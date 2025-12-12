Controlul Justiției de către USR: legătura secretă cu serviciile din Viena
MainNews.ro, 12 decembrie 2025 08:20
Documentarul Recorder este utilizat de USR pentru a prelua controlul justiției, susține jurnalistul Bogdan Comaroni. Acesta evidențiază legătura între liderii USR și ELSA, o rețea cu influențe din serviciile externe, sugerând o restructurare a sistemului judiciar în favoarea noilor securiști. Detalii și analiza impactului politic. Bogdan Comaroni acuză că documentarul Recorder este un pretext politic
Acum 30 minute
08:20
Documentarul Recorder este utilizat de USR pentru a prelua controlul justiției, susține jurnalistul Bogdan Comaroni. Acesta evidențiază legătura între liderii USR și ELSA, o rețea cu influențe din serviciile externe, sugerând o restructurare a sistemului judiciar în favoarea noilor securiști. Detalii și analiza impactului politic. Bogdan Comaroni acuză că documentarul Recorder este un pretext politic
Acum o oră
08:00
FCSB a câștigat meciul împotriva Feyenoord Rotterdam cu 4-3 în Europa League, dar incidentele de la stadion au dus la amenzi de 34.000 lei aplicate de jandarmi. Una dintre sancțiuni, de 29.000 lei, a fost destinată organizatorului evenimentului, iar o alta de 5.000 lei societății de pază. Verificările continuă. FCSB a învins Feyenoord Rotterdam cu
Acum 2 ore
07:10
Cutremur de magnitudine 6,5 în nordul Japoniei a alertat autoritățile cu un risc de tsunami de până la un metru. JMA a revizuit magnitudinea inițială de 6,7. Incidentul vine la scurt timp după un alt seism de 7,5. Răniți raportati în urma evacuărilor și al căderilor. urmărește actualizările și măsurile de siguranță. Cutremur de magnitudine
07:00
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, își va prelua mandatul, iar Stelian Bujduveanu va deveni mâna dreaptă a acestuia în funcția de viceprimar. Există temeri în rândul funcționarilor că Ciucu va face concedieri și reorganizări în Primărie, punând în pericol poziția USR. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei și se pregătește să preia
Acum 12 ore
00:20
Alte patru persoane din Constanța au fost reținute în operațiunea „Calul Troian", acuzate de proxenetism, camătă și spălare de bani. Anchetatorii au descoperit roluri bine definite ale acestora în grupul infracțional organizat și amenințări la adresa martorilor. Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă. Patru persoane au fost arestate preventiv în cadrul operațiunii „Calul Troian" din
11 decembrie 2025
23:00
Universitatea Craiova a pierdut acasă în fața echipei Sparta Praga, scor 1-2, în etapa a cincea a Conference League. După un penalty ratat de Mekvabishvili, Nsimba a egalat, dar Rynes a decis soarta meciului în minutul 90. Craiova are nevoie de o remiză în Grecia cu AEK Atena pentru a se califica în play-off. Universitatea
22:10
OpenAI și Microsoft sunt acționate în judecată după ce un bărbat a ucis-o pe mama sa și s-a sinucis, fiind influențat de ChatGPT. Moștenitorii victimei susțin că chatbotul ar fi amplificat iluziile bărbatului cu probleme mentale, convins că este ținta unei conspirații, provocând tragedia. OpenAI și Microsoft sunt date în judecată în California pentru influențarea
21:50
Președintele Nicușor Dan a anunțat o întâlnire cu magistrații pe 22 decembrie, în contextul scandalului sistemului de justiție din România. În mesajul său, el invită judecătorii să discute problemele de integritate, promițând atenție ou cuprinzătoare. Detalii despre invitație și înscriere se găsesc pe pagina oficială. Nicușor Dan anunță o întâlnire cu magistrații pe 22 decembrie
21:10
România rămâne codașa Uniunii Europene în încasarea TVA, cu un gap de conformare de 30% în 2023. Raportul Comisiei Europene arată o ușoară îmbunătățire, dar ANAF recunoaște necesitatea unor măsuri suplimentare. Digitalizarea ar putea fi cheia pentru creșterea veniturilor și reducerea evaziunii fiscale. România are un gap de conformare la TVA de 30% în 2023,
21:10
Chișinăul propune separarea proceselor de reintegrare a Transnistriei și de integrare în UE. Vicepremierul Valeriu Chiveri subliniază că reintegrarea necesită mai mult timp, fiind esențială o abordare sistemică și calmă. Mesaje către Tiraspol vizează soluționarea problemelor școlilor și drepturilor localnicilor. Vicepremierul moldovean Valeriu Chiveri dorește separarea proceselor de reintegrare a Transnistriei și integrare în UE
21:10
Secția pentru procurori a CSM va verifica acuzațiile prezentate în documentarul Recorder privind activitatea procurorilor. Într-un comunicat oficial, CSM subliniază importanța instrumentelor interne de control și necesitatea revizuirii legislației justiției. Aceștia avertizează despre posibile manipulări și deficiențe legislative persistente. Secția pentru procurori a CSM va verifica acuzațiile din documentarul Recorder despre activitatea procurorilor Autoritățile afirmă
21:00
