Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România
Gândul, 11 decembrie 2025 17:50
Ne aflăm deja în luna cadourilor și febra cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă. Dar când vine vorba de coșul de Crăciun, costul acestuia diferă în funcție de oraș. În acest context, Gândul îți arată un TOP 15 cu prețurile actualizate pentru România: Alimentele și produsele pentru masa tradițională de Crăciun s-au scumpit considerabil în acest […]
Acum 5 minute
18:10
Un proiect legislativ care se află în discuție poate să reducă semnificativ numărul sărbătorilor legale nelucrătoare din România. Dacă această propunere va fi adoptată, românii pot să rămână fără șase dintre zilele libere actuale, iar lista de sărbători recunoscute oficial s-ar putea micșora și afectează atât salariații, cât și planificările de concediu. Zilele libere care […]
18:10
George Simion: Guvernul din Bulgaria a căzut. Guvernul din România poate cădea luni, la moțiunea de cenzură # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a declarat că și guvernul din România poate fi demis, așa cum și șeful Executivului din Bulgaria a fost nevoit să-și dea demisia, în urma protestelor masive. Simion a făcut un apel la Partidul Social Democrat să voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, luni 15 decembrie, în plenul Parlamentului. „Guvernul […]
Acum 15 minute
18:00
De ce a refuzat Iliescu să semneze Scrisoarea celor 6 din martie 1989. Lavinia Betea explică legătura fostului președinte cu Virgil Măgureanu # Gândul
Ediția specială de joi a emisiunii „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” a oferit o nouă incursiune prin viața primului președinte al României. Serialul marca Gândul și Descoperă.ro despre o istorie ascunsă până acum i-a oferit istoricului Lavinia Betea ocazia să relateze unul dintre cele mai enigmatice episoade din cariera lui Ion Iliescu, legătura cu fostul […]
Acum 30 minute
17:50
17:50
„Eroina” Recorder, circ total în ședințele de judecată. Gândul publică în exclusivitate înregistrările cu controversata fostă judecătoare Panioglu care a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură. Avocații, oripilați de urlete : „Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreaga sală de când am venit în acest…Nu se poate așa ceva!” # Gândul
6 înregistrări intrate în posesia Gândul o prezintă pe judecătoarea Daniela Panioglu conducând diverse ședințe de judecată și vorbind pe un ton ridicat în procese. Înregistrările arată cum judecătoarea se certa cu avocații din dosare, îi amenda, schimba replici controversate pe diverse teme – ședințele instanțelor din cauza țipetelor și replicilor devenind, de multe ori, […]
Acum o oră
17:40
Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a povestit că a avut, timp mai multă vreme, un vis care a marcat-o. ”Nu știam ce se întâmplă” , a spus aceasta. Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea […]
17:30
Gestul aparent banal pe care mulți români îl fac imediat cum intră în casă. Aduce un fals sentiment de protecție # Gândul
Obiceiul comun de a lăsa cheia în ușă este considerat de mulți o măsură de siguranță suplimentară, însă poate crea un fals sentiment de protecție. Practica aparent inofensivă poate să ducă la o serie de complicații neașteptate. De la problemele tehnice, dar și posibilitatea de a rămâne blocat afară, până la întârzieri în situații de […]
Acum 2 ore
17:10
Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho # Gândul
Universitatea Craiova întâlnește formația cehă Sparta Praga, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a cincea a Conference League. Partida va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce […]
17:00
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P) # Gândul
PPC myRewards oferă clienților beneficii la peste 40 de comercianți din domenii variate, de la electronice & tehnologie, cultură, fashion, cadouri, până la sănătate și dezvoltare personală; Programul este un ajutor pentru cei care fac cumpărăturile de sărbători, oferind reduceri de până la 20%. PPC Energie dublează numărul comercianților ale căror oferte și discount-uri pot […]
17:00
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia # Gândul
O nouă versiune a strategiei SUA, consultată de site-ul american Defense One, prezintă mai detaliat planurile Casei Albe de a zdruncina relațiile cu Europa. Administrația Trump analizează posibilitatea creării unei alianțe numite Core 5, care ar include Statele Unite, China, India, Japonia și Rusia, iar noua structură ar trebui să devină o alternativă la G7, […]
