintelui, pentru medierea conflictului # News.ro
Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi că protejează în continuare companiile. Hossu a anunţat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru o mediere din partea şefului statului.
17:10
Şeful CNAIR publică imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania). Anul viitor s-ar putea circula continuu pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş - VIDEO # News.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a difuzat imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania), unde compania Ozaltin a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la km 23 (Topa Mică), o structură de aproape 2 km lungime. Acesta spune că obiectivul CNAIR este să asigure de anul viitor circulaţia continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş.
Acum o oră
17:00
ANALIZĂ: Piaţa de spaţii de coworking a crescut în 2025, în ciuda schimbărilor fiscale. Segmentul de coworking este estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030 # News.ro
Piaţa birourilor flexibile a înregistrat în 2025 o creştere de aproximativ 20% faţă de anul precedent, în pofida contextului fiscal şi economic mai dificil, arată o analiză Supertree Workspaces & More. Conform analizelor de piaţă, segmentul de coworking continuă să crească accelerat la nivel global, fiind estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030. În Europa, piaţa spaţiilor flexibile este evaluată la peste 7 miliarde dolari şi reprezintă aproximativ 2,5% din stocul total de birouri modern. În România, piaţa rămâne într-o fază de dezvoltare, cu peste 100 de spaţii de coworking şi aproximativ 70.000 mp de birouri flexibile în Bucureşti, reprezentând doar 2,3% din stocul total de birouri modern.
17:00
Rusia a lovit în regiunea Odesa infrastructura energetică, inclusiv în zona conductei Transbalkan ce aduce gaz lichefiat din Grecia # News.ro
Dronele ruseşti au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, o zonă în care se află mai multe conducte, inclusiv cea care transportă gaz natural lichefiat din Grecia către Ucraina, a anunţat miercuri un oficial ucrainean de rang înalt, relatează Reuters.
17:00
Gorj: Un medic de la Spitalul din Rovinari a murit în timpul serviciului/ El era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare # News.ro
Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului. El avea 48 de ani şi era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.
16:50
Ministrul Muncii, după negocierile de la Guvern pe majorarea salariului minim: Cred că încă mai e spaţiu de negociere / În acest moment, dacă nu creşte salariul minim, 2 milioane de cetăţeni ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, după negocierile de la Guvern pe majorarea salariului minim, că încă mai e spaţiu de negociere, o decizie fiind aşteptată pentru săptămâna viitoare. El a precizat că în acest moment, dacă nu creşte salariul minim, 2 milioane de cetăţeni ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare dar şi statul ar pierde nişte miliarde de lei, atât în mod direct cât şi în mod indirect, din taxa de consum.
16:50
Comitetul Nobel îi cere lui Maduro să plece de la putere, la înmânarea Premiului Nobel pentru pace fiicei opozantei venezuelene María Corina Machado. Opozanta anunţă într-o convorbire la telefon cu preşedintele Comitetului că se află pe drum, dar că soseş # News.ro
Comitetul norvegian Nobel i-a cerut miercuri preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro să plece de la putere, pe care o ocupă din 2013, la înmânarea Premiului Nobel pentru Pace, atribuit şefei opoziţiei, María Corina Machado, reprezentat de către fiica sa ceremonie, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:40
Bărbat arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat cu un cuţit de bucătărie un vecin care venise să-i ceară să înceteze scandalul făcut la beţie # News.ro
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv, după ce şi-a înjunghiat un vecin în abdomen cu un cuţit de bucătărie, în timpul unui conflict spontan izbucnit din cauză că acesta venise să-i ceară să înceteze scandalul pe care-l făcea pentru că băuse alcool.
16:40
Documentarul Recorder „Justiţie Capturată” va fi difuzat miercuri, de la ora 21.00, pe TVR/ VIDEO # News.ro
Documentarul „Justiţie Capturată”, realizat de jurnaliştii Recorder Andreea Pocotilă şi Mihai Voinea, va fi difuzat miercuri, de la ora 21.00, pe TVR.
16:40
Handbal masculin: Naţionala se reuneşte pentru un stagiu la Bucureşti, în perspectiva CE2026 # News.ro
Naţionala României se reuneşte pentru stagiu de pregătire, înaintea participării la Campionatul European din 2026, între 15 ianuarie – 1 februarie. Au fost convocaţi 20 de jucători.
16:30
Pedro Alonso şi banda sa vor încerca să fure un tablou Da Vinci în „Berlín and the Lady with an Ermine”, pe Netflix din 15 mai/ VIDEO # News.ro
Berlin (Pedro Alonso) şi banda lui revin pe Netflix din 15 mai în „Berlín and the Lady with an Ermine” („Berlin şi Dama cu Hermină”), un nou capitol al seriei create de Álex Pina şi Esther Martínez Lobato.