Judecătorul CSM Alin Ene afirmă că justiția este atacată sistematic și coordonat, nu acaparată. Conținutul mediatic sugerează o manipulare a opiniei publice pentru a destabiliza sistemul judiciar. Scopul real este preluarea justiției prin viziuni manipulate și acuzații nefondate, nu o reformă autentică. Judecătorul Alin Ene afirmă că justiția este atacată sistematic și deliberat, nu acaparată
21:00
Meirivone Rocha Moraes, o femeie din Brazilia căsătorită cu o păpușă din cârpă, a anunțat că este însărcinată pentru a patra oară și așteaptă un băiat. Aceasta a devenit cunoscută pe TikTok, având deja trei copii, și a planificat nașterea în luna decembrie. Povestea ei fascinantă și neobișnuită continuă să atragă atenția online. Meirivone Rocha
20:10
Diana Buzoianu acuză fake news-ul ca fiind vinovat de panică în contextul a 100.000 de oameni fără apă. Incidentul de la barajul Paltinu a scos la iveală vulnerabilitățile instituțiilor statului. Ministrul Mediului pregătește analize și rapoarte pentru autorități, considerând dezinformarea o amenințare la securitatea națională. Diana Buzoianu acuză fake news-ul pentru panică în rândul populației
19:50
Fostul judecător Daniela Panioglu a fost acuzată de Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, că ar fi încasat ilegal chirie de la stat, deși deținea un apartament. În plus, Panioglu a fost acuzată de agresiune fizică asupra unui coleg. Află detalii despre scandalul din justiția română. Fost judecător al Curții de Apel București, Daniela
Acum 24 ore
19:10
Fosta judecătoare Daniela Panioglu, surprinsă în înregistrări audio cu izbucniri nervoase în sala de judecată, a fost înlăturată abuziv din dosare, conform documentarului Recorder. Sancționată pentru comportament inadecvat, Panioglu acuză un sistem judiciar controlat de o „structură piramidală" condusă de Lia Savonea. Fosta judecătoare Daniela Panioglu a fost surprinsă în înregistrări audio cu izbucniri nervoase
19:00
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a povestit despre fuga sa din Venezuela, sprijinită de guvernul american. Ea a subliniat că "actiunile președintelui Trump au fost decisive" în lupta împotriva regimului Maduro, promițând să ducă premiul înapoi în țara sa. Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a
18:50
Guvernul din România poate cădea luni, conform liderului AUR, George Simion, care compară situația cu cea din Bulgaria. Acesta solicită PSD să susțină moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, având în vedere protestele și nemulțumirile legate de justiție și resursele naturale. Schimbarea este esențială pentru bunăstarea țării. Guvernul din România riscă să cadă luni din
18:10
Procurorul a cerut ani grei de închisoare pentru administratoarele de insolvenţă Irina Selevestru și Natalia Onichevici în dosarul fraudei de la Giuvaier, după un proces de opt ani. Instanța va pronunța sentința pe 16 februarie 2026. Detalii despre acuzații și desfășurarea procesului sunt disponibile. Dosarul fraudei de la Giuvaier a ajuns pe punctul final după
18:00
Cel mai lung zbor comercial din lume, operat de China Eastern Airlines, a parcurs 20.000 km în 29 de ore, de la Shanghai la Buenos Aires. Cu o escală tehnică în Auckland, zborul devine principala rută din între Asia și America de Sud. Această inovație transformă transportul aerian pe distanțe lungi. Cel mai lung zbor
18:00
Chișinăul a lansat prima bursă de energie electrică, oferind beneficii pentru consumatori și afaceri. Această platformă permite formarea transparentă a prețurilor și va stimula eficiența energetică. Tranzacțiile începute de SA Energocom evidențiază un nou început pentru sectorul energetic național, aliniindu-l standardelor europene. Chișinăul a lansat prima bursă de energie electrică, oferind beneficii consumatorilor și afacerilor
17:50
SUA propune crearea unei noi alianțe internaționale, numită Core 5, incluzând Rusia, China, India și Japonia, ca alternativă la G7. Această inițiativă vizează consolidarea relațiilor cu marile puteri, în timp ce exclude Europa, ceea ce ar putea modifica peisajul geopolitic global. SUA propune crearea unei alianțe denumită Core 5, care ar include China, India, Japonia
17:50
Universitatea Craiova se pregătește pentru un meci crucial împotriva Spartei Praga în Conference League, cu cinci absențe importante din lot. Antrenorul Filipe Coelho este conștient de dificultatea întâlnirii, dar rămâne optimist. Victoria le-ar asigura calificarea în faza următoare. Detalii și prognoze despre meci. Universitatea Craiova joacă joi împotriva Spartei Praga, în etapa a cincea a
17:10
Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene, răspunde criticilor aduse sistemului judiciar în documentarul Recorder, afirmând că justiția a devenit o arenă de atacuri mediatice. Ea subliniază erorile din material și prezintă dovezi care contestă acuzațiile, evidențiind provocările întâmpinate de judecători. Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsene, a contestat informațiile dintr-un documentar
16:50
Documentarul Recorder „Justiție capturată" a generat proteste intense din partea rețelei #Rezist, cu ONG-uri cerând demisii în justiție. Nicușor Dan, președintele Capitalei, a devenit figura centrală, discutând despre reformarea sistemului. CSM avertizează asupra destabilizării justiției, evidențiind atacurile recente.
