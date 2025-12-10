Acţiunile Delivery Hero au urcat cu 13%, în timp ce gigantul de food delivery îşi reevaluează strategia; bursele europene au închis mixt
News.ro, 10 decembrie 2025 20:50
Bursele europene au încheiat şedinţa de miercuri în teritoriu mixt, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Rezervei Federale din SUA, relatează CNBC.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:20
Protest la sediul CSM, după investigaţia Recorder / Se cere demisia Liei Savonea / ”Nicuşoare nu mai sta, apără justiţia” / Ce a transmis premierul Ilie Bolojan – FOTO / VIDEO # News.ro
Câteva sute de persoane s-au strâns, miercuri seară, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii pentru a cere independenţa justiţiei, dar şi demisia şefei Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. De asemenea, a fost scandat numele preşedintelui Niculor Dan, căruia i se cere intervenţia.
Acum 30 minute
21:00
Vicecampioana CSM Oradea a debutat cu un eşec miercuri, pe teren propriu, în faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 79-84 (43-42), cu formaţia bosniacă KK Bosna, în grupa L a competiţiei.
20:50
Acţiunile Delivery Hero au urcat cu 13%, în timp ce gigantul de food delivery îşi reevaluează strategia; bursele europene au închis mixt # News.ro
Bursele europene au încheiat şedinţa de miercuri în teritoriu mixt, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Rezervei Federale din SUA, relatează CNBC.
20:50
Colegiul Medicilor, despre situaţia de la Spitalul Rovinari, unde un medic a murit în timpul unui consult: 24 de medici deservesc o populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori; încărcătura - extrem de mare / Mesajul Cătălinei Poiană pentru autorităţi # News.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis, miercuri seară, un mesaj după decesul medicului de 48 de ani de la spitalul din Rovinari, chiar în timpul unui consult. ”Şi medicii sunt bolnavi şi medicii mor…”, au transmis reprezentanţii organizaţiei, iar preşedintele Colegiului, Cătălina Poiană, avertizează autorităţile că pacienţii au nevoie de servicii medicale nu doar în centrele universitare. La spitalul unde profesa medicul, 24 de doctori deservesc o populaţie de 60.000 de persoane, încărcătora fiind extrem de mare.
20:50
Handbal feminin: Veronika Mala, componentă a naţionalei Cehiei, a semnat cu Gloria Bistriţa # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a anunţat, miercuri, transferul extremei stânga din naţionala Cehiei, Veronika Kafka Mala. Handbalista a semnat un contract valabil în următoarele două sezoane.
Acum o oră
20:40
Un judecător federal american a ordonat miercuri, pentru a treia oară în câteva zile, ridicarea secretului asupra documentelor judiciare referitoare la cazul criminalului sexual Jeffrey Epstein, care continuă să impacteze viaţa politică a ţării, relatează AFP.
20:40
Timiş: 74 de bătrâni ţinuţi într-o casă, în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis pentru nereguli / Se pare că locuinţa aparţine directoarei de la unitatea care a fost închisă # News.ro
Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli. Se pare că locuinţa aparţine directoarei de la unitatea care a fost închisă.
Acum 2 ore
20:20
Echipele CSM Lugoj şi CSM Bucureşti s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României, după victoriile obţinute în manşa retur din primul tur al competiţiei.
20:10
Fotbal: Michel Platini depune o plângere pentru „defăimare publică” împotriva a trei foşti membri FIFA # News.ro
La câteva luni după ce a fost achitat definitiv de acuzaţiile de corupţie, într-un dosar care îl implică şi pe Sepp Blatter, Michel Platini a depus o plângere pentru defăimare publică împotriva a trei foşti membri FIFA, a dezvăluit miercuri Le Parisien.
20:10
Bolojan: Preşedintele României şi premierul României, indiferent cine sunt, trebuie să lucreze împreună. Avem o relaţie instituţională corectă / Despre susţinerea lui Nicuşor Dan pentru Drulă: A avut probabil preferinţele personale, ca cetăţean # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că preşedintele României şi premierul României, indiferent cine sunt, trebuie să lucreze împreună, el arătând că are o relaţie instituţională corectă cu şeful statului. Despre susţinerea lui Nicuşor Dan pentru Drulă, în campania pentru Primăria Capitalei, Bolojan a subliniat că acesta a avut probabil preferinţele personale, ca cetăţean pe care într-o formă indirectă le-a exprimat. În ceea ce priveşte atacurile dintre candidaţi, premierul a spus că ”s-a dovedit că această tactică de a ataca, uneori, fără fundament, nu dă roade”.
