Generalul Radu Theodoru: La Nunta mea să veniți în costume naționale! Voica Theodoru: Veniți la Mănăstirea Comana îmbrăcați de Sărbătoare, nu de Înmormântare!
ActiveNews.ro, 11 decembrie 2025 17:50
Pentru ziua înmormântării vreau să vă anunț că tatăl meu și-a manifestat dorința ca cei ce pot veni în costum național să o facă! Costume tradiționale, colorate, înflorate. Citez: ”Cocuțo, la înmormântarea mea să veniți ca niște împărătițe, așa cum arată româncele noastre în costum național. "
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
17:50
Generalul Radu Theodoru: La Nunta mea să veniți în costume naționale! Voica Theodoru: Veniți la Mănăstirea Comana îmbrăcați de Sărbătoare, nu de Înmormântare! # ActiveNews.ro
Pentru ziua înmormântării vreau să vă anunț că tatăl meu și-a manifestat dorința ca cei ce pot veni în costum național să o facă! Costume tradiționale, colorate, înflorate. Citez: ”Cocuțo, la înmormântarea mea să veniți ca niște împărătițe, așa cum arată româncele noastre în costum național. "
Acum 2 ore
16:30
Va rămâne veșnic în sufletele și în inimile noastre imaginea omului exigent, sincer, onest, generos, iubitor de țară, de dreptate, de pace, de frumos și de adevăr. Așa a fost omul – RADU patriotul care și-a îndeplinit misiunea pământească și acum merge să îndeplinească misiunea cerească, misiunea cosmică.
Acum 4 ore
15:30
Matuzov povestește de imensa putere pe care o deținea Evgheni Primakov în calitate de redactor șef la Pravda. În anii 60, Primakov (născut Finkelstein) fusese numit de marele șef al KGB-ului, Iuri Andropov, într-o poziție care îi permitea să termine cariera oricărui funcționar sovietic. Dacă scria Pravda de tine, erai terminat
14:50
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,a participat la o masă rotundă, unde a făcut o serie de afirmații interesante.
Acum 6 ore
12:40
Reactivarea #reziștilor, direct cu miting. Cum nu le-a pus nimeni un film despre anularea libertăților în pandemie? # ActiveNews.ro
Sute de tineri furioși și liberi au protestat împotriva unei părți din judecători și de partea altora. Au văzut un reportaj pe Recorder și n-au mai putut să rămână-n case, toți deodată, noaptea pe ger.
12:20
Răzvan Ioan Boanchiș: ”Cine a susținut financiar înfierarea trotinetistă?” Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! # ActiveNews.ro
„Cine a susținut financiar înfierarea trotinetistă?” - Reacție critică la materialul Recorder, a ziaristului Răzvan Ioan Boanchiș!
Acum 8 ore
12:00
Publicația ucraineană Zerkalo Nedeli (OglindaSăptămânii) prezintă cea mai recentă versiune a documentului transmis Kievuluide Washington.
11:20
Judecătoarea Adriana Stoicescu demască adevăratele interese din spatele documentarului Recorder # ActiveNews.ro
Documentarul Recorder dedicat justiției din România a provocat reacții puternice în rândul magistraților, una dintre cele mai vehemente aparținând judecătoarei Adriana Stoicescu.
11:20
Fost vicepreședinte al Comisiei SRI: Rețeaua lui Coldea s-a pus în mișcare ca să-l scape de pușcărie # ActiveNews.ro
„O rețea de ONG-uri și site-uri aflate sub controlul generalului infractor Florian Coldea, sprijinite logistic, financiar, propagandistic de Soros dǎ în aceste zile un atac la independența justiției din România și subminează statul de drept”
10:50
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis un mesaj dur după apariția documentarului Recorder – „Justiție capturată”. Judecătorii afirmă că materialul face parte dintr-o amplă campanie care urmărește...
Acum 12 ore
09:50
De la 1 ianuarie, românii plătesc mai mult: CCR aprobă scumpirea impozitelor pe proprietăți și venituri # ActiveNews.ro
Contestația AUR depusă pentru pachetul care cuprinde taxe și impozite a fost repsinsă de CCR. Curtea a dat undă verde pentru modificări. Așadar, de la începutul lui 2026, se majorează impozitul pe proprietate, pe locuință, mașini.
09:40
Ion Cristoiu: Sub conducerea Adrianei Săftoiu, TVR se întoarce la slugărnicia TVR-ului față de regimul iliescist # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 10 decembrie 2025: Sub conducerea Adrianei Săftoiu, TVR se întoarce la slugărnicia TVR-ului față de regimul iliescist.
