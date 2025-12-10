Logodnă cu emoții intense la Mireasa: cererea care a ținut platoul în tăcere
AntenaStars, 11 decembrie 2025 01:20
Casa Mireasa a fost, din nou, scena unui moment care a oprit timpul în loc. O cerere în căsătorie atent gândită a adus emoție, liniște și mult suspans, atât pentru concurenți, cât și pentru cei din platou.
Acum o oră
01:20
Acum 6 ore
20:10
Cristina Pucean nu a ales explicațiile, ci mișcarea. După ce Bogdan de la Ploiești a apărut pe scenă alături de o altă dansatoare, bruneta a venit cu un răspuns vizibil, asumat și atent calculat.
20:10
Dana Roba reușește din nou să atragă atenția comunității sale online. La scurt timp după ce a confirmat împăcarea cu iubitul care i-a fost infidel, make-up artista a publicat o imagine ce a ridicat o întrebare firească: urmează o cerere în căsătorie?
20:00
După scandalul din familie, Alina Eriko trăiește izolată: ordinul care o ține departe de copii # AntenaStars
Întoarcerea în România nu a adus liniștea așteptată pentru Alina Eriko. După un episod grav petrecut în familie, bruneta trăiește acum departe de cei apropiați, sub un ordin de protecție care îi limitează orice contact cu mama și copiii ei.
20:00
Oana Lis traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultima vreme. După un accident care a lăsat-o cu brațul în ghips, vedeta spune că organismul ei continuă să îi dea semnale greu de ignorat, atât fizic, cât și emoțional.
Acum 8 ore
19:50
Marilu Dobrescu a ales să lase deoparte filtrele și aparențele și să vorbească despre o vulnerabilitate reală. După ani în care și-a ascuns nemulțumirile, influencerița a explicat ce parte a corpului i-a provocat cea mai mare nesiguranță și cum a ajuns, în cele din urmă, la acceptare.
19:50
Deși suntem încă departe de Crăciun, Tzancă Uraganu a ajuns la capătul răbdării. Artistul a transmis public că nu mai acceptă colindători, după ce vizitele repetate i-au dat complet programul peste cap.
19:40
Adriana Simionescu a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre una dintre cele mai sensibile perioade din viața ei. Fiica lui Adrian Minune explică ce relație are acum cu fostul soț și de ce împăcarea nu mai este o opțiune.
19:30
Atmosfera din casa Mireasa a devenit explozivă după o decizie care a schimbat complet echilibrul dintre concurenți. Eliminarea lui Alexandru a declanșat o reacție puternică din partea Iolandei, care vede în gestul Nicoletei o răzbunare personală.
19:30
Betty Salam își declară iubirea pentru Roberto Tudor: „Alege-l pe cel care îți aduce zâmbetul înapoi” # AntenaStars
Betty Salam nu își mai ascunde fericirea și vorbește deschis despre relația care o împlinește. Artista a ales să își exprime sentimentele într-un mod sincer și profund, lăsând să se vadă cât de mult contează Roberto Tudor în viața ei.
19:20
Power Couple se apropie de start, iar Oase și logodnica lui, Maria Pitică, sunt gata să intre în competiție fără presiune inutilă. Pentru ei, experiența contează la fel de mult ca rezultatul, iar chimia dintre ei este deja un atu.
19:20
19:10
Oana Roman, lecție despre bun-gust pe rețelele de socializare: Nu vă mai postați în șosete! # AntenaStars
După o perioadă în care a preferat să nu intervină, Oana Roman a decis să spună clar ce o deranjează în mediul online. Vedeta a publicat un mesaj video direct și asumat, în care a explicat de ce consideră că anumite gesturi țin mai degrabă de lipsa de atenție la detalii decât de libertate de exprimare.
19:10
Iasmina a intrat în spiritul sărbătorilor, dar nu în formula cu care fanii erau obișnuiți. Deși bradul este deja decorat, Bogdan Mocanu lipsește din peisaj, iar prezența altei persoane a stârnit rapid curiozitatea urmăritorilor.
18:50
Victorie clară în al doilea battle de la Chefi la cuțite: o echipă a dominat fără drept de apel # AntenaStars
Al doilea battle din sezonul 16 „Chefi la cuțite” a adus tensiune, decizii controversate și un rezultat fără echivoc. O singură echipă a reușit să convingă complet invitații, în timp ce restul concurenților au ajuns direct la duel.
