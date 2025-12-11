Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță

13:50

Administrația Națională de Meteorologie vine cu avertismente mult mai exacte, asta pentru că a instalat echipamente mai performante. Potrivit informațiilor, primele două luni de iarnă vor fi marcate de temperaturi peste medie. În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor produce mai mult în zona montană, iar ninsorile adevărate pe care copiii și pasionații de […]