Unde erau KGB-iștii. Starmer, agent troțkist. Mea Sponte: FANTOMELE TRECUTULUI

ActiveNews.ro, 10 decembrie 2025 19:20
Ca și cum nu ar fi avut deja destule probleme – în calitate de „cel mai nepopular prim-ministru din istoria Marii Britanii” – Sir Keir Starmer mai primește o lovitură de imagine: o anchetă jurnalistică publicată de Daily Mail dezvăluie că Starmer a fost troțkist la tinerețe.
• • •
Acum 30 minute
19:20
Ca și cum nu ar fi avut deja destule probleme – în calitate de „cel mai nepopular prim-ministru din istoria Marii Britanii" – Sir Keir Starmer mai primește o lovitură de imagine: o anchetă jurnalistică publicată de Daily Mail dezvăluie că Starmer a fost troțkist la tinerețe.
Acum 2 ore
18:20
Plagiatorul Mircea Cărtărescu, analfabetul care îi urăște pe Eminescu și Noica, derbedeul care înjură Catedrala Mântuirii Neamului, vrea să fie violator simbolic în toate manualele de literatură română. Când va rămâne gravid el însuși? # ActiveNews.ro
Ar fi bine să amintim chiar în puține cuvinte plagiatele rețelei de azi (rămânând ca în scurt timp să detaliem plagiatele „marilor maeștri" ai hoției literare de astăzi). Rețeaua este compusă din:
Acum 4 ore
15:50
Călin Georgescu: Generalul Radu Theodoru - S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu # ActiveNews.ro
Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat - nu din milă, ci din recunoștință.
Acum 6 ore
14:40
Ion Cristoiu: O nouă suită de momente comice: vizita lui Nicușor Dan în Franța. Dl. Președinte, CIUCIU relație transatlantică! Nu merge cu politica crăcănată! # ActiveNews.ro
După dezastrul de la București și Buzău, PSD ne-a anunțat că analizează.
Acum 8 ore
13:00
Congresmenul republican Thomas Massie adepus la biroul Camerei Reprezentanților un proiect în care afirmă că „NATOeste o relicvă a Războiului Rece” din care Statele Unite trebuie să se retragă.
12:00
Reacția oficială a liderilor europeni la recent publicata Strategie deSecuritate Națională a SUA se lasă așteptată. Dar...
Acum 12 ore
11:40
Înmormântarea Domnului General Radu Theodoru va avea loc vineri, 12.12.2025, la ora 12.00, la Sfânta Mănăstire Comana. A trăit și a murit ca un om liber # ActiveNews.ro
Domnul general Radu Theodoru va fi depus în cursul zilei de astăzi la Mănăstirea Comana, județul Giurgiu. Înmormântarea va avea loc vineri, 12.12.2025, la ora 12.00.
11:00
Zelenski se prăbușește în sondaje: într-o singură lună a pierdut patru procente. Cine i-ar putea lua locul dacă mâine ar fi alegeri? # ActiveNews.ro
Doar 20,3% dintre ucraineni ar vota pentru președintele Volodimir Zelenski la viitoarele alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj Info Sapiens publicat pe 9 decembrie.
10:00
Emisarii lui Donald Trump i-au transmis președintelui Volodimir Zelenski că are la dispoziție doar câteva zile pentru a accepta planul de pace care ar impune Ucrainei să accepte pierderi teritoriale, în schimbul unor garanții de securitate.
09:30
Familia Soros e încă puternică în această parte a Europei: de ieri, avem un primar, Ciprian Ciucu, sorosist cu acte-n regulă, dacă putem spune astfel, promovat și susținut de soroșistul Ilie Bolojan, cuplul care ne-a ”salvat” de extrema dreaptă, adică ziarista Anca Alexandrescu.
09:00
Să presupunem că vecinii mei construiesc un garaj. Să presupunem că pe mine mă deranjează chestiunea aceasta pentru că aș fi vrut să reamenajăm întreaga curte. Mă gândeam să radem tot și facem un carport sub care să încapă..