17:00
România primește drone și tehnologie militară modernă de la Lockheed Martin. Ce înseamnă donațiile de 11 milioane de dolari pentru SPP și MApN # Gândul
România bifează sfârșitul de an cu două donații importante venite din partea gigantului american Lockheed Martin. Vorbim despre un sistem de dronă pentru Serviciul de Protecție și Pază, evaluat la 920.000 euro, și despre o donație uriașă pentru Ministerul Apărării Naționale, în valoare de 10,1 milioane de dolari, care include platforma logistică integrată ILIAS și […]
16:50
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță # Gândul
Întâmplare dramatică petrecută în dreptul localității Châtelaillon (Charente-Maritime), pe o autostradă un patru benzi. Un șofer de autobuz a murit marți seară, în urma unui stop cardiac suferit la volan. Bărbatul a avut prezență de spirit până în ultima clipă și a oprit autobuzul, astfel liceeni pe care îi transporta au coborât, înainte ca el […]
16:40
Ce relație are Aris Eram cu sora lui, Alexia. ”Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună” # Gândul
Aris Eram, fiul vedetei de televiziune Andreea Esca, a dat detalii despre relația pe care o are cu sora sa, Alexia. ”Noi ne cam ciondănim dacă stăm mai mult timp împreună”, a spus acesta. Alexia Eram este fiica binecunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca. Tânăra a făcut parte din sezonul anterior al reality show-ului […]
16:40
Cu ocazia unei importante ceremonii islamice ținute astăzi, 11 decembrie, în onoarea fiicei profetului Muhammad, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat că „obiectivul central” al Vestului este exercitarea de presiuni asupra altor state pentru a le controla resursele. Confiscarea petrolierului: un pretext pentru retorică anti-Occident Declarațiile controversate ale lui Khamenei au venit la […]
16:30
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat # Gândul
Viața din adâncuri a fost dată peste cap luna aceasta din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru perioada din calendar. Pe litoralul românesc, marea a ajuns să aibă și 12 grade Celsius, aproape de două ori mai mult față de media obișnuită a anilor trecuți. Aceste efecte se văd în plasele pescarilor. Marea Neagră fierbe […]
16:30
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani # Gândul
Autoritățile din Catalonia au impus purtarea obligatorie a măștilor în spitale și centre de bătrâni, după ce s-au înregistrat o creștere a cazurilor de gripă. Măsurile se aplică tuturor persoanelor începând cu vârsta de șase ani din centrele de asistență medicală primară, spitale, unități de îngrijire, centre de sănătate mintală și cămine pentru persoane în […]
16:30
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi # Gândul
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția I Penală a Curții de Apel București, a devenit subiectul principal al discuțiilor din sistemul de justiție după ce, chiar astăzi, în timpul conferinței organizate de CAB pentru a răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, a declarat că „tot ce a spus Laurențiu Beșu este adevărat.” Cunoscută drept un magistrat […]
16:20
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea filmării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public” # Gândul
Daniela Panioglu, fostă judecătoare la Curtea de Apel București, a reacționat după ce șefa CAB, Liana Arsenie, a prezentat un filmuleț, ce o înfățișează pe în timp ce ridică tonul în sala de judecată. Daniela Panioglu a explicat în primul rând povestea înregistrării făcută publică de șefa Curții de Apel. „În primul rând din câte […]
Acum 4 ore
16:00
Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă. După ce iese pe ușă, farmacistul aleargă după el: – Domnule Bulă, domnule Bulă! – Ce s-a întâmplat?! – În loc să vă dau bicarbonat de sodiu, v-am dat cianură de potasiu. – Și care este diferența?! – Mai trebuie să-mi dați 25 de […]
16:00
Unde găsești cel mai ieftin kurtos kalacs din România. În ce oraș se află Târgul de Crăciun cu cele mai mici prețuri # Gândul
Kurtos kalacs sau cozonacul secuiesc reprezintă unul dintre cele mai populare preparate prezente la Târgurile de Crăciun din România, însă prețul acestuia variază considerabil în funcție de zona în care se vinde. Nu mai este un secret pentru nimeni că unul dintre cele mai delicioase preparate de la Târgurile de Crăciun din România este kurtos […]
