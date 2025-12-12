Subscrieri de aproape 1,5 miliarde lei în oferta Fidelis, peste cele din ediţia anterioară
Bursa, 12 decembrie 2025 17:20
* Preferinţă masivă pentru titlurile denominate în euro* Titlurile vor fi listate la BVB în data de 18 decembrieInvestitorii au subscris titluri de stat Fidelis în valoare totală de 1,49 miliarde de lei sau 292,8 milioane de euro în oferta încheiată astăzi, peste valoarea subscrierilor din ediţia precedentă, de 1,31 miliarde de lei, potrivit calculelor noastre realizate pe baza datelor disponibile pe platforma unei societati de brokeraj.
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
17:50
Cetăţeni din ţări terţe expulzaţi de către SUA au fost deportaţi în Kosovo, în baza unui acord încheiat în iunie, anunţă premierul kosovar Albin Kurti, care se află în dificultate atât pe plan intern, cât şi în relaţia cu aliatul său tradiţional american, potrivit AFP.
17:50
Peste 150 de lideri ai structurilor teritoriale ale Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM ROMANIA) s-au reunit la Sibiu pentru a creiona perspectivele anului 2026, în cadrul conferinţei and #8222;Ziua Partenerilor - Educaţie şi inteligenţă artificială and #8221;, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea IMM România. Evenimentul a devenit unul de tradiţie, pe care IMM România îl organizează la finalul fiecărui an. În cadrul acestuia, organizaţia a prezentat raportul pe anul care se încheie şi au fost schiţate proiectele care vor fi dezvoltate în parteneriat în 2026, având în centrul atenţiei susţinerea mediului de afaceri.
Acum 30 minute
17:30
Peste 500 de judecători şi procurori români au denunţat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar, fapt care l-a determinat pe preşedintele Nicuşor Dan să convoace consultări cu magistraţii, relatează Reuters. Agenţia reaminteşte că justiţia română a fost monitorizată special de Uniunea Europeană după aderarea ţării noastre la UE, în 2007.
17:30
Un protest pentru independenţa Justiţiei este anunţat vineri, 12 decembrie, de la ora 18:30, în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Manifestaţia este organizată de asociaţiile and #8222;Protest pentru o justiţie independentă and #8221;, and #8222;Iniţiativa România and #8221;, and #8222;Corupţia ucide and #8221; şi comunitatea and #8222;Declic and #8221;.
Acum o oră
17:20
17:20
În preajma sărbătorilor, când aromele copilăriei revin în case şi masa se umple de tradiţii, Cofetăriile Delice readuc în prim-plan gustul cozonacului făcut and #8222;ca acasă and #8221;.
17:10
Judecătorii Secţiei Penale ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au fost convocaţi într-o şedinţă în cadrul căreia li s-a adus la cunoştinţă intenţia de reorganizare a completurilor de judecată, o decizie care a generat nemulţumiri în rândul unor magistraţi, au declarat pentru HotNews surse din cadrul instituţiei conduse de Lia Savonea, de la care relatăm cele ce urmează.
17:10
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis tuturor liderilor organizaţiilor judeţene ale partidului un document prin care le solicită evaluarea primelor şase luni de guvernare ale cabinetului condus de premierul Ilie Bolojan, inclusiv a activităţii celor şapte miniştri PSD, potrivit HotNews, de la care relatăm cele ce urmează.
17:10
Peste 180 de migranţi au intrat în Polonia printr-un tunel subteran ascuns într-o zonă forestieră de la graniţa cu Belarus, a anunţat vineri Garda de Frontieră poloneză, citată de Reuters, de la care informăm cele ce urmează.
Acum 2 ore
17:00
Participarea Ministrului Finanţelor la ECOFIN: România cere eficienţă, transparenţă şi reguli moderne în arhitectura economică şi financiară a UE # Bursa
Participarea Ministrului Finanţelor la ECOFIN: România cere eficienţă, transparenţă şi reguli moderne în arhitectura economică şi financiară a UE Ministerul Finanţelor anunţă principalele poziţii promovate de ţara noastră la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) din 12 decembrie 2025, potrivit unui comunicat oficial, de la care relatăm cele ce urmează. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a susţinut modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrării pieţelor de capital, consolidarea supravegherii financiare şi o evaluare mai echilibrată a impactului legislaţiei UE asupra economiilor naţionale.
