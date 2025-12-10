Proteste și la Cluj pentru justiție și cereri de demisii: Savonea, Marinescu, Voineag! FOTO
PressHub, 10 decembrie 2025 23:50
Cluj-Napoca s-a alăturat miercuri seară valului de manifestații declanșate în țară după ancheta Recorder privind influențele politice din sistemul judiciar. Zeci de oameni s-au adunat în fața Tribunalului Cluj pentru a cere demisii la vârful instituțiilor-cheie ale justiției: Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Marius Voineag, procurorul-șef al […] Articolul Proteste și la Cluj pentru justiție și cereri de demisii: Savonea, Marinescu, Voineag! FOTO apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 10 minute
00:20
Aktual24 | ”Ucraina de Est” și ”Ucraina de Vest”. SUA iau în calcul scenariul coreean pentru încheierea războiului din Ucraina # PressHub
Printre alte opțiuni pentru a pune capăt războiului din Ucraina, SUA iau în considerare implementarea așa-numitului scenariu coreean. Țara va fi divizată de-a lungul liniei de contact, așa cum s-a întâmplat cu Coreea de Sud și Coreea de Nord în urma războiului din 1950-1953. Potrivit The Washington Post pacea în Ucraina ar trebui să arate […] Articolul Aktual24 | ”Ucraina de Est” și ”Ucraina de Vest”. SUA iau în calcul scenariul coreean pentru încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
23:50
Proteste și la Cluj pentru justiție și cereri de demisii: Savonea, Marinescu, Voineag! FOTO # PressHub
Cluj-Napoca s-a alăturat miercuri seară valului de manifestații declanșate în țară după ancheta Recorder privind influențele politice din sistemul judiciar. Zeci de oameni s-au adunat în fața Tribunalului Cluj pentru a cere demisii la vârful instituțiilor-cheie ale justiției: Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Marius Voineag, procurorul-șef al […] Articolul Proteste și la Cluj pentru justiție și cereri de demisii: Savonea, Marinescu, Voineag! FOTO apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
21:40
Doi artiști excepționali, dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitații Filarmonicii George Enescu la concerte sold-out pe 11 și 12 decembrie # PressHub
Doi artiști internaționali excepționali – talentatul dirijor Fuad Ibrahimov și apreciatul violonist Gidor Kramer – sunt invitații speciali ai Filarmonicii George Enescu, la concertele din 11 și 12 decembrie, care propun publicului un program inedit, inspirat din literatură, mit și spiritualitate, cu lucrări de Debussy, Stravinski, Gubaidulina și Garayev. Concertele sunt sold-out. Fuad Ibrahimov este […] Articolul Doi artiști excepționali, dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitații Filarmonicii George Enescu la concerte sold-out pe 11 și 12 decembrie apare prima dată în PRESShub.
21:20
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic provizoriu pentru a stabili un nou obiectiv climatic intermediar, obligatoriu: reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040. Măsura completează traiectoria către neutralitatea climatică în 2050 și introduce flexibilități pentru industrie și statele membre, inclusiv utilizarea creditelor internaționale și a […] Articolul UE fixează obiectiv climatic obligatoriu: –90% emisii până în 2040 apare prima dată în PRESShub.
20:50
Sute de persoane s-au adunat la protestul pentru o justiție independentă, în fața CSM. Protest și la Cluj-Napoca | VIDEO # PressHub
Sute de persoane au ieșit în stradă miercuri seara în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la protestul pentru independența justiției organizat în urma documentarului Recorder. Protestatarii au scandat lozinci pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenti, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă […] Articolul Sute de persoane s-au adunat la protestul pentru o justiție independentă, în fața CSM. Protest și la Cluj-Napoca | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
20:10
Cum arată căsătoria „în cloud”, la un an de la digitalizarea emiterii actelor de Stare Civilă. Certificatele digitale se tipăresc și se semnează de mână # PressHub
Statul român a cheltuit 185 de milioane de lei pentru a digitaliza integral căsătoriile. S-a lucrat cinci ani pentru digitalizarea arhivei ultimului secol de acte de stare civilă – nașteri, căsătorii, divorțuri și decese, iar de un an, sistemul e activ. Doar că lucrurile nu s-au schimbat aproape deloc pentru beneficiarul final: cetățeanul care vine […] Articolul Cum arată căsătoria „în cloud”, la un an de la digitalizarea emiterii actelor de Stare Civilă. Certificatele digitale se tipăresc și se semnează de mână apare prima dată în PRESShub.
