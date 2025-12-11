II Timotei 1, 1-2; 8-18

Ziarul Lumina, 11 decembrie 2025 20:50

Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, lui Timotei, iubitului fiu: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 30 minute
20:50
II Timotei 1, 1-2; 8-18 Ziarul Lumina
Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, lui Timotei, iubitului fiu: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul
Acum o oră
20:40
Un an într-un liceu american Ziarul Lumina
Elevii români născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010, aflați în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, se pot înscrie, până la 18 decembrie 2025, în programul de burse Future Leaders Exchange Program (F
20:40
Sf. Ier. Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, era de neam din Cipru şi a trăit pe vremea împăraţilor Constantin cel Mare (306-337) şi Constanţiu (337-361). Era un om smerit cu inima. A fost păstor de oi, apoi s-a însurat, iar după moartea soţiei sale a fost ales Episcop în Trimitunda, aproape de Salamina. Deoarece Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor, a fost numit făcător de minuni. Prin rugăciunile sale către Domnul a adus ploaie pe pământ în vreme de secetă şi a oprit ploaia care cădea peste măsură. Altă dată, a pus capăt foametei puse la cale de vânzătorii de grâu, dărâmându-le hambarele în care ţineau grâul. De asemenea, a prefăcut un şarpe în aur, iar după ce l-a scăpat pe un om sărac din lipsă, a prefăcut din nou aurul în şarpe cum fusese mai îna­inte. 
20:40
Luca 19, 12-28 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia domnie și să se întoarcă. Și, chemând zece slugi ale sale, le-a dat zece mine și a zis către ele:
20:30
Piane noi la Colegiul de Muzică din Cluj Ziarul Lumina
Primăria Cluj-Napoca a cumpărat, din fonduri proprii, 20 de piane noi pentru elevii Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”, în valoare totală de 580.000 de euro. Pianele au fost livrate colegiului,
20:30
Educație socio-emoţională Ziarul Lumina
Peste 10.400 de elevi din Bucureşti au fost implicaţi în sesiuni de educaţie socio-emoţională, 475 de profesori au participat la programe de formare în sănătate mintală şi educaţie socio-emoţională, iar
Acum 2 ore
20:20
Schimbări în preferințele privind pâinea Ziarul Lumina
Pâinea industrială pierde teren în faţa pâinii cu maia, iar schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă în cazul unui sfert dintre consumatori, relevă rezultatele unui studiu
20:20
Premii pentru soiuri create la BRGV Buzău Ziarul Lumina
Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au obţinut medalii de aur şi o cupă la Salonul Inovării şi Cercetării Galaţi 2025 UGAL INVENT pentru soiul de busuioc „Săvârşin”, cel de
20:20
Se pot depune cererile privind motorina Ziarul Lumina
Fermierii pot depune, până la 22 decembrie inclusiv, cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru 2026, potrivit
20:20
România ar putea exporta ouă în Israel Ziarul Lumina
Zilele trecute, o delegaţie a Ministerului Agriculturii şi Securităţii Alimentare din Israel s-a aflat în România, în contextul deschiderii posibilităţii de export de ouă de consum către această ţară, a
20:20
Limite clare pentru temele de acasă ale elevilor Ziarul Lumina
Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore.