16:00
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției # Gândul
După ce documentarul „Justiție capturată” – realizat de Recorder – a încins spiritele până la incandescență, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avut loc, miercuri seară, un miting de protest. ONG-uri din bula progresistă „Rezist” au cerut demisii la nivelul cel mai înalt al justiției din România. La protestul organizat de Declic România, […]
15:50
Zodia blestemată de rune în ultimele săptămâni din 2025. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici # Gândul
Luna decembrie este definitorie pentru majoritatea zodiilor. Mihai Voropchievici a extras luna care va ghida toate zodiile în ultima lună din 2025. Horoscopul runelor pentru luna decembrie este guvernat de runa Lagaz. Vedeți la final de articol previziunile pe larg. Această rună este cunoscută pentru caracteristicile sale pasionale și intense. Zodiile care sunt singure au […]
15:50
Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder: „CSM face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, într-un comunicat, că urmează să verifice situația prezentată în investigația Recorder despre corupția din sistemul de justiție. CSM mai adaugă că modificările aduse legilor justiției între 2017-2022 au „bulversat” activitate parchetelor. „Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de materialul de presă apărut în […]
15:50
”Eroare și oroare”. Reacția avocatului Toni Neacșu, fost membru CSM, după conferința de presă de la Curtea de Apel București # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, a criticat modul în care s-a desfășurat conferința de presă de la Curtea de Apel București, în urma documentarului publicat de Recorder. Toni Neacșu, după conferința de presă de la Curtea de Apel: ”Eroare și oroare” ”Eroare și oroare. Judecătorii nu […]
15:50
Trump vrea ca CNN să fie vândut odată cu compania-mamă Warner Bros Discovery. „Oamenii care au condus CNN sunt o rușine” # Gândul
Președintele american Donald Trump continuă să se implice în vânzarea studiourilor conglomeratului Warner Bros. Discovery. Republicanul este de părere că CNN – una dintre numeroasele rețele de cablu deținute de WBD – ar trebui să fie vândută ca parte a unei tranzacții pentru compania-mamă (Warner Bros Discovery n.r.) sau separat, relatează Axios. „CNN ar trebui […]
15:50
Austria a adoptat legea care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub vârsta de 14 ani # Gândul
Austria a adoptat astăzi o lege care interzice purtarea vălului islamic (hijab) în școli pentru fetele sub vârsta de 14 ani. Inițiativa, propusă de guvernul de coaliție conservator, a fost aprobată de Parlamentul de la Viena. Legea se referă la obiectele care „acoperă întregul cap sau părți mari ale acestuia, în conformitate cu tradițiile islamice”. […]
15:40
Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a oferit câteva detalii despre cum se menține într-o formă fizică de invidiat. ”Sunt disciplinată” , a afirmat vedeta. Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o […]
15:40
Spectacol total în Calea Lactee. Coliziunea dintre o Pitică albă și o Astră mai mare va lumina Galaxia. Când va putea văzut impactul devastator # Gândul
V Sagittae, un sistem stelar aflat la aproximativ 10.000 de ani-lumină distanță, în constelația Săgeata (Sagitta), a intrat în luneta astronomilor ca una dintre cele mai spectaculoase „bombe cu ceas” din Calea Lactee. Format dintr-o pitică albă – nucleul ultra-dens al unei stele asemănătoare Soarelui, dar deja „moarte” – și o stea însoțitoare mai masivă, […]
15:40
Astăzi ne vom testa abilitățile prin rezolvarea unui test IQ. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție operația din imagine. Testul propus nu este unul simplu, iar puțin reușesc să îl rezolve și să identifice răspunsul corect într-un timp relativ scurt. Numai cei cu mintea unui geniu pot să ofere un răspuns […]
15:40
Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar # Gândul
Un bărbat care a expus simbolui legionare de 1 Decembrie la Alba Iulia este cercetat sub control judiciar. În urma unei percheziții, la locuința sa au fost găsite și alte astfel de materiale, precum o sultană preoțească, pe care a purtat-o chiar de Ziua Națională. Joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a transmis […]
15:40