19:20
Materialul Recorder despre capturarea justiției de către un grup de magistrați conduși de Lia Savonea care i-au scăpat pe bandă rulantă pe marii corupți ai României trimite deja unde de șoc în societatea românească, la mai puțin de o zi de la publicare. Apelurile către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan de a „face […] Articolul Aktual24 | Doar proteste ca la OUG 13 vor salva justiția apare prima dată în PRESShub.
19:00
Un elan a fost observat în sălbăticie în județul Hunedoara. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit | VIDEO # PressHub
Un elan a fost observat de specialiștii asociației Rewilding Romania pe un teren ce ar fi situat în aria geografică a județului Hunedoara, organizația postând imagini filmate cu animalul, miercuri, pe pagina sa de socializare. Descoperirea este apreciată ca fiind una „importantă pentru fauna sălbatică a României”, însă, deocamdată, nu se știe de unde ar […] Articolul Un elan a fost observat în sălbăticie în județul Hunedoara. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
19:00
Miercuri, 10 decembrie, a avut loc, în fața guvernului, un nou protest al sindicatelor din învățământ. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” cer demiterea Ministrului Educației, Daniel David. Manifestanții condamnă, în continuare, măsurile de austeritate care vizează Educația. PressHUB a discutat cu organizatorii și participanții . Protestatară: „Sperăm […] Articolul Protestul sindicatelor din Educație apare prima dată în PRESShub.
18:30
Președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, nu au semnat niciun document din care să rezulte un nou stadiu de colaborare strategică, deși la Paris au fost făcute multe promisiuni. În mediile politice și militare din România se vorbește despre înlocuirea cu forțe franceze a celor aproape 1000 de soldați americani pe care […] Articolul Nicușor Dan s-a întors de la Paris cu mâna goală? apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
17:50
Nicușor Dan, reacție la documentarul Recorder: apel către magistrați și promisiunea unui raport despre sistem # PressHub
Președintele Nicușor Dan a publicat, pe Facebook, o reacție la documentarul „Justiție capturată” publicat de recorder. Șeful statului susține că reformarea sistemului de Justiție poate veni doar din interior. În acest sens, a făcut un apel la „magistrații de bună-credință” și a declarat că va prezenta un raport cu privire la situația sistemului de justiție. […] Articolul Nicușor Dan, reacție la documentarul Recorder: apel către magistrați și promisiunea unui raport despre sistem apare prima dată în PRESShub.
17:20
Curtea de Apel București sesizează Inspecția Judiciară față de judecătorul care a apărut în documentarul Recorder # PressHub
Curtea de Apel București a anunțat, printr-un comunicat de presă, că cere Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), CSAT și Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitășii (CNSAS) să clarifice „aspectele ce planează asupra tuturor elementelor acestui caz”, cu referire la judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a apărut în documentarul Recorder „Justiția capturată”. Verificarea cerută […] Articolul Curtea de Apel București sesizează Inspecția Judiciară față de judecătorul care a apărut în documentarul Recorder apare prima dată în PRESShub.
16:50
Cristian Preda, politolog și profesor universitar, a lansat, miercuri, o critică asupra sistemului de justiție din România. Printr-o postare pe Facebook, politologul susține că amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților este un indicator clar al faptului că criza instituțională și politică ce a marcat perioada Iohannis nu a fost soluționată. Conform profesorului Preda, în ciuda […] Articolul Cristian Preda: „Epoca Iohannis încă nu s-a sfârșit” apare prima dată în PRESShub.
16:40
De miercuri a intrat în vigoare această măsură fără precedent, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi adictivi, prădători online și bullying digital. Nicio altă țară nu a adoptat măsuri atât de drastice, iar implementarea noii legislații este atent monitorizată de politicieni din întreaga lume, relatează CNN. Cele 10 platforme vizate […] Articolul Premieră mondială în Australia: copiii sub 16 ani și-au pierdut accesul la social media apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
15:30
Protest pentru „o justiție independentă”, în fața sediului CSM, după documentarul Recorder # PressHub
Un protest împotriva abuzurilor din justiție este organizat miercuri seara, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce Recorder a publicat un documentar în care prezintă mecanismele prin care sistemul judiciar din România a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni. Protestul este programat să înceapă […] Articolul Protest pentru „o justiție independentă”, în fața sediului CSM, după documentarul Recorder apare prima dată în PRESShub.
