Cărtărescu: ”Domnule Nicușor Dan, ar fi timpul să arătați că sunteți, totuși, președintele acestei țări!”
Aktual24, 11 decembrie 2025 01:00
Mircea Cărtărescu are și el o poziție dură față de dezvăluirile din documentarul Recorder legate de justiție și îi cere președintelui Dan să intervină. ”Am văzut cutremurat documentarul celor de la Recorder. Conducerea actuală a României trebuie să intervină urgent, situația din justiție nu mai poate fi tolerată. Corupția instituțiilor statului e o chestiune de […]
• • •
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:20
Încă un caz: Claudiu Manda a primit prescriere la ICCJ după 15 termene de judecată amânate. Manda este acum secretar general al PSD # Aktual24
Încă un caz în care un important lider politic, Claudiu Manda (actual secretar general al PSD), a scăpat de răspunderea penală pentru faptele sale prin prescriere după ce termenele sale de judecată au fost amânate de nu mai puțin de 15 ori. Acest sistem prin care persoane importante scapă de condamnări a fost detaliat în […]
Acum 4 ore
23:10
Președintele Donald Trump a declarat, miercuri, că SUA au capturat un petrolier în largul coastei Venezuelei, pe fondul tensiunilor crescânde cu guvernul președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Președintele le-a vorbit reporterilor despre capturarea petrolierului în timp ce participa miercuri după-amiază la o masă rotundă la Casa Albă, fără vreo legătură cu acest subiect, fără a oferi […]
23:10
Ancheta Recorder, intervine și Bolojan. Curtea de Apel anunță în premieră o conferință de presă # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti a anunțat că va organiza joi, de la ora 12.00, o conferință de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale și a informațiilor considerate relevante în legătură cu acuzațiile formulate recent în spațiul public. Instituția precizează că întâlnirea cu presa este menită să ofere clarificări asupra aspectelor vehiculate în ultimele zile. […]
23:10
Islanda a devenit a cincea țară care boicotează concursul muzical Eurovision de anul viitor, după ce Israelului i s-a dat undă verde să participe, ceea ce a adâncit criza cu care se confruntă competiția. Consiliul de administrație al postului național de radio și televiziune RÚV a votat miercuri să nu participe, ceea ce înseamnă că […]
23:00
Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, a cărei comedie romantică efervescentă „Confessions of a Shopaholic” – tradusă în română „Mă dau în vânt după cumpărături” – a dat naștere unei serii de milioane de exemplare vândute, a murit miercuri, a anunțat familia sa. Avea 55 de ani și fusese diagnosticată cu tumoră cerebrală, potrivit AP. Familia a […]
23:00
Bolojan rămâne alături din Buzoianu în fața atacului AUR-PSD. Premierul cere PSD-ului să își respecte cuvântul: ”Există un capitol în protocolul de coaliţie şi în discuţiile pe care le-am purtat, prin care membrii coaliţiei nu susţin moșiuni contra miniștrilor” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că protocolul coaliţiei de guvernare prevede că în cazul unei moţiuni simple la adresa unui ministru, parlamentarii coaliţiei nu susţin astfel de acţiuni, el subliniind că „oamenii nu vor să vadă de la politicieni scandaluri, ci soluţii”. El a fost întrebat, la postul B1 TV, despre faptul […]
22:40
Germania a respins ideea unei noi bănci multilaterale de apărare, dând o lovitură propunerilor duale de creare a unui creditor global susținut de stat care să ajute la reînarmarea țărilor europene și a celor membre NATO. Ministerul de Finanțe de la Berlin a declarat miercuri pentru Reuters că guvernul german respinge crearea unor instrumente suplimentare […]
22:20
Google riscă amenzi legate de Google Play de la UE dacă nu face mai multe concesii privind accesul echitabil și concurența # Aktual24