Cum se prepară prăjitura Albă ca zăpada. Rețeta tradițională a desertului pregătit de mame și bunici, în copilărie # Gândul
Cum se prepară prăjitura Albă ca zăpada, desertul pregătit, de obicei, de mame și bunici în copilărie. Desertul mai poartă denumirea de „Lămâița”. Vezi mai jos, în articol, cum se pregătește această prăjitură deliciosă și aromată. Prăjitura Alba ca zăpada este preferată de multe persoane, fiind și unul dintre deserturile copilăriei. Pentru ca gustul să […]
15:30
Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg” # Gândul
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susține că fostul judecător Daniela Panioglu, care a acuzat abuzurile conducerii CAB, a încasat ilegal o chirie, deși avea un apartament „de 104 mp”. Mai mult, șefa Curţii de Apel Bucureşti o acuză pe Panioglu că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. […]
15:30
România, una dintre țările care are cei mai mulți cetățeni europeni plecați în afară la muncă, nu reprezintă o oportunitate de muncă pentru muncitorii din alte colțuri ale lumii care vin la noi pentru salarii mai mari și un trai mai decent. Un exemplu concludent este al unui cetățean din Kenya care a venit să […]
15:30
Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici # Gândul
Secția pentru procurori din CSM a anunțat, joi, că va face verificări după difuzarea documentarului Recorder. Magistrații au transmis și că au semnalat, în repetate rânduri, Ministerului Justiției și decidenților politici că este necesară revizuirea unor prevederi din legile justiției. „Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de materialul de […]
15:20
Câte imobile și-au cumpărat românii în luna noiembrie. Unde s-au vândut cele mai multe proprietăți # Gândul
Potrivit comunicatului publicat, joi, de ANCPI, numărul caselor, terenurilor și apartamentelor pe care românii le-au cumpărat în luna noiembrie, este mai mic cu 8.356 de proprietăți decât numărul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Românii au cumpărat în luna noiembrie 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține față de luna precedentă, informează, joi, Agenția […]
15:10
Ridică-te și treci la acțiune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 decembrie 2025. Berbec Circumstanțele zilei pot duce la unele situații dificile pentru tine. Ai putea fi prins între ciocan și nicovală. Instinctul de a face război sau pace cu orice problemă te face neliniștit. Pe de o parte, ai putea […]
15:10
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn # Gândul
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Patru zodii vor avea parte de noroc financiar, săptămâna viitoare. Veștile pozitive vin în „valuri” pentru acești nativi, iar finalul anului 2025 aduce stabilitate materială. Vezi mai jos, în articol, cine sunt nativii norocoși care vor învârti banii pe degete. Univerul le așterne în fața pașilor un drum al ascensiunii. Mult […]
15:10
Statele Unite lansează viza pentru bogați. Cât trebuie să plătească străinii pentru Gold Card-ul lui Trump și ce beneficii primesc # Gândul
Administrația președintelui american Donald Trump a lansat, miercuri, schema Trump Gold Card, care le va permite străinilor să locuiască în Statele Unite dacă plătesc un milion de dolari, relatează CNN. Cardul de culoare aurie prezintă o imagine a președintelui lângă Statuia Libertății. „Este foarte emoționant, pentru mine și pentru țară. Tocmai am lansat «Trump Gold […]
14:50
Final de an extrem de tensionat în Estul Asiei. Companiile din Japonia se tem de tensiunile Tokyo-Beijing # Gândul
Relațiile sino-japoneze s-au deteriorat alert de când prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat în Parlament că un posibil atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar japonez. Deși America este un aliat de nădejde al Japoniei, economia niponă ar putea fi afectată ireversibil de neînțelegerile cu statul chinez, companiile japoneze temându-se de posibile […]
14:50
Cum se fură banii publici. Cheltuielile privind construirea unui aeroport, „umflate” cu 74 de milioane de dolari # Gândul
Cheltuielile pentru construirea unui aeroport ar fi fost umflate cu 74 de milioane de dolari. Scandalul de corupție a izbucnit în Nepal și sunt vizate zeci de persoane și o companie din China. Autoritățile din Nepal acuză zeci de persoane în acest dosar. Licitația a fost în 2012 Procurorii susțin că prin acte de corupție […]
14:50
Există Moș Crăciun și pentru Vasile. Un antreprenor român scăpătat din Italia a primit un cadou „miraculos” de Sărbători # Gândul
