Relație instituțională corectă: transparență și colaborare eficientă
Premierul Ilie Bolojan a subliniat într-un podcast că relația instituțională cu președintele Nicușor Dan este corectă, esențială pentru realizarea obiectivelor României. Deși a evitat să ofere o notă concretă pentru această relație, el a evidențiat importanța colaborării între instituții pentru rezultate pozitive. Premierul Ilie Bolojan a declarat că relația instituțională cu președintele Nicușor Dan este
Bolojan anunță întârzierea majorării veniturilor pensionarilor și profesorilor până în 2027
Premierul Ilie Bolojan anunță că pensiile și salariile bugetarilor, inclusiv ale profesorilor, nu vor fi majorate în 2026. Indexarea acestora este prevăzută abia din 2027, în contextul unui deficit bugetar de 8,4%. Măsurile de relansare economică se vor pregăti doar din toamnă, fără creșteri de venituri în anul următor. Pensiile și salariile bugetarilor nu vor
Personal, susțin o menținere a salariului minim, afirmă premierul Ilie Bolojan. La Consiliul Tripartit s-au discutat două opțiuni: creșterea sau stagnarea salariului minim în 2026. Bolojan subliniază că menținerea salariului minim poate evita complicații economice și reduceri de posturi, având în vedere realitățile sectoriale actuale. Înghețarea salariului minim discutată la Consiliul Tripartit cu participarea Guvernului,
00:40
Zelenski trebuie să fie realist, afirmă Donald Trump, subliniind că 82% dintre ucraineni doresc un acord. Liderii europeni vor să se întâlnească în weekend pentru discuții esențiale. Trump subliniază importanța acestor negocieri înainte de alegerilor din Ucraina. Descoperă detalii despre întâlnirile planificate și opiniile poporului ucrainean. Donald Trump a anunțat o întâlnire cu liderii europeni
00:40
Ilie Bolojan anunță posibile corecții legislative în urma investigației Recorder privind problemele sistemului judiciar. Premierul recunoaște gravitatea situației și subliniază importanța verificării acuzațiilor prin consultări cu magistrații. Protestele publice evidențiază îngrijorările privind independența judiciară și corupția. Ilie Bolojan anunță posibile corecții legislative în urma problemelor semnalate în sistemul judiciar Premierul va analiza investigația Recorder și
00:40
Deciziile Ministrului Mediului reflectă responsabilitatea instituțiilor în gestionarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Ilie Bolojan subliniază importanța asumării greșelilor și a intervenției proactive pentru asigurarea apei potabile. Răspunderea este esențială în funcțiile publice pentru a evita consecințe negative. Ilie Bolojan discută despre criza apei din Prahova și Dâmbovița Consecințe negative cauzate de gestionarea deficitară
00:40
Macron, Starmer și Merz au discutat cu Donald Trump despre negocierile de pace între Ucraina și Rusia, într-un apel de 40 de minute. Liderii europeni fac presiuni asupra Kievului pentru concesii teritoriale, în timp ce Zelenski rămâne deschis la noi alegeri. Detalii despre discuțiile recente și impactul asupra Ucrainei. Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei
23:40
Generalul Virgil Bălăceanu avertizează că Transnistria poate deveni un cap de pod pentru Rusia în operațiuni în sudul Ucrainei, afectând stabilitatea regională. El subliniază că influența Rusiei ar putea escalada de la războiul hibrid la intervenții directe, complicând securitatea în sud-estul Europei. Transnistria ar putea deveni un punct strategic pentru Rusia în cazul unei operațiuni
23:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va câștiga mai mult ca țară prin renegocierea contractelor cu OMV Petrom, majorând redevențele cu 40% și asigurându-se că statul nu va suporta cheltuieli de mediu. Acest pas va consolida independența energetică și va menține investițiile în sectorul energetic românesc. Premierul Ilie Bolojan afirmă că România va câștiga
Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, a declarat că analizează cu atenție demersurile necesare în contextul acuzațiilor din mediul judiciar. Ea evidențiază existența unei campanii de delegitimare a liderilor justiției, subliniind importanța documentării corecte a situației înainte de a reacționa public. Lia Savonea, șefa ÎCCJ, analiză demersurile necesare în urma acuzațiilor din documentarul Recorder Se declară
Bolojan a propus eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu handicap, subliniind că fiecare trebuie să contribuie. Această măsură are scopul de a crește veniturile locale și de a asigura un buget echilibrat. Premierul argumentează că facilitățile acordate în exces afectează veniturile statului. Bolojan a anunțat eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu handicap Contribuțiile la bugetul