Google riscă o amendă uriașă de la UE la începutul anului viitor dacă nu va lua mai multe măsuri pentru a se asigura că magazinul său de aplicații respectă regulile europene menite să garanteze accesul echitabil și concurența, au spus persoane cu cunoștință directă despre acest subiect. O amendă ar putea amplifica tensiunile cu Statele […]
22:20
Fermierii greci continuă blocadele la nivel național. Au întrerupt activitatea în porturi și au blocat punctele de trecere a frontierei # Aktual24
Zeci de fermieri greci au întrerupt, miercuri, operațiunile din portul Volos, în cadrul unei demonstrații naționale de protest față de întârzierile în plățile ajutoarelor agricole și costurile ridicate de producție. Fermierii au mobilizat mii de tractoare și camioane în zeci de blocade timp de mai multe zile, perturbând traficul în mai multe puncte de pe […]
Acum 6 ore
21:50
Luptele dintre Thailanda și Cambodgia s-au prelungit, miercuri, pentru a treia zi, președintele american Donald Trump declarând că va da un telefon pentru a opri conflictul, după ce a mediat un armistițiu în iulie pentru a pune capăt unor lupte între cei doi vecini care au durat cinci zile. Ministrul de Externe al Thailandei a […]
21:10
Defrișările, o rană deschisă a planetei: cât mai putem ignora avertismentele naturii? Defrișarea pădurilor nu mai este de mult un simplu „fenomen”, ci o intervenție umană agresivă, cu efecte devastatoare la nivel global. Fiecare copac tăiat înseamnă un pas mai aproape de schimbări climatice accelerate, deșertificare, soluri sterile, inundații frecvente și o atmosferă încărcată de […]
21:10
Bihor: 15 pretinşi moştenitori ai unui grof au revendicat mai mult de jumătate dintr-un sat. După 12 ani de judecată, localnici și-au păstrat satul # Aktual24
După 12 ani de judecată, procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou din comuna Derna, județul Bihor, s-a încheiat definitiv, miercuri. Tribunalul Bihor a respins cererile pretinșilor moștenitori ai unui grof maghiar care a deținut pământurile din sat și, astfel, oamenii nu mai riscă să-și piardă proprietățile. Judecătorii au respins recursurile introduse de pretinșii moștenitori și […]
21:10
Scrisoare deschisă adresată președintelui României de fostul judecător Cristi Danileț: „Convocați de urgență CSM, mergeți și prezidați ședința, cereți investigații disciplinare și penale”. Dacă tace, președintele nu are nicio scuză # Aktual24
Fostul judecător și actual lector universitar dr. Cristi Danileț îi adresează președintelui României, Nicușor Dan, o scrisoare deschisă cu un ton ferm, în care solicită intervenția urgentă a șefului statului pentru soluționarea unor probleme pe care le consideră grave în sistemul judiciar. „Domnule președinte Nicușor Dan, iată ce aveți de făcut: convocați de urgență CSM, […]
21:10
Pompierii tulceni au intervenit, miercuri seară, într-un bloc unde podeaua unui apartament s-a surpat. La fața locului au ajuns o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea. „În urmă cu puţin timp, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea unei situaţii produsă într-un apartament situat la parterul […]
21:00
ONG-ul Rewilding Romania a confirmat, miercuri, apariția unui elan (Alces alces) în apropiere de Parcul Național Retezat din județul Hunedoara. Elanul fusese observat întâmplător și zilele trecute. „Colegii au reușit să localizeze și să confirme prezența elanului prin observație directă și filmări. Echipa Rewilding România va continua să monitorizeze zona și să colaboreze cu autoritățile […]
20:50
Peste o mie de oameni protestează miercuri seară în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, după apariția documentarului realizat de Recorder, manifestanții acuzând că „independența justiției este pusă în pericol”. Protestul, anunțat pe rețelele de socializare sub tema „pentru o justiție independentă”, a început în jurul orei 19:00, în fața CSM din Calea […]
20:40
