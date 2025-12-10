Licitație la Parohia Corni, județul Galați
Ziarul Lumina, 10 decembrie 2025 20:50
Parohia Corni, comuna Corni, județul Galați, Protopiatul Târgu Bujor, Arhiepiscopia Dunării de Jos, gradul II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
21:20
Fiule Timotei, celor bogați în veacul de acum poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul Cel viu, Care ne dă cu belșug toate, spre
Acum 15 minute
21:10
„În vremea aceea, luând Iisus la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, a zis către ei: Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise de proroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat
21:10
Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (†490) era din Mesopotamia, din eparhia Samosatelor, dintr-un sat ce se numea Vitara. Tatăl său se numea Ilie, iar mama sa Marta. Pe când avea vârsta de 5 ani, părinţii săi l-au dus într-o mănăstire, iar acolo a strălucit în viaţa monahală. Deoarece sporea tot mai mult în nevoinţe duhovniceşti, s-a dus la Cuviosul Simeon Stâlpnicul (†459) şi a luat de la el binecuvântare. În urma unei descoperiri dumnezeieşti, s-a dus în Anaplu, care era în părţile Traciei, aproape de Bizanţ. Acolo, fericitul Daniil s-a închis într-un templu idolesc unde a îndurat multe ispite de la diavoli.
21:10
Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, cap. XXV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, pp. 67-68„(Mântuitorul), făcându-i să înțeleagă pustiirea și nimicirea care urmează
Acum o oră
20:50
Parohia Corni, comuna Corni, județul Galați, Protopiatul Târgu Bujor, Arhiepiscopia Dunării de Jos, gradul II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la
20:40
100 de copii și tineri, îmbrăcați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrul celei de a 17-a ediții a extraordinarului concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”. A fost o atmosferă distinsă, de bucurie și emoție.
Acum 2 ore
20:20
Aeroportul „Charles de Gaulle” din Paris a fost în 2024 cel mai mare din UE ca volum de pasageri, cu 70,3 milioane, în timp ce Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni ocupă locul 27, cu 15,94 milioane de pasageri,
20:10
Energia regenerabilă, logistica, serviciile digitale avansate şi industria de apărare sunt sectoarele economice din România cu perspective de dezvoltare cu ajutorul investiţiilor străine directe (ISD), relevă
20:10
Alimentarea cu apă a localităților din Prahova afectate de situația de la barajul Paltinu a fost reluată, fiind distribuită deocamdată doar apă menajeră. Potrivit prefectului Daniel Nicodim, furnizarea de
20:10
Opt din zece gospodării conectate la reţeaua de gaz folosesc o centrală termică individuală, relevă un studiu E.ON Energie România. Centrala individuală pe gaz rămâne principala sursă de încălzire a
20:10
Autoritatea Vamală Română a depus candidatura României pentru găzduirea la București a viitoarei Autorităţi Vamale a UE (EUCA), potrivit reprezentanţilor AVR, care au subliniat că țara noastră este unul
20:00
În perioada Postului Nașterii Domnului suntem invitați să ne reconfigurăm viața interioară printr-un control mai atent al gândurilor, o disciplinare constantă a afectivității și o deschidere responsabilă fa
19:40
A avea propriul telefon mobil a devenit ceva obișnuit pentru copii, însă bucuria de a-și petrece timpul jucându-se pe telefon sau interacționând pe rețelele sociale vine și cu o serie de riscuri pentru
19:40
Atenția cercetătorilor în ceea ce privește cauzele și complicațiile pneumoniei s-a concentrat, în general, până acum strict asupra evoluțiilor de la nivelul plămânilor. O echipă formată din specialiști
19:40
În condițiile în care terapiile inovatoare aprobate la nivel european ajung uneori cu întârziere în România, din cauza procedurilor birocratice, participarea la studiile clinice poate fi o alternativă de
19:40
Mai mult de unu din trei cazuri de demență ar putea fi prevenit arată un raport din 2024 al Comisiei Lancet privind demența, la care face referire cotidianul britanic Express şi care arată că au fost
19:30
Suflet de poveste, duh de dascăl, ctitor de conștiințe - preotul Constantin Todicescu # Ziarul Lumina