Vicecampioana europeană la tenis de masă, Andreea Dragoman, își împărtășește pasiunile neobișnuite pentru puzzle-uri, LEGO și cărți de colorat. După un an de succes pe teren, s-a mutat în casa visurilor sale, unde florile din LEGO și colțișorul de trofee o motivează zilnic. Descoperă povestea ei inspiratoare! Andreea Dragoman, vicecampioană europeană la tenis de masă,
Kremlinul își intensifică mobilizarea militară în Transnistria, consolidând amenințarea pentru Ucraina și destabilizând Republica Moldova. Acțiunile includ recrutarea rezerviștilor și producția de drone. Aceste măsuri vizează creșterea influenței ruse și incitarea tensiunilor la granițele Ucrainei. Kremlinul intensifică activitățile militare în Transnistria pentru a destabiliza Republica Moldova și a amenința Ucraina Mobilizarea rezerviștilor și producția de
Val de arestări în Rusia: Alexandr Șabotinski, fost primar al orașului Ivanovo, a fost reținut într-un caz de corupție cu prejudiciu estimat de 5 milioane de euro. Acuzat de deturnare a fondurilor publice și abuz în serviciu, acesta avea legături cu contracte de reparații preferențiale. Corupția persistă în regiune. Alexandr Șabotinski, fost primar în Ivanovo,
Ungaria a adoptat o lege care îngreunează demiterea președintelui, cu votul Parlamentului dominat de Viktor Orban. Aceasta decizie intervine înaintea alegerilor din aprilie 2026, marcând o etapă crucială în politica țării. Opoziția acuză frică de realegere și denunță potențialele abuzuri de putere. Ungaria a adoptat o lege care complică demiterea președintelui, cu votul ales de
Ilie Bolojan: Absorbția celor 10 miliarde de euro din PNRR poate stimula economia României
Ilie Bolojan subliniază importanța absorbției fondurilor europene pentru stimularea economiei României. Premierul menționează că avem 10 miliarde de euro de absorbit din PNRR și propune reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru a sprijini investițiile. Situația economică actuală este marcată de încetinire. Premierul Ilie Bolojan afirmă că România se confruntă cu o situație economică dificilă,
Constantin Popovici a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru medalia de bronz obținută la Campionatul Mondial de Natație din Singapore. Înotătorul legitimat la CSM Bacău a acumulat 408.70 puncte la proba de sărituri în apă. Antrenorul său, Adrian Gavriliu, a criticat Guvernul pentru lipsa de sprijin. Constantin Popovici, înotător român, a câștigat
Premierul Ilie Bolojan a discutat despre lipsa reformelor în podcastul Friendly Fire, subliniind că fără sprijin parlamentar și guvernamental, problemele persistă. Deficitele și ineficiențele din administrație continuă să afecteze dezvoltarea. Acordarea de suport politic este esențială pentru implementarea reformelor. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre lipsa reformelor după numirea lui Nicușor Dan Moise Guran
Dorinel Munteanu a devenit noul antrenor al echipei Hermannstadt, semnând un contract pe 1,5 ani. Cu o carieră impresionantă ca jucător și antrenor, Munteanu își propune să readucă echipa pe drumul performanței. Hermannstadt se află pe penultimul loc în Superligă, cu doar 12 puncte după 19 etape. Dorinel Munteanu a semnat un contract de un
Interviurile finale pentru președinția Rezervei Federale a SUA îl favorizează pe Kevin Hassett, un apropiat al familiei Trump. Află cine sunt candidații și cum ar putea această numire să afecteze independența Fed în contextul direcțiilor economice actuale ale administrației. Importanța acestei funcții pentru stabilitatea economică a Americii este crucială. Interviurile finale pentru președinția Rezervei Federale
Ilie Bolojan a discutat despre amânarea pronunțării CCR privind modificarea condițiilor de pensionare a magistraților. Premierul afirmă că are încredere în validarea propunerii și nu consideră opțiuni negative, subliniind importanța reformei pensiilor speciale pentru justiție și stabilitate. Ilie Bolojan a discutat despre amânarea pronunțării CCR privind modificarea condițiilor de pensionare a magistraților Bolojan susține că
Curtea de Conturi a României a identificat erori contabile semnificative în bugetul municipiului Miercurea Ciuc, totalizând peste 16 milioane de lei. Auditul a scos la iveală nereguli în gestionarea creanțelor, concesionărilor și plăților, generând o opinie cu rezerve asupra situațiilor financiare. Curtea de Conturi a României a identificat erori contabile de peste 16 milioane lei