Marcând o piatră de hotar în mobilitatea aeriană personală, startup-ul american Alef Aeronautics transformă science-fiction-ul în realitate începând producția mașinilor sale zburătoare electrice în California. În 2022, după un deceniu de dezvoltare, compania a dezvăluit modelul său complet electric Model A, capabil să parcurgă 354 de kilometri și să zboare 177 de kilometri, relatează Interesting […]
20:10
”Ucraina de Est” și ”Ucraina de Vest”. SUA iau în considerare scenariul coreean pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei — The Washington Post # Aktual24
Printre alte opțiuni pentru a pune capăt războiului din Ucraina, SUA iau în considerare implementarea așa-numitului scenariu coreean. Țara va fi divizată de-a lungul liniei de contact, așa cum s-a întâmplat cu Coreea de Sud și Coreea de Nord în urma războiului din 1950-1953. Potrivit The Washington Post pacea în Ucraina ar trebui să arate […]
Acum 8 ore
19:40
REAMINTIRE Cazul Voicu din 2009, „amicul” familiei Savonea, mega-operațiunea de corupere a judecătorilor # Aktual24
Documentarul Recorder despre capturarea justiției din România aduce aminte în treacăt și despre cazul fostului senator PSD Cătălin Voicu, condamnat pentru încercarea de a influența justiția în trecut. Un caz extrem de important la acea vreme, care arăta cum interveneau politicienii în dosare din justiție. Numele Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație […]
19:40
Administrația Trump a redus la minim sprijinul pentru Ucraina, iar Europa nu poate compensa ajutorul american – Analiză # Aktual24
Cifrele sunt alarmante pentru Kiev. De când președintele Trump a preluat mandatul, țara asediată a primit din ce în ce mai puțin ajutor internațional. Și nu doar SUA se abțin. Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut semnificativ în a doua jumătate a anului, conform calculelor Institutului Kiel pentru Economia Mondială (IfW). IfW a declarat că […]
18:50
CTP: ”Ar fi nevoie de 600.000 de oameni în stradă, ca la OUG 13. Fără exagerare, documentarul-anchetă Recorder este unul dintre cele mai importante acte jurnalistice din ultimii 35 de ani” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu afirmă despre documentarul cutremurător al Recorder legat de justișia română că este ”unul dintre cele mai importante acte jurnalistice din ultimii 35 de ani”. ”Cârdășia Robelor Murdare Fără exagerare, documentarul-anchetă Recorder „Justiția capturată” este unul dintre cele mai importante acte jurnalistice din ultimii 35 de ani. Structurat logic, pe o acumulare […]
18:40
Ungaria nu va avea parte de un „scut financiar” din partea SUA. Trump dezminte anunțul lui Orban privind ”asistență financiară din partea SUA” # Aktual24
Banii pot strica prieteniile: Președintele american Trump nu-și mai amintește să-i fi promis premierului maghiar Orbán ajutor financiar de până la 20 de miliarde de dolari. Dar guvernul de la Budapesta rămâne optimist. Ungaria nu va primi până la urmă ajutor financiar din partea SUA. În schimb, ambele părți au convenit să înceapă discuțiile privind […]
18:40
Buzoianu anunță rezultatele Corpului de Control: „Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât, voi continua reformele” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri seară rezultatele verificărilor făcute de Corpul de control în urma crizei apei potabile care a afectat peste 107.000 de oameni din 13 orașe și comune din județul Prahova și un municipiu din județul Dâmbovița. Ministrul a declarat că raportul preliminar al Corpului de Control a fost transmis către […]
18:20
”Suveraniștii” atacă furioși documentarul Recorder: ”Deschideți ochii! Sistemul vrea să ne întoarcem la cătușele din vremea lui Kovesi” # Aktual24
Anca Alexandrescu, fosta candidată AUR la Primăria Capitalei, a lansat un atac la adresa jurnaliștilor de la Recorder care au dezvăluit sistemul din justișie prin care numeroși infractori cu gulere albe scapă de închisoare. AUR nu are nici până acum o poziție oficială. ”Tara ne este furată de sub nas în timp ce dezbinatorii sunt […]
