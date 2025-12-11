Promovări în rang pentru slujitori din Arhiepiscopia Bucureștilor

Ziarul Lumina, 11 decembrie 2025 16:20

30 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în rangurile clericale de iconom stavrofor, arhidiacon, iconom și sachelar. Slujba de hirotesie a fost oficiată miercuri, 11 decembrie, de Preafericitul

Întâlnire interreligioasă în Iordania Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a participat marți, 9 decembrie, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” a ajuns în județul Teleorman Ziarul Lumina
Șaizeci de persoane vârstnice din mai multe localități din județul Teleorman au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite, oferite de medici specializați. Campania organizată de Federația Filantropia a
Noi doctori în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova Ziarul Lumina
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în cadrul Școlii doctorale „Sfântul Nicodim” a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, au fost susținute
Concert de colinde la Parohia Copăceni-Mănăstirea Ziarul Lumina
Tradiția parohiei ilfovene Copăceni-Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, continuă și anul acesta cu un frumos concert de colinde, duminică, 14 decembrie, începând cu
Colinde și daruri pentru beneficiarii mai multor instituții medicale și social‑filantropice Ziarul Lumina
În această perioadă de bucurie a Nașterii Domnului Hristos, persoanele vârstnice, copiii și bolnavii din mai multe centre social‑filantropice și unități medicale din Episcopia Caransebeșului au fost
Prezență arhierească la comemorarea ieromonahului Calistrat Ifrim în Parohia Vad‑Iucșa Ziarul Lumina
Marți, 9 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la evenimentul cultural‑duhovnicesc intitulat „Lumină și mărturie: ieromonahul Calistrat Ifrim și
Expoziție de carte veche la Muzeul Național al Literaturii Române Ziarul Lumina
Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit în seara zilei de miercuri, 10 decembrie, la sediul său din Calea Griviței 64‑66, București, vernisajul expoziției de carte rară „Credo in Unum
De Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își sărbătorește ziua onomastică Ziarul Lumina
Joi, 18 decembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua onomastică.În această zi, la ora 12.00, în sala Europa
Concert „Tronos” la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov Ziarul Lumina
Împlinirea a 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și 20 de ani de la trecerea în rândul sfinților a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost marcată
Expoziție fotografică la Facultatea „Justinian Patriarhul” din București Ziarul Lumina
Holul central al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit miercuri, 10 decembrie, deschiderea expoziției multimedia „Vizita de studiu - ecouri peste timp; vârstele
O nouă experiență europeană pentru Seminarul Teologic Ortodox din Buzău Ziarul Lumina
Casa Corpului Didactic Buzău a invitat patru reprezentanți ai școlilor care alcătuiesc consorțiul actual Erasmus Plus să participe, în perioada 1‑5 decembrie 2025, la cursul de educație nonformală intitulat
Acțiune de donare de sânge în Protopopiatul Slobozia Ziarul Lumina
Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Sectorul social-misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și Centrul Județean de Transfuzie Ialomița, a organizat marți, 9 decembrie, o acțiune de donare de
Expoziție de icoane pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop” din Deva Ziarul Lumina
La Centrul de tineret „Orthocafee” din Deva avut loc miercuri, 10 decembrie, expoziția de icoane pe sticlă, pictate de elevii Școlii Gimnaziale „Sfântul Arsenie de la Prislop”, coordonaţi de prof. Alina
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, la Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române a fost prezentat miercuri, 10 decembrie, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Printre cei
Deschiderea proiectului Erasmus „Abordarea școlară democratică” la Liceul Ortodox din Zalău Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat luni, 8 decembrie, la lansarea proiectului Erasmus „Abordarea școlară democratică: model de educație participativă și echitabilă”, derulat
Caravana „Dar de Crăciun” colindă cele mai modeste case ale eparhiei Ziarul Lumina
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae a dat startul, și în acest an, caravanei „Dar de Crăciun”, parte a proiectului social‑filantropic de anvergură, cu același nume, al Episcopiei Hușilor, prin Asociația
Ședința preoților din Protopopiatul Dorohoi Ziarul Lumina
Luni, 8 decembrie, la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Corlăteni, a avut loc ședința cu preoții din Protoieria Dorohoi. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica
I Timotei 6, 17-21 Ziarul Lumina
Fiule Timotei, celor bogați în veacul de acum poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul Cel viu, Care ne dă cu belșug toate, spre
Luca 18, 31-34 Ziarul Lumina
„În vremea aceea, luând Iisus la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, a zis către ei: Iată, ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise de proroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat
Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (†490) era din Mesopotamia, din eparhia Samosatelor, dintr-un sat ce se numea Vitara. Tatăl său se numea Ilie, iar mama sa Marta. Pe când avea vârsta de 5 ani, părinţii săi l-au dus într-o mănăstire, iar acolo a strălucit în viaţa monahală. Deoarece sporea tot mai mult în nevoinţe duhovniceşti, s-a dus la Cuviosul Simeon Stâlpnicul (†459) şi a luat de la el binecuvântare. În urma unei descoperiri dumnezeieşti, s-a dus în Anaplu, care era în părţile Traciei, aproape de Bizanţ. Acolo, fericitul Daniil s-a închis într-un templu idolesc unde a îndurat multe ispite de la diavoli. 