20:20
„Masa sănătoasă” va continua în școlile cu copii vulnerabili Ziarul Lumina
Programul naţional „Masă sănătoasă” continuă şi în 2026, începând din 8 ianuarie, aşa cum prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în transparenţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
20:10
Capacitate scăzută de accesare a programelor de finanțare Ziarul Lumina
Doar 30% dintre agricultori au reuşit anul acesta să obţină finanţare europeană sau naţională, în timp ce restul de 70% nu au accesat nici un tip de sprijin, fie din cauza birocraţiei, a cerinţelor complexe
20:00
Premiile Academiei Române pentru anul 2023 Ziarul Lumina
În Aula Academiei Române (AR) a avut loc, în 10 decembrie, ceremonia de decernare a premiilor pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023, astfel că s-au acordat 62 de
20:00
Relația public-privat în România secolului XX Ziarul Lumina
Academia Română, filiala Iași, organizează vineri, 12 decembrie, în sala de conferințe a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, simpozionul intitulat „Public și privat în România secolului XX. Elite și
20:00
Topul căutărilor pe Google în 2025 Ziarul Lumina
Păpuşa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar şi plecarea dintre noi a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor pe Google în România, în 2025, conform unei statistici publicate de companie. Alegerile
19:40
„Nu există un raport automat între cultură și civilizație” Ziarul Lumina
Prezent la Iași pentru a primi dis­tincția de doctor honoris causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, scriitorul Matei Vișniec a susținut și conferința „Literatură dramatică și
19:30
Sclipirile Luminii: Biserica „Sfântul Spiridon”-Nou din Bucureşti Ziarul Lumina
Acum 4 ore
19:10
„Crăciun” - explicații etimologice şi opinia profesorului mărturisitor Gheorghe Mușu Ziarul Lumina
Purcedem la scrierea acestui articol animați de două gânduri, strâns legate între ele: pe de o parte, pentru a prezenta cititorilor câteva opinii privind etimologia acestui cuvânt sacru, în pragul praznicului Na
19:00
Farcașa nemțeană, loc al nativității binecuvântate și al sfințeniei Ziarul Lumina
„Pentru mine, cel mai mare dar de la Dumnezeu este viața însăși, faptul de a fi venit pe lume.” Aceste cuvinte simple, dar întru totul esențiale, le rostea părintele profesor Ioan Caraza odată, pe când era
18:10
Cinci secole de rugăciune, istorie și cultură la Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din Iași Ziarul Lumina
În inima vechii curți domnești din Iași, Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” se impune ca un reper identitar cu valoare documentară și simbolică excepțională, construit la sfârșitul secolului al XV-lea de
Acum 6 ore
16:30
Întâlnire interreligioasă în Iordania Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a participat marți, 9 decembrie, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la
16:20
Promovări în rang pentru slujitori din Arhiepiscopia Bucureștilor Ziarul Lumina
30 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în rangurile clericale de iconom stavrofor, arhidiacon, iconom și sachelar. Slujba de hirotesie a fost oficiată miercuri, 11 decembrie, de Preafericitul
Acum 8 ore
14:40
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” a ajuns în județul Teleorman Ziarul Lumina
Șaizeci de persoane vârstnice din mai multe localități din județul Teleorman au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite, oferite de medici specializați. Campania organizată de Federația Filantropia a
14:30
Noi doctori în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova Ziarul Lumina
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în cadrul Școlii doctorale „Sfântul Nicodim” a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, au fost susținute
14:30
Concert de colinde la Parohia Copăceni-Mănăstirea Ziarul Lumina
Tradiția parohiei ilfovene Copăceni-Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, continuă și anul acesta cu un frumos concert de colinde, duminică, 14 decembrie, începând cu
14:20
Colinde și daruri pentru beneficiarii mai multor instituții medicale și social‑filantropice Ziarul Lumina
În această perioadă de bucurie a Nașterii Domnului Hristos, persoanele vârstnice, copiii și bolnavii din mai multe centre social‑filantropice și unități medicale din Episcopia Caransebeșului au fost
14:10
Prezență arhierească la comemorarea ieromonahului Calistrat Ifrim în Parohia Vad‑Iucșa Ziarul Lumina
Marți, 9 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la evenimentul cultural‑duhovnicesc intitulat „Lumină și mărturie: ieromonahul Calistrat Ifrim și
14:10
Expoziție de carte veche la Muzeul Național al Literaturii Române Ziarul Lumina
Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit în seara zilei de miercuri, 10 decembrie, la sediul său din Calea Griviței 64‑66, București, vernisajul expoziției de carte rară „Credo in Unum
Acum 12 ore
13:20
De Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își sărbătorește ziua onomastică Ziarul Lumina
Joi, 18 decembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua onomastică.În această zi, la ora 12.00, în sala Europa
12:40
Concert „Tronos” la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov Ziarul Lumina
Împlinirea a 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și 20 de ani de la trecerea în rândul sfinților a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost marcată
12:40
Expoziție fotografică la Facultatea „Justinian Patriarhul” din București Ziarul Lumina