Vasile a aplecat în Italia pentru o viață mai bună și așa a și fost o vreme, dar într-o zi totul s-a schimbat, după ce firma sa a dat faliment. A ajuns să aibă în cont doar 7 euro cu care trebuia să își întrețină familia, o soție și o fiică. Dar iată când nu […]
14:40
Prin ce presiuni a trecut Lili Sandu la începutul carierei. ”Mi-a rămas chestia aia, mă înfometam” # Gândul
Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a povestit ce presiuni au existat la începutul carierei sale în ceea ce privește standardele de frumusețe. Cariera lui Lili Sandu a început în anul 1995, a avut primul contact cu scena prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu […]
14:40
DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova. Există și o excepție, Spitalul Orășenesc Băicoi # Gândul
După aproape două săptămâni de la izbucnirea Crizei apei, autorităţile sanitare anunţă că apa poate fi consumată în majoritatea localităţilor afectate. Singura excepţie este Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde o probă prelevată din reţeaua internă nu îndeplineşte momenan standardele de potabilitate. DSP Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricțiilor privind consumul apei în mai multe localități din […]
14:30
Nelu, un șofer de TIR, a murit într-o parcare din Belgia. Comunitatea din Tismana este în doliu: „Cuvintele nu pot exprima durerea pierderii” # Gândul
O altă tragedie provoacă durere în comunitatea românească. Nelu Croitoru, un bărbat de nici 50 de ani, care lucra ca șofer de TIR, a murit într-o parcare din Belgia. Conaționalul oprise în zona respectivă, după ce începuse să acuze o stare de rău. Comunitatea din Tismana este în doliu, iar vestea decedului a picat ca […]
14:20
Experții ANM. Efectele vortexului polar ar putea fi resimțile în România înainte de Crăciun # Gândul
Vortexul polar care adus ninsori și temperaturi scăzute în Statele Unite și Rusia nu afectează deocamdată și Europa. Dimpotrivă, pe continentul european vine un flux de aer cald dinspre Atlantic, ceea ce înseamnă că vremea este una caldă. Temperaturile se vor menține ridicate, inclusiv în România, până în jurul datei de 20 decembrie, când vortexul polar va […]
14:20
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl # Gândul
Statele Unite s-au opus rezoluției Adunării Generale a ONU inițiate de Ucraina în data de 10 decembrie, privind efectele dezastrului de la Cernobîl, deoarece documentul includea referințe la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Agenda 2030, în loc să se concentreze exclusiv pe siguranța și cooperarea nucleară, arată Kyiv Post. Conform informațiilor oficiale, Adunarea Generală […]
Acum 6 ore
14:10
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA # Gândul
Ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta și a prilejuit un dialog pe marginea posibilei reveniri a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, în sistemul de justiție. În viziunea lui Ponta, fost procuror și licențiat în Drept, există toate premisele ca actuală șefă […]
14:10
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe baza de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe baza de probe” # Gândul
Ministrul Justiției a reacționat după conferința de presă organizată de Curtea de Apel București , în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Întâlnirea a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel Bucureștui, Liana Arsenie. Radu Marinescu a declarat că declarațiile de la conferința de presă de la Curtea de Apel au fost […]
14:10
La ce temperatură să îți setezi centrala în 2026, în funcție de cameră. Regula celor 19°C nu aduce economie și confort # Gândul
De mulți ani, recomandarea de a încălzi locuința la 19 grade C a fost văzută ca soluția cea mai bună pentru a face economii la energie. Ea a apărut însă în anii 70, în plină criză petrolieră, atunci când prioritățile erau diferite, iar locuințele era mult mai prost izolate. Dar prezentul aduce o reevaluare majoră, […]
14:10
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze # Gândul
În urma protestelor de seara trecută din Bulgaria, 57 de persoane au fost reținute de autorități, a spus centrul de presă al Ministerului de Interne. Dintre aceștia, 24 au fost reținuți pentru diverse infracțiuni: huliganism, deținere de droguri, vătămare corporală sau jaf. Poliția de la Sofia a identificat, de asemenea, 22 de minori. Între timp, […]