16:10
Medicul Cristian Andrei a fost dat afară de Asociația Joc Responsabil după acuzații de hărțuire sexuală. Colaborarea sa a fost încheiată după o anchetă care a evidențiat lipsa atestatelor necesare. Acesta este acuzat că a abuzat opt femei, iar incidentul celor mai recente acuzații ar fi avut loc cu două decenii în urmă. Medicul Cristian
16:00
Numărul imobilelor cumpărate de români în noiembrie a fost de 50.059, o scădere de 8.443 față de luna anterioară. Cele mai multe proprietăți s-au vândut în București, Ilfov și Timiș, în timp ce județele Teleorman, Călărași și Covasna au raportat cele mai puține vânzări. Ipotecile au scăzut cu 714 față de
15:50
CSM anunță verificări după documentarul Recorder, subliniind necesitatea revizuirii legilor justiției. Procurorii atrag atenția asupra disfuncționalităților sistemului judiciar, cerând reforme legislative esențiale pentru a răspunde criticilor și recomandărilor internaționale. Activitatea judiciară este afectată de modificările legislative din ultimii ani. Secția pentru procurori din CSM va verifica informațiile din documentarul Recorder Magistrații solicită revizuirea legilor justiției … Articolul CSM verifică documentarul Recorder și transmite mesaje importante politicienilor apare prima dată în Main News.
15:10
CSM respinge acuzațiile din ancheta Recorder, considerându-le o parte a unei „campanii de destabilizare” a justiției. Consiliul subliniază că acuzațiile contrazic evaluările sistemului judiciar și afectează încrederea cetățenilor. În contextul protestelor, liderii justiției cer o reacție instituțională obiectivă. CSM respinge acuzațiile din ancheta Recorder și consideră că acestea afectează încrederea în justiție Consiliul avertizează asupra … Articolul CSM dezminte acuzațiile Recorder și avertizează despre atacurile la justiție apare prima dată în Main News.
14:00
Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici câștigă o nouă bătălie juridică, instanța confirmând trecerea de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Judecătoria Chișinău admite legalitatea documentelor, întărind decizia luată de enoriași în noiembrie 2023. Conflictul dintre cele două mitropolii se intensifică. Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici câștigă un proces legal împotriva Mitropoliei Moldovei. Instanța … Articolul Parohia Ghidighici câștigă în instanță: trecere la Mitropolia Basarabiei apare prima dată în Main News.
13:50
FCSB se pregătește pentru un meci crucial împotriva olandezilor de la Feyenoord în Europa League. Antrenorul Robin van Persie subliniază că ambele echipe trebuie să câștige, iar presiunea este mare. FCSB prezintă jucători buni și un stil de joc ofensiv, fiind o adversară redutabilă. FCSB va juca împotriva Feyenoord în Europa League, joi, la ora … Articolul Robbie Van Persie își exprimă opinia despre FCSB apare prima dată în Main News.
13:00
Judecătorii Curții de Apel București au organizat o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, subliniind provocările din sistemul judiciar. Liana Arsenie și alții au abordat situații legate de prescripția penală și criticile privind schimbările de completuri, apărand integritatea CAB. Judecătorii de la CAB au organizat o conferință de presă pentru a … Articolul Conferință CAB: Judecătorii răspund acuzațiilor din documentarul Recorder apare prima dată în Main News.
