Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante

Mihai Petre a dezvăluit ce fel de tătic este și care este relația pe care o are cu cele două fete ale sale. ”Cred că e nevoie de anumite limite”, a spus acesta. Celebrul coregraf și dansator Mihai Petre este căsătorit cu Elwira, împreună cu care are două fetițe, Catinca și Ariana. Cei doi formează […]