Acum 12 ore
17:30
Georgescu, mesaj delirant la moartea lui Theodoru: ”Stea a demnității românești”. Theodoru s-a remarcat prin violente mesaje antisemite # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a publicat un mesaj delirant dedicat lui Radu Theodoru, generalul în rezervă care a decedat marți. Vezi mai jos ce fel de idei promova Theodoru, fost vicepreședinte PRM, în spațiul public. „Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească. S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, […]
17:10
Președintele Dan, reacție: ”Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție”. Soluțiile prezentate de Nicușor Dan # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a reacționat, miercuri seara, față de dezvăluirile revoltătoare din documentarul Recorder legat de justiție. ”Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție. În primul rând, felicitări realizatorilor, care aduc […]
17:00
Curtea de Apel, atac violent la adresa judecătorului Laurențiu Beșu. Este invocat și un articol publicat de AK24 în 2023 # Aktual24
Conducerea Curții de Apel București a reacționat violent în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, lansănd atacuri la adresa judecătorului Laurențiu Beșu. Conducerea instanței sugerează că Beșu este ”ofițer acoperit”, invocând în acest sens un articol publicat de aktual24.ro în 2023. ”Afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente […]
16:30
Surse: Poziția Ministerului Finanțelor privind impozitul pe solarii. Plus: ”Nu creștem TVA-ul în 2026” # Aktual24
Surse din Ministerul Finanțelor au precizat, miercuri, pentru aktual24.ro că în ceea ce privește taxa pe solarii, ”măsurile au fost publice, au trecut de două ori prin Parlament”, iar potrivit acestora, cei de la PSD „puteau să modifice”. PSD a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, că va cere, în următoarea ședință a coaliției de […]
16:10
Putin pretinde că ucrainenii sunt bucuroși să-i primească pe militarii ruși: „Vă așteptam” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a pretins că soldații ruși ajunși în teritoriile ucrainene capturate ar fi fost întâmpinați cu cuvintele: „Vă așteptam” În timpul unei reuniuni a Consiliului pentru Drepturile Omului, dictatorul rus Vladimir Putin a vorbit despre războiul din Ucraina, relatează Glavkom, citând Tass. Putin a reluat încă o dată narațiunea tradițională a Kremlinului […]
15:40
BREAKING CCR a amânat decizia pe legea pensiilor magistraților pentru 28 decembrie. Surse: Amânarea a fost provocată de judecătorii PSD # Aktual24
CCR a amânat luarea unei decizii pe sesizarea ICCJ privind pensiile speciale pentru data de 28 decembrie, adică în prag de Revelion. ”Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – 28 decembrie ora 13,00”, a anunțat […]
15:40
Germania dezvoltă planuri de pregătire a spațiului aerian în caz că este atacată: ”Există trei niveluri de apărare” # Aktual24
Germania elaborează planuri pentru a-și pregăti rapid spațiul aerian în cazul în care țara va trebui să se apere, a declarat furnizorul de servicii de navigație aeriană. „În prezent, lucrăm cu Ministerul Apărării și Ministerul Transporturilor la un catalog de cerințe pentru a fi pregătiți pentru un caz de apărare”, a declarat pentru Euronews Arndt […]
15:30
15:10
Slovacia schimbă din nou legi pentru a înmuia lupta anticorupție în ciuda opoziției Comisiei UE # Aktual24
Coaliția de guvernare populistă de stânga a prim-ministrului Robert Fico a votat marți pentru desființarea unui birou care protejează persoanele care raportează acte de corupție. Proiectul de lege – adoptat printr-o procedură accelerată în Ziua Internațională Anticorupție – închide Biroul de Protecție a Denunțătorilor din țară, care a fost creat în 2021 în temeiul Directivei […]
14:40