14:50
Trei judecători de la instanța supremă au admis o cale extraordinară de atac în dosarul fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și au decis anularea mandatului de executare a pedepsei de 6 ani închisoare. Decizia este definitivă, Duță fiind eliberat încă din 17 septembrie, când a fost admis în principiu […] Articolul Pedeapsa de 6 ani închisoare a lui Lucian Duță, anulată de instanța supremă apare prima dată în PRESShub.
14:40
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiției, după documentarul Recorder # PressHub
USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției și modul în care inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare prin prelungirea proceselor și prescriere, au anunțat miercuri reprezentanții USR. Grupul parlamentar USR a solicitat Biroului Permanent al Camerei Deputaților participarea ministrului Justiției, Radu […] Articolul USR îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Justiției, după documentarul Recorder apare prima dată în PRESShub.
14:20
Documentarul Recorder „Justiție capturată” va fi transmis miercuri seară de TVR. Adriana Săftoiu: „Credem că merită să fie văzut” # PressHub
Documentarul Recorder „Justiție capturată” va fi transmis miercuri seară de către televiziunea publică, a confirmat președintele director general al TVR Adriana Săftoiu pentru HotNews. Documentarul va fi difuzat de la ora 21.00. Mihai Voinea, autor al investigației alături de Andreea Pocotilă și cofondator al Recorder, a precizat pentru HotNews că a cedat gratuit dreptul de […] Articolul Documentarul Recorder „Justiție capturată” va fi transmis miercuri seară de TVR. Adriana Săftoiu: „Credem că merită să fie văzut” apare prima dată în PRESShub.
13:00
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România cere din nou autorităților, după investigația Recorder, „să adopte fără întârziere reforme curajoase pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției” # PressHub
După publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a transmis un comunicat în care „solicită din nou autorităților competente reforme reale și să înceteze să mai ignore semnalele de alarmă date și să adopte fără întârziere reforme curajoase pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției”. Asociaţia Forumul Judecătorilor susține că, […] Articolul Asociaţia Forumul Judecătorilor din România cere din nou autorităților, după investigația Recorder, „să adopte fără întârziere reforme curajoase pentru întărirea statului de drept și a independenței justiției” apare prima dată în PRESShub.
12:30
Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite nu este „o surpriză” dar nu marchează o ruptură între partenerii transatlantici care „vor rămâne în același bloc de valori”, a fost primul comentariu al președintelui Nicușor Dan, la aproape o săptămână de la publicarea controversatului document al administrației Trump. Aflat marți la Paris, într-o vizită oficială […] Articolul Reacția lui Nicușor Dan la noua strategie americană: „Rămânem în același bloc de valori” apare prima dată în PRESShub.
11:40
Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, după documentarul Recorder: „Campanie de delegitimizare a unor lideri ai justiției” # PressHub
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat pentru HotNews după documentarul Recorder „Justiție capturată” că „nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”. Întrebată de HotNews dacă va demisiona de la conducerea instanței supreme […] Articolul Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, după documentarul Recorder: „Campanie de delegitimizare a unor lideri ai justiției” apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
11:20
Reacția ministrului Justiției după documentarul Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă” # PressHub
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Digi24, întrebat despre documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile. Declarația ministrului Justiției vine în urma unei investigații Recorder, în care mai mulți foști și actuali magistrați […] Articolul Reacția ministrului Justiției după documentarul Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă” apare prima dată în PRESShub.
10:50
Investigație Recorder: „Justiție capturată”. Cum a ajuns sistemul judiciar să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni # PressHub
Recorder a publicat marți seara un documentar video de două ore despre sistemul de Justiție din România, o investigație jurnalistică de peste un an și jumătate care prezintă mai multe mărturii din interiorul sistemului. Documentarul Recorder arată, în detaliu, cum s-a ajuns ca dosarele de mare corupție să fie îngropate în mod sistematic, un fenomen […] Articolul Investigație Recorder: „Justiție capturată”. Cum a ajuns sistemul judiciar să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni apare prima dată în PRESShub.