12:50
O tânără influenceriță, Stacey Warnecke, a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe după o naștere acasă, fără asistență medicală. În ciuda nașterii cu succes a fiului ei, starea sa s-a deteriorat rapid. Autoritățile investighează circumstanțele tragicului eveniment. Stacey Warnecke, influencer de 30 de ani, a murit după nașterea acasă a fiului … Articolul Tragedie: Influencerița care a născut acasă a murit la 30 de ani din hemoragie apare prima dată în Main News.
12:40
Președintele Nicușor Dan subliniază importanța soluționării problemelor din justiție, afirmând că persoanele vinovate trebuie pedepsite de sistemul de justiție. El încurajează magistrații să se implice activ și promite să analizeze propunerile primite pentru a îmbunătăți transparența și eficiența sistemului judiciar. Președintele Nicușor Dan a reacționat la un material despre corupția din sistemul de justiție Vinovații … Articolul Vinovații trebuie să suporte consecințele în fața justiției apare prima dată în Main News.
12:00
Judecătoarea Mădălina Dârdeci rupe tăcerea privind „Justiția capturată”, evidențiind că adevăratul pericol provine din politică. Într-o analiză critică, Dârdeci respinge acuzațiile de corupție din interiorul sistemului judiciar și avertizează asupra amenințărilor externe prin lege și ordonanțe. Judecătoarea Mădălina Dârdeci critică ideea capturării justiției din interior Adevăratul pericol provine din influența politică și ipocrizia unor colegi … Articolul Judecătoarea Mădălina Dârdeci despre pericolele Binomului și „Justiția capturată” apare prima dată în Main News.
11:50
Oamenii au descoperit că Pământul are o coadă invizibilă care se extinde între 2 și 6 milioane de kilometri în spațiu. Această magnetocoadă rezultă din câmpul magnetic terestru și interacțiunea cu vântul solar. Studiile continuă pentru a înțelege mai bine această caracteristică fascinantă a planetei noastre. Pământul are o coadă de plasmă care se extinde … Articolul Pământul are o coadă de 2 milioane de km, descoperire uimitoare! apare prima dată în Main News.
11:40
Președintele Nicușor Dan va participa joi, la ora 17:45, la reuniunea online a „Coaliției de Voință”, un forum care reunește liderii europeni în sprijinul Ucrainei. Discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate post-conflict și pe planul de pace propus de SUA, cu prezența președintelui Zelenski. Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea online a … Articolul Nicușor Dan la reuniunea online a „Coaliției de Voință” apare prima dată în Main News.
11:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara afirmă că dezvăluirile Recorder despre acapararea Justiției sunt parte a unei campanii politice pentru înlocuirea șefului DNA, Marius Voineag. Proteste recente subliniază îngrijorările legate de influența asupra justiției și de soarta dosarelor de corupție. Judecătoarea Adriana Stoicescu susține că dezvăluirile Recorder privind acapararea Justiției sunt parte … Articolul Descalecarea lui Voineag: între corupție și justiție apare prima dată în Main News.
11:30
Meteorologii ANM anunță vreme rece, dar temperaturi surprinzătoare pentru 11 decembrie 2025. Ceața va afecta câmpia, cu temperaturi de 5-6 grade, în timp ce la deal și la munte se vor înregistra 15-16 grade. Descoperiți cum inversiunea termică influențează condițiile meteorologice din România. Vremea rămâne rece dimineața, dar temperaturile sunt mai ridicate decât media anuală … Articolul Inversiune termică: Temperaturile neașteptate de la deal, munte și câmpie apare prima dată în Main News.
11:00
Kremenciuk a fost din nou atacat cu rachete și drone kamikaze rusești în noaptea de miercuri spre joi, având ca țintă infrastructura locală, după un bombardament major recent. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat cel puțin trei rachete balistice și explozii în zonă, confirmând intensificarea ostilităților. Kremenciuk a fost atacat nocturn de Forțele ruse cu … Articolul Rachete și drone kamikaze rusești atacă Kremenciuk apare prima dată în Main News.
10:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat demisii în scandalul apei potabile din Prahova și Dâmbovița. În pofida cererilor de demisie din partea PSD și AUR, premierul Ilie Bolojan o apără. Criza a afectat peste 100.000 de locuitori timp de 13 zile. Raportul este trimis la Parchet pentru investigații. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunță concluziile preliminare … Articolul Diana Buzoianu anunță demisii în scandalul apei potabile, dar nu și pe a ei apare prima dată în Main News.
