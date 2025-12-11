Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles”

15:10

Ridică-te și treci la acțiune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 decembrie 2025. Berbec Circumstanțele zilei pot duce la unele situații dificile pentru tine. Ai putea fi prins între ciocan și nicovală. Instinctul de a face război sau pace cu orice problemă te face neliniștit. Pe de o parte, ai putea […]