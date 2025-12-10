Fermierii greci continuă blocadele la nivel național. Au întrerupt activitatea în porturi și au blocat punctele de trecere a frontierei

10:10

Marți seară, două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce motocicleta pe care se aflau a intrat în coliziune cu un autoturism, în orașul Tecuci. Potrivit primelor informații, citate de cotidianul local Monitorul de Galați, vehiculul pe două roți a fost acroșat de autoturism, al cărui șofer nu ar fi reușit să […]