10:20
Ucraina și partenerii săi lucrează la trei documente care stau la baza eforturilor diplomatice actuale de a pune capăt războiului Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 9 decembrie, după un turneu diplomatic european, care l-a dus la Londra și Roma. Textele vizează un acord-cadru de pace, garanții de securitate și procesul de reconstrucție. Zelenski […] Articolul Zelenski: Ucraina lucrează la un acord de pace, garanții de securitate și reconstrucție apare prima dată în PRESShub.
10:00
Lacurile Vidraru, Paltinu, Pucioasa, Bolboci, Măneciu și Râușor se golesc. Toate acestea alimentează două hidrocentrale care au capacitatea de 270 MW. Mai există hidrocentrale începute care au grad de finalizare între 80% și 98%, cu o capacitate potențiala de 214 MW. Hidrocentralele au rolul de a produce energie electrică în vârfurile de sarcină, ceea ce […] Articolul România sabotată? Dezastrul energiei din 2025 apare prima dată în PRESShub.
06:00
Nou protest al sindicatelor din Educație: FSLI și FSE solicită demiterea lui Daniel David # PressHub
Astăzi la ora 13:00 este anunțat un nou protest al sindicatelor din Educație, în Piața Victoriei. Organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) protestul cere demiterea Ministrului Educației, Daniel David. Protestul a fost anunțat pe social media pe 8 (FSE), respectiv, 9 decembrie (FSLI). Reproșul sindicatelor […] Articolul Nou protest al sindicatelor din Educație: FSLI și FSE solicită demiterea lui Daniel David apare prima dată în PRESShub.
Ieri
21:00
Când e într-o situație proastă, ca acum când candidatul său a luat locul 3 în alegerile pentru Primăria București, PSD își asmute oastea către cel mai la îndemână rival pe care îl are. Acum în PSD se vorbește tare despre „scoaterea USR de la guvernare”. Este o fumigenă, aproape sigur. PSD nu poate să scoată […] Articolul Aktual24 | „Scoaterea USR de la guvernare” pare o fumigenă a PSD apare prima dată în PRESShub.
20:50
Descoperire macabră la Oradea: cadavrul unui bărbat de 40 de ani, găsit într-un autoturism ars pe un câmp # PressHub
Poliția Criminalistică din Bihor a descoperit, marți, cadavrul unui bărbat de 40 de ani într-o mașină carbonizată, la periferia orașului Oradea. Mașina ar fi ars în timpul nopții, transmite Agerpres. În jurul orei 13:50, Poliția a răspuns unui apel care semnala prezența unui autoturism carbonizat. Acesta era situat pe un câmp, la ieșirea din Oradea, […] Articolul Descoperire macabră la Oradea: cadavrul unui bărbat de 40 de ani, găsit într-un autoturism ars pe un câmp apare prima dată în PRESShub.
19:50
Liderul PNL Iași: PSD a câștigat cu ajutorul AUR în Vânători – doar 8 voturi pentru candidatul AUR # PressHub
Alexandru Muraru, deputat și lider al flialei PNL din Iași, a acuzat, printr-o postare pe Facebook, PSD și AUR de coalizare ilicită (blat) în cadrul alegerilor locale din comuna Vânători. Conform acestuia, candidatul AUR pentru primăria comunei a obținut doar opt voturi, dintr-un electorat de 2.100 de oameni. Acest lucru ar fi fost benefic candidatului […] Articolul Liderul PNL Iași: PSD a câștigat cu ajutorul AUR în Vânători – doar 8 voturi pentru candidatul AUR apare prima dată în PRESShub.
19:10
Lituania a declarat marți stare de urgență și a cerut Parlamentului să autorizeze sprijin militar pentru poliție și grăniceri, după o serie de baloane „meteo” trimise din Belarus au perturbat repetat traficul aerian în ultimele luni, relatează Reuters. Aeroportul din Vilnius a fost închis de mai multe ori din cauza acestor baloane , despre care Lituania […] Articolul Lituania declară stare de urgență apare prima dată în PRESShub.