18:50
Pierdere grea pentru nașa lui Armin Nicoară: „Amintirea ta va trăi în inimile noastre” # AntenaStars
În prag de sărbători, Stana Stepănescu trece printr-un moment extrem de dificil. Artista din Banat și-a pierdut bunica, una dintre cele mai importante prezențe din viața sa, iar durerea despărțirii a fost împărtășită public, cu multă emoție.
18:40
Ziua care o răscolește în fiecare an pe Carmen de la Sălciua: „Dorul nu se micșorează” # AntenaStars
Pentru Carmen de la Sălciua, data de 8 decembrie nu este doar o zi din calendar, ci un prag emoțional greu de trecut. Artista a vorbit deschis despre durerea care revine an de an și despre modul în care încearcă să-și găsească liniștea.
18:30
La scurt timp după dispariția lui Horia Moculescu, tensiunile din familia sa au atins un nou punct critic. Mariana Moculescu vorbește deschis despre procesul intentat fiicei sale, retragerea acestuia și ruptura care, spune ea, nu mai poate fi reparată.
18:30
La două luni de la moartea Ioanei Popescu, situația apartamentului în care locuia jurnalista rămâne fără rezolvare. Iubitul ei încearcă să găsească o cale legală pentru a intra în posesia bunurilor și, eventual, a locuinței, însă lipsa moștenitorilor și procedurile birocratice complică totul.
18:20
Anul 2026 vine cu un program clar pentru Bogdan Vlădău, dar și cu o decizie pe care încă nu o poate lua definitiv. Deși viața lui pare tot mai legată de proiecte internaționale, există un motiv care îl ține ancorat în România.
18:20
Întoarcerea dintr-o vacanță mult așteptată s-a transformat într-un coșmar pentru Alina Pușcaș. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre pierderea care a afectat-o profund și despre neputința resimțită în fața situației.
18:10
Cine este, de fapt, femeia cu care Bogdan Vlădău s-a afișat în retreat Locuieste in America! # AntenaStars
După o perioadă în care a ales să stea departe de expunerea publică, Bogdan Vlădău a decis să vorbească deschis despre viața lui personală. Fostul model explică cine este femeia alături de care a apărut recent și dacă există sau nu o relație amoroasă în viața lui.
18:00
Înainte ca numele ei să fie asociat cu televiziunea și serialele de succes, Nicoleta Luciu a avut un parcurs complet diferit. Primii pași în viața profesională au fost făcuți departe de camerele de filmat, într-un domeniu care nu avea nicio legătură cu lumea mondenă.
18:00
O întâlnire aparent banală s-a transformat într-un schimb de replici care a atras imediat atenția. Gigi Becali și Tzancă Uraganu au oferit un moment relaxat, presărat cu umor, ironie și o competiție neașteptată.
18:00
O escapadă de 1 Decembrie la munte s-a transformat într-o întâmplare memorabilă pentru BRomania. Dintr-un gest banal, s-a trezit protagonistul unei confuzii care a durat o seară întreagă și care, spune el, va ajunge probabil pe scenă, într-un show live.
Acum 12 ore
16:40
(P) Cum recunoști diferența dintre traumă reală și povestea pe care mintea o tot repetă # AntenaStars
Există momente în care trecutul reapare sub forma unei presiuni interioare care pare să îți modeleze deciziile, relațiile și reacțiile. Uneori, această presiune provine dintr-o traumă trăită cu intensitate, alteori, mintea reia o poveste veche, nu neapărat traumatică în mod obiectiv, dar încărcată cu interpretări și concluzii care au prins rădăcini în timp. Citește mai departe pentru a vedea cum să faci diferența!
16:40
(P) Beneficiile ascunse ale înotului – echilibru, rezistență și relaxare în același antrenament, cu World Class # AntenaStars
Înotul este una dintre cele mai complete forme de antrenament, care combină dezvoltarea fizică cu relaxarea mentală, oferind în același timp rezistență, coordonare și tonifiere musculară. La World Class, piscina premium le permite cursanților să descopere multiple beneficii pentru corp și minte, indiferent de nivelul de experiență, într-un cadru elegant și sigur, dedicat sănătății și fitnessului.
