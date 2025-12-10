Cristina Pucean demonstrează cine este șefa! Cum s-a filmat după ce Bogdan de la Ploiești a apărut pe scenă cu o altă femeie
SpyNews, 10 decembrie 2025 11:50
Cristina Pucean nu se mai abține! Dansatoarea, cunoscută de toată România, demonstrează cine este șefa și la dans, dar și la inima manelistului. Recent, aceasta a postat un clip video în care și-a arătat valențele pentru care a devenit celebră. Iată despre ce este vorba!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
12:00
Mama gemenilor morți în Ploiești ar fi ajuns la capătul puterilor. Ce s-ar fi întâmplat cu Andreea: „Vreau să mor” # SpyNews
Andreea și-a pierdut gemenii în urmă cu patru ani, după ce copiii au căzut de la etajul 10, în timp ce ea era live, pe Facebook. Femeia nu pare neapărat afectată de tragedie în urma căreia doi copii au murit, dar în schimb, a dat de înțeles că vrea să moară.
Acum 15 minute
11:50
Cristina Pucean demonstrează cine este șefa! Cum s-a filmat după ce Bogdan de la Ploiești a apărut pe scenă cu o altă femeie # SpyNews
Cristina Pucean nu se mai abține! Dansatoarea, cunoscută de toată România, demonstrează cine este șefa și la dans, dar și la inima manelistului. Recent, aceasta a postat un clip video în care și-a arătat valențele pentru care a devenit celebră. Iată despre ce este vorba!
Acum o oră
11:30
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct # SpyNews
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan au fost evacuați de urgență, în direct, la Radio ZU astăzi. În timpul matinalului, a pornit alarma. Emma Ștefan a recunoscut că s-a speriat foarte tare. Din fericire, nu a fost vorba de ceva grav, iar emisiunea s-a reluat la scurt timp.
11:30
Noi acuzații grave la adresa Cameliei Voinea! O fostă gimnastă a făcut dezvăluiri halucinante # SpyNews
Scandalul continuă în lumea gimnasticii românești! Camelia Voinea este din nou în centrul atenției, după ce o fostă gimnastă a făcut dezvăluiri halucinante. Antrenoarea e acuzată de comportamente inacceptabile.
11:20
Trăim într-o perioadă în care timpul este cea mai prețioasă resursă. Zilnic, milioane de oameni ajung să sară peste mese sau, din grabă, să aleagă fast-food-ul, o opțiune rapidă, ieftină și aparent satisfăcătoare, dar cu un preț ascuns: calorii în exces, grăsimi saturate, zahăr, aditivi și nutriție minimă.
11:10
Natalia Mateuț s-a pregătit de sărbători. Vedeta a împodobit bradul de Crăciun și a ales ceva atipic, dar spectaculos pentru acest an. Prezentatoarea TV este mulțumită de cum și-a împodobit pomul care îi amintește de anii '70.
11:10
Cine este persoana găsită carbonizată într-o mașină în Oradea. Noi detalii au ieșit la iveală # SpyNews
Noi detalii au ieșit la iveală, în cazul persoanei care a murit carbonizată într-o mașină de lângă Oradea. Incidentul a avut loc marți după-amiază și a șocat întreaga comunitate. La acea vreme nu se cunoștea identitatea victimei, acum însă există informații clare. Iată despre cine este vorba!
Acum 2 ore
10:50
Moarte misterioasă! Un copil de 6 ani a decedat într-un hotel după ce s-a îmbolnăvit în timpul unei vacanțe la New York # SpyNews
O familie a fost lovită de o tragedie în timp ce se bucura de vacanța în New York. Copilul lor în vârstă de 6 ani a murit într-un hotel după ce s-a îmbolnăvit. Incidentul a ridicat numeroase semne de întrebare, iar autoritățile investighează circumstanțele care au dus la moartea subită a micuțului.
10:40
Semnul pe care Oana Lis l-a primit după ce s-a accidentat. Blondina a povestit prin ce trece # SpyNews
Oana Lis trece prin momente cumplite, după accidentarea pe care a suferit-o la mână. Cu brațul în ghips și cu durerile la purtător, ca și cum nu era deja de ajuns, blondina a dezvăluit că a mai primit o încercare de la viață. Iată despre ce este vorba!