Constantin Popovici, înotător român de 36 de ani, a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Natație 2025 din Singapore, fiind premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Antrenorul său, Adrian Gavriliu, a criticat Guvernul pentru tratamentul sportivilor, subliniind importanța susținerii acestora. Constantin Popovici, înotător român de 36 de ani, a câștigat medalie de
Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia escaladează rapid, după bombardarea unui cazinou de către un avion F-16 thailandez. Luptele forțează sute de mii de oameni să se evacueze, iar comunitatea internațională cere încetarea ostilităților. Amplificarea tensiunilor ridică temeri pentru siguran
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, provocând schimbări în componența votului. Proiectul propune creșterea vârstei de pensionare și condiții de vechime, afectând și personalul auxiliar. CCR a amânat pentru 28 decembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la pensiile magistraților Decizia a fost luată … Articolul CCR amână sesizarea Curții Supreme privind pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, afirmă că succesul nu depinde de un doctorat sau de studii la universități de prestigiu, ci de revenirea la munca în fabrici. El subliniază importanța reindustrializării și a joburilor tradiționale în contextul avansului tehnologiei, avertizând despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, afirmă că succesul nu … Articolul Persoanele de succes nu au întotdeauna nevoie de doctorat apare prima dată în Main News.
Mihai Stoica îi răspunde rapidistului Marius Șumudică după criticile aduse jucătorilor de la FCSB. MM subliniază că echipa a avut 100 de meciuri în doi ani și că oboseala este resimțită de fotbaliști. Șumudică pune întrebări despre pregătirea fizică a echipei și compara performanțele actuale cu cele anterioare. Mihai Stoica răspunde criticilor lui Marius Șumudică … Articolul Mihai Stoica îi răspunde rapid lui Marius Șumudică: „Îi răspund acum, bolduit!” apare prima dată în Main News.
Află de ce serviciile Managed Detection and Response (MDR) sunt esențiale pentru securitatea cibernetică modernă. Organizațiile se confruntă cu amenințări sofisticate și bugete limitate, iar externalizarea monitorizării cibernetice la experți oferă detecție rapidă și reziliență crescută. Îmbunătățește-ți protecția cibernetică astăzi! Organizațiile trebuie să-și regândească protecția cibernetică datorită amenințărilor tot mai sofisticate Serviciile Managed Detection and … Articolul Serviciile MDR: Cheia securității cibernetice moderne apare prima dată în Main News.
Fostul primar din Băile Herculane, Cristian Miclău, este acuzat de Agenția Națională de Integritate de afaceri imobiliare ilegale. ANI a sesizat Parchetul, susținând că Miclău a împiedicat primăria să achiziționeze un imobil istoric, ulterior cumpărat de părinții săi la un preț exagerat. Ancheta este în curs. Fostul primar din Băile Herculane, Cristian Miclău, este acuzat … Articolul Fost primar Băile Herculane, acuzat de ANI de afaceri imobiliare ilegale apare prima dată în Main News.
Emiratele Arabe Unite au anunțat o contribuție de 550 milioane de dolari pentru apelul umanitar global al ONU din 2026, având scopul de a sprijini 135 de milioane de persoane afectate de crize. Aceasta inițiativă subliniază angajamentul EAU față de acțiunea umanitară internațională și cooperarea cu agențiile ONU. Emiratele Arabe Unite vor contribui cu 550 … Articolul Emiratele Arabe Unite alocă 550 milioane dolari pentru umanitar ONU în crize apare prima dată în Main News.
Românii vor plăti taxe mai mari începând cu 1 ianuarie 2026. Impozitele pe locuințe cresc cu până la 80%, iar vehiculele vor fi impozitate pe principiul „poluatorul plătește”. Câștigurile de pe bursă și din chirii vor avea impozite majorate. De asemenea, coletele din afara UE vor fi taxate suplimentar. Curtea Constituțională a aprobat majorarea impozitelor … Articolul Noile taxe pentru români începând cu 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Main News.
Cobza, un instrument emblematic, a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO grație eforturilor comune ale României și Republicii Moldova. Această recunoaștere subliniază valoarea sa artistică și culturală, precum și importanța în comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Cobza a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, în urma unui dosar inițiat … Articolul Cobza, parte din patrimoniul imaterial UNESCO, România și Moldova colaboratori apare prima dată în Main News.