16:30
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat respectarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor prin controle efectuate la peste 1.700 de operatori economici din întreaga ţară, potrivit unui comunicat ANPC.
16:30
Piaţa energetică a Republicii Moldova a continuat să atragă investitori internaţionali, conform unui comunicat de presă remis redacţiei din partea Invest Moldova. Cel mai nou jucător este Westing Management Solutions, o companie cu capital mixt din Ungaria, Republica Moldova şi Ucraina, parte a grupului internaţional Westing Management. Investitorul a intrat pe piaţa locală cu o investiţie iniţială de 130.000 de euro alocată pentru organizarea şi operaţionalizarea proceselor administrative din ţară.
16:20
Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra sistemului de control al traficului aerian şi de tentativă de interferenţă în alegerile federale, convocându-l pe ambasadorul rus la Berlin, potrivit BBC, de la care relatăm cele ce urmează.
16:20
Reglementările tehnice radicale pentru 2026 reprezintă mult mai mult decât o evoluţie sportivă: o schimbare către un sistem de propulsie hibrid echilibrat, care reflectă o transformare fundamentală care se desfăşoară pe pieţele auto globale, unde vehiculele electrice hibride înregistrează o creştere explozivă, în timp ce producătorii îşi recalibrează strategiile de electrificare, conform informaţiilor transmise de Bogdan Maioreanu, analist şi comentator de piaţă al eToro.
16:10
SkiGyimes Hotel and Resort îşi deschide oficial porţile joi, în cadrul unui eveniment care marchează un nou capitol în dezvoltarea turismului montan din judeţul Harghita, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care prezentăm cele ce urmează.
16:10
* BCR, managerul de stabilizare, nu a cumpărat acţiuni din piaţă pentru susţinerea cotaţieiBanca Comercială Română nu a efectuat tranzacţii pentru stabilizarea preţului acţiunii producătorului de mezeluri şi produse and #8221;ready-meals and #8221; Cris-Tim Family Holding (CFH), încheind anticipat perioada în care putea achiziţiona titluri ale companiei din piaţă pentru susţinerea cotaţiei, după cum reiese din raportul băncii publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Acum 4 ore
16:00
Vivre anunţă închiderea oficială a procedurii de insolvenţă şi revenirea companiei în circuitul normal de afaceri, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează. Hotărârea instanţei confirmă finalizarea cu succes a procesului de restructurare, prin care Vivre devine o organizaţie mai simplă, mai eficientă şi mult mai bine poziţionată pentru următorul ciclu de creştere.
16:00
Spirits România: Anularea majorării cu încă 10% a accizei de la 1 ianuarie ar fi o uşurare binevenită pentru consumatorii aflaţi sub presiune # Bursa
Preţurile crescute i-au făcut pe mulţi să renunţe la băutura preferată şi să reducă achiziţiile din comerţ, împingându-i spre variante and #8222;de casă and #8221;, nefiscalizate, deci mai ieftine, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei din partea Spirits România. Băuturile pot ascunde riscuri serioase de falsificare, cu consecinţe grave pentru sănătate.
16:00
Teodor Ţigan obligat de instanţă să restituie bonusul de pensionare de peste 280.000 de lei către Romsilva # Bursa
Fostul director general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Teodor Ţigan, a pierdut procesul intentat instituţiei şi este obligat să restituie bonusul de pensionare încasat, în valoare de 280.520 de lei, potrivit RISE Project, de la care relatăm cele ce urmează. Decizia a fost pronunţată de Tribunalul Arad şi nu este definitivă.
15:40
LEMET a lansat campania and #8222;Din culisele LEMS and #8221; - un proiect fără precedent în comunicarea din retailul de mobilă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, a transmis un mesaj dur la adresa funcţionării sistemului judiciar, afirmând că situaţia actuală nu mai poate fi numită justiţie şi cerând măsuri ferme împotriva corupţiei. Declaraţia a fost publicată pe pagina sa oficială de Facebook.