17:20
Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a relatat pe Facebook că a participat la dezbaterea cu societatea civilă iniţiată de şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Lia Savonea. „Ne-a invitat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la dezbatere cu societatea civilă. Ne-am prezentat conştiincios, cu respect. Suntem vreo 50 de […] Articolul Consultarea unei „instituții pe persoană fizică” cu societatea civilă apare prima dată în PRESShub.
16:40
Dacă țările din UE nu au înțeles cât de profundă este schimbarea de paradigmă la Washigton, după ce Strategie de Securitate SUA avertiza că Europa ar fi în pragul „dispariției civilizationale”, s-ar putea să le convingă interviul acordat de președintele Donald Trump publicații Politico si publicat astăzi. Trump a descris Europa drept un grup de […] Articolul „Sunt slabi” și „nu stiu ce să facă”: liderii europeni sub tirul președintelui Trump apare prima dată în PRESShub.
16:20
Avertisment de la Strasbourg: „Când societatea simte că regulile nu se aplică celor puternici, democrația devine vulnerabilă”. Șeful GRECO cere toleranță zero față de corupție # PressHub
„Integritatea în viața publică nu este un accesoriu al democrației, ci însăși fundația ei”. Acesta este mesajul ferm transmis astăzi de la Strasbourg de David Meyer, președintele Grupului de State împotriva Corupției (GRECO), cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție. Într-un context global marcat de instabilitate, oficialul Consiliului Europei avertizează că lipsa unor măsuri ferme împotriva corupției […] Articolul Avertisment de la Strasbourg: „Când societatea simte că regulile nu se aplică celor puternici, democrația devine vulnerabilă”. Șeful GRECO cere toleranță zero față de corupție apare prima dată în PRESShub.
15:40
Uniunea Europeană atinge pragul de 200 de milioane de euro pentru sprijinirea poporului din Belarus # PressHub
Noul pachet financiar aprobat de Comisia Europeană vizează sprijinirea vocilor independente din Belarus și promovarea reformelor democratice. Bruxelles, 9 decembrie 2025 Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de asistență în valoare de 30 de milioane de euro pentru a sprijini poporul din Belarus. Această decizie ridică valoarea totală a ajutorului acordat de UE societății civile […] Articolul Uniunea Europeană atinge pragul de 200 de milioane de euro pentru sprijinirea poporului din Belarus apare prima dată în PRESShub.
15:30
Vizită de stat în Franța:Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit la Paris, marți, de către omologul său francez, Emmanuel Macron. Întâlnirea dintre cei doi face parte dintr-o vizită de două zile pe care președintele Dan o efectueză în Franța. În jurul orei 14:00 (ora României), Administrația Prezidențială a distribuit o filmare cu live cu sosirea președintelui român la […] Articolul Vizită de stat în Franța:Președintele Nicușor Dan, primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron apare prima dată în PRESShub.
15:00
Cotidianul: „Eternii” de la stat. Cine sunt bugetarii de lux care conduc instituții-cheie de zeci de ani și încasează salarii de milioane # PressHub
În timp ce guvernele se schimbă, iar crizele politice se succed, un grup restrâns de demnitari rămâne neclintit la vârful celor mai puternice instituții din România. De la BNR la Transgaz sau EximBank, acești „veșnici” ai funcțiilor publice au acumulat decenii de mandat și averi impresionante din bani publici, sfidând orice instabilitate politică. O analiză […] Articolul Cotidianul: „Eternii” de la stat. Cine sunt bugetarii de lux care conduc instituții-cheie de zeci de ani și încasează salarii de milioane apare prima dată în PRESShub.
14:20
PSD exclude susținerea moțiunii de cenzură. Grindeanu: „Suntem în continuare parteneri în coaliție” # PressHub
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea pe care o conduce nu va vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. El a subliniat că social-democrații încă se află la guvernare, dar că, în cazul în care se va vota ieșirea de la guvernare, PSD va părăsi și coaliția, relatează News.ro. În urma ședinței conducerii […] Articolul PSD exclude susținerea moțiunii de cenzură. Grindeanu: „Suntem în continuare parteneri în coaliție” apare prima dată în PRESShub.