09:30
Ședință tensionată la Guvern: PSD așteaptă demisia sau demiterea ministresei de la Mediu # ActiveNews.ro
Ședință tensionată la Guvern! Miniștrii lui Bolojan se reunesc în prima ședință după ce liderul PSD i-a cerut premierului să o demită pe rezista de la Mediu, Diana Buzoianu.
09:10
Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina și afirmă că a folosit ”cuvinte destul de dure” în discuția cu liderii europeni: ”Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că a folosit „cuvinte destul de dure” în discuția telefonică purtată mai devreme cu liderii europeni - președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer.
Acum 24 ore
01:40
Cum acționa Securitatea pentru compromiterea lui Ion Gavrilă Ogoranu? Ca Institutul Elie Wiesel. 10 decembrie - Trecerea la Domnul a deținutului politic Ioan Roșca din Mândra, sprijinitor al rezistenței armate anticomuniste din Munții Făgărașului # ActiveNews.ro
Ioan Roșca s-a născut la 1 octombrie 1931, în satul Râușor, comuna Mândra. A fost elev al liceului ,,Radu Negru” din Făgăraș, sprijinitor al grupului de rezistență din Munții Făgărașului, fiind arestat în 1951, în timpul susținerii examenului de bacalaureat.
00:50
COLDEA, ORGANIZATORUL. Patrick Andre de Hillerin dezvăluie cine se află în spatele rebeliunii soroșiste contra CSM. ”Justiția capturată” sau ”Justiția capcanată”? # ActiveNews.ro
Cunoscutul jurnalist veteran Patrick Andre de Hillerin dezvăluie pentru profani și nu numai culisele rebeliunii soroșiste care are loc în această seară împotriva CSM sub pretextul unor pretinse dezvăluiri făcute de canalul securist-soroșist Recorder cu vânt în pupă de la Nicușor Dan:
00:50
E V O C A R E dintru ale Părintelui Arhidiacon Ioan Caraza la vreme de aniversarea zilei de naștere (10 decembrie 1941 - 31 iulie 2025). Ultima cateheză filmată cu Pr. Ioan Caraza - VIDEO # ActiveNews.ro
În urmă cu 84 de ani, la data de 10 decembrie 1941, venea pe lume într-o familie dreptcredincioasă din satul Fărcașa, județul Neamț, al treilea din cei unsprezece copii, anume Ioan, cel ce printr-o lucrare minunată și tainică a lui Dumnezeu a devenit slujitor plin de râvnă al Său și al Bisericii Sale dreptmăritoare,
10 decembrie 2025
22:10
A recunoscut public calitatea sa de colaborator în structurile afiliate fostului KGB din RSS Moldovenească (Societatea pentru prietenie cu țările lumii), rămânând în rezerva de cadre a Securității.
21:50
COLDEA, ORGANIZATORUL. Patrick Andre de Hillerin dezvăluie cine se află în spatele rebeliunii soroșiste contra CSM # ActiveNews.ro
Cunoscutul jurnalist veteran Patrick Andre de Hillerin dezvăluie pentru profani și nu numai culisele rebeliunii soroșiste care are loc în această seară împotriva CSM sub pretextul unor pretinse dezvăluiri făcute de canalul securist-soroșist Recorder cu vânt în pupă de la Nicușor Dan:
19:50
Național: O nouă tragedie în lumea medicală! Un medic chirurg de 48 de ani a murit chiar în timpul unei consultații # ActiveNews.ro
Un chirurg gorjean, în vârstă de 48 de ani, de la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari a murit în timpul programului de lucru. Cadrul medical a căzut la pămînt în fața unui pacient.
19:20
Ca și cum nu ar fi avut deja destule probleme – în calitate de „cel mai nepopular prim-ministru din istoria Marii Britanii” – Sir Keir Starmer mai primește o lovitură de imagine: o anchetă jurnalistică publicată de Daily Mail dezvăluie că Starmer a fost troțkist la tinerețe.
18:20
Plagiatorul Mircea Cărtărescu, analfabetul care îi urăște pe Eminescu și Noica, derbedeul care înjură Catedrala Mântuirii Neamului, vrea să fie violator simbolic în toate manualele de literatură română. Când va rămâne gravid el însuși? # ActiveNews.ro
Ar fi bine să amintim chiar în puține cuvinte plagiatele rețelei de azi (rămânând ca în scurt timp să detaliem plagiatele „marilor maeștri" ai hoției literare de astăzi). Rețeaua este compusă din:
Ieri
15:50
Călin Georgescu: Generalul Radu Theodoru - S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a aprins de lumina poveștii vii a unui mare patriot român, inimă de leu # ActiveNews.ro
Veteranii de război nu sunt o statistică, nu sunt o povară, ci însăși temelia libertății pe care pășim. Statul român are o obligație morală și sacră: să le ofere respect, grijă și sprijin total, necondiționat - nu din milă, ci din recunoștință.