08:30
Valentina și Cristinel Rusu sunt părinții a șase copii, cu vârste între 14 ani și 9 luni, cinci băieți și o fată. Pentru ei bucuria copiilor lor este cel mai de preț lucru pe care îl pot avea. Dacă Moș Crăciun le‑ar aduce acestor părinți un...
08:00
Elitele europene războinice Ursula, Macron și Merz așteaptă doar scânteia potrivită pentru a transforma Uniunea într-o Federație condusă cu mână de fier. Fără să întrebe pe nimeni. Niciodată.
07:00
10 decembrie 1922 - Ziua oficială a Studențimii Române. Un studiu al istoricului Corneliu Ciucanu despre debutul Mișcării lui Corneliu Codreanu apărut în ziarul Adevărul # ActiveNews.ro
După Marea Unire așteptările tinerei generații constau în demararea de reforme, cum ar fi lichidarea corupției, care să ducă la reconfigurarea vieții socio-politice.
Acum 24 ore
03:40
Publicația Glasul informează: „A fost devastată și modesta cruce amplasată la Tâncăbești pe 29.11.2025, în locul troiței monumentale distruse de persoane încă neidentificate în noaptea de 27/28.11.2025.
03:20
În data de 10 decembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Mina Melodul, Ermoghen și Evraf; Sfântului Mucenic Teotecn; Cuviosului Toma din Bitinia; Sfântului Mucenic Marian; Cuviosului Ioasaf din Bielgorod.
03:10
Doamna Aspazia Oțel Petrescu: "Dumnezeu ne dă ceea ce alegem de bună voie. L-am ales pe Dumnezeu, suntem ai lui Dumnezeu; l-am ales pe Satana, suntem ai Satanei" (9 decembrie 1923 - 23 ianuarie 2018) # ActiveNews.ro
Cânda fost pus Iov la încercare, Dumnezeu i-a pus limită diavolului,este vorba de liberul arbitru. Dumnezeu îi dă voie să neispitească ca să se vădească tăria noastră, nu slăbiciuneanoastră.
01:40
Scrie Eminescu limpede, „cu fruntea boltă de revoltă” (am folosit sintagma lui Al.Philippide), ca și cum ar fi scris acum o oră. Cine are interesul ca Eminescu să intre în umbră? Cum cine? Culturalizatorii fără cultură.
01:30
Publicația Glasul informează: „A fost devastată și modesta cruce amplasată la Tâncăbești pe 29.11.2025, în locul troiței monumentale distruse de persoane încă neidentificate în noaptea de 27/28.11.2025.
01:20
Constantin Barbu: Un cuvânt trist despre smintelile Arhiepiscopului Casian al Dunării de Jos. Cu speranța luminării și îndreptării # ActiveNews.ro
Casian Crăciun este astăzi ortodoxul care deține funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și colaborator al Securității pentru CNSAS. Pentru a fi obiectivi cităm in extenso articolul apărut în ziarul Curentul (scris de D.A., 22 iulie 2008).
00:10
"Partidul roșiilor (liberalilor) reunește în sânul său mai multă incapacitate, perversitate morală, lăcomie de avere publică și invidie pentru tot ce răsare cu un cap peste masă" - Eminescu pe 9 decembrie 1878 # ActiveNews.ro
Astfel profesorii de universitate, în loc să-și caute de treabă, fac politică; profesorii de licee și de școale primare asemenea; ingineri, medici, scriitori, muzicanți, actori chiar, toți fac politică, pentru a parveni. Și acesta e răul cu desăvîrșire mai mare.
9 decembrie 2025
21:00
Ieri
19:10
ADEVĂRUL despre ATENTATUL TERORIST MAGHIAR de la SFÂNTU GHEORGHE. Video în premieră: MARTORUL-SURPRIZĂ. O delegație a Uniunii Scriitorilor condusă de Radu Theodoru și D.R. Popescu, ȚINTA teroriștilor unguri. EXCLUSIV # ActiveNews.ro
ActiveNews a stat de vorbă cu ultimul martor în viață al acelui moment, care trebuia să fie chiar ținta actului terorist al rețelei extremiștilor maghiari cu conexiuni de la Budapesta până în CC al PCR.
