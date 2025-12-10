Unde erau KGB-iștii. Starmer, agent troțkist. Mea Sponte: FANTOMELE TRECUTULUI

21:50

A trecut un an de când întreaga lume a scris despre România, unde izbucnise un scandal electoral. Pe 24 noiembrie, Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale. La scurt timp, a fost etichetat drept politician pro-rus, iar pe 6 decembrie, al doilea tur al alegerilor a fost anulat de Curtea Constituțională.