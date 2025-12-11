Volei: Dinamo Bucureşti, victorie cu Lokomotiv Plovdiv în 16-le CEV Cup
Bursa, 11 decembrie 2025 06:50
Campioana Dinamo Bucureşti a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia bulgară Lokomotiv Plovdiv, scor 3-0, în prima manşă din 16-le CEV Cup. În aceeaşi fază, Corona Braşov a pierdut în deplasare, cu elveţienii de la Volley Schonenwerd, scor 1-3.