20:00
Ilie Bolojan: Am încredere că Ciucu va fi un primar bun, care va schimba faţa Bucureştiului / Cred că o parte din voturi au venit şi din acest vot de tip util şi pentru un candidat care vrea să facă reformă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că are încredere că Ciprian Ciucu va fi un primar bun, care va schimba faţa Bucureştiului, el precizând că o parte din voturi au venit şi din acest vot de tip util dar şi pentru un candidat care vrea să facă reformă.
20:00
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în deplasare cu Bahceşehir College Istanbul, în BKT EuroCup # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Bahceşehir College Istanbul, scor 84-72 (39-38), în prima etapă a returului grupei A, în BKT EuroCup.
20:00
Liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei au avut miercuri o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre ultimele eforturi de pace ale Washingtonului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, într-un moment pe care l-au descris ca fiind „critic” în acest proces, relatează Reuters.
20:00
Situaţie de urgenţă într-un bloc din Tulcea – Podeaua unui apartament de la parter s-a surpat / Echipaje de intervenţie, direcţionate la faţa locului # News.ro
Mai multe echipaje de intervenţie au fost direcţionate, miercuri seară, către un bloc din Tulcea, unde podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Deocamdată, nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.
19:50
Curtea de Apel Bucureşti, după investigaţia Recorder: Justiţia nu poate fi apărată prin minciună, iar independenţa ei nu poate fi invocată de cei care o subminează / Instanţa va cere verificarea aspectelor ”ce planează asupra tuturor elementelor acestui c # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a reacţionat, miercuri, după investigaţia Recorder şi a transmis că ”afirmaţiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate şi contrazise de documente oficiale şi de proceduri legale clare”. ”Independenţa justiţiei nu poate fi transformată într-un paravan pentru agende personale şi nici într-un instrument de intimidare instituţională”, au transmis reprezentanţii instanţei, anunţând că vor cere verificarea tuturor aspectelor din materialul jurnalistic.
19:40
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, ultima echipă calificată la Turneul Final Four al Cupei României # News.ro
Echipa Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat miercuri, pe teren propriu, la Turneul Final Four al Cupei României, după ce a eliminat formaţia Universitatea Cluj. Anterior s-au calificat Rapid Bucureşti, CSM Târgovişte şi FCC Baschet UAV Arad.
19:40
Premierul spune că va studia ceea ce apare în ancheta Recorder privind justiţia: Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o / Voi face o analiză cu echipa de consilieri, cu Ministerul Justiţiei, voi încerca un dialog cu asociaţiile de magistraţi # News.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că va studia ceea ce apare în ancheta Recorder privind justiţia, el anunţând că va face o analiză cu echipa de consilieri care sunt specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei şi va încerca un dialog cu asociaţiile de magistraţi. El a adăugat că, dacă aceştia au fost foarte uniţi şi foarte vocali în ceea ce priveşte drepturile salariale, pensionarea, crede că ar fi cel puţin necesar să fie măcar la fel de determinaţi şi de a ataca aceste probleme din interior.
19:30
Bolojan spune despre introducerea alegerilor în două tururi că, pentru a veni cu o propunere fermă, trebuie să vezi dacă ea are o anumită susţinere politică / Astăzi, în coaliţie cel puţin două partide au spus că nu susţin, UDMR şi PSD # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre introducerea alegerilor în două tururi de scrutin, că pentru a veni cu o propunere fermă, trebuie să vezi dacă ea are o anumită susţinere politică şi astăzi, în coaliţie cel puţin două partide au spus că nu susţin, UDMR şi PSD.
19:30
Un congresmen republican propune o rezoluţie pentru retragerea SUA din NATO: „America nu ar trebui să fie garanţia securităţii mondiale” # News.ro
Congresmenul republican Thomas Massie, reprezentând statul Kentucky, a anunţat marţi că propune o rezoluţie pentru retragerea SUA din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), argumentând că alianţa militară veche de peste şapte decenii este depăşită, a fost costisitoare pentru contribuabilii americani şi expune ţara la riscul de a se angaja în războaie străine.
19:30
FRF: Denis Drăguş, suspendat două etape după eliminarea de la meciul cu Bosnia. El ratează confruntarea cu Turcia # News.ro
Comisia de Disciplină a UEFA a anunţat, miercuri, că atacantul Denis Drăguş, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herţegovina – România, din 15 noiembrie, a primit două etape de suspendare.
Acum 4 ore
19:20
Volei masculin: SCM Zalău, calificare în optimile Challenge Cup cu dublă victorie în faţa echipei Budva # News.ro
Echipa SCM Zalău s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în optimile Challenge Cup, cu a doua victorie în faţa formaţiei muntenegrene Budva, scor 3-0, în faza 16-lor.