Holul central al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit miercuri, 10 decembrie, deschiderea expoziției multimedia „Vizita de studiu - ecouri peste timp; vârstele
12:20
O nouă experiență europeană pentru Seminarul Teologic Ortodox din Buzău Ziarul Lumina
Casa Corpului Didactic Buzău a invitat patru reprezentanți ai școlilor care alcătuiesc consorțiul actual Erasmus Plus să participe, în perioada 1‑5 decembrie 2025, la cursul de educație nonformală intitulat
12:20
Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia Ziarul Lumina
Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Sectorul social-misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și Centrul Județean de Transfuzie Ialomița, a organizat marți, 9 decembrie, o acțiune de donare de
11:10
Expoziție de icoane pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva Ziarul Lumina
La Centrul de tineret „Orthocafee” din Deva avut loc miercuri, 10 decembrie, expoziția de icoane pe sticlă, pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop”, coordonaţi de prof. Alina
11:10
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, la Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române a fost prezentat miercuri, 10 decembrie, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Printre cei
10:50
Deschiderea proiectului Erasmus „Abordarea școlară democratică” la Liceul Ortodox din Zalău Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat luni, 8 decembrie, la lansarea proiectului Erasmus „Abordarea școlară democratică: model de educație participativă și echitabilă”, derulat
10:30
Caravana „Dar de Crăciun” colindă cele mai modeste case ale eparhiei Ziarul Lumina
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a dat startul, și în acest an, caravanei „Dar de Crăciun”, parte a proiectului social‑filantropic de anvergură, cu același nume, al Episcopiei Hușilor, prin Asociația
10:30
Ședința preoților din Protopopiatul Dorohoi Ziarul Lumina
Luni, 8 decembrie, la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Corlăteni, a avut loc ședința cu preoții din Protoieria Dorohoi. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica
Ieri
21:20
I Timotei 6, 17-21 Ziarul Lumina
Fiule Timotei, celor bogați în veacul de acum poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul Cel viu, Care ne dă cu belșug toate, spre
21:10
Luca 18, 31-34 Ziarul Lumina
„În vremea aceea, luând Iisus la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, a zis către ei: Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise de proroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat
21:10
Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (†490) era din Mesopotamia, din eparhia Samosatelor, dintr-un sat ce se numea Vitara. Tatăl său se numea Ilie, iar mama sa Marta. Pe când avea vârsta de 5 ani, părinţii săi l-au dus într-o mănăstire, iar acolo a strălucit în viaţa monahală. Deoarece sporea tot mai mult în nevoinţe duhovniceşti, s-a dus la Cuviosul Simeon Stâlpnicul (†459) şi a luat de la el binecuvântare. În urma unei descoperiri dumnezeieşti, s-a dus în Anaplu, care era în părţile Traciei, aproape de Bizanţ. Acolo, fericitul Daniil s-a închis într-un templu idolesc unde a îndurat multe ispite de la diavoli. 
21:10
Scopul prevestirilor Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, cap. XXV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, pp. 67-68„(Mântuitorul), făcându-i să înțe­leagă pustiirea și nimicirea care urmează
20:50
Licitație la Parohia Corni, județul Galați Ziarul Lumina
Parohia Corni, comuna Corni, județul Galați, Protopiatul Târgu Bujor, Arhiepiscopia Dunării de Jos, gradul II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la
20:40
Concert al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Ziarul Lumina
100 de copii și tineri, îmbră­cați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrul celei de a 17-a ediții a extraordinarului concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”. A fost o atmosferă distinsă, de bucurie și emoție.
20:20
Aproape 16 milioane de pasageri pe Otopeni Ziarul Lumina
Aeroportul „Charles de Gaulle” din Paris a fost în 2024 cel mai mare din UE ca volum de pasageri, cu 70,3 milioane, în timp ce Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni ocupă locul 27, cu 15,94 milioane de pasageri,
20:10
Cele mai atractive regiuni pentru investițiile străine Ziarul Lumina
Energia regenerabilă, logistica, serviciile digitale avansate şi industria de apărare sunt sectoarele economice din România cu perspective de dezvoltare cu ajutorul investiţiilor străine ­directe (ISD), relevă
20:10
Apele Române: Propunere de restricționare a apei în Prahova Ziarul Lumina
Alimentarea cu apă a loca­li­tăților din Prahova afectate de si­tuația de la barajul Paltinu a fost reluată, fiind distribuită deocamdată doar apă menajeră. Potrivit prefectului Daniel Nicodim, furnizarea de
20:10
Centrala termică, principala sursă de încălzire Ziarul Lumina
Opt din zece gospodării conectate la reţeaua de gaz folosesc o centrală termică individuală, relevă un studiu E.ON Energie România. Centrala individuală pe gaz rămâne principala sursă de încălzire a
20:10
Candidatură pentru Autoritatea Vamală a UE Ziarul Lumina
Autoritatea Vamală Română a depus candidatura României pentru găzduirea la București a viitoarei Autorităţi Vamale a UE (EUCA), potrivit reprezentanţilor AVR, care au subliniat că țara noastră este unul
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.