14:00
Nota de plată a falimentelor din asigurări: 800 de milioane de euro virați de FGA către peste 450.000 de păgubiți # PressHub
Fondul de Garantare a Asigurărilor (FGA) a achitat, la sfârșitul lunii noiembrie, circa 800 de milioane de euro (3.99 miliarde de lei), pentru a acoperi datoriile către 91% din păgubiții City Insurance și Euroins. Fostele companii de top de pe piața asigurărilor au intrat în faliment în 2021 și 2023, lăsând în urmă jumătate de […] Articolul Nota de plată a falimentelor din asigurări: 800 de milioane de euro virați de FGA către peste 450.000 de păgubiți apare prima dată în PRESShub.
14:00
Gheorghe Piperea vrea 300.000 de euro și scuze din partea Comisiei Europene. A fost acuzat că ar face jocurile Moscovei # PressHub
Europarlamentarul Gheorghe Piperea cere 300.000 de euro și scuze din partea Comisiei Europene, potrivit unei acțiuni depuse la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Documentele oficiale consultate de NewsCenter.ro arată că procesul a fost introdus pe 8 septembrie la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar Piperea solicită instanței obligarea Comisiei la „prezentarea unor scuze […] Articolul Gheorghe Piperea vrea 300.000 de euro și scuze din partea Comisiei Europene. A fost acuzat că ar face jocurile Moscovei apare prima dată în PRESShub.
13:10
Soția șefului RAAPPS, un consultant de afaceri cu 11 surse de venit și doi pensionari au ales ca președinte al Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica un fost deputat liberal al căruit tată repară drumuri din fonduri publice din Vâlcea. Liberalul Laurențiu Nicolae Cazan este noul președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale (SN) Nuclearelectrica […] Articolul Cine a numit un fost deputat liberal șef al CA Nuclearelectrica apare prima dată în PRESShub.
12:50
Comisia Europeană a deschis marți o investigație antitrust pentru a stabili dacă Google a încălcat legislația UE privind concurența, folosind conținutul editorilor online și videoclipurile încărcate pe YouTube în scopul de a-si antrena propriul model de inteligență artificială (AI). Uniunea Europeană suspectează gigantul american Google că și-ar fi alimentat ilegal inteligența artificială cu conținut online […] Articolul Uniunea Europeană pune presiune pe Big Tech: Google, sub investigație pentru modelul AI apare prima dată în PRESShub.
12:10
Strategia UE pentru reînnoirea generațiilor în agricultură pune accent pe formare continuă, mentorat și inovare pentru a sprijini tinerii fermieri să își construiască afaceri durabile. Bruxelles, 9 decembrie 2025 Uniunea Europeană a consolidat eforturile de sprijinire a noilor intrați în sectorul agricol prin Strategia UE pentru reînnoirea generațiilor. Inițiativa recunoaște că agricultura modernă necesită mult mai […] Articolul Accesul la cunoștințe și competențe împuternicește noua generație de fermieri europeni apare prima dată în PRESShub.
12:00
Liderii UE își consolidează sprijinul pentru Ucraina, în timp ce Bruxellesul respinge ingerințele Washingtonului # PressHub
Întâlnirea de la Londra dintre Zelenski, Starmer, Macron și Merz a marcat un nou angajament european pentru Ucraina: liderii au convenit să „rămână alături de Kiev” și să intensifice presiunea economică asupra Moscovei, în timp ce negocierile de pace conduse de SUA continuă. Mesajul de unitate europeană a fost dublat însă de un avertisment separate […] Articolul Liderii UE își consolidează sprijinul pentru Ucraina, în timp ce Bruxellesul respinge ingerințele Washingtonului apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Elevii de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” au realizat în cadrul proiectului „Ecranul Memoriei: Tinerii în Fața Istoriei” scurtmetrajul documentar „D’ale Revoluției”, o producție ce urmărește să exploreze memoria colectivă a românilor care au trăit comunismul și Revoluția din 1989. Filmul este o reconstrucție emoțională a unei perioade care a schimbat pentru totdeauna destinul unei […] Articolul „D’ale Revoluției”: Scurtmetrajul care „simte istoria”, nu doar o explică apare prima dată în PRESShub.
20:50
Proiectul „Ecranul Memoriei: Tinerii în Fața Istoriei” a oferit elevilor oportunitatea de a deveni „mici creatori”, transformând noțiunile de media, istorie și jurnalism în producții concrete. Unul dintre documentarele audio realizate în cadrul acestui program este „Familia mea prin Revoluție”, creația Iarinei Dimoftache, o elevă de clasa a XI-a. Documentarul explorează o temă profund personală […] Articolul Familia mea prin Revoluție apare prima dată în PRESShub.