18:40
După 11 ani de proceduri, justiţia din Austria se opune extrădării oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş către Statele Unite # News.ro
După un proces judiciar care a durat 11 ani, justiţia austriacă a dat lovitura de graţie încercărilor Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş pentru a fi judecat pentru corupţie, respingând apelul împotriva unei hotărâri care blocase această măsură, relatează AFP şi Reuters.
18:40
Bolojan: Nu am emoţii la moţiunea de cenzură, dar n-aş vrea să înţelegeţi că mă agăţ de o anumită funcţie / Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate.
18:40
Meciul FCSB-Feyenoord: Elias Charalambous – E poate ultima oportunitate să câştigăm puncte şi să ne păstrăm şansele # News.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, este conştient că doar o victorie mai menţine formaţia bucureşteană în cărţile calificării din grupa Ligii Europa.
18:30
Ilie Bolojan, după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR: Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată. Haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara / Deciziile dificile nu se iau foarte uşor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la Curtea Constituţională, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, el arătând că întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor.
18:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reiterează faptul că nu va demisiona în urma scandalului provocat de criza apei potabile care a afectat peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. ”Va fi mai rău de atât, voi continua reformele”, adaugp Diana Buzoianu.
18:10
Ministrul Sănătăţii, vizită pe şantierul Spitalului Regional Craiova – Sunt finalizate cele două subsoluri şi se lucrează la parter, inclusiv pe timpul nopţii / Unitatea va deservi întreaga Regiune de sud-vest / Când încep lucrările la Iaşi şi Cluj # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, miercuri, mai multe spitale din Craiova şi a inspectat stadiul lucrărilor la Spitalul Regional care se construieşte aici. Unitatea va deservi întreaga Regiune de sud-vest şi va fi cel mai mare dintre cele trei spitale regionale. Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că sunt finalizate cele două subsoluri şi se lucrează la parter, inclusiv pe timpul nopţii.
18:00
JO Milano/Cortina 2026: Nouă schiori ruşi şi belaruşi au primit statut neutru pentru a concura în probele de calificare pentru Jocurile Olimpice # News.ro
Trei schiori din Rusia şi şase din Belarus — inclusiv foşti campioni olimpici şi mondiali — au primit aprobare miercuri pentru a concura în calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano/Cortina din 2026, care vor avea loc în februarie.
17:50
Un bărbat acuzat că a făcut, pe o platformă de socializare, propagandă fascistă, antisemită şi în favoarea unor persoane vinovate de genocid şi că a incitat la ură sau discriminare a fost reţinut şi ulterior pus sub control judiciar # News.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală în cazul unui bărbat de 39 de ani, pentru promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid şi pentru folosirea unor simboluri fasciste, precum şi pentru incitare la ură sau discriminare. Potrivit procurorilor, timp de aproape un an, acesta a publicat pe un cont creat pe o platformă de socializare mai multe imagini, texte şi secvenţe audio-vizuale prin care a promovat ideologia nazistă, cultul personalităţii lui Adolf Hitler şi ostilitatea faţă de populaţia evreiască. Reţinut iniţia, bărbatul a fost apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
17:50
UPDATE - CRIZA APEI DIN PRAHOVA - Buzoianu: Astăzi a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomiţa/ Directorul Apele Române şi-a prezentat demisia de onoare/ Raportul Corpului de control, trimis la Parchet # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi va fi dat mandat Consiliului de Administraţie al Exploatare Sistem Zonal Prahova pentru demiterea directorilor acestei instituţii. Directorul Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a prezentat demisia de onoare, a anunţat ministrul. Diana Buzoianu a precizat că raportul preliminar al Corpului de Control sunt trimise la Parchetul de pe lngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
17:50
Oficialul UE cu rangul cel mai înalt în domeniul apărării, comisarul Andrius Kubilius, a transmis miercuri un avertisment neobişnuit de dur, susţinând că noua strategie de securitate naţională (NSS) a SUA „surprinde prin antagonismul său clar faţă de Uniunea Europeană” şi echivalează cu o manevră geopolitică menită să împiedice Europa să devină vreodată o putere unificată, relatează POLITICO.
17:50
FR Canotaj, după ce un raport al Curţii de Conturi arată premieri nejustificate de jumătate de milion de euro: Întreaga activitate de premiere, strict în litera şi spiritul legii / Reacţia COSR # News.ro
Federaţia Română de Canotaj anunţă, după ce în presă au apărut concluziile verificărilor făcute de Curtea de Conturi cu privire la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţia care a gestionat şi aprobat banii pentru premieri în perioada 2021-2024, că întreaga activitate de premiere, precum şi toate procedurile administrative asociate, au fost derulate strict în litera şi spiritul legii.