România va beneficia de o parte echitabilă din resursele sale energetice, premierul Ilie Bolojan anunțând extinderea explorării perimetrului din Marea Neagră și creșterea redevențelor cu 40%. Acordul cu OMV Petrom va asigura independența energetică și venituri corecte pentru stat, stabilind premisele unei relații predictibile. Premierul Ilie Bolojan anunță prelungirea explorării perimetrului din Marea Neagră cu … Articolul România va obține o cotă echitabilă din resursele naturale exploatate apare prima dată în Main News.
Marius Şumudică a critcat pregătirea fizică a jucătorilor de la FCSB, generând reacția lui Mihai Stoica. Oficialul FCSB a explicat că oboseala și accidentările sunt rezultatul unui sezon cu peste 100 de meciuri. FCSB se află pe locul zece în Superliga, având nevoie de o reformare pentru a reveni în formă. Marius Șumudică a contestat … Articolul Șumudică ironizat: Experiența lui în antrenorat la nivel înalt contestată apare prima dată în Main News.
Descoperă rețeaua subterană „Gaza Metro” folosită de Hamas pentru atacuri și captivitatea ostaticilor. Tuneluri complexe din Rafah, construite pe parcursul decadelor, se întind pe 10 km, adăpostind camere de comandă și condiții dificile. Detaliile tensiunilor actuale și ale distrugerilor din Gaza sunt esențiale. Un reporter de la The Sun a vizitat rețeaua de tuneluri Hamas … Articolul Rețeaua de tuneluri Gaza Metro: Strategia Hamas pentru operațiuni și ostatici apare prima dată în Main News.
Exportul de gaze din România către Republica Moldova atinge capacitatea maximă, cu 6 milioane mc/zi pe conducta Iași-Ungheni. Această infrastructură devine crucială pentru diversificarea surselor de gaze ale Moldovei, care depinde din ce în ce mai puțin de Gazprom, în contextul crizei energetice. Exportul de gaze către Republica Moldova a atins capacitatea maximă de 6 … Articolul Exporturile maxime de gaze către Republica Moldova ajung azi la capacitate maximă apare prima dată în Main News.
Înghețarea salariului minim în România va fi discutată la Consiliul Tripartit. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există spații pentru creșteri, în timp ce Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că salariul minim trebuie să crească în 2026. Sindicatele cer majorarea, iar patronatele se opun. Discuțiile privind înghețarea salariului minim se desfășoară la Consiliul Tripartit … Articolul Salariul minim: lipsa opțiunilor pentru creșterea acestuia apare prima dată în Main News.
Eugen Trică l-a atacat pe Nelu Varga, patronul CFR Cluj, acuzându-l de lipsă de profesionalism și legături interlope. Trică a subliniat că Varga nu merită respectul fanilor și a amintit de contribuția sa la succesul echipei, provocând o reacție vehementă din partea acestuia. Detalii despre controversa dintre cei doi. Nelu Varga, patronul CFR Cluj, a … Articolul Antrenorul critică dur patronul CFR Cluj: „Îl cunosc pe Neluțu, Taty” apare prima dată în Main News.
Două clădiri de patru etaje s-au prăbușit în Fez, Maroc, provocând moartea a 19 persoane și rănirea altor 16. Este al doilea incident fatal în acest an, evidențiind problemele infrastructurale din oraș. Autoritățile continuă căutările, în timp ce critici se intensifică privind neaplicarea codurilor de construcție. 19 persoane au murit după prăbușirea a două clădiri … Articolul Prăbușire clădiri în Maroc: Cel puțin 19 morți confirmati apare prima dată în Main News.
Comisia Europeană subliniază că deficitul bugetar al României va depăși 6% din PIB în 2026, dublu față de limita impusă de UE. Creșterea cheltuielilor pentru apărare și politicile sociale agravează situația financiară a țării. Guvernul Bolojan se confruntă cu provocări majore în reducerea deficitului și gestionarea bugetului. Comisia Europeană estimează că deficitul bugetar al României … Articolul Comisia Europeană pune bețe în roate planurilor Guvernului Bolojan apare prima dată în Main News.
