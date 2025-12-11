Comunicatul Curții de Apel București, între necunoașterea legii și atacul la adresa judecătorului Laurențiu Beșu

20:50

Conflictul din tabăra suveranistă se accentuează în urma alegerilor din Capitală, unde Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 2. Cozmin Gușă, tatăl vicepreședintelui AUR Andrei Gușă, și unul dintre influencerii majori ai suveraniștilor îl acuză pe Călin Georgescu de ”trădare”, relatează Aktual24. ”Votul pentru AUR și candidata sa, Anca Alexandrescu, n-a fost unul entuziast, n-a […] Articolul Aktual24 | Georgescu, acuzat de ”trădare” de propaganda AUR. Cozmin Gușă: ”Georgescu este un mediocru cu mesaje misticoide. Anca Alexandrescu l-a dus în spate timp de 12 luni” apare prima dată în PRESShub.