18:30
9 decembrie: Zămislirea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel # ActiveNews.ro
Sfânta Ana provenea din seminția preoțească, iudaică, a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron,
17:50
Fiica Generalului Radu Theodoru: Știu că vei urca și pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere # ActiveNews.ro
Generalul Radu Theodoru a plecat la Domnul. Redăm mai jos mesajul fiicei sale, Voica Theodoru, publicat pe pagina asociației conduse de patriotul legendar:
17:20
Generalul Radu Theodoru și-a luat zborul spre Domnul la 101 ani! Biografia unui erou legendar al României # ActiveNews.ro
După 1990 s-a implicat în viața politică și civică aducând un suflu de naționalism profund în întrega societate. La ActiveNews, care l-a iubit, găsiți o serie întreagă de informații exclusive și articole despre blândul și aprigul General Radu Theodoru. Veșnica lui pomenire!
15:10
Legea Vexler merge mai departe: Senatul a respins cererea de reexaminare a lui Nicușor Dan. Președintele a avut doar sprijinul partidelor de opoziție. Votul a fost dat de ziua lui Vexler # ActiveNews.ro
Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan asupra legii pentru combaterea extremismului. Legea Vexler merge mai departe.
15:10
Ion Cristoiu: Cheia Anulării alegerilor e la Klaus Iohannis. "Înapoi la turul doi" - de Robert Turcescu # ActiveNews.ro
Robert Turcescu a avut excelenta inițiativă de a intervieva mai multe personalități, în frunte cu Călin Georgescu, despre Anularea alegerilor. Cele opt interviuri au fost reunite într-o carte de succes, Înapoi la turul doi.
15:10
Regele Iordaniei donează Bisericii Ortodoxe Sârbe terenul cu locul unde a fost botezat Hristos # ActiveNews.ro
Locul Botezului luiIisus Hristos în râul Iordan a fost vizitat de Patriarhul Serbiei, Porfirie,însoțit de Prințul Ghazi Bin Muhammad, consilier al Regelui Abdullah al II-lea.
14:30
Andrei Gușă: SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate ”cenzură”. Retorica UE referitoare la libertatea de exprimare se implementează în mod anti-american # ActiveNews.ro
”Statele Unite ale Americii blochează accesul la vize pentru accederea în Statele Unite pentru persoanele care sunt implicate în fact-checking, respectiv moderare de conținut.”, anunță deputatul AUR Andrei Gușă.
14:10
Bloggeriță din Cernăuți condamnată definitiv la 5 ani de închisoare pentru că a filmat recrutările forțate # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a Ucrainei a respins recursul Angelei Gurina, care a publicat online coordonatele unei unități militare ucrainene în timpul unei transmisiuni live, transmite Suspilne Cernăuți.
13:50
Schimbări la eliberarea cazierului judiciar. De la amprentare la certificatul electronic # ActiveNews.ro
Obținerea cazierului judiciar se schimbă odată cu modificările aduse Legii nr. 290/2004, care introduc noi reguli privind preluarea amprentelor, verificarea datelor și emiterea certificatului.
13:40
Dan Tomozei: A apărut volumul: “ANATOMIA LOVITURII DE STAT – ROMÂNIA, DECEMBRIE 2024” # ActiveNews.ro
Volumul "Anatomia loviturii de stat – România, Decembrie 2024”, dedicat domnului Călin Georgescu și doamnei Elena Lasconi a ieșit de sub tipar. De astăzi, volumul este disponibil în România.
13:30
Robert Turcescu a avut excelenta inițiativă de a intervieva mai multe personalități, în frunte cu Călin Georgescu, despre Anularea alegerilor. Cele opt interviuri au fost reunite într-o carte de succes, Înapoi la turul doi.
13:00
La o zi după ce Senatul a respins reexaminarea legii Vexler, judecătorii au decis: procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe # ActiveNews.ro
A sosit decizia din partea magistraților care resping cererile formulate de Călin Georgescu. Începe judecata în dosar.