10:30
Mitzuu și Ariana, pregătiți pentru o nouă provocare în viața lor, la Power Couple: ”considerăm că suntem o echipă foarte bună” # SpyNews
Un sezon mai puternic. O șansă de a depăși orice fel de provocare și de a arăta că atunci când știi cum să comunici cu partenerul de viață, poți face tot ce îți propui. Un sezon care îi va ține pe cei de acasă în fața televizoarelor și îi va trece prin toate emoțiile. Din 12 ianuarie, Power Couple revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar nouă cupluri de vedete care vin cu gândul de a câștiga fiecare probă și de a pleca acasă cu titlul, sunt pregătite de lansare!
10:20
În 2026, vor fi 16 zile libere, cu una mai puțin decât în 2025. Primele zile libere de anul viitor vor fi pe 1 și 2 ianuarie, iar mai apoi de Bobotează și Sfântul Ion, respectiv pe 6 și 7 ianuarie.
Acum 4 ore
10:00
Cum a ajuns Narcisa Suciu să facă un copil cu un bărbat căsătorit. Declarațiile inedite ale artistei # SpyNews
Narcisa Suciu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică ușoară de la noi din țară. Aceasta este, de asemenea, o cunoscută textieră și compozitoare, însă pe lângă viața profesională care i-a captivat pe toți fanii săi, viața personală a ocupat un loc la fel de important, în percepția publicului.
10:00
O femeie a înșelat instituții financiare cu aproape 30 de milioane de dolari. Cum a reușit # SpyNews
O femeie s-a dat drept moștenitoare și a reușit să înșele bănci și instituții financiare cu aproape 30 de milioane de dolari, potrivit informațiilor oferite de FBI.
09:50
Pilotul Alaska Arlines, surprins în timp ce încerca să prăbușească avionul, în timpul zborului. 84 de persoane au fost la un pas de tragedie în 2023 # SpyNews
84 de oameni au fost la un pas de tragedie în octombrie 2023, atunci când se aflau la bordul unui avion. Pilotul a încercat să-l prăbușească în timpul zborului. Bărbatul a declarat în fața polițiștilor că a mâncat un fel de ciuperci cu două zile înainte de zbor și că ar fi crezut că visează.
09:20
Radiografia care a șocat medicii! Ce se află în corpul unei femei care a mâncat carne de porc crudă timp de 10 ani # SpyNews
Caz de-a dreptul uluitor! Radiografia unei femei a lăsat fără cuvinte mai mulți medici, atunci când au descoperit ce se află în corpul pacientei. Se pare că femeia ar fi consumat carne de porc crudă timp de 10 ani, iar urmările au fost unele dezastruoase. Iată despre ce este vorba!
09:10
Pamela Anderson a vorbit pentru prima dată despre relația „intimă” cu Liam Neeson. Ce dezvăluiri a făcut actrița # SpyNews
Pamela Anderson a vorbit pentru prima dată despre relația „intimă” cu Liam Neeson, care a stârnit numeroase speculații în vara trecută. Într-un interviu recent, vedeta a confirmat că între ea și celebrul actor a existat o legătură specială, și a făcut mai multe clarificări.
09:10
Oamenii de știință, noi descoperiri cu privire la autism. Care ar putea fi una dintre cauzele apariției afecțiunii # SpyNews
Organizația Mondială a Sănătății definește autismul ca un grup divers de afecțiuni legate de dezvoltarea creierului, afecțiuni care pot afecta interacțiunea socială și comunicarea. Specialiștii au ajuns la concluzia că o persoană cu autism are și alte afecțiuni sau este predispus la alte probleme de sănătate, cum ar fi epilepsia, depresia, anxietatea ori tulburarea de deficit de atenție. Un nou studiu arată că ar putea să existe și o altă cauza a apariției afecțiunii.
08:50
Fiii misterioși ai lui Vladimir Putin ies la lumină! Cine sunt copiii despre care președintele rus nu vrea să se afle # SpyNews
Au apărut imagini rare cu presupușii fii ai lui Vladimir Putin pe care i-ar ține ascunși. Este vorba despre doi băieței, în vârstă de 10, respectiv șase ani, care au fost surprinși la un eveniment de gimnastică, organizat chiar de așa-zisa amantă a președintelui și mama acestora, Alina Kabaeva, fostă olimpică.