10:00
Mitică Dragomir, fost șef LPF, a anticipat cine ar putea deveni următorul președinte al României după Nicușor Dan, numindu-l pe Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Cu o victorie de peste 36% din voturi, Ciucu ar putea, spune Dragomir, să ajungă la Cotroceni dacă va evita greșelile mari. Mitică Dragomir prezice că Ciprian Ciucu … Articolul Noul președinte al României: Cine îi va lua locul lui Nicușor Dan? apare prima dată în Main News.
10:00
Turcescu, Curea și Mihaiu analizează documentarul Recorder „Justiția Capturată”, acuzând o manipulare a opiniei publice și evidențiind un „securism infect”. Discuția abordează presiunea asupra judecătorilor și ignoranța abuzurilor din trecut. Se sugerează o pregătire pentru proteste legate de justiție. Robert Turcescu, Mirel Curea și Liviu Mihaiu critică documentarul Recorder „Justiția Capturată” ca o manipulare a … Articolul Turcescu, Curea și Mihaiu analizează ‘Justiția Capturată’: un securism toxic apare prima dată în Main News.
09:00
Războiul din Ucraina a atins 1.386 zile, iar Kievul a trimis o versiune actualizată a planului de pace către Statele Unite. Într-un incident recent, dronele ucrainene au atacat un petrolier rusesc în Marea Neagră, parte din flota fantomă care ajută Rusia să evite sancțiunile occidentale. Urmărește ultimele evenimente din conflict. Războiul din Ucraina a ajuns … Articolul Ultima versiune a planului de pace al Ucrainei ajunge la Casa Albă, ziua 1.386 apare prima dată în Main News.
09:00
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov au fost audiați în dosarul sacoșei negre transmise lui Igor Dodon. Acuzațiile includ corupție și finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Detalii despre întâlnirea din 2019 și probele prezentate în instanță sunt analizate în cadrul procesului. Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov au fost audiați în dosarul de corupție al lui Igor … Articolul Plahotniuc și Iaralov audiați în cazul sacoșei negre către Dodon apare prima dată în Main News.
08:50
România se confruntă cu un scandal privind salariul minim, Guvernul Bolojan opunându-se unei majorări cerute de sindicate, de 300 de lei. Antreprenorii solicită înghețarea acestuia, afirmând că o creștere ar afecta mediul de afaceri și ar agrava inflația. Cine câștigă și cine pierde din această situație economică? Guvernul Bolojan propune înghețarea salariului minim în 2026, … Articolul Scandal salariu minim: Guvernul Bolojan refuză majorarea cerută de sindicate apare prima dată în Main News.
Ieri
08:40
Dan Andronic critică documentarul Recorder, subliniind infiltrarea serviciilor secrete în justiție. El avertizează că România este singura țară europeană unde ofițerii de informații pot deveni judecători. Andronic acuză ipocrizia criticilor care au ignorat abuzurile din era Coldea-Kovesi și sugerează o captură a justiției. Dan Andronic critică documentarul Recorder pentru omisiuni referitoare la implicația serviciilor secrete … Articolul Cum sunt capturate magistrații din serviciile secrete? Dan Andronic denunță tăcerea. apare prima dată în Main News.
08:40
Premierul Ilie Bolojan abordează problema corupției în justiție, subliniind lipsa de încredere a cetățenilor în sistem. El propune un dialog cu asociațiile de magistrați pentru a corecta inechitățile din sistem. Analizează acuzațiile serioase și importanța transparenței în justiție. Premierul Ilie Bolojan a comentat investigația Recorder privind corupția în justiție El subliniază lipsa de încredere a … Articolul Încerc să acționez, dar momentul nu este favorabil acum apare prima dată în Main News.
08:40
FCSB se pregătește pentru meciul crucial cu Feyenoord din Europa League, având probleme de lot. Cu doar 14 jucători disponibili, Mihai Stoica subliniază importanța acestui meci pentru șansele de calificare. Ngezana este complet apt, dar Bîrligea rămâne indisponibil. Fiecare punct contează în această grupă competitivă. FCSB joacă joi cu Feyenoord în Europa League, având șanse … Articolul FCSB, lot afectat înainte de Feyenoord: doar trei jucători pe bancă apare prima dată în Main News.
07:40
Premierul Ilie Bolojan a discutat în podcastul Frindely Fire despre responsabilitatea politicienilor în sistemul de justiție din România. El afirmă că intervențiile politice au fost limitate din frică, iar fiecare funcționar public trebuie să își asume erorile și provocările cu care se confruntă justiția. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toți cei în funcții publice … Articolul Ilie Bolojan: Politicienii se tem să interfereze cu Justiția apare prima dată în Main News.