17:50
Bolojan: Majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă ar avea o serie de efecte negative / Până la Crăciun va fi luată o decizie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, în cadrul negocierilor de la Palatul Victoria, cu sindicatele şi patronatele, că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative, precum alimentarea spiralei inflaţioniste, creşterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria uşoară, precum şi creşterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar. Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.
17:40
Nicuşor Dan, după documentarul Recorder: Am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie. Invit toţi magistraţii să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, trebuie şi o asumare în interiorul profesiei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, miercuri, că a văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiţie şi cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie. Şeful statului arată că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.
17:40
Cooperare română-belgiană, pentru recuperarea unui prejudiciu de un milion de euro / Doi georgieni au sustras din Franţa patru paleţi cu baterii care aparţineau unei firme din Sibiu şi i-au dus în Belgia / Anchetatorii au reuşit să găsească toate bateriil # News.ro
Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii. Au preluat marfa, dar aceasta nu a fost dusă la destinaţie, moment în care firma din România a sesizat autorităţile. Bateriile au fost găsite în Belgia, fiind recuperat un prejudiciu de un milion de euro. Acum ancheta continuă pentru a fi identificate toate persoanele implicate.
17:40
Un bărbat acuzat că a făcut pe o platformă de socializare propagandă fascistă, antisemită şi în favoarea unor persoane vinovate de genocid şi că a incitat la ură sau discriminare a fost reţinut şi ulterior pus sub control judiciar # News.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală în cazul unui bărbat de 39 de ani, pentru promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid şi pentru folosirea unor simboluri fasciste, precum şi pentru incitare la ură sau discriminare. Potrivit procurorilor, timp de aproape un an, acesta a publicat pe un cont creat pe o platformă de socializare mai multe imagini, texte şi secvenţe audio-vizuale prin care a promovat ideologia nazistă, cultul personalităţii lui Adolf Hitler şi ostilitatea faţă de populaţia evreiască. Reţinut iniţia, bărbatul a fost apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
17:30
Ministrul Justiţiei: Dacă există situaţii concrete de abuz, neglijenţă, favorizare sau corupţie în exercitarea funcţiei judiciare, trebuie prompt investigate şi sancţionate / Este absolut inacceptabilă orice interferenţă politică în actul de justiţie # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, transmite miercuri, după ancheta Recorder privind situaţia din justiţiei, că ”este absolut inacceptabilă orice interferenţă politică în actul de justiţie şi nu va solicita niciodată autorităţilor judiciare să abordeze cauze concrete, conform unor opinii sau viziuni politice”. El mai afirmă că Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit competenţele în legiferarea unui cadru modern pentru a asigura independenţa şi funcţionarea eficientă a justiţiei, mai departe acestea ţinând de autoritatea judecătorească, parchete şi CSM. Potrivit ministrului, dacă există situaţii concrete de abuz, neglijenţă, favorizare sau corupţie în exercitarea funcţiei judiciare acestea trebuie prompt investigate şi sancţionate şi Ministerul Justiţiei susţine necesitatea combaterii oricărei forme de pervertire a actului de justiţie de la exigenţele obiectivităţii imparţialităţii şi aflarii adevarului
Acum 6 ore
17:20
Nicuşor Dan, după documentarul Recorder: Am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie. Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, trebuie şi o asumare în interiorul prof # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, miercuri, că a văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiţie şi cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie. Şeful statului arată că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie şi îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei.
17:20
Fotbaliştii echipei Politehnica Iaşi îşi vor primi în această săptămână cele trei salarii restante, după ce Primăria va vira clubului peste şase milioane de lei # News.ro
Primăria Iaşi anunţă că jucătorii şi angajaţii clubului de fotbal Politehnica Iaşi îşi vor primi salariile restante în această săptămână, după ce municipalitatea va vira către club suma de 6,14 milioane de lei.
17:10
Bogdan Hossu (Cartel Alfa): I-am atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România / Pregătim acţiuni de protest, ne vom adresa şi preşedintelui, pentru medierea conflictului # News.ro
Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi că protejează în continuare companiile. Hossu a anunţat că sindicatele pregătesc mişcări de protest şi se vor adresa şi Administraţiei Prezidenţiale, pentru o mediere din partea şefului statului.
