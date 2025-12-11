Patru noi reținuți din Constanța în operațiunea „Calul Troian”

11:50

Oamenii au descoperit că Pământul are o coadă invizibilă care se extinde între 2 și 6 milioane de kilometri în spațiu. Această magnetocoadă rezultă din câmpul magnetic terestru și interacțiunea cu vântul solar. Studiile continuă pentru a înțelege mai bine această caracteristică fascinantă a planetei noastre. Pământul are o coadă de plasmă care se extinde