08:40
Un model de 33 de ani, la terapie intensivă, după ce a dispărut două săptămâni. Ce se știe despre cei care ar fi atacat-o pe femeie # SpyNews
Un model de 33 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce ar fi fost bătută. Femeia a dispărut în mod misterios pentru două săptămâni. În prezent se află la terapie intensivă, este conștientă, însă nu poate să vorbească.
Acum 6 ore
07:50
Explozie puternică într-un bloc din Aleșd! O femeie a fost aruncată în afara apartamentului # SpyNews
O explozie violentă a zguduit un bloc de locuințe din Aleșd! În urma incidentului o femeie a fost aruncată afară din apartament. Evenimentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, 9 - 10 decembrie. Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului.
Acum 12 ore
00:30
Ce relație are Adriana Simionescu cu fostul soț! Mai sunt sau nu șanse de împăcare: ”Niciun regret” # SpyNews
Adriana Simionescu a vorbit pentru prima dată despre divorțul de fostul soț! Fiica lui Adrian Minune a făcut declarații în exclusivitate pentru Un Show Păcătos în care a dezvăluit ce relație are acum cu tatăl fetiței sale și dacă mai există sau nu vreo șansă de împăcare.
00:00
Locuitorii din zona de coastă a Japoniei au trăit, luni, momente de panică. Un cutremur de 7,6 grade a zguduit mai multe orașe. După seism, autoritățile au făcut un anunț îngrijorător. Pericolul nu a trecut și ar putea urma ceva mult mai grav.
9 decembrie 2025
23:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat cel de-al treilea battle. O echipă a obținut victoria cu șase farfurii # SpyNews
Cel de-al treilea battle a luat sfârșit la Chefi la cuțite! Concurenții au gătit cu devotament și dorința de a câștiga, însă doar o echipă a reușit să obțină victoria! Iată cine a câștigat cea mai grea probă din istoria sezonului 16 și cine a intrat la duel!
Acum 24 ore
22:50
O tânără credea că are viroză, dar a fost șocată când a aflat că s-a infectat cu un virus mortal! Ce simptome a avut # SpyNews
O tânără de 17 ani a crescut printr-un șoc puternic. La început a crezut că are viroză, dar ulterior medicul i-a dat vestea că a contactat o infecție mortală. Starea ei de sănătate s-a agravat din ce în ce mai mult până a ajuns la pat, cu dureri insuportabile. Iată despre ce infecție este vorba și ce simptome a avut.
22:20
Fosta soție a lui CRBL are o nouă relație, după divorțul de cântăreț! Elena Vișcu, primele declarații despre iubit. Cine e acesta # SpyNews
Elena Vișcu, fosta soție a lui CRBL, este din nou îndrăgostită! Femeia care a avut o căsnicie de 16 ani alături de cântăreț, dar de care a divorțat în 2024, trăiește acum un nou început. În exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta ne-a vorbit despre noua relație și face primele declarații despre bărbatul din viața ei.
22:20
Și-a bătut mama și propriul copil! Ce se întâmplă acum cu Alina Eriko, după ce a primit ordin de restricție. Informații exclusive # SpyNews
Problemele Alinei Eriko nu s-au încheiat odată cu întoarcerea în România, iar acum aceasta este nevoită să stea departe de propria familie: de mama și de copiii ei! Am aflat, în exclusivitate, care este în prezent starea „Panterei Negre”, după scandalul cu femeia care i-a dat viață.
22:20
Răsturnare de situație în dosarul polițistului criminal Cristian Cioacă | La un pas de prescripție # SpyNews
Eliberat cu cinci ani mai devreme, pentru bună purtare, Cristian Cioacă, polițistul care și-a ucis soția, avocata Elodia Ghinescu, apoi i-a distrus cadavrul, este la un pas să scape de plata datoriilor.
22:20
Unde a dispărut Fata Morgana! Cu ce se ocupă acum artista și ce legătură are cu Florin Salam # SpyNews
Unde a dispărut Fata Morgana! Cu ce se ocupă artista cunoscută de mai multe generații și ce legătură are cu Florin Salam și Tzanca Uraganu. Spynews.ro a găsit-o pe cântăreață și a obținut declarații exclusive.