17:10
Şeful CNAIR publică imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania). Anul viitor s-ar putea circula continuu pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş - VIDEO # News.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a difuzat imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti (Autostrada Transilvania), unde compania Ozaltin a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la km 23 (Topa Mică), o structură de aproape 2 km lungime. Acesta spune că obiectivul CNAIR este să asigure de anul viitor circulaţia continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului şi Târgu Mureş.
17:00
ANALIZĂ: Piaţa de spaţii de coworking a crescut în 2025, în ciuda schimbărilor fiscale. Segmentul de coworking este estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030 # News.ro
Piaţa birourilor flexibile a înregistrat în 2025 o creştere de aproximativ 20% faţă de anul precedent, în pofida contextului fiscal şi economic mai dificil, arată o analiză Supertree Workspaces & More. Conform analizelor de piaţă, segmentul de coworking continuă să crească accelerat la nivel global, fiind estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030. În Europa, piaţa spaţiilor flexibile este evaluată la peste 7 miliarde dolari şi reprezintă aproximativ 2,5% din stocul total de birouri modern. În România, piaţa rămâne într-o fază de dezvoltare, cu peste 100 de spaţii de coworking şi aproximativ 70.000 mp de birouri flexibile în Bucureşti, reprezentând doar 2,3% din stocul total de birouri modern.
17:00
Rusia a lovit în regiunea Odesa infrastructura energetică, inclusiv în zona conductei Transbalkan ce aduce gaz lichefiat din Grecia # News.ro
Dronele ruseşti au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, o zonă în care se află mai multe conducte, inclusiv cea care transportă gaz natural lichefiat din Grecia către Ucraina, a anunţat miercuri un oficial ucrainean de rang înalt, relatează Reuters.
17:00
Gorj: Un medic de la Spitalul din Rovinari a murit în timpul serviciului/ El era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare # News.ro
Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului. El avea 48 de ani şi era cunoscut cu afecţiuni cardio-vasculare.
16:50
Ministrul Muncii, după negocierile de la Guvern pe majorarea salariului minim: Cred că încă mai e spaţiu de negociere / În acest moment, dacă nu creşte salariul minim, 2 milioane de cetăţeni ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, după negocierile de la Guvern pe majorarea salariului minim, că încă mai e spaţiu de negociere, o decizie fiind aşteptată pentru săptămâna viitoare. El a precizat că în acest moment, dacă nu creşte salariul minim, 2 milioane de cetăţeni ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare dar şi statul ar pierde nişte miliarde de lei, atât în mod direct cât şi în mod indirect, din taxa de consum.
16:50
Comitetul Nobel îi cere lui Maduro să plece de la putere, la înmânarea Premiului Nobel pentru pace fiicei opozantei venezuelene María Corina Machado. Opozanta anunţă într-o convorbire la telefon cu preşedintele Comitetului că se află pe drum, dar că soseş # News.ro
Comitetul norvegian Nobel i-a cerut miercuri preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro să plece de la putere, pe care o ocupă din 2013, la înmânarea Premiului Nobel pentru Pace, atribuit şefei opoziţiei, María Corina Machado, reprezentat de către fiica sa ceremonie, relatează AFP.
16:40
Bărbat arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat cu un cuţit de bucătărie un vecin care venise să-i ceară să înceteze scandalul făcut la beţie # News.ro
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv, după ce şi-a înjunghiat un vecin în abdomen cu un cuţit de bucătărie, în timpul unui conflict spontan izbucnit din cauză că acesta venise să-i ceară să înceteze scandalul pe care-l făcea pentru că băuse alcool.
16:40
Documentarul Recorder „Justiţie Capturată” va fi difuzat miercuri, de la ora 21.00, pe TVR/ VIDEO # News.ro
Documentarul „Justiţie Capturată”, realizat de jurnaliştii Recorder Andreea Pocotilă şi Mihai Voinea, va fi difuzat miercuri, de la ora 21.00, pe TVR.
16:40
Handbal masculin: Naţionala se reuneşte pentru un stagiu la Bucureşti, în perspectiva CE2026 # News.ro
Naţionala României se reuneşte pentru stagiu de pregătire, înaintea participării la Campionatul European din 2026, între 15 ianuarie – 1 februarie. Au fost convocaţi 20 de jucători.
16:30
Pedro Alonso şi banda sa vor încerca să fure un tablou Da Vinci în „Berlín and the Lady with an Ermine”, pe Netflix din 15 mai/ VIDEO # News.ro
Berlin (Pedro Alonso) şi banda lui revin pe Netflix din 15 mai în „Berlín and the Lady with an Ermine” („Berlin şi Dama cu Hermină”), un nou capitol al seriei create de Álex Pina şi Esther Martínez Lobato.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.