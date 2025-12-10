Volei feminin: CSM Lugoj şi CSM Bucureşti s-au calificat în sferturile Cupei României

16:30

Doi bărbaţi au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru evaziune fiscală în formă continuată după ce, prin intermediul a patru firme, au vândut în România peste 2.300 de autovehicule aduse din străinătate, cu o sumă totală care echivalează cu 27 de milioane de euro. Ei nu au declarat unele venituri şi au menţionat în acte achiziţii fictive, provocând astfel un prejudiciu de aproape 20 de milioane de lei bugetului de stat. Procurorii au pus sechestru pe mai multe autoturisme ale firmelor şi pe bunuri imobile ale celor două persoane.