22:20
Lovitură dură pentru Andreea Bostănica! Regina TikTok-ului nu primește întotdeauna ce vrea # SpyNews
Lovitură dură pentru Andreea Bostănică! Regina TikTok-ului a aflat că nu poate obține întotdeauna tot ce își dorește, așa cum obișnuiește să se laude. Cine îi pune piedici influenceriței! Informații exclusive.
22:20
Ionuț Dolănescu nu scapă nici anul viitor de vecinii care vor să dărâme mansarda casei în care a trăit ultimele clipe de viață tatăl său, regretatul artist Ion Dolănescu: asociația de proprietari a atacat hotărârea dată în favoarea sa!
22:10
O țară din Europa a intrat în stare de urgență din cauza epidemiei de pestă porcină africană! Autoritățile, în alertă maximă # SpyNews
Autoritățile din Spania au declarat stare de urgență din cauza epidemiei de pestă porcină africană. S-au luat măsuri din cauza numărului mare de infecții în rândul animalelor. Boala este extrem de contagioasă și face haos în ferme.
21:30
Iolanda, criză de nervi în platou! Concurenta a continuat războiul cu Nicoleta: ”Vorbesc eu, taci!” # SpyNews
Conflictul aprins dintre Iolanda și Nicoleta continuă! Decizia ca Alexandru să plece din casa Mireasa, sezonul 12, a scos-o din minți pe brunetă. Consideră că Nicoleta a vrut doar să se răzbune pe ea!
20:50
Bogdan de la Ploiești a recunoscut că a fost violent cu femeile! Cântărețul a dezvăluit cum s-a întâmplat # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a făcut o dezvăluire dureroasă din trecutul său și a recunoscut că a fost violent cu o femeie. Cântărețul își regretă gestul și a mărturisit că încă din acel moment și-a promis că nu va mai face niciodată acest lucru.
20:10
Bărbat, săltat de polițiști direct din tren! A fost așteptat de agenți în gara Găești. Imagini exclusive # SpyNews
Momente de panică într-un tren care a oprit în gara Găești, cu direcția București. Un bărbat a fost pus la pământ de mai mulți polițiști și săltat, în văzul pasagerilor, care nu știau ce se întâmplă. Agenții erau pregătiți pentru operațiune și l-au așteptat în gară pe bărbat.
19:30
Greșeala fatală a turiștilor români, morți în Tenerife! Ce ar fi putut să le salveze viața # SpyNews
Cel puțin patru persoane au murit în urmă cu două zile, în Tenerife. Un val uriaș a lovit piscina naturală din Los Gigantes și i-a tras în larg pe aceștia. Doi dintre cei patru oameni morți sunt români. Iată ce greșeală au făcut și ce le-ar fi putut salva viața.
18:40
Momente grele pentru îndrăgita actriță, Ioana Blaj! Tatăl acesteia a încetat din viață. Vedeta a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare și le-a transmis fanilor ei un îndemn emoționant!
18:10
Dorian Popa a început să plângă când a văzut cum a fost decorată de Crăciun casa lui! Imagini spectaculoase # SpyNews
Dorian Popa se clasează și în acest an în topul vedetelor cu cele mai frumoase case decorate de Crăciun! Vloggerul s-a întrecut pe sine și chiar și el a plâns când a văzut cum arată vila lui din Domnești!
17:10
Cadavrul carbonizat al unei persoane, găsit într-o mașină parcată lângă Oradea! Polițiștii au intervenit de urgență # SpyNews
Cadavrul unei persoane a fost găsit, marți după-amiază, într-o mașină parcată în Sântandrei, lângă Oradea. Potrivit presei locale, descoperirea a fost făcută de un curier, care a sunat de urgență la 112.
16:40
Situațiile imprevizibile pot apărea oricând. De exemplu, o problemă la mașină, o factură apărută peste noapte sau o nevoie medicală urgentă pot pune rapid presiune pe buget. În România, ai acum opțiunea să soliciți un credit NON-STOP și să primești banii direct pe card, oricând ai nevoie, fără să stai la cozi sau să completezi formulare complicate. În acest ghid, descoperi pașii pentru a obține rapid un credit NON-STOP și cum să-l alegi pe cel potrivit nevoilor tale.