16:30
Doi bărbaţi, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro/ Ei au vândut maşini second-hand în valoare de 27 de milioane de euro, fără a declara toate veniturile şi trecând în acte achiziţii fictive # News.ro
Doi bărbaţi au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru evaziune fiscală în formă continuată după ce, prin intermediul a patru firme, au vândut în România peste 2.300 de autovehicule aduse din străinătate, cu o sumă totală care echivalează cu 27 de milioane de euro. Ei nu au declarat unele venituri şi au menţionat în acte achiziţii fictive, provocând astfel un prejudiciu de aproape 20 de milioane de lei bugetului de stat. Procurorii au pus sechestru pe mai multe autoturisme ale firmelor şi pe bunuri imobile ale celor două persoane.
16:30
Nouă ciclişti ai echipei Red Bull-Bora-Hansgrohe au făcut un planor să decoleze. Sportivii au folosit forţa picioarelor - VIDEO # News.ro
Nouă ciclişti ai echipei Red Bull au făcut să decoleze un planor doar cu forţa picioarelor, pe aerodromul din Mallorca.
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan, invitat la Kanal D, va răspunde la „întrebările roşii”: „V-aţi simţit trădat de Ilie Bolojan?”, „Cât de mult ne va costa pe noi pacea din Ucraina?”/ VIDEO # News.ro
Nicuşor Dan, preşedintele României, va fi invitat sâmbătă, de la ora 23.00, la Kanal D, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.
16:20
O nouă reuniune a Coaliţiei Voluntarilor, prevăzută joi seara, prin videoconferinţă, în vederea unor progrese cu privire la ”garanţiile de securitate”, anunţă Parisul # News.ro
O nouă reuniune a Coaliţiei Voluntarilor, din care fac parte susţinătorii Ucrainei, urmează să aibă loc joi, în vederea unor progrese în privinţa ”garanţiilor de securitate” oferite Kievului, anunţă miercuri o purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon, în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este ţinta unor critici aprige ale omologului său american Donald Trump, relatează AFP.
16:10
Bitget: Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist. Bitcoin ar putea ajunge la 150.000 de dolari, în timp ce Ethereum este prognozat să depăşească pragul de 5.000 de dolari # News.ro
Piaţa cripto în 2026 este poziţionată pentru un an de referinţă, depăşind ciclurile pur speculative şi îndreptându-se către un viitor definit de integrare profundă în economia globală, conform Bitget, jucător global în schimbul de criptomonede, potrivit căruia corecţia recentă a Bitcoin reprezintă un ciclu natural şi sănătos, iar tendinţa generală de creştere va continua şi în 2026. În ceea ce priveşte evoluţiile de preţ, estimăm că Bitcoin ar putea ajunge la 150.000 de dolari, pe fondul adopţiei tot mai largi şi al maturizării pieţei, în timp ce Ethereum este prognozat să depăşească pragul de 5.000 de dolari.
16:10
CCR a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedinte şi a decis că legea prin care reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare nu este condiţionată de existenţa cărţilor funciare este neconstituţională # News.ro
Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis miercuri obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că Legea privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare este neconstituţională, în ansamblul său.
16:00
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 7: Costache Negruzzi: „Lăpuşneanul”, primul thriller românesc # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
16:00
Deputatul PNL Sebastian Burduja propune folosirea cărbunelui în scop neenergetic, în industria farma, textile şi înfiinţarea unui scut cibernetic pentru sectorul energetic # News.ro
Deputatul PNL Sebastian Burduja propune folosirea cărbunelui în scop neenergetic, în industria farma, textile şi înfiinţarea unui scut cibernetic pentru sectorul energetic, în acest sens depunând în Parlament mai multe proiecte de lege. El a precizat că, prin acest scut, o echipă de specialişti în securitate cibernetică ar urma să protejeze 24 de ore din 24 infrastructura critică energetică a ţării, de la centrala nucleară de la Cernavodă până la hidrocentrale, până la centrale pe gaze.
16:00
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Farul Constanţa din cauza comportării neregulamentare a suporterilor la meciul cu Oţelul Galaţi, din Superligă.
16:00
Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar: 800 de români au căzut la pace cu băncile în cadrul CSALB # News.ro
Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a anunţat că, în ultimii ani, 800 de procese care au debutat în instanţă şi-au găsit rezolvarea prin conciliere, în cadrul CSALB. Din judeţele Cluj, Mureş, Alba şi Harghita vin cele mai multe cereri care au ca obiect încheierea unui proces prin intermediul centrului.