Preotul profesor Constantin Todicescu se leagă prin rădăcini adânci de universul satului fălticenean.Satul Botești, parte a comunei Horodniceni din apropiere de Fălticeni, poartă o istorie încărcată de
Acum 4 ore
19:20
A început să cânte la pian la 4 ani. A studiat matematica, filosofia și muzica în Iași, apoi la București și Paris. Tatăl lui, care fusese prefect de Iași, l-a presat să urmeze o carieră politică, dar el a u
Acum 6 ore
15:50
Șaisprezece preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți întru duhovnici astăzi, 10 decembrie, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul istoric
Acum 8 ore
13:40
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au fost, în ultimele zile, ajutoarele Sfântului Nicolae, aducând bucurie și lumină în sufletele a 250 de copii din patru comunități prahovene. În ajunul
13:40
Protoieria Râmnicu Sărat din județul Buzău a organizat marți, 9 decembrie, cea de‑a treia acțiune de donare de sânge din acest an. Evenimentul s‑a desfășurat la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
Acum 12 ore
13:20
Un grup de 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a efectuat marți, 10 decembrie, o vizită la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, în cadrul programului național de reintegrare so
11:00
În zilele de 8 și 9 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mă
11:00
Marți, 9 decembrie, orașul băcăuan Dărmănești, din Protopopiatul Moinești, a fost cuprins de o lumină aparte. La Centrul Cultural „Plopu”, credincioșii s‑au adunat cu inimile pline de emoție pentru a
10:50
100 de copii și tineri, îmbrăcați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrului celei de a 17‑a ediții a
10:40
În Duminica tămăduirii femeii gârbove, 7 decembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Oradea‑Zorilor. Predica ierarhului s‑a concentrat asupra
10:20
La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc și‑a sărbătorit hramul istoric. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie
10:10
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent marţi, 9 decembrie, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Livezile, judeţul Alba, unde a săvârșit slujba
Acum 24 ore
04:50
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre cum trebuie să își crească părinții copiii, 17-19, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 16, pp. 351-352„(Cuvintele mele) nu sunt
9 decembrie 2025
22:50
Fiule Timotei, nu-ți pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaș la păcatele altora. Păstrează-te curat. De acum nu bea numai apă, ci folosește puțin vin, pentru stomacul tău și pentru desele
22:40
Aceşti Sfinţi Mucenici au trăit în vremea împăratului Maximin Tracul (235-238) şi, pentru că în Alexandria existau neînţelegeri între oameni, împăratul l-a trimis pe fericitul Mina, atenian de neam, să le rezolve, de vreme ce era un om înţelept. Acesta nu numai că i-a lămurit pe alexandrini asupra lucrurilor care-i tulburau, dar i-a şi îmbărbătat pe aceia să ţină şi mai mult la credinţa lor creştină şi a tămăduit mulţi bolnavi. Auzind acestea, Maximin l-a trimis pe Ermoghen prefectul să-l înduplece pe Sfântul Mina să se lepede de Hristos şi pentru că nu a reuşit aceasta l-a supus la mari chinuri. Impresionat fiind Ermoghen de răbdarea în chinuri a fericitului Mina, a trecut şi el la creştinism, a fost botezat de Sfântul Mina, apoi un sobor de episcopi l-a hirotonit arhiereu.
22:40
„În vremea aceea aduceau la Iisus pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Dar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i
22:40
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre cum trebuie să își crească părinții copiii, 17-19, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 16, pp. 351-352„(Cuvintele mele) nu sunt
22:30
Turiştii care intenţionează să viziteze cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, trebuie să ţină cont de noul program de iarnă, intrat în vigoare în luna decembrie, accesul în perimetrul sitului istoric fiind permis de marţi până duminică, între orele 9:00 şi 15:00. Potrivit administraţiei Sarmizegetusa Regia, situl va fi închis în zilele de luni, iar, în cursul săptămânii, ultima intrare va fi permisă cu 30 de minute înainte de ora închiderii.