16:30
Scurgeri de gaz de la o cisternă cu GPL pe DN7, în Călimănești. Traficul rutier a fost blocat # SpyNews
Intervenție de urgență, marți după-amiază, pe DN7, în zona localității Călimănești. S-au detectat scurgeri de gaz la o cisternă încărcată cu GPL. Pompierii au intervenit de urgență, astfel că traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.
16:20
Gheorghe Dincă a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit monstrul din Caracal, în penitenciar # SpyNews
Gheorghe Dincă a ajuns, de urgență, pe mâinile medicilor. Luni, 8 decembrie, penitenciarul din Craiova, la care este închis, a chemat ambulanța, deoarece individului, în vârstă de 72 de ani, i s-ar fi făcut rău.
15:50
Florin Salam a reacționat, după ultimele declarații ale lui Dan Bursuc la adresa lui. Cum a comentat spusele lui # SpyNews
Florin Salam ar fi intervenit în cearta dintre Dan Bursuc și Robert Lele. Manelistul i-ar fi spus colegului său de breaslă mai tânăr că nu e neapărat ceva important că producătorul muzical s-ar fi supărat pe Robert Lele. Dan Bursuc a răbufnit zilele trecute la adresa amândurora, iar Florin Salam a reacționat după ultimele declarații la adresa lui.
15:50
Brigitte Macron, în mijlocul unei noi controverse. Ce gafă a făcut soția lui Emmanuel Macron # SpyNews
Brigitte Macron e, din nou, în centrul unei controverse. Soția președintelui Emmanuel Macron a stârnit critici după ce a făcut o gafă la un eveniment public. Aceasta a făcut un comentariu considerat ofensator.
15:40
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă # SpyNews
Detalii cutremurătoare ies la iveală, în cazul morții fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Rudele cer dezgroparea, deoarece îl suspectează pe iubitul ei, cu 50 de ani mai tânăr, că ar fi vinovat de crimă.
15:20
Maia Morgenstern, urare pentru ginerele ei, de ziua lui de naștere. Cabiria și Adrian Ciobanu au devenit părinți în urmă cu câteva luni # SpyNews
Fiica Maiei Morgenstern și partenerul ei au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar astăzi, Adrian Ciobanu, de meserie actor, își sărbătorește ziua de naștere, căci a împlinit 64 de ani. Actrița i-a transmis o urare cu această ocazie.
15:10
Tragedie în Ialomița! Un copil a fost ucis de un șofer beat, la mai puțin de 100 m de casă. Bărbatul a crezut că a lovit un câine # SpyNews
Tragedie în Ialomița. Un copil și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un șofer aflat sub influența alcoolului, la mai puțin de 100 de metri de casă. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a crezut inițial că a lovit un câine.
14:50
Cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu: „Am ținut secret acest lucru, pentru că îmi era rușine” # SpyNews
S-a aflat care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu! Influencerița a dezvăluit ce o macină cel mai tare, atunci când vine vorba de corpul ei. După ani în care nu a putut să accepte imperfecțiunile trupului ei, roșcata și-a găsit curajul să poată deschide acest subiect.
14:00
Jador, victima rasismului, în Germania. Ce a pățit într-un restaurant: „Îi e frică că îi fur geanta” # SpyNews
Jador a trecut printr-un moment neplăcut, într-un restaurant din Germania. Acesta a fost victima rasismului, iar întâmplarea la care a luat parte a fost povestită chiar de el pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!
14:00
Theo Zeciu de la Power Couple s-a trezit că numele îi este folosit ilegal. A aflat întâmplător că promovează jocuri de noroc # SpyNews
Theo Zeciu de la Power Couple a tras un semnal de alarmă, după ce a aflat că numele îi este folosit ilegal. A aflat întâmplător de la alți urmăritori că promovează jocuri de noroc, deși el spune că nu ar încuraja vreodată așa ceva.
14:00
Chefi la cuțite, lider detașat de audiență. Tensiune maximă în această seară: cea mai grea probă din istoria competiției și două amulete puternice aruncate în luptă # SpyNews
Echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a câștigat battle-ul din ediția Chefi la cuțite de ieri, care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public. În această seară, competiția trece la următorul nivel: Irina Fodor anunță cea mai grea probă din istoria tuturor sezoanelor Chefi la cuțite, preparatele echipelor urmând a fi jurizate de furnizori ai Casei Regale. Despre ce probă este vorba, telespectatorii vor descoperi în ediția de la 20:30.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.