14:40
Ion Cristoiu: O nouă suită de momente comice: vizita lui Nicușor Dan în Franța. Dl. Președinte, CIUCIU relație transatlantică! Nu merge cu politica crăcănată! # ActiveNews.ro
După dezastrul de la București și Buzău, PSD ne-a anunțat că analizează.
13:00
Congresmenul republican Thomas Massie adepus la biroul Camerei Reprezentanților un proiect în care afirmă că „NATOeste o relicvă a Războiului Rece” din care Statele Unite trebuie să se retragă.
12:00
Reacția oficială a liderilor europeni la recent publicata Strategie deSecuritate Națională a SUA se lasă așteptată. Dar...
11:40
Înmormântarea Domnului General Radu Theodoru va avea loc vineri, 12.12.2025, la ora 12.00, la Sfânta Mănăstire Comana. A trăit și a murit ca un om liber # ActiveNews.ro
Domnul general Radu Theodoru va fi depus în cursul zilei de astăzi la Mănăstirea Comana, județul Giurgiu. Înmormântarea va avea loc vineri, 12.12.2025, la ora 12.00.
11:00
Zelenski se prăbușește în sondaje: într-o singură lună a pierdut patru procente. Cine i-ar putea lua locul dacă mâine ar fi alegeri? # ActiveNews.ro
Doar 20,3% dintre ucraineni ar vota pentru președintele Volodimir Zelenski la viitoarele alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj Info Sapiens publicat pe 9 decembrie.
10:00
Emisarii lui Donald Trump i-au transmis președintelui Volodimir Zelenski că are la dispoziție doar câteva zile pentru a accepta planul de pace care ar impune Ucrainei să accepte pierderi teritoriale, în schimbul unor garanții de securitate.
09:30
Familia Soros e încă puternică în această parte a Europei: de ieri, avem un primar, Ciprian Ciucu, sorosist cu acte-n regulă, dacă putem spune astfel, promovat și susținut de soroșistul Ilie Bolojan, cuplul care ne-a ”salvat” de extrema dreaptă, adică ziarista Anca Alexandrescu.
09:00
Să presupunem că vecinii mei construiesc un garaj. Să presupunem că pe mine mă deranjează chestiunea aceasta pentru că aș fi vrut să reamenajăm întreaga curte. Mă gândeam să radem tot și facem un carport sub care să încapă..
08:30
Valentina și Cristinel Rusu sunt părinții a șase copii, cu vârste între 14 ani și 9 luni, cinci băieți și o fată. Pentru ei bucuria copiilor lor este cel mai de preț lucru pe care îl pot avea. Dacă Moș Crăciun le‑ar aduce acestor părinți un...
08:00
Elitele europene războinice Ursula, Macron și Merz așteaptă doar scânteia potrivită pentru a transforma Uniunea într-o Federație condusă cu mână de fier. Fără să întrebe pe nimeni. Niciodată.
07:00
10 decembrie 1922 - Ziua oficială a Studențimii Române. Un studiu al istoricului Corneliu Ciucanu despre debutul Mișcării lui Corneliu Codreanu apărut în ziarul Adevărul # ActiveNews.ro
După Marea Unire așteptările tinerei generații constau în demararea de reforme, cum ar fi lichidarea corupției, care să ducă la reconfigurarea vieții socio-politice.
03:40
Publicația Glasul informează: „A fost devastată și modesta cruce amplasată la Tâncăbești pe 29.11.2025, în locul troiței monumentale distruse de persoane încă neidentificate în noaptea de 27/28.11.2025.
03:20
În data de 10 decembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Mina Melodul, Ermoghen și Evraf; Sfântului Mucenic Teotecn; Cuviosului Toma din Bitinia; Sfântului Mucenic Marian; Cuviosului Ioasaf din Bielgorod.
03:10
Doamna Aspazia Oțel Petrescu: "Dumnezeu ne dă ceea ce alegem de bună voie. L-am ales pe Dumnezeu, suntem ai lui Dumnezeu; l-am ales pe Satana, suntem ai Satanei" (9 decembrie 1923 - 23 ianuarie 2018) # ActiveNews.ro
Cânda fost pus Iov la încercare, Dumnezeu i-a pus limită diavolului,este vorba de liberul arbitru. Dumnezeu îi dă voie să neispitească ca să se vădească tăria noastră, nu slăbiciuneanoastră.