22:30
La Institutul Cultural Român (ICR) din Budapesta va putea fi vizionat, până în 31 decembrie, proiectul expoziţional documentar „Revoluţia ‘89: Frecvenţa 36/ Perspective şi Fragmente”, care explorează momentul 1989 prin trei forme de mărturie distincte: vizuală, auditivă şi performativă.
22:30
Filarmonica de stat „Moldova”-Iași invită publicul ieşean, joi, 11 decembrie, de la ora 19:00, în Atriumul Palas Mall, la concertul de colinde „La toată casa-i Lumină”, susținut de Corul Academic „Gavriil Musicescu”, sub conducerea lect. univ. dr. Consuela Radu-Țaga, care propune un parcurs sonor introductiv în atmosfera luminoasă premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului.
22:30
Preţul final facturat la gazele naturale este, în prezent, de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, conform unei scheme de plafonare valabile până la 31 martie anul viitor. După expirarea aplicării acestui plafon, factura la gaze ar putea crește cu aproximativ 5%, a estimat recent preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu.
22:30
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună, a anunţat instituţia.În
22:30
Ministerul Finanţelor a lansat luni, 8 decembrie 2025, a douăsprezecea ediţie a programului Tezaur din acest an, valabilă până în 9 ianuarie 2026, care oferă persoanelor fizice oportunitatea de a investi în
22:30
Duminică, 14 decembrie, intră în vigoare noul Mers al trenurilor 2025‑2026, care are ca noutăți legături directe între Budapesta şi Bucureşti, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof şi trenuri sezoniere pe
22:30
Indicatorul de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC) se actualizează trimestrial, pe baza dobânzilor tranzacțiilor de pe piața interbancară din trimestrul anterior. Modul acesta de calcul permite analiștilor financiari, băncilor, companiilor de consultanță să anticipeze care va fi la începutul anului viitor nivelul dobânzilor la creditele ipotecare în componența cărora intră IRCC.
22:20
Afirmaţia din titlu pare la prima vedere o banalitate, dacă plecăm de la premisa că toată lumea ştie că de Crăciun sărbătorim Naşterea Domnului. Însă, dacă adresăm întrebarea: ce sărbătorim de Crăciun?, vom obţine răspunsuri diverse, care ilustrează modul în care se raportează la această sărbătoare oamenii contemporani. Unii o să pună accentul pe masa de Crăciun, alţii pe darurile aduse de Moş Crăciun, iar alţii pe timpul petrecut cu cei dragi de Crăciun.
22:20
Pentru părinții ascetici este limpede cum mândria reprezintă păcatul sursă, din care izvorăsc și cu care rămân în permanență conectate celelalte păcate. Avva Or surprinde în sfaturile sale una dintre fațetele acestei boli a sufletului: „Nu vorbi în inima ta împotriva fratelui, zicând: Eu sunt mai deștept și mai ascet decât dânsul, ci supune-te harului lui Hristos în duhul sărăciei și al iubirii nefățarnice, ca să nu cazi în duhul laudei de sine și să-ți pierzi osteneala. Căci este scris: Cine crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Fii dres cu sare, întru Domnul”.
22:20
Volumul Limitele cunoașterii științifice vestește și cristalizează o nouă perspectivă a operei cercetătorului, profesorului și scriitorului Alexandru Mironescu, membru fondator al Rugului Aprins, anume cea de
22:20
Într‑un sistem de învăţământ şubrezit, cu nemulţumiri de toate părţile, cu investiţii deficitare în infrastructura educaţională şi cu decizii luate în pripă, există cadre didactice care se dedică
Ieri
17:30
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar (operator de vânzări online), Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de ge
16:40
Monumentala biserică din Şcheii Braşovului, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, se află din acest an în plin proces de restaurare. Printr-un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, măreaţa Catedrală a
16:10
În zilele premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului, am primit câteva fotografii de o frumusețe aparte: un bun păstor, înconjurat de tinerii unei comunități ortodoxe românești unite și bine organizate din
16:00
Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă, va susține miercuri, 10 decembrie 2025, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica. Evenimentul se va
16:00
Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 9 decembrie, lansarea volumului „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”. Realizată în con
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.