15:20
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, ţara noastră se află pe primul loc şi la necolectarea impozitului pe profit, arată aceeaşi instituţie într-o analiză publicată pentru prima dată în 11 decembrie 2025.
15:10
Interesul romanilor pentru investitiile imobiliare in Dubai continuă sa creasca accelerat, iar SOBHA Realty a depasit pragul de 80 de milioane de euro in vanzari realizate in ţara noastră prin intermediul lui Răzvan Pascu, antreprenor si consultant in turism si investitii imobiliare internationale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:10
Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei: Lia Savonea controlează şi Secţia Penală a Înaltei Curţi # Bursa
Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, a acuzat consecinţe and #8222;extrem de grave and #8221; asupra funcţionării sistemului judiciar, în urma unei şedinţe desfăşurate astăzi la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, într-un mesaj publicat pe Facebook.
15:00
15:00
Judecătoarea Raluca Moroşanu a mulţumit public pentru susţinere după dezvăluirile din and #8222;Justiţie capturată and #8221; # Bursa
Judecătoarea Raluca Moroşanu a transmis mulţumiri celor care o susţin pe ea şi pe judecătorul Laurenţiu Beşu, unul dintre magistraţii care au vorbit în documentarul Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221;, după momentul tensionat de la conferinţa de presă a Curţii de Apel Bucureşti, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.
15:00
Banca centrală a Rusiei a anunţat că sesizează justiţia de la Moscova împotriva societăţii belgiene Euroclear, care deţine cea mai mare parte a activelor ruseşti blocate prin sancţiuni, pe care UE vrea să le folosească în vederea finanţării unui ajutor destinat Ucrainei, potrivit AFP.
14:50
14:50
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat, într-un interviu acordat RFI, că fostul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, în mandatul căruia au fost operate ultimele modificări ale legilor justiţiei în 2022, nu poate fi făcut responsabil pentru modul în care magistraţii aplică legea în interiorul sistemului judiciar.
14:30
Bolojan a cerut verificarea acuzaţiilor din documentarul and #8222;Justiţia capturată and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat că problemele din sistemul judiciar semnalate în documentarul Recorder and #8222;Justiţia capturată and #8221;, care and #8222;cel puţin prin modul în care au fost prezentate par grave and #8221;, trebuie verificate, iar legislaţia analizată pentru a asigura o funcţionare mai eficientă a Justiţiei.
14:10
Procurorul-şef european Laura Codruţa Kovesi s-a alăturat apelului public semnat de peste 500 de actuali şi foşti magistraţi români care cer reformarea profundă a sistemului de justiţie şi protejarea judecătorilor şi procurorilor care semnalează abuzuri şi presiuni din interiorul sistemului, potrivit mass-media.
14:10
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder and #8221;par grave and #8221;, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate în aşa fel încât să se constate ce probleme sunt şi trebuie făcută şi o analiză a legislaţiei, conform news.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 6 ore
13:50
Maduro a acuzat Statele Unite de and #8222;piraterie navală and #8221; după confiscarea unui petrolier venezuelean # Bursa
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat Statele Unite de and #8222;piraterie navală and #8221; după ce forţele americane au confiscat un petrolier în largul coastelor venezuelene, în cadrul desfăşurării militare din Marea Caraibelor, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
13:10
La fel ca multe alte domenii, piaţa de retail este în plin proces de transformare. Dacă anul 2025 a fost despre adopţia inteligenţei artificiale, despre experimente şi demonstraţii de concept, 2026 va marca trecerea finală de la entuziasm la execuţie, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
13:00
Szijjarto îi cere secretarului general al NATO să înceteze 'să alimenteze tensiunile de război' # Bursa
Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că 'toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump' şi, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să 'înceteze să alimenteze tensiunile de război', a declarat vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.
12:40
Rusia a atacat cu drone în timpul nopţii infrastructură energetică în regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, provocând incendii şi pene de curent, au declarat vineri guvernatorul local şi serviciile de urgenţă, relatează Reuters.
