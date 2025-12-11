Volei: Dinamo Bucureşti, victorie cu Lokomotiv Plovdiv în 16-le CEV Cup

19:10

* Acţionarii Bursei de Valori Bucureşti au aprobat, luna trecută, majorarea capitalului social al companiei cu şapte milioane de lei, sumă destinată inclusiv capitalizării CCP.RO BucharestBursa Română de Mărfuri (BRM) a solicitat, în instanţă, anularea hotărârii acţionarilor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) de luna trecută, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al operatorului pieţei noastre de capital cu cel mult şapte milioane de lei, banii urmând să fie folosiţi pentru finanţarea planurilor de dezvoltare ale societăţii, inclusiv capitalizarea filialei CCP.RO şi finanţarea proiectului noii burse din Republica Moldova, potrivit unui raport al BVB publicat, astăzi, pe propriul site.