Scopul prevestirilor Ziarul Lumina
Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, cap. XXV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, pp. 67-68„(Mântuitorul), făcându-i să înțe­leagă pustiirea și nimicirea care urmează
Licitație la Parohia Corni, județul Galați Ziarul Lumina
Parohia Corni, comuna Corni, județul Galați, Protopiatul Târgu Bujor, Arhiepiscopia Dunării de Jos, gradul II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la
Concert al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Ziarul Lumina
100 de copii și tineri, îmbră­cați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrul celei de a 17-a ediții a extraordinarului concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”. A fost o atmosferă distinsă, de bucurie și emoție.
Aproape 16 milioane de pasageri pe Otopeni Ziarul Lumina
Aeroportul „Charles de Gaulle” din Paris a fost în 2024 cel mai mare din UE ca volum de pasageri, cu 70,3 milioane, în timp ce Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni ocupă locul 27, cu 15,94 milioane de pasageri,
Cele mai atractive regiuni pentru investițiile străine Ziarul Lumina
Energia regenerabilă, logistica, serviciile digitale avansate şi industria de apărare sunt sectoarele economice din România cu perspective de dezvoltare cu ajutorul investiţiilor străine ­directe (ISD), relevă
Apele Române: Propunere de restricționare a apei în Prahova Ziarul Lumina
Alimentarea cu apă a loca­li­tăților din Prahova afectate de si­tuația de la barajul Paltinu a fost reluată, fiind distribuită deocamdată doar apă menajeră. Potrivit prefectului Daniel Nicodim, furnizarea de
Centrala termică, principala sursă de încălzire Ziarul Lumina
Opt din zece gospodării conectate la reţeaua de gaz folosesc o centrală termică individuală, relevă un studiu E.ON Energie România. Centrala individuală pe gaz rămâne principala sursă de încălzire a
Candidatură pentru Autoritatea Vamală a UE Ziarul Lumina
Autoritatea Vamală Română a depus candidatura României pentru găzduirea la București a viitoarei Autorităţi Vamale a UE (EUCA), potrivit reprezentanţilor AVR, care au subliniat că țara noastră este unul
Sărbătoarea Crăciunului, prilej de vindecare personală și comunitară Ziarul Lumina
În perioada Postului Nașterii Domnului suntem invitați să ne reconfigurăm viața interioară printr-un control mai atent al gândurilor, o disciplinare constantă a afectivității și o deschidere responsabilă fa
Telefonul mobil şi riscurile pentru sănătatea copiilor Ziarul Lumina
A avea propriul telefon mobil a devenit ceva obișnuit pentru copii, însă bucuria de a-și petrece timpul jucându-se pe telefon sau interacționând pe rețelele sociale vine și cu o serie de riscuri pentru
De ce unii pacienți cu pneumonie ajung la complicații cardiace Ziarul Lumina
Atenția cercetătorilor în ceea ce privește cauzele și complicațiile pneumoniei s-a concentrat, în general, până acum strict asupra evolu­țiilor de la nivelul plămânilor. O echipă formată din specialiști
Acces mai rapid la tratamente inovatoare Ziarul Lumina
În condițiile în care terapiile ino­vatoare aprobate la nivel european ajung uneori cu întârziere în România, din cauza procedurilor birocratice, participarea la studiile clinice poate fi o alternativă de
Stilul de viaţă şi boala neurodegenerativă Ziarul Lumina
Mai mult de unu din trei cazuri de demență ar putea fi prevenit arată un raport din 2024 al Comisiei Lancet privind de­mența, la care face referire cotidianul britanic Express şi care arată că au fost
Suflet de poveste, duh de dascăl, ctitor de conștiințe - preotul Constantin Todicescu Ziarul Lumina
Preotul profesor Constantin Todicescu se leagă prin rădăcini adânci de universul satului fălticenean.Satul Botești, parte a comunei Horodniceni din apropiere de Fălticeni, poartă o istorie încărcată de
Tată și fiu: moștenirea Celibidache Ziarul Lumina
A început să cânte la pian la 4 ani. A studiat matematica, filosofia și muzica în Iași, apoi la București și Paris. Tatăl lui, care fusese prefect de Iași, l-a presat să urmeze o carieră politică, dar el a u