15:50
Heymondo, companie europeană de asigurări prin aplicaţie, intră pe piaţa din România şi estimează venituri de 70 de milioane de euro la nivel global # News.ro
Heymondo, jucător european din sectorul Insurtech (asigurări prin platformă), anunţă lansarea oficială în România şi se pregăteşte să încheie anul 2025 cu aproximativ 70 de milioane de euro în venituri la nivel global.
Acum 4 ore
15:30
Kremlinul salută declaraţiile lui Trump din interviul acordat site-ului Politico drept ”conforme” viziunii Moscovei # News.ro
Kremlinul salută miercuri ultimele declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump, care a spus într-un interviu acordat site-ului Politico, că Rusia a ”avut mereu” avantajul militar pe front, în Războiului din Ucraina, relatează AFP.
15:30
Fostul preşedinte al CNAS Lucian Duţă, condamnat pentru o mită de 6,3 milioane de euro, scapă de închisoare/ Instanţa supremă i-a admis definitiv recursul în casaţie şi a anulat mandatul de executare a pedepsei # News.ro
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat definitiv, în vara anului 2022, de Curtea de Apel Bucureşti, la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro pe care ar fi primit-o de la două firme de software, scapă de închisoare, după ce instanţa supremă i-a admis, miercuri, recursul în casaţie, o cale extraordinară de atac. Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au casat hotărârea CAB numai sub aspectul acţiunii penale şi au anulat mandatul de executare a pedepsei. În schimb, magistraţii au menţinut dispoziţiile privind confiscarea specială, precum şi măsurile asiguratorii.
15:20
15:20
Polonia negociază cu Ucraina să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unor tehnologii ucrainene în domeniile dronelor şi rachetelor. ”Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, cere Varşovia # News.ro
Polonia poartă negocieri cu Ucraina, căreia vrea să-i transfere avioane de tip MiG-29 în schimbul unui acces la tehnologia ucraineană a dronelor, anunţă miercuri, la postul public de radio, ministrul polonez al Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relatează AFP.
15:20
CCR a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraţilor / Noul termen, stabilit în data de 28 decembrie, într-o zi de duminică # News.ro
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.
15:10
JO Milano-Cortina: Un oficial al NHL ridică problema retragerii jucătorilor de top dacă vor considera că arena olimpică nu este sigură / Organizatorii locali spun că patinoarul din Milano va fi sigur pentru sportivi # News.ro
Organizatorii locali au declarat miercuri că principala arenă olimpică de hochei pe gheaţă din Milano va fi în stare perfectă, după ce un reprezentant al NHL a ridicat problema posibilităţii ca jucătorii de top să renunţe la participare dacă vor considera că noua suprafaţă nu este sigură.
15:00
Europarlamentarul Adrian Axinia (AUR): Majorarea taxelor locale îi va nenoroci mai ales pe românii foarte săraci, care îşi vor vinde casele / O soluţie ar fi reorganizarea administrativ-teritorială, refuzată de actuala coaliţie # News.ro
Europarlamentarul AUR Adrian Axinia critică decizia Curţii Constituţionale a României care a hotărât miercuri să respingă contestaţia AUR depusă împotriva legii care prevede creşterea taxelor locale cu aproximativ 75% începând cu 1 ianuarie 2026, arătând că o soluţie reală pentru primăriile care nu se pot susţine este reorganizarea administrativ-teritorială, refuzată de actuala coaliţie de guvernare.
15:00
14:50
Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat Ministerul Culturii.
14:50
Sebastian Burduja: Hidrocentralele aflate în lucru, pentru care m-am luptat ca ministru al energiei, merită să fie finalizate. Singura cale prin care putem să facem asta este să le declarăm obiective de securitate naţională # News.ro
Deputatul PNL Sebastian Burduja anunţă miercuri lansarea unei petiţii publice, pe tema hidrocentralelor, el afirmând că toate aceste proiecte aflate în lucru, pentru care s-a luptat ca ministru al energiei, merită să fie finalizate iar singura cale prin care pot să facă asta este să fie declarate obiective de securitate naţională.
14:40
Ilie Bolojan: Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani / Vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. El precizează că, printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, s-au creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat. Potrivit acordului, vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage iar România va obţine o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale. În plus, România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).
14:30
Europa întâmpină dificultăţi să compenseze oprirea ajutorului american al Ucrainei. 2025 poate deveni anul cu cel mai scăzut ajutor de la începutul războiului, avertizează Kiel Institute # News.ro
Ajutorul militar al Ucrainei poate atinge cel mai scăzut nivel în 2025, avertizează miercuri institutul german de cercetare Kiel Institute, în contextul în care europenii, care furnizează în prezent cea mai mare parte a acestuia, nu mai reuşesc să compenseze oprirea ajutorului american, relatează AFP.