Azi, ICCJ a anulat și condamnarea fostului șef al CNAS, Lucian Duță. El le atacă acum pe judecătoarele din documentarul Recorder, Daniela Panioglu și Alina Guluțanu # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a admis recursul în casație formulat de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și a decis anularea condamnării definitive de 6 ani de închisoare pronunțată în iulie 2022. Completul ICCJ care a admis recursul în casație a fost format din […]
14:20
Amazon promite investiții masive de 35 de miliarde de dolari în India, concentrându-se pe cloud și inteligență artificială # Aktual24
Miercuri, Amazon s-a angajat să investească peste 35 de miliarde de dolari în cloud și inteligență artificială în India până în 2030, în contextul în care marile companii tech se grăbesc să-și consolideze prezența pe piața indiană. Angajamentul, dezvăluit la Summitul Amazon Smbhav din New Delhi, se bazează pe aproape 40 de miliarde de dolari […]
14:10
PSD tace. USR, primul partid care reacționează: ”O ţară întreagă a văzut reportajul Recorder, mărturii, probe, mărturisirile unor persoane cu funcţii înalte în sistemul judiciar care au ales să nu tacă” # Aktual24
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiţiei şi modul în care inculpaţi conectaţi politic sunt scăpaţi de dosare prin prelungirea proceselor şi prescriere. ”O ţară întreagă a văzut reportajul Recorder, mărturii, probe, mărturisirile unor persoane cu funcţii înalte în sistemul judiciar care […]
14:10
Surse: Luptă în CCR, decizia privind pensiile depinde de votul Mihaelei Ciochină. Judecătorii PSD fac presiuni # Aktual24
Surse oficiale au declarat pentru aktual24.ro că decizia în CCR privind pensiile speciale ale magistraților depinde acum de votul judecătoarei Mihaela Ciochină. În acest moment sunt patru judecători care vor să respingă sesizarea ICCJ și patru care vor să o admită, acesția fiind cei propuși de PSD. Mihaela Ciochină, care a votat alături de judecătorii […]
14:00
Prima televiziunea care preia azi documentarul Recorder: ”Merită difuzat”. Duminică, încă un post TV îl va difuza # Aktual24
Documentarul Recorder privind ”Justiția capturată” va fi transmis miercuri, de la ora 21.00, de către TVR, a anunțat președintele director general al TVR, Adriana Săftoiu. De asemenea, documentarul va fi preluat duminică și de B1 TV. „Cred că merită. Decizia au luat-o colegii de la editorial. Ne-am sfătuit. Credem că merită să fie văzut pe […]
13:50
SUA, mesaj către Erdogan: Turcia trebuie să scape de S-400 pentru a reveni la programul F-35 # Aktual24
Statele Unite au declarat că Turcia nu ar trebui să mai păstreze sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400 dacă dorește să revină la programul de producție și achiziții de avioane de vânătoare F-35. Acest lucru a fost declarat de ambasadorul american în Turcia, Tom Barrack, citat de Bloomberg. Barrak a declarat că cele două țări […]
13:50
Pact Rusia-China: Avioane rusești Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, au efectuat un zbor comun cu avioane de vânătoare chineze în apropierea frontierei cu Japonia # Aktual24
Două bombardiere strategice rusești Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, au patrulat spațiul aerian din apropierea frontierelor Japoniei timp de câteva ore alături de avioane de vânătoare chineze. Potrivit Ministerului Apărării din Japonia, aeronavele rusești au decolat în seara zilei de 9 decembrie din Marea Japoniei spre Marea Chinei de Est. Acolo, s-au întâlnit cu […]
13:30
Protest la CSM, azi 10 decembrie, față de confiscarea justiției, urmare a dezvăluirilor Recorder # Aktual24
Un protest civic pentru independența justiției a fost anunțat pe Facebook pentru seara zilei de 10 decembrie, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, după dezvăluirile publicației Recorder despre pierderea independenței justiției și eliberarea în serie a marilor corupți. „Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție. Independența […]
13:20