20:50
Aktual24 | Georgescu, acuzat de ”trădare” de propaganda AUR. Cozmin Gușă: ”Georgescu este un mediocru cu mesaje misticoide. Anca Alexandrescu l-a dus în spate timp de 12 luni” # PressHub
Conflictul din tabăra suveranistă se accentuează în urma alegerilor din Capitală, unde Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 2. Cozmin Gușă, tatăl vicepreședintelui AUR Andrei Gușă, și unul dintre influencerii majori ai suveraniștilor îl acuză pe Călin Georgescu de ”trădare”, relatează Aktual24. ”Votul pentru AUR și candidata sa, Anca Alexandrescu, n-a fost unul entuziast, n-a […] Articolul Aktual24 | Georgescu, acuzat de ”trădare” de propaganda AUR. Cozmin Gușă: ”Georgescu este un mediocru cu mesaje misticoide. Anca Alexandrescu l-a dus în spate timp de 12 luni” apare prima dată în PRESShub.
20:40
COMUNICAT DE PRESĂ. Doi artiști extraordinari, dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitați ai Filarmonicii George Enescu la un dialog cu public despre schimbare, continuitate și destin # PressHub
Filarmonica George Enescu îi aduce împreună pe renumiții muzicieni Fuad Ibrahimov și Gidon Kremer, miercuri, 10 decembrie, de la ora 18.00, într-o ediție specială Talks re: Music & Beyond, găzduită în Sala Mică a Ateneului Român. Tema întâlnirii – Endings and Beginnings – deschide o conversație despre schimbare, continuitate și forța visurilor care dau sens […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. Doi artiști extraordinari, dirijorul Fuad Ibrahimov și violonistul Gidon Kremer, invitați ai Filarmonicii George Enescu la un dialog cu public despre schimbare, continuitate și destin apare prima dată în PRESShub.
19:40
Migrația în UE. S-a stabilit contingetul anual de solidaritate pentru 2026: 21.000 relocări sau 420 milioane EUR # PressHub
După ce au fost miniștrii justiției și de interne din UE au aprobat o reformă fără precedent a politicilor de migrație cu scopul de a reduce numărului de migranți ilegali și facilita repatrierea celor care se află deja în Europa, a fost aprobat luni și așa-numitul „ pool-ul” sau contingent anual de solidaritate pentru 2026. Este un mecanism-cheie al noului Pact privind Migrația și Azilul, […] Articolul Migrația în UE. S-a stabilit contingetul anual de solidaritate pentru 2026: 21.000 relocări sau 420 milioane EUR apare prima dată în PRESShub.
19:40
Aktual24 | Pieleanu iar n-a nimerit rezultatele. Anunțase că ”Băluță este consolidat pe primul loc” și că nu-i nicio șansă să fie depășit # PressHub
Sociologul Marius Pieleanu a anticipat greșit și rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, după o lungă serie de alte anunțuri la precedentele alegeri care s-au dovedit a fi eronate. Pieleanu a încercat din nou să favorizeze candidatul PSD și a dat greș, relatează Aktual24. Daniel Băluță s-a clasat pe locul doi la alegerile de astăzi, arată […] Articolul Aktual24 | Pieleanu iar n-a nimerit rezultatele. Anunțase că ”Băluță este consolidat pe primul loc” și că nu-i nicio șansă să fie depășit apare prima dată în PRESShub.
18:20
Meta schimbă regimul reclamelor în Europa după sancțiunile din DMA. Platformele vor oferi, în premieră, opțiuni privind folosirea datelor # PressHub
Meta va introduce din ianuarie 2026 un nou model de publicitate pentru utilizatorii Facebook și Instagram din UE, după ce Comisia Europeană a constatat că firma nu respecta Digital Markets Act și a amendat-o cu 200 de milioane de euro. Pentru prima dată, utilizatorii vor putea alege între reclame complet personalizate, bazate pe partajarea tuturor […] Articolul Meta schimbă regimul reclamelor în Europa după sancțiunile din DMA. Platformele vor oferi, în premieră, opțiuni privind folosirea datelor apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.