01:40
Scrie Eminescu limpede, „cu fruntea boltă de revoltă” (am folosit sintagma lui Al.Philippide), ca și cum ar fi scris acum o oră. Cine are interesul ca Eminescu să intre în umbră? Cum cine? Culturalizatorii fără cultură.
01:30
Publicația Glasul informează: „A fost devastată și modesta cruce amplasată la Tâncăbești pe 29.11.2025, în locul troiței monumentale distruse de persoane încă neidentificate în noaptea de 27/28.11.2025.
01:20
Constantin Barbu: Un cuvânt trist despre smintelile Arhiepiscopului Casian al Dunării de Jos. Cu speranța luminării și îndreptării # ActiveNews.ro
Casian Crăciun este astăzi ortodoxul care deține funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și colaborator al Securității pentru CNSAS. Pentru a fi obiectivi cităm in extenso articolul apărut în ziarul Curentul (scris de D.A., 22 iulie 2008).
00:10
"Partidul roșiilor (liberalilor) reunește în sânul său mai multă incapacitate, perversitate morală, lăcomie de avere publică și invidie pentru tot ce răsare cu un cap peste masă" - Eminescu pe 9 decembrie 1878 # ActiveNews.ro
Astfel profesorii de universitate, în loc să-și caute de treabă, fac politică; profesorii de licee și de școale primare asemenea; ingineri, medici, scriitori, muzicanți, actori chiar, toți fac politică, pentru a parveni. Și acesta e răul cu desăvîrșire mai mare.
9 decembrie 2025
21:00
19:10
ADEVĂRUL despre ATENTATUL TERORIST MAGHIAR de la SFÂNTU GHEORGHE. Video în premieră: MARTORUL-SURPRIZĂ. O delegație a Uniunii Scriitorilor condusă de Radu Theodoru și D.R. Popescu, ȚINTA teroriștilor unguri. EXCLUSIV # ActiveNews.ro
ActiveNews a stat de vorbă cu ultimul martor în viață al acelui moment, care trebuia să fie chiar ținta actului terorist al rețelei extremiștilor maghiari cu conexiuni de la Budapesta până în CC al PCR.
18:30
9 decembrie: Zămislirea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel # ActiveNews.ro
Sfânta Ana provenea din seminția preoțească, iudaică, a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron,
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Fiica Generalului Radu Theodoru: Știu că vei urca și pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere # ActiveNews.ro
Generalul Radu Theodoru a plecat la Domnul. Redăm mai jos mesajul fiicei sale, Voica Theodoru, publicat pe pagina asociației conduse de patriotul legendar:
17:20
Generalul Radu Theodoru și-a luat zborul spre Domnul la 101 ani! Biografia unui erou legendar al României # ActiveNews.ro
După 1990 s-a implicat în viața politică și civică aducând un suflu de naționalism profund în întrega societate. La ActiveNews, care l-a iubit, găsiți o serie întreagă de informații exclusive și articole despre blândul și aprigul General Radu Theodoru. Veșnica lui pomenire!
15:10
Legea Vexler merge mai departe: Senatul a respins cererea de reexaminare a lui Nicușor Dan. Președintele a avut doar sprijinul partidelor de opoziție. Votul a fost dat de ziua lui Vexler # ActiveNews.ro
Senatul a respins cererea de reexaminare formulată de președintele Nicușor Dan asupra legii pentru combaterea extremismului. Legea Vexler merge mai departe.
15:10
Ion Cristoiu: Cheia Anulării alegerilor e la Klaus Iohannis. "Înapoi la turul doi" - de Robert Turcescu # ActiveNews.ro
Robert Turcescu a avut excelenta inițiativă de a intervieva mai multe personalități, în frunte cu Călin Georgescu, despre Anularea alegerilor. Cele opt interviuri au fost reunite într-o carte de succes, Înapoi la turul doi.
15:10
Regele Iordaniei donează Bisericii Ortodoxe Sârbe terenul cu locul unde a fost botezat Hristos # ActiveNews.ro
Locul Botezului luiIisus Hristos în râul Iordan a fost vizitat de Patriarhul Serbiei, Porfirie,însoțit de Prințul Ghazi Bin Muhammad, consilier al Regelui Abdullah al II-lea.
14:30
Andrei Gușă: SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate ”cenzură”. Retorica UE referitoare la libertatea de exprimare se implementează în mod anti-american # ActiveNews.ro
”Statele Unite ale Americii blochează accesul la vize pentru accederea în Statele Unite pentru persoanele care sunt implicate în fact-checking, respectiv moderare de conținut.”, anunță deputatul AUR Andrei Gușă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.