12:30
„Războiul este o escrocherie. Întotdeauna a fost așa. Este probabil cea mai veche escrocherie din lume, de departe cea mai profitabilă și absolut sigur cea mai malefică… Este singura în care profiturile se numără în dolari, iar pierderile, în vieți omenești.” - General Smedley D. Butler, „War Is a Racket”
12:30
Legea Vexler merge mai departe: Senatul a respins cererea de reexaminare a lui Nicușor Dan. Președintele a avut doar sprijinul partidelor de opoziție # ActiveNews.ro
Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan asupra legii pentru combaterea extremismului. Legea Vexler merge mai departe.
12:00
Sigur că europenii se simt umiliți; Statele Unite și Rusia le modelează viitorul fără să-i consulte. Dar dacă te porți ca un copil, ești tratat ca atare.
12:00
Noua strategie de securitate a SUA lovește direct în nucleul proiectului bruxellez. Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron și Friedrich Merz sunt prezentați ca...
11:30
Călin GEORGESCU, declarații la Poliția Buftea: ”Ați compromis ideea de Democrație, Justiție și Competență. Asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor. AJUNGE!” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
10:50
Cezar Avramuță se afla în fața sediului Poliției Buftea, alături de zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. El nu are voie în aceste momente să participe la proteste, conform ultimei decizii a instanței.
10:10
Donald Trump intervine în scandalul momentului dintre Elon Musk și UE: ”Se îndreaptă într-o direcție greșită. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a luat apărarea platformei X, care a fost amendată de UE pentru încălcarea normelor privind conținutul online. Liderul de la Casa Albă a calificat amenda drept „una urâtă” și a avertizat că...
09:50
Președintele Nicușor Dan se află marți la Paris, marcând prima vizită oficială de la preluarea mandatului, potrivit Administrației Prezidențiale.
09:30
Nicușor Dan, în Le Monde: Persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse # ActiveNews.ro
Nicușor Dan, într-un interviu pentru Le Monde, a declarat că persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse.
09:20
LIVE: Călin Georgescu, la Judecătoria Sectorului 1: "LEGEA este singura mea apărare" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
09:10
LIVE: Călin Georgescu a ajuns la Judecătoria Sectorului 1 – liderul suveranist, citat de urgență; ce se întâmplă cu controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a fost citat de urgență de magistrați. Acesta va afla astăzi răspunsul crucial de la judecătoria sectorului 1, în primul dosar penal trimis în judecată.
08:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care cetățenii aflați în rezerva militară vor fi convocați la instruiri în anul 2026. Documentul a fost publicat pe 8 decembrie pe portalul oficial de acte normative al Federației Ruse.
00:20
8 decembrie: Sfântul Cuvios Patapie. Sfinții Apostoli Cezar, Tihic și Onisifor, din cei 70 # ActiveNews.ro
În ziua de 8 decembrie, Biserica face prăznuirea: Cuviosului Patapie din Teba; Sfinților Apostoli Sostene, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor, din cei 70.
00:20
8 decembrie 1920: Primul atentat terorist din România, care l-a țintit pe Octavian Goga. Max Goldstein, Saul Osias și Leon Lichtblau, trei bolșevici evrei, au aruncat în aer prezidiul Senatului, ucigând trei demnitari și rănind mai mulți episcopi # ActiveNews.ro
Pe 11 decembrie 2021 se împlinesc 102 de ani de la înmormântarea victimelor primului atentat terorist din România, produs pe 8 decembrie 1920 la Senat. În acea epocă Regatul României avea graniță directă cu Uniunea Sovietică și numeroși agenți bolșevici erau infiltrați în țară pentru diferite scopuri
8 decembrie 2025
21:50
Călin Georgescu, interviu de excepție în presa slovacă, la un an de la anularea alegerilor: ”Ei au dat lovitura de stat, nu eu. În Ucraina se decide viitorul Europei” # ActiveNews.ro
A trecut un an de când întreaga lume a scris despre România, unde izbucnise un scandal electoral. Pe 24 noiembrie, Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale. La scurt timp, a fost etichetat drept politician pro-rus, iar pe 6 decembrie, al doilea tur al alegerilor a fost anulat de Curtea Constituțională.
