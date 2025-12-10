O mai știți pe Simona Sensual? Blondina vrea să se întoarcă în showbiz! Am aflat și cum stă la capitolul dragoste

10:30

Un sezon mai puternic. O șansă de a depăși orice fel de provocare și de a arăta că atunci când știi cum să comunici cu partenerul de viață, poți face tot ce îți propui. Un sezon care îi va ține pe cei de acasă în fața televizoarelor și îi va trece prin toate emoțiile. Din 12 ianuarie, Power Couple revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar nouă cupluri de vedete care vin cu gândul de a câștiga fiecare probă și de a pleca acasă cu titlul, sunt pregătite de lansare!