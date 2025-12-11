George Simion respinge acuzațiile PNL privind un presupus blat PSD–AUR la alegerile locale și atacă Guvernul Bolojan

13:00

Materialul Recorder despre capturarea justiției de către un grup de magistrați conduși de Lia Savonea care i-au scăpat pe bandă rulantă pe marii corupți ai României trimite deja unde de șoc în societatea românească, la mai puțin de o zi de la publicare. Tocmai a depășit jumătate de milion de vizualizări în acest moment și […]