Oficialii americani și europeni contestă afirmația lui Trump despre superioritatea Rusiei pe câmpul de luptă: ”În ultimul an, Rusia a capturat mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei” # Aktual24
Pe fondul recentei declarații a președintelui american Donald Trump, conform căreia Ucraina „pierde” războiul, în timp ce Rusia are „avantaj”, unii oficiali au subliniat că în prezent nu există noi evaluări din partea SUA sau a Europei care ar indica schimbări semnificative pe câmpul de luptă. Acest lucru este relatat de CNN, citând surse. După […]
13:00
Materialul Recorder despre capturarea justiției de către un grup de magistrați conduși de Lia Savonea care i-au scăpat pe bandă rulantă pe marii corupți ai României trimite deja unde de șoc în societatea românească, la mai puțin de o zi de la publicare. Tocmai a depășit jumătate de milion de vizualizări în acest moment și […]
13:00
Doar 20% dintre ucraineni ar vota pentru Zelenski în urma scandalului de corupție, arată un sondaj. Cine e pe locul doi # Aktual24
Doar 20,3% dintre ucraineni ar vota pentru președintele Volodimir Zelenski la viitoarele alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj realizat de Info Sapiens, publicat pe 9 decembrie. Cu toate acestea, el rămâne cel mai popular candidat, conform sondajului, relatează Kyiv Independent. Sondajul a fost realizat între 13 și 28 noiembrie, la câteva zile după ce Ucraina a […]
Acum 24 ore
12:30
Judecătorii prind curaj după documentarul Recorder. Forumul Judecătorilor vine cu măsuri concrete: ”Autoritățile să înceteze să mai ignore semnalele de alarmă” # Aktual24
Asociaţia Forumul Judecătorilor este prima organizație a magistraților care ia atitudine în urma valului de revoltă iscat de dezvăluirile și dovezile prezentate în documentarul Recoder despre ”capturarea Justiției”. ”Asociaţia Forumul Judecătorilor din România solicită din nou autorităților competente reforme reale și să înceteze să mai ignore semnalele de alarmă date și să adopte fără întârziere […]
12:30
Ucraina a recăpătat controlul asupra unei părți din Pokrovsk, după ce, la începutul toamnei, nu mai avea trupe deloc în oraș, a declarat comandantul-șef al armatei de la Kiev, Oleksandr Sîrski, la un briefing de presă pe 9 decembrie. „Apărarea Pokrovskului continuă”, a spus Sîrski, precizând că forțele ucrainene au recucerit aproximativ 13 kilometri pătrați […]
12:10
Urmărire ca-n filme la Slatina: Vărul primarului, oprit după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor rutieri – VIDEO # Aktual24
O urmărire ca în filme a avut loc marți în Slatina, după ce Cristian de Mezzo, vărul primarului orașului, Mario de Mezzo, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor rutieri. Evenimentul a pus pe jar echipajele IPJ Olt și a atras atenția localnicilor, iar acum bărbatul este cercetat penal pentru purtare abuzivă și distrugere, relatează […]
12:10
CCR a respins obiecția de neconstituționalitate formulată de AUR asupra legii privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care majorează taxe și impozite # Aktual24
Curtea Constituțională a României a anunțat miercuri că a respins obiecția de neconstituționalitate depusă de senatori ai Grupului parlamentar AUR împotriva Legii care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și modifică și completează acte normative. Legea vizează majorarea unor taxe și impozite pe locuințe, terenuri, mașini și dividende, precum și creșterea unor […]
11:40
Se-mbogățesc suveraniștii? Un miliardar american promite că va oferi 3 miliarde de dolari oricui dovedește că Pământul este plat # Aktual24
Tim Boyle, miliardarul și CEO-ul Columbia Sportswear, a lansat un apel spectaculos către susținătorii teoriei Pământului plat, promițând că va oferi controlul asupra companiei sale, evaluată la 3 miliarde de dolari, oricui poate demonstra că planeta are o margine vizibilă. Boyle, un miliardar american în vârstă de 76 de ani, a făcut anunțul marți, ca […]