Curtea Constituțională a României a aprobat majorarea taxelor locale din 2026, inclusiv creșteri semnificative pentru locuințe. De asemenea, judecătorii analizează legea pensiilor magistraților, care a generat controverse legate de independența justiției. Detalii despre impactul acestor decizii în articolul complet. CCR a aprobat creșterea taxelor locale din 2026, inclusiv majorări de până la 80% pentru locuințe … Articolul CCR aprobă majorarea impozitelor din 2026 și analiza pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
FCSB revine cu emisiunea EXCLUSIV FCSB, azi la ora 18:00. Adrian Voicu, fost ofițer de presă, va analiza ultimele transferuri și va împărtăși povești din perioada roș-albastră. Participați live pe YouTube și Facebook, puneți întrebări și descoperiți informații exclusive despre campioana României! Emisiunea EXCLUSIV FCSB revine azi la ora 18:00 pe YouTube și Facebook ProSport … Articolul FCSB analizează transferurile la Fiță cu Adiță, ora 18:00 apare prima dată în Main News.
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu 49 de semnături. Moțiunea va fi dezbătută pe 15 decembrie, în aceeași zi cu o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Social-democrații ar putea susține moțiunea, în condițiile unei crize a apei în județele Prahova și Dâmbovița. AUR și ”Pace Întâi România” au … Articolul AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu apare prima dată în Main News.
Ilie Dobre va comenta LIVE meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga pe ProSport.ro, joi, 11 decembrie 2025, de la ora 19:45. Ascultă comentariul pe site-ul nostru și pe paginile de Facebook și YouTube ProSport pentru o experiență sportivă unică. Nu rata acest meci important din fotbalul românesc! Ilie Dobre va comenta meciul Universitatea Craiova – … Articolul Ilie Dobre comentează LIVE Universitatea Craiova – Sparta Praga, 11 decembrie 2025 apare prima dată în Main News.
India implementează un experiment social remarcabil: milioane de femei primesc transferuri de bani necondiționate, oferindu-le autonomie financiară și influență politică. Aceste plăți recunosc munca domestică neremunerată și contribuie la bunăstarea familiilor, ridicând, de asemenea, provocări pentru bugetele statale. India oferă transferuri necondiționate de bani pentru 118 milioane de femei adulte, recunoscând astfel munca lor domestică. … Articolul Guvernul din India recompensează femeile pentru treburile gospodărești apare prima dată în Main News.
David Popovici, campion olimpic, atrage atenția asupra întârzierilor la premierile de la ANS, cu sume restante din vara anului 2024. Sportivul subliniază că această situație afectează mulți colegi și consideră că sportul ar trebui să fie o prioritate națională în România pentru a promova o societate mai educată. David Popovici a anunțat că nu a … Articolul David Popovici, medalii câștigate, premierile ANS întârziate din 2024 apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a comis o gafă în timpul întâlnirii cu președintele Macron la Palatul Elysee, derutat de locul pentru poza oficială. După ce s-a învârtit pe loc, președintele francez l-a îndrumat corect. Incidentul a fost șters din videoclipul oficial. Aflați mai multe despre întâlnirea crucială pentru România. Nicușor Dan a avut o întâlnire la Palatul … Articolul Nicușor Dan, în dificultate la întâlnirea cu Macron: moment amuzant! apare prima dată în Main News.
Ceața și burnița vor afecta mai multe localități din țară, iar temperaturile se vor situa între 8 și 16 grade. În București, se așteaptă maxime de 9-10 grade și ceață pe parcursul nopții. Coduri galbene de atenționare pentru județele Dolj, Teleorman și Bacău au fost emise de ANM. Află mai multe detalii! Ceața a afectat … Articolul Temperaturi neașteptate și burniță: Prognoza meteo în București apare prima dată în Main News.
Adrian Corduneanu, liderul clanului interlop din Iași, riscă demolarea vilei construite fără autorizație. Autoritățile au inițiat procedurile legale după ce construcția nu a fost legalizată în urma unor sancțiuni. Procesul civil evidențiază implicațiile legale și sociale ale acestei situații complexe pentru familia Corduneanu. Adrian Corduneanu riscă demolarea vilei din Iași construită fără autorizație Autoritățile au … Articolul Adrian Corduneanu riscă să piardă vila din Iași apare prima dată în Main News.
Prim-ministrul Ilie Bolojan va participa la reuniunea Consiliului Tripartit pentru discuții privind salariul minim pe economie din 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, subliniază necesitatea creșterii salariului, menționând că peste două milioane de români trăiesc cu un salariu brut de 4.050-4.500 lei. Reuniune a Consiliului Național Tripartit pentru discutarea salariului minim pe economie de … Articolul Salariul minim pe economie 2026 discutat în Consiliul Tripartit apare prima dată în Main News.