12:40
ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei şi peste 12.000 de autoturisme suspendate, în perioada septembrie-noiembrie # Bursa
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă intensificarea, începând cu luna septembrie a.c., a acţiunilor de control la nivel naţional în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificaţi cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
12:30
DNA a efectuat percheziţii de amploare după denunţul FACIAS privind achiziţia microbuzelor şcolare electrice # Bursa
Ca urmare a denunţului depus de Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au efectuat, la începutul săptămânii, percheziţii la nivel naţional pentru a verifica posibile fraude comise în achiziţia microbuzelor electrice şcolare finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
12:30
Renault a decis să închidă serviciile de car-sharing şi să încetinească lansarea de staţii de încărcare rapidă la subsidiara sa Mobilize, care se concentrează pe noi soluţii de transport, în încercarea de a direcţiona investiţiile către proiecte mai profitabile, transmite Reuters.
12:20
Românii reprezintă 30-40% dintre turiştii din Bulgaria, fiind pe primul loc în topul ţărilor din care provin vizitatorii ţării vecine, conform platformei Travel Planner, de la care relatăm cele ce urmează. Se estimează că trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria. Majorarea va fi determinată de preţurile mai mari pe care hotelurile şi pensiunile le vor plăti în 2026 pentru aprovizionare, utilităţi şi forţă de muncă.
12:10
Red Power Cons: În următorii 3 ani, construcţiile prefabricate vor ajunge să acopere aproximativ 15-20% dintre proiecte # Bursa
Piaţa construcţiilor civile din România se află într-un proces accelerat de industrializare. Construcţiile modulare şi prefabricate, soluţii deja dominante în Europa, câştigă teren şi la nivel local datorită avantajelor economice, predictibilităţii şi controlului ridicat al calităţii
Acum 8 ore
12:00
Te regăseşti în fraza: and #8222;Vreau să investesc, dar nu ştiu de unde să încep and #8221;? În zilele de astăzi, mulţi oameni pornesc în acelaşi fel: cu întrebări multe şi cu impresia că totul începe de la and #8222;în ce să-mi investesc banii? and #8221;
12:00
Imaginează-ţi ziua în care primeşti cheile, intri în apartament, te uiţi pe fereastră şi ai acel sentiment de and #8222;Am ajuns acasă. and #8221; În spatele acestui moment special pentru liniştea ta este dreptul de proprietate
11:50
Parlamentul slovac a aprobat joi noi amendamente controversate la codul penal, care incriminează cooperarea cu o 'putere străină' pentru a obstrucţiona o campanie electorală, relatează AFP.
11:50
2,1 milioane de joburi în pericol: majorarea taxei pe tutun - impact negativ asupra industriei europene # Bursa
* Comisia Europeană doreşte o creştere cu 140% a accizei minime la ţigarete, o majorare cu 260% pentru tutunul de rulat şi scumpiri masive pentru vape-uri, pliculeţe cu nicotină şi produse din tutun încălzit (Peste 80 de companii, organizaţii profesionale, uniuni ale fermierilor, producători şi retaileri se opun acestei propuneri a Bruxelles-ului *Ei susţin că o astfel de măsură va avea impact negativ nu doar cu privire la locurile de muncă din industrie, ci şi cu privire la veniturile fiscale ale statelor membre UE
11:50
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare # Bursa
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în materie de securitate, afirmă doi oficiali ai UE, conform Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
11:40
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunţat, vineri, că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder, conform unui comunicat transmis de Secţia pentru judecători a CSM.
11:30
În noiembrie, capitalizarea totală a pieţei criptomonedelor a scăzut cu 15,43%, continuând tendinţa descendentă, arată o analiză Binance. Companiile de tip and #8222;Treasury and #8221;, precum Strategy şi Bitmine, au înregistrat scăderi accentuate ale cotaţiilor bursiere de 36%, respectiv 38%, alimentând temerile privind un nou crash.
11:20
SUA au semnat un acord cu parteneri cheie ca să securizeze lanţurile de aprovizionare pentru AI # Bursa
Statele Unite, care doresc să securizeze lanţurile de aprovizionare pentru inteligenţa artificială, au anunţat joi un acord în acest sens cu parteneri cheie pentru a contracara influenţa Chinei, conform Departamentului de Stat, informează AFP.
11:20