14:30
PSD anunţă că va solicita în coaliţie eliminarea impozitului pe solarii: A fost strecurat în lege, fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare # News.ro
PSD anunţă miercuri că va solicita în viitoarea şedinţă a coaliţiei adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, care a fost strecurat în lege, fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare.
14:20
Investiţia surprinzătoare a lui Paul Pogba într-o echipă de curse de cămile din Arabia Saudită # News.ro
Fotbalistul echipei AS Monaco, Paul Pogba, s-a lansat într-o nouă aventură surprinzătoare, devenind acţionar şi ambasador al unei echipe profesionale de curse de cămile.
14:20
Amenzi de 30.000 de lei, date de Garda Naţională de Mediu pentru amenajarea ilegală a unei parcări în albia râului Argeşel # News.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi în valoare totală de 30.000 de lei după ce două persoane au încercat să amenajeze o parcare în albia râului Argeşel, folosind deşeuri, pământ provenit din versant şi agregate minerale, afectând zona de protecţie a cursului de apă.
14:00
Un bărbat monitorizat electronic pentru protejarea fostei sale concubine a fost reţinut după ce a ameninţat-o din nou pe aceasta şi şi-a demontat sau tăiat, în mai multe rânduri, brăţara de monitorizare - VIDEO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 39 de ani, monitorizat electronic pentru protejarea fostei sale concubine a fost reţinut de poliţişti, după ce a ameninţat-o din nou pe aceasta, lăsându-i bilete în parbrizul maşinii mamei ei şi după ce şi-a demontat sau tăiat, în mai multe rânduri, brăţara de monitorizare sau a abandonat telefonul aferent sistemului SIME.Ordinul de protecţie cu monitorizare electronică a fost emis de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
14:00
Premierul Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului: Pentru Guvern, reformarea şi eficientizarea sectorului public sunt condiţii concrete pentru a întări capacitatea statului de a garanta drepturi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, că pentru Guvern, reformarea şi eficientizarea sectorului public sunt condiţii concrete pentru a întări capacitatea statului de a garanta drepturi, el adăugând că reducerea deficitului bugetar şi revenirea la o creştere economică sănătoasă sunt mijloace prin care pot finanţa educaţia, sănătatea şi serviciile publice în mod predictibil.
14:00
Jaful de la Luvru - Hoţii ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”, potrivit anchetei administrative # News.ro
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri, în Senat, un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului, subliniind totodată o problemă majoră legată de transmiterea auditurilor de securitate în cadrul instituţiei, scrie Le Figaro.
13:50
Cushman & Wakefield Echinox: Cei mai mari ocupanţi de birouri plătesc anual cumulat mai mult de 260 de milioane de euro pentru spaţiile de birouri moderne pe care le închiriază, adică sub 1% din cifra de afaceri cumulată a acestor companii în 2024 # News.ro
Cei mai mari ocupanţi de birouri din România plătesc anual cumulat mai mult de 260 de milioane de euro pentru spaţiile de birouri moderne pe care le închiriază (sediul central şi cele secundare), reprezentând sub 1% din cifra de afaceri cumulată a acestor companii realizată în 2024, potrivit unei analize a firmei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
13:50
Virgil Popescu: Cazul Feldioara: Am salvat o investiţie strategică când era aproape pierdută. Azi, România procesează pământuri rare din SUA # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară că a salvat la Feldioara o investiţie strategică, când era aproape pierdută iar astăzi, România procesează pământuri rare din SUA. Potrivit fostului ministru al Energiei, parteneriatul Nuclearelectrica - Critical Metals arată că România poate fi nu doar consumator, ci şi furnizor de soluţii în lanţurile occidentale de aprovizionare cu materiale critice, într-un moment în care dependenţa de China este o preocupare majoră pentru UE şi NATO.
Acum 6 ore
13:40
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiţiei, pentru a da explicaţii despre modul în care inculpaţi conectaţi politic sunt scăpaţi de dosare prin prelungirea proceselor şi prescriere # News.ro
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiţiei şi modul în care inculpaţi conectaţi politic sunt scăpaţi de dosare prin prelungirea proceselor şi prescriere.
13:40
Administraţia Trump vrea să le ceară vizitatorilor cu autorizaţie ESTA din M.Britanie, Franţa, Germania, Israel, Japonia şi Australia istoricul pe reţele de socializare din ultimii cinci ani, adresele de e-mail folosite în ultimii zece ani şi alte date pe # News.ro
Călătorii către Statele Unite ar putea să fie supuşi - în curând - unor controale de un nou tip, şi anume extinderea la simplii turişti a examinării activităţii acestora pe reţele de socializare, scriu The New York Times (NYT) şi The Washington Post (WP), relatează AFP.