Acum 24 ore
11:00
Stilul personal a devenit, în ultimii ani, un criteriu esențial în majoritatea deciziilor de achiziție, iar domeniul auto nu face excepție. Mașina nu mai este privită exclusiv ca un mijloc de transport, ci ca o extensie a identității individuale. Fie că vorbim despre linii elegante, tehnologii avansate sau culori care transmit anumite trăsături, alegerile automobilistice reflectă la fel de mult personalitatea proprietarului pe cât o fac hainele sau accesoriile pe care le poartă.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Eliminarea lui Alexandru din casa Mireasa a provocat una dintre cele mai tensionate ediții din acest sezon. Decizia Nicoletei a declanșat o reacție puternică din partea Iolandei, care a izbucnit în lacrimi și a părăsit platoul. Înainte să plece din competiție, Alexandru a dezvăluit dacă vrea sau nu să păstreze legătura cu ea.
21:10
Criticată pentru împăcare, Dana Roba reacționează dur: „Doar bărbații comentează urât” # AntenaStars
După împăcarea cu partenerul care a înșelat-o, Dana Roba se confruntă cu un val continuu de critici. Make-up artista nu se lasă intimidată și răspunde direct celor care îi contestă alegerile, declarând că reacțiile negative o întăresc și mai mult în decizia de a rămâne alături de iubitul ei. Ba chiar dezvăluie că nunta nu este deloc departe.
21:10
La 46 de ani, Monica Bîrlădeanu continuă să impresioneze cu aparițiile ei impecabile. Actrița a vorbit deschis despre obiceiurile care o ajută să se mențină în formă și să aibă un ten luminos. De la programul de somn la disciplina ritualurilor de îngrijire, vedeta demonstrează că tinerețea poate fi întreținută inteligent.
21:10
Irina Rimes a vorbit deschis despre tiparele emoționale care i-au marcat relațiile, dezvăluind cum lipsa părinților — în special absența tatălui — a împins-o spre rolul de „mamă salvatoare”. Artista spune că a pus mereu nevoile celuilalt înaintea propriilor dorințe, până când a învățat, în actuala relație, cea mai importantă lecție: fericirea începe cu tine însuți.
21:00
Daiana a decis să vorbească deschis despre divorțul de Cristi, la aproape un an de la separare. Fosta concurentă de la „Mireasa” a clarificat zvonurile privind motivul căsătoriei și a respins ferm acuzațiile că ar fi urmărit marele premiu. Bruneta spune că neînțelegerile au dus la ruptură, iar povestea dintre ei este un capitol închis.
21:00
Marilu Dobrescu, dovadă de dragoste atipică: numele iubitului, pe lenjeria intimă FOTO # AntenaStars
Stabilită în Australia, Marilu Dobrescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei. Influencerița a împărtășit fanilor un vlog în care arată nu doar rutina alături de Tom Healy, ci și un gest inedit de admirație: și-a personalizat lenjeria intimă cu numele lui. Mutarea în noua lor casă vine însă și cu provocări… dureroase.
20:50
Divorțul dintre Cornel și Bianca Păsat trebuia să fie unul amiabil, însă tensiunile dintre cei doi au transformat separarea într-un proces tot mai complicat. Fostul dansator recunoaște că atmosfera în casă a devenit greu de suportat și ia în calcul să se mute temporar până la finalizarea actelor. Cuplul încearcă să evite instanța, însă drumul spre un acord pare tot mai anevoios.
20:50
Eliminarea lui Alexandru din casa Mireasa a declanșat unul dintre cele mai tensionate momente ale sezonului. Decizia Nicoletei, singura care putea hotărî soarta lui, a produs o reacție explozivă din partea Iolandei, care a părăsit platoul în timpul emisiunii live. Atmosfera a devenit atât de încărcată, încât filmările au fost perturbate pentru câteva momente.
20:40
Cristina Pucean primește flori, Bogdan de la Ploiesti trage de fiare: cum își petrec timpul cei doi # AntenaStars
În timp ce Cristina Pucean își încântă urmăritorii cu un buchet impresionant de trandafiri, Bogdan de la Ploiești pare complet detașat de postările ei. Artistul și-a petrecut timpul în sala de sport, arătând că preferă să se concentreze pe antrenamente, nu pe speculații. Iar gesturile lor continuă să stârnească întrebări despre relația dintre ei.
20:30
După ce a decis să-l ierte pe bărbatul care a înșelat-o, Dana Roba s-a trezit în mijlocul unui val de critici. Make-up artista nu a mai tăcut și a transmis un mesaj tranșant celor care îi judecă alegerile. Mai mult, vedeta vorbește deschis despre viitor și chiar despre o posibilă nuntă.
