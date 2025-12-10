Logodnă cu emoții intense la Mireasa: cererea care a ținut platoul în tăcere

19:30

De obicei plin de energie și optimism, Răzvan Babană a trecut printr-un moment greu, pe care nu l-a mai trăit de peste un deceniu. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a izbucnit în lacrimi și a explicat ce l-a împins la limită. Problemele s-au adunat până când, spune el, nu a mai putut.