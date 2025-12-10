Cum să creezi un titlu SEO optimizat folosind {processed_articles_keywords}

08:20

Transferul anunțat de Gigi Becali pentru Kevin Ciubotaru este în pericol, jucătorul de 21 de ani de la Hermannstadt neavând dorința să semneze cu FCSB. Motivul sunt criticile patronului după meciuri și atmosfera tensionată din lot. Cluburi din Ligue 1 își arată interesul pentru tânărul fundaș. FCSB a realizat primul transfer al iernii cu fundașul … Articolul Transferul lui Gigi Becali devine incert, jucătorul refuză FCSB apare prima dată în Main News.