20:30
Oana Radu a sărbătorit împlinirea vârstei de 32 de ani, iar ziua ei nu a trecut neobservată. Soțul artistei, Șerban Balaban, i-a făcut o urare plină de emoție, declarându-și încă o dată iubirea și recunoștința față de ea. Momentele surprinse au dezvăluit o legătură puternică între cei doi.
20:20
Deși este adultă, Oana Roman și-a imaginat și anul acesta o scrisoare către Moș Crăciun, însă dorința ei nu este materială. Vedeta își dorește liniște și vindecare pentru fiica sa, Isa, care resimte tot mai puternic absența tatălui. Mesajul ei a emoționat întreaga comunitate online.
20:10
Cristina Pucean a primit un cadou spectaculos chiar de ziua ei onomastică, iar fanii nu au ezitat să se întrebe dacă nu cumva vine chiar de la Bogdan de la Ploiești. Cei doi continuă să se afișeze separat, dar sunt surprinși tot împreună, alimentând speculațiile privind relația lor. Noul buchet de trandafiri roșii nu a făcut decât să adauge și mai mult mister.
20:10
De la colaborare la conflict: cum a pornit scandalul dintre cele două vedete de pe TikTok # AntenaStars
Cleo Rose și Ionela Ichim, două dintre cele mai urmărite influencerițe din România, au ajuns într-un conflict deschis care a aprins TikTok-ul. În centrul disputei se află un penthouse de lux din Brașov și o serie de facturi rămase neplătite. Cele două și-au spus povestea în mediul online, iar scandalul crește de la o oră la alta.
19:50
Ramona Olaru a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor și și-a împodobit bradul într-un stil modern, perfect aliniat tendințelor din acest an. Asistenta de la Neatza a documentat întregul proces, iar rezultatul final a atras imediat atenția urmăritorilor ei.
19:40
Ana Maria Călița, câștigătoarea iUmor, despre trădare în iubire: „Nu există a doua șansă la infidelitate” # AntenaStars
Discretă cu viața personală, Ana Maria Călița a făcut o serie de confesiuni surprinzătoare despre relațiile din trecut. Comedianta a vorbit deschis despre momentul în care a fost înșelată, dar și despre modul în care a gestionat ea însăși situațiile complicate din viața sentimentală. Pentru ea, sinceritatea rămâne regula de bază.
19:40
După certuri aprinse și declarații tăioase, Alex Bodi și Anca dau semne că au reluat relația într-un ton diferit, mult mai afectuos. O fotografie postată recent pe rețelele sociale arată că cei doi trăiesc din nou o perioadă romantică, îndepărtând umbrele ultimelor conflicte.
19:40
Pentru Carmen de la Sălciua, ziua de 8 decembrie nu mai înseamnă sărbătoare, ci un memento dureros. La șase luni după dispariția tatălui ei, artista i-a dedicat un mesaj încărcat de dor și emoție. În loc de tort și urări, cântăreața aprinde lumânări și își vindecă sufletul prin amintiri.
19:30
De obicei plin de energie și optimism, Răzvan Babană a trecut printr-un moment greu, pe care nu l-a mai trăit de peste un deceniu. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a izbucnit în lacrimi și a explicat ce l-a împins la limită. Problemele s-au adunat până când, spune el, nu a mai putut.
19:20
Moment magic la TV: Florina a spus „DA”! Alex a cerut-o în căsătorie în direct la Xtra Night Show # AntenaStars
Unul dintre cele mai urmărite cupluri ale emisiunii „Mireasa” a trăit un moment de poveste chiar în direct. Alex și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe Florina în platoul Xtra Night Show, într-o atmosferă încărcată de emoție și aplauze. Cererea a fost completată de o surpriză muzicală de excepție.
19:20
Dana Roba anunță că se mărită cu iubitul care a fost infidel: „La anul veniți la nuntă!” # AntenaStars
În ciuda scandalurilor și a infidelității care le-a zguduit relația, Dana Roba și actualul ei iubit par mai uniți ca oricând. Make-up artista a dezvăluit că cei doi plănuiesc deja nunta și că anul viitor vor ajunge în fața altarului. Anunțul a stârnit reacții puternice în rândul urmăritorilor.
19:10
La doar o zi după ce au decis să formeze un cuplu, Diana și Sorin au ajuns într-o dispută serioasă în casa „Mireasa”. Un gest aparent banal – un mango oferit altei concurente – a fost suficient pentru a declanșa o explozie de nemulțumiri și frustrări. Cei doi au reacționat impulsiv, iar discuția s-a transformat rapid într-un moment tensionat.