Hirotesii de noi duhovnici în Arhiepiscopia Bucureștilor Ziarul Lumina
Șaisprezece preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți întru duhovnici astăzi, 10 decembrie, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul istoric
Generozitatea Sfântului Nicolae arătată celor mici prin voluntarii bucureșteni Ziarul Lumina
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au fost, în ultimele zile, ajutoarele Sfântului Nicolae, aducând bucurie și lumină în sufletele a 250 de copii din patru comunități prahovene. În ajunul
Peste 100 de persoane au donat sânge la Râmnicu Sărat Ziarul Lumina
Protoieria Râmnicu Sărat din județul Buzău a organizat marți, 9 decembrie, cea de‑a treia acțiune de donare de sânge din acest an. Evenimentul s‑a desfășurat la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
Persoane private de libertate în vizită la Mănăstirea Pasărea Ziarul Lumina
Un grup de 17 persoane private de libertate de la Penitenciarul București-Jilava a efectuat marți, 10 decembrie, o vizită la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, în cadrul programului național de reintegrare so
Zilele Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, la a 8‑a ediție Ziarul Lumina
În zilele de 8 și 9 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mă
Concertul „Rugă și colindă” la Dărmănești Ziarul Lumina
Marți, 9 decembrie, orașul băcăuan Dărmănești, din Protopopiatul Moinești, a fost cuprins de o lumină aparte. La Centrul Cultural „Plopu”, credincioșii s‑au adunat cu inimile pline de emoție pentru a
Concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Ziarul Lumina
100 de copii și tineri, îmbrăcați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrului celei de a 17‑a ediții a
Slujiri arhiereşti la Oradea Ziarul Lumina
În Duminica tămăduirii femeii gârbove, 7 decembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Oradea‑Zorilor. Predica ierarhului s‑a concentrat asupra
Hramul istoric al Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc Ziarul Lumina
La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc și‑a sărbătorit hramul istoric. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie
Piatră de temelie pentru noua biserică de la Mănăstirea Livezile, judeţul Alba Ziarul Lumina
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent marţi, 9 decembrie, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Livezile, judeţul Alba, unde a săvârșit slujba
Sfaturi părintești Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre cum trebuie să își crească părinții copiii, 17-19, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 16, pp. 351-352„(Cuvintele mele) nu sunt
I Timotei 5, 22-25; 6, 1-11 Ziarul Lumina
Fiule Timotei, nu-ți pune mâinile degrabă pe nimeni, nici nu te face părtaș la păcatele altora. Păstrează-te curat. De acum nu bea numai apă, ci folosește puțin vin, pentru stomacul tău și pentru desele
Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf Ziarul Lumina
Aceşti Sfinţi Mucenici au trăit în vremea împăratului Maximin Tracul (235-238) şi, pentru că în Alexandria existau neînţelegeri între oameni, împăratul l-a trimis pe fericitul Mina, atenian de neam, să le rezolve, de vreme ce era un om înţelept. Acesta nu numai că i-a lămurit pe alexandrini asupra lucrurilor care-i tulburau, dar i-a şi îmbărbătat pe aceia să ţină şi mai mult la credinţa lor creştină şi a tămăduit mulţi bolnavi. Auzind acestea, Maximin l-a trimis pe Ermoghen prefectul să-l înduplece pe Sfântul Mina să se lepede de Hristos şi pentru că nu a reuşit aceasta l-a supus la mari chinuri. Impresionat fiind Ermoghen de răbdarea în chinuri a fericitului Mina, a trecut şi el la creştinism, a fost botezat de Sfântul Mina, apoi un sobor de episcopi l-a hirotonit arhiereu.
Luca 18, 15-17; 26-30 (Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!) Ziarul Lumina
„În vremea aceea aduceau